High school wrestling: Juab, Morgan roll at respective 3A Divisional meets

The 3A Division A and B state qualifying meets were held at Sevier Valley Center on Saturday, with Juab and Morgan finishing atop their respective divisions.

They’ll return to the Sevier Valley Center on Feb. 16-17 for the state tournament. Juab enters the meet as the five-time 3A state champs.

3A Divisional A

At Sevier Valley Center

Team scores

Juab, 366 South Summit, 240.5 Canyon View, 195 Delta, 153.5 Grantsville, 127 North Sanpete, 122.5 Richfield, 99.5 Ogden, 46

Individual results

106 — 1. Rowdey Peterson, Juab; 2. Cody Dyches, North Sanpete; 3. Taelyr Gray, Delta; 4. Robert Meinhardt, Delta; 5. Krew King, North Sanpete; 6. Gunner Klingler, South Summit; 7. Tucker McCormick, Canyon View; 8. Teagan Ogden, Richfield

113 — 1. Kole Johnson, Grantsville; 2. Nathan Dax Nicoll, Canyon View; 3. Garrett Perry, Juab; 4. Kage Bunker, Delta; 5. Hayden Adams, Juab; 6. Teagin Poulsen, North Sanpete; 7. Alexander Kay, Canyon View; 8. Hunter Goodwin, Delta

120 — 1. Dayson Torgerson, Richfield; 2. Dax Johnson, Juab; 3. Deegan Davies, Canyon View; 4. Braden Pulver, South Summit; 5. Carson Nelson, Delta; 6. Drexton Torgerson, Richfield; 7. Kash Nelson, Delta; 8. Benjamin Vargas, Canyon View

126 — 1. Kaden Ercanbrack, Juab; 2. Kasey Curtis, North Sanpete; 3. Brandon Mora, South Summit; 4. Ayshton Mardis, Canyon View; 5. Porter Anderson, Juab; 6. Zackary Sweitzer, Richfield; 7. Lance Pitt, Grantsville; 8. Rylan Albrecht, Grantsville

132 — 1. Cooper Blackett, Juab; 2. Jake Olsen, Canyon View; 3. Jayson Rodriguez, South Summit; 4. Gabe Perry, Juab; 5. Drew Beckstrom, Delta; 6. Karter Frischkneckt, Richfield; 7. Keaton Sullivan, Grantsville; 8. August Burton, Ogden

138 — 1. Hayden Park, Juab; 2. Taigon Bushell, South Summit; 3. Ryker Ogden, Richfield; 4. Preston Aagard, Juab; 5. Lakoda Wieczorek, Canyon View; 6. Garrin Lord, Richfield; 7. Briggs Metcalf, South Summit; 8. Alex Walker, Delta

144 — 1. Channing Warner, Juab; 2. Kylan Taylor, North Sanpete; 3. Ben Smith, South Summit; 4. Payton Yates, Grantsville; 5. Benedict Holthaus, Juab; 6. Jack Cavalieri, Canyon View; 7. Braden Puentes, Richfield; 8. John Ussing, Grantsville

150 — 1. Joshua Jackson, Delta; 2. Dakota Lynn, Juab; 3. Henry Pulica, Canyon View; 4. Ryler Blackett, Juab; 5. Siaosi Taufatofua, Richfield; 6. Juan Ramirez, South Summit; 7. Cache Nicolson, North Sanpete; 8. Broden Jacobson, Richfield

157 — 1. Chase Ingram, Juab; 2. Ryker Woodward, South Summit; 3. Cooper Shaheen, Juab; 4. Hesston Gleave, Richfield; 5. Austin Loe, Delta; 6. Ty Stefanoff, Delta; 7. Tomlin Adams, Richfield; 8. Karson Curtis, North Sanpete

165 — 1. Riggin Boger, South Summit; 2. Taylor Newton, Juab; 3. Jarrett Johnson, Canyon View; 4. Ethan Rainer, Grantsville; 5. Seth Bryan, Delta; 6. Rylan Olivieri, Ogden; 7. Conner White, Juab; 8. Nick Smith, South Summit

175 — 1. Will Harmon, Juab; 2. Braxten Shobe, Ogden; 3. Grant Rounds, Grantsville; 4. Levi Dansie, Juab; 5. Oscar Dominguez, South Summit; 6. Gavin Cardenas, Canyon View; 7. Nathan Sorenson, Richfield; 8. Jadiah Jensen, Grantsville

190 — 1. Logan Holdaway, Juab; 2. Brady Freeman, South Summit; 3. Joey Scorsone, Grantsville; 4. Owen Sunderland, North Sanpete; 5. Porter Wohlforth, Juab; 6. Bridger Edwards, Grantsville; 7. Gavin Ross, South Summit; 8. Michael Breseilli, Layton CA

215 — 1. Marc Richardson, Canyon View; 2. Briggs Ludlow, Juab; 3. Aiden Seely, Juab; 4. Cody Fisher, Delta; 5. Jordan Williams, South Summit; 6. Carson Val Hurst, Grantsville; 7. Seth Richards, Grantsville; 8. Marshal Wright, North Sanpete

285 — 1. Max Whitmore, South Summit; 2. Jaxton Adams, Juab; 3. Angel Ramirez, Delta; 4. Luke Langston, Canyon View; 5. Ty Blackburn, Juab; 6. Jared Harward, North Sanpete; 7. Iverson Report, Layton CA

3A Divisional B

At Sevier Valley Center

Team scores

Morgan, 310 Emery, 264.5 Union, 163.5 American Leadership, 159.5 Manti, 119.5 Summit Academy, 118 Carbon, 116 Ben Lomond, 109

Individual results

106 — 1. Monty Christiansen, Emery; 2. Ryler Jorgensen, Morgan; 3. Derrick Birch, Emery; 4. Jaggen Stubbs, Union; 5. Spencer Harker, Carbon; 6. Hayden Gines, Morgan; 7. Brayden Brinkerhoff, Providence Hall; 8. Curtis Sherman, Ben Lomond

113 — 1. Andrew Fox, ALA; 2. Drew Korth, Morgan; 3. Logan Eagar, Providence Hall; 4. Sid Christiansen, Emery; 5. Hayden Christiansen, Emery; 6. Trevor Jones, Carbon; 7. Cache Evans, Morgan; 8. Cade Petty, Providence Hall

120 — 1. Merritt Meccariello, Emery; 2. Brax Tapia, Carbon; 3. Kendal Rasmussen, ALA; 4. Nolan Lopiccolo, Providence Hall; 5. Simoron Wardell, Morgan; 6. Chase Ebert, Summit Academy; 7. Lane Peterson, Grand; 8. Patrick Cornejo, ALA

126 — 1. Will Korth, Morgan; 2. Traeton Rasmussen, ALA; 3. Taite Toone, Morgan; 4. Westin Hagman, Union; 5. Jad Jensen, Ben Lomond; 6. Isaac Jensen, Emery; 7. Kayden Blackham, Manti; 8. Mathias, Forfeit Reed, Forfeit, Union

132 — 1. Blake Woolsey, Morgan; 2. Byron Christiansen, Emery; 3. Austin Denton, Manti; 4. Ashton Wright, Summit Academy; 5. Kabryn Whiting, Union; 6. Dillyun Bowden, Union; 7. Quentin Ornelas, Ben Lomond; 8. Maverick Guymon, Morgan

138 — 1. Lukus Carrillo, ALA; 2. Jory Jenkins, Union; 3. Garrett Myers, Morgan; 4. Jayden Sawyer, Ben Lomond; 5. Weston Richins, Union; 6. Jack Nelson, Summit Academy; 7. Isaac Robinson, Carbon; 8. Ashtun Guymon, Carbon

144 — 1. Zak Sargent, Morgan; 2. Colin Fausett, Carbon; 3. Rylan Crowther, Morgan; 4. Grant Nelson, Summit Academy; 5. Brack Winterton, Union; 6. Kyson Vanderlinden, Union; 7. Dalton Birch, Emery; 8. Aaron Aguilar, Ben Lomond

150 — 1. Jarron Campbell, Morgan; 2. Kyler Guynes, ALA; 3. Cache Hyder, Union; 4. Tyrell Guymon, Emery; 5. Krew Galbraith, Morgan; 6. Daniel Godoy, Union; 7. Gavin Irwin, Ben Lomond; 8. Jayzn Cole Hawley, ALA

157 — 1. Kelan Layton, Manti; 2. Tyler Stilson, Emery; 3. Everett Gilson, Morgan; 4. Samuel Hepler, ALA; 5. Alex Mesler, Emery; 6. Jed Chatwin, Union; 7. Ashton Hirschi, Manti; 8. Ajay Thayn, Carbon

165 — 1. Grant Weiss, Providence Hall; 2. Tysen Marshall, Ben Lomond; 3. Deagan Davis, Union; 4. Trevin Davis, Union; 5. Dane Sitterud, Emery; 6. Eleke Lang, Carbon; 7. Jayden Wardell, Morgan; 8. Konrad Heiner, Ben Lomond

175 — 1. Daxton Wilcox, Summit Academy; 2. Gregory Suwyn, Emery; 3. Cade Galbraith, Morgan; 4. Lance Toone, Morgan; 5. William Carmichael, Carbon; 6. Chase Dahlberg, Union; 7. Paul Brown, Manti; 8. Enzo Allred, ALA

190 — 1. Hayes Dalton, Emery; 2. Ryker Adams, Morgan; 3. Dallin Sweat, Manti; 4. Noah Mann, Ben Lomond; 5. Kaleb Petersen, Union; 6. Hagan Walker, Summit Academy; 7. Treyson Rich, Morgan; 8. Koby Creviston, ALA

215 — 1. Maddex Christman, Emery; 2. Rylee Creasey, Morgan; 3. Larsen Dixon, Summit Academy; 4. Ayden Thomson, Morgan; 5. Jace Wilson, Manti; 6. Easton Thornley, Emery; 7. Hyrum Nelson, Carbon; 8. Alfonso Mendoza, ALA

285 — 1. Beachem Bosh, Grand; 2. Derek Canterberry, Emery; 3. Cole Keele, Morgan; 4. Luarenz Davis, Ben Lomond; 5. Lane Henderson, Morgan; 6. Kade Peterson, Summit Academy; 7. Sebastian Madrigal, Ben Lomond; 8. Terry Fonville, Manti