High school football: Deseret News 2023 5A all-state team

Note: The Deseret News all-state teams are based on coaches votes from a list of nominated players from each team.

5A Player of the Year

Helaman Casuga, Timpview, QB, So.

Led T-Birds to 5A state title, 4,145 passing yards, 34 TDs.

5A First Team

QB: Isaiah Su’esu’e, West, Sr. — 3,461 yards, 24 TDs, 346.1 ypg.

TB: Tevita Valeti, Springville, Sr. — 286 carries, 1,809 yards, 31 TDs.

FB: Dax Sumko, Box Elder, Sr. — 1,896 yards, 23 total TDs.

WR: Tei Nacua, Timpview, Sr. — 974 yards, nine TDs.

WR: Dominic Overby, West Jordan, Sr. — 67 rec., 1,140 yards, 11 TDs.

WR: Jojo Hyer, Wasatch, Jr. — 1,133 yards, 12 TDs.

TE: Roger Saleapaga, Orem, Sr. — 40 rec., 593 yards, three TDs.

OT: Leni Lapuaho, Alta, Sr. — Never gave up a sack, two-way starter.

OT: London Wood, Bountiful, Sr. — Anchored O-line of 2,241-yard rushing team.

OG: Jonah Suliafu, Woods Cross, Sr. — 49 KD blocks, two-way starter.

OG: Lawyer Atuaia, Timpview, Jr. — Pulling guard on state title team.

C: Dallin Johnson, Springville, Sr. — Key to 3,000-yard rushing team.

DE: Siosefa Brown, Highland, Sr. — Disruptive edge rusher.

DE: Kinilau Fonohema, Springville, Sr. — 88 tackles, 10 hurries, 18 TFL, 13 sacks.

DT: Papa Matelau, East, Sr. — 100 tackles, 22 TFL, 22 sacks, 10 hurries.

DT: Easton Adamson, Brighton, Sr. — 53 tackles, 22 TFL, 11 sacks, 10 hurries.

MLB: Brigham Morrison, Bountiful, Sr. — 158 tackles, 14 TFL, six sacks.

MLB: Taani Makasini, Timpview, Jr. — 139 tackles, three INTs

OLB: Ryan Talo, Kearns, Sr. — 88 tackles, 10.5 sacks, 15 TFL, four FF.

OLB: Weston Olsen, Olympus, Sr. — 101 tackles, five sacks.

CB: James Schlendorf, Olympus, Jr. — 69 tackles, six INTs.

CB: Abe Jager, Alta, Jr. — Shutdown corner.

S: Faletau Satuala, Bountiful, Sr. — 86 tackles, six INTs, two def. TDs.

S: Luke Bryant, Olympus, Sr. — 48 tackles, two INTs, two def. TDs.

PK: Ashton Southam, Wasatch, Sr. — six FGs, 33 PATs.

P: Fisher Brown, Wasatch, Sr. — 33 total punts, seven inside 20, long 65.

ATH: Quezon Villa, Timpview, Sr. — 1,464 all-purpose yards, nine TDs.

5A Second Team

QB: Carson Su’esu’e, Granger, Sr.

TB: Siaki Fekitoa, Bountiful, So.

TB: Mack Hixson, Orem, Sr.

WR: Landon Figueroa, Granger, Sr.

WR: Chachi Pan, West, Jr.

WR: Nash Matheson, Brighton, Sr.

TE: Myles Peters, Brighton, Sr.

OT: Nuku Mafi, West, Sr.

OT: Clarence Pututau, Woods Cross, Sr.

OG: Marley Filiaga, Timpview, Sr.

OG: Roman Torrey, Box Elder, Jr.

C: Xavier Bobo Bradley, West Jordan, Jr.

DE: Maxx Johnson, Roy, Sr.

DE: Kavika Bringhurst, Maple Mountain, Sr.

DT: Caleb Norris, Bountiful, Jr.

DT: Vaka Patetefa, Granger, Sr.

MLB: Miles Morgan, Brighton, Sr.

MLB: Cash Henderson, Woods Cross, Sr.

OLB: Jacob Brooks, Bountiful, Sr.

OLB: Nate Sheets, Olympus, Jr.

CB: Dimitri Lovio, West Jordan, Sr.

CB: Siale Ofa, Brighton, Sr.

S: Nathan Pugsley, Box Elder, Sr.

S: Jake Viers, Roy, Jr.

PK: Asher Gubler, Olympus, Jr.

P: Colby Frokjer, Roy, Jr.

ATH: Daren Tovey, Viewmont, Sr.

5A Honorable Mention

QB: Jack Johnson, Brighton, Sr.

QB: Emerson Geilman, Bountiful, Jr.

TB: Carter Bucad, Wasatch, Sr.

TB: Kelvan Malepeai, West, Sr.

FB: Jordan Tu’uao, Granger, Sr.

WR: Ty Seagle, Olympus, Sr.

WR: Jaxon Fresques, Northridge, Jr.

WR: Asher Young, Orem, Sr.

TE: Cayden Anderson, Box Elder, Sr.

OT: Izaiah Henshilwood, Timpview, Jr.

OT: Ray Tongolei, Kearns, Sr.

OG: Gabe Ofisa, Alta, Sr.

OG: Cooper Thacker, Wasatch, Sr.

C: Brian Bushman, Bountiful, Jr.

DE: Jaxon Harris, West Jordan, Sr.

DE: Alijah Levao, Kearns, Jr.

DT: Kymani Falepapalangi, Kearns, Sr.

DT: Sam Tuai, East, Sr.

MLB: Foti Vaenuku, West, Sr.

MLB: Zach Smith, Northridge, Sr.

OLB: Peizge Mailei, Alta, Sr.

OLB: Davin Tisi Valeti, Springville, Sr.

CB: Vili Fano, Maple Mountain, Sr.

CB: Soni Tu’ua, Timpview, Sr.

S: Luke Nadauld, Springville, Sr.

S: Britton Tidwell, Bountiful, Jr.

PK: Drake Fletcher, Brighton, Sr.

P: Lukas Franks, Springville, Sr.

ATH: Skyler Armenta, Cyprus, Sr.

ATH: Damon Rodriguez, Box Elder, Sr.