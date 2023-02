High school swimming: Four state records fall during preliminary rounds of 6A state tournament

Four 6A state records fell on Friday during the preliminaries of the classification’s state swim meet at BYU.

Lone Peak’s girls relay teams set new 6A records in both the 200 freestyle relay (1:39.33) and the 400 freestyle relay (3:34.83).

Taylor Bennett, Emme Brewer, Kennedy Bennett and Haylee Tiffany combined for the 200 free record, while Grace Wilson, Tiffany, Brewer and Taylor Bennnett combined for the 400 free record.

Tiffany also set an individual 6A record in the 100 freestyle with a time of 51.83.

Pleasant Grove’s Sophie Scoville set a new 50 freestyle 6A record posting a time of 24.05.

The final day of the 6A state meet gets underway at 4:15 p.m. on Saturday, with American Fork’s boys and Lone peak’s girls each seeking a third-straight state championship

Here’s a list of the top eight qualifiers for Saturday’s finals in each event.

6A girls state swim meet

Friday’s preliminary results

At BYU

Top 8 qualifiers

200 medley relay



West, 1:50.00 Lone Peak, 1:51.27 Skyridge, 1:51.40 Pleasant Grove, 1:52.05 American Fork, 1:53.75 Davis, 1:56.40 Mountain Ridge, 1:56.58 Riverton, 1:57.04

200 freestyle



Haylee Tiffany, Lone Peak, 1:53.61 Emme Brewer, Lone Peak, 1:57.64 Chloe Rasband, Layton, 1:59.41 Sophie Topham, Lone Peak, 2:01.08 Paige Kelsey, American Fork, 2:01.87 Lily Afualo, Corner Canyon, 2:01.89 Ruby Winget, Corner Canyon, 2:02.15 Isabella Robinson, Lone Peak, 2:02.31

200 individual medley



Taylor Bennett, Lone Peak, 2:08.61 Grace Wilson, Lone Peak, 2:12.26 Gennovah Hansen, Mountain Ridge, 2:13.74 Ava Clegg, Lone Peak, 2:14.05 Eidann Anderson, American Fork, 2:14.54 Angela Roberts, West, 2:17.01 Caroline Cooper, West, 2:17.72 Teal Edholm, Farmington, 2:17.75

50 freestyle



Sophie Scoville, Pleasant Grove, 24.05 Dani Cannon, Skyridge, 24.26 Ofa Fa, West, 24.62 Addie Harding, American Fork, 24.80 Chalisse Rich, Mountain Ridge, 25.30 Hayley Bachman, Copper Hills, 25.30 Dylan Egbert, Lone Peak, 25.50 Layla Walker, Weber, 25.65

100 butterfly



Lucy Haymond, Riverton, 58.93 Grace Wilson, Lone Peak, 59.41 Chloe Rasband, Layton, 1:00.13 Caroline Cooper, West, 1:00.20 Hallie Ehat, American Fork, 1:01.93 Mehlissa Young, Kearns, 1:02.24 Layla Walker, Weber, 1:02.41 Faith Fox, Riverton, 1:02.56

100 freestyle



Haylee Tiffany, Lone Peak, 51.83 Sophie Scoville, Pleasant Grove, 53.91 Ofa Fa, West, 54.15 Gennovah Hansen, Mountain Ridge, 55.13 Kennedy Bennett, Lone Peak, 55.30 Teal Edholm, Farmington, 55.74 Hayley Bachman, Copper Hills, 55.75 Shelby Clegg, American Fork, 56.07

500 freestyle



Emme Brewer, Lone Peak, 5:17.40 Taylor Bennett, Lone Peak, 5:17.91 Paige Kelsey, American Fork, 5:27.86 Kara Moir, Skyridge, 5:28.12 Sophie Topham, Lone Peak, 5:29.70 Lily Afualo, Corner Canyon, 5:30.94 Waimea Barlow, Weber, 5:35.16 Allie Allen, Davis, 5:38.76

200 freestyle relay



Lone Peak, 1:39.33 Mountain Ridge, 1:43.16 Pleasant Grove, 1:43.69 Skyridge, 1:45.65 American Fork, 1:46.05 Farmington, 1:46.52 Davis, 1:46.84 Westlake, 1:47.29

100 backstroke



Dani Cannon, Skyridge, 57.78 Kaila Merrill, Davis, 59.33 Lily Hyde, Pleasant Grove, 59.56 Addie Harding, American Fork, 59.84 Hallie Ehat, American Fork, 59.91 Kennedy Bennett, Lone Peak, 1:00.15 Ruby Winget, Corner Canyon, 1:01.14 Lucy Haymond, Riverton, 1:01.24

100 breaststroke



Ava Clegg, Lone Peak, 1:07.92 Angela Roberts, 1:08.13 Anya Clark, Skyridge, 1:08.24 Chalisse Rich, Mountain Ridge, 1:08.33 Aideann Anderson, American Fork, 1:08.47 Shelby Clegg, American Fork, 1:12.22 Dylan Egbert, Lone Peak, 1:12.46 Alisha Thomas, Lone Peak, 1:12.48

400 freestyle relay



Lone Peak, 3:34.83 West, 3:46.25 American Fork, 3:46.60 Weber, 3:50.08 Skyridge, 3:50.45 Kearns, 3:51.62 Corner Canyon, 3:52.38 Davis, 3:54.48

4A boys state swim meet

Friday’s preliminary results

At BYU

Top 8 qualifiers

200 medley relay



Skyridge, 1:37.76 Corner Canyon, 1:38.07 Herriman, 1:39.20 American Fork, 1:40.48 Westlake, 1:40.69 Riverton, 1:40.79 Pleasant Grove, 1:40.93 Hunter, 1:41.62

200 freestyle



Chandler Eyre, American Fork, 1:44.78 Davis Miller, American Fork, 1:46.31 Bryan Bunker, Kearns, 1:46.57 Corbin Lawes, Hunter, 1:48.11 Cole Ehat, American Fork, 1:48.17 Lincoln Hymas, Bingham, 1:49.15 Garrett Barker, Davis, 1:49.41 Graden Tennant, Bingham, 1:50.91

200 individual medley



Jes Day, American Fork, 1:53.91 Wade Ogden, Skyridge, 1:58.52 Karson Spencer, Corner Canyon, 1:59.93 Mason Draxler, Farmington, 2:00.29 Koen Smith, Cyprus, 2:00.57 Brandyn Blackwood, Westlake, 2:00.90 Benjamin Eberly, Taylorsville, 2:03.31 Connor Miller, Herriman, 2:04.60

50 freestyle



Sam Carlson, Davis, 21.05 Sawyer Portillo, Syracuse, 21.63 Carson Andrews, Herriman, 21.81 Sam Williams, 21.98 Samuel Weller, Mountain Ridge, 22.03 Ben Thorne, Syracuse, 22.10 Mason Hemmert, Skyridge, 22.17 Ryan McNeill, Corner Canyon, 22.20

100 butterfly



Karson Spencer, Corner Canyon, 50.57 Sawyer Portillo, Syracuse, 52.43 Koen Smith, Cyprus, 53.08 Matthew Crook, Herriman, 53.81 Lincoln Burr, Skyridge, 54.13 Benjamin Parker, Fremont, 55.11 Andrew Janzen, Riverton, 55.36 Nathaniel Harris, Pleasant Grove, 55.49

100 freestyle



Sam Carlson, Davis, 47.99 Mason Hemmert, Skyridge, 48.04 Sam Williams, Roy, 48.45 Samuel Weller, Mountain Ridge, 48.81 Neil Bennett, Bingham, 48.93 Carson Andrews, Herriman, 49.03 Spencer Stowers, Skyridge, 49.07 Ben Thorne, Syracuse, 49.39

500 freestyle



Jes Day, American Fork, 4:41.93 Nate Moir, Skyridge, 4:49.65 Bryan Bunker, Kearns, 4:53.07 Chandler Eyre, American Fork, 4:53.27 Corbin Lawes, Hunter, 4:55.20 Davy Hoyal, Lone Peak, 4:55.56 Jack Heney, Lone Peak, 4:58.88 Lincoln Hymas, Bingham, 5:00.23

200 freestyle relay



Syracuse, 1:29.95 Davis, 1:30.11 American Fork, 1:30.35 Herriman, 1:30.55 Mountain Ridge, 1:30.67 Corner Canyon, 1:31.00 Skyridge, 1:31.30 Lone Peak, 1:32.29

100 backstroke



Brandyn Blackwood, Westlake, 51.47 Davis Miller, American Fork, 51.84 Spencer Stowers, Skyridge, 51.86 Lincoln Burr, Skyridge, 53.41 Ryan Milner, Pleasant Grove, 53.56 Neil Bennett, Bingham, 54.92 Huckleberry Burton, Mountain Ridge, 55.57 James Lillian, Corner Canyon, 56.14

100 breaststroke



Mason Draxler, Farmington, 59.36 Wade Ogden, Skyridge, 59.92 Konnor Spencer, Corner Canyon, 1:00.26 Nate Moir, Skyridge, 1:00.37 Andrew Janzen, Riverton, 1:01.40 Connor Miller, Herriman, 1:02.39 Benjamin Eberly, Taylorsville, 1:02.41 Adam Morgan, Roy, 1:02.98

400 freestyle relay