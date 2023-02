High school swimming: 6A region recaps

Here’s a recap of the results from this weekend’s four region swimming meets in Class 6A as the teams prepare for the state tournament at BYU on Feb. 17-18.

The four region champions for the girls were Davis, West, Riverton and Lone Peak, while the four boys region champs were Davis, Kearns, Mountain Ridge and Skyridge.

Region 1 championships

At South Davis Rec Center

Girls team scores



Davis, 422 Weber, 393 Fremont, 303 Syracuse, 233 Farmington, 209 Layton, 188 Clearfield, 103

Individual results



200 medley relay — 1. Davis, 1:55.41; 2. Weber, 1:55.92; 3. Fremont, 2:03.14.

200 freestyle — 1. Chloe Rasband, Layton, 1:59.16; 2. Waimea Barlow, Weber, 2:01.73; 3. Micah Hale, Davis, 2:07.35.

200 individual medley — 1. Teal Edholm, Farmington, 2:16.82; 2. Layla Walker, Weber, 2:19.89; 3. Kalia Merrill, Davis, 2:20.29.

50 freestyle — 1. Brooke Mortensen, Weber, 25.87; 2. Hannah Shaw, Davis, 26.20; 3. Madison Salzman, Syracuse, 26.27.

100 butterfly — 1. Chloe Rasband, Layton, 1:00.90; 2. Layla Walker, Weber, 1:01.84; 3. Teal Edholm, Farmington, 1:01.92.

100 freestyle — 1. Brooke Mortensen, Weber, 57.68; 2. Micah Hale, Davis, 58.04; 3. Claire Douglas, Fremont, 58.53.

500 freestyle — 1. Waimea Barlow, Weber, 5:32.20; 2. Allie Allen, Davis, 5:44.21; 3. Brooke Belnap, Farmington, 5:46.74.

200 freestyle relay — 1. Davis, 1:46.83; 2. Weber, 1:47.61; 3. Syracuse, 1:47.93.

100 backstroke — 1. Kalia Merrill, Davis, 1:00.24; 2. Summer Nelson, Syracuse, 1:02.81; 3. Maddie Traher, Weber, 1:05.46.

100 breaststroke — 1. Macie Cragun, Davis, 1:12.08; 2. Madison Hansen, Clearfield, 1:16.30; 3. Mallory Nicholson, Weber, 1:18.05.

400 freestyle relay — 1. Weber, 3:47.52; 2. Davis, 3:53.75; 3. Syracuse, 3:58.96.

Boys team scores



Davis, 349 Syracuse, 342 Farmington, 333.5 Weber, 294 Fremont, 239 Layton, 192.5 Clearfield, 108

Individual results



200 medley relay — 1. Farmington, 1:42.85; 2. Fremont, 1:42.90; 3. Davis, 1:44.64.

200 freestyle — 1. Garrett Barker, Davis, 1:49.96; 3. Micah Feser, Layton, 1:52.55; 3. Dylan Grant, Davis, 1:54.45.

200 individual medley — 1. Mason Draxler, Farmington, 2:00.64; 2. Cooper Hill, Fremont, 2:04.47; 3. Isaac Davenport, Weber, 2:08.50.

50 freestyle — 1. Sam Carlson, Davis, 21.13; 2. Sawyer Portillo, Syracuse, 21.66; 3. Ben Thorne, Syracuse, 22.19.

100 butterfly — 1. Sawyer Portillo, Syracuse, 52.85; 2. Benjamin Parker, Fremont, 57.39; 3. Sam Landheim, Davis, 58.30.

100 freestyle — 1. Sam Carlson, Davis, 47.27; 2. Ben Thorne, Syracuse, 49.68; 3. Marco Luckham, Layton, 49.94.

500 freestyle — 1. Micah Feser, Layton, 5:01.88; 2. Garrett Barker, Davis, 5:02.07; 3. Will Scott, Farmington, 5:21.28.

200 freestyle relay — 1. Davis, 1:30.03; 2. Syracuse, 1:30.05; 3. Farmington, 1:35.50.

100 backstroke — 1. Cooper Hills, Fremont, 55.50; 2. Marco Luckham, Layton, 57.13; 3. Collin Burton, Syracuse, 57.55.

100 breaststroke — 1. Mason Draxler, Farmington, 58.80; 2. Isaac Davenport, Weber, 1:03.54; 3. Noah Wayman, Weber, 1:03.78.

400 freestyle relay — 1. Davis, 3:17.42; 2. Syracuse, 3:20.64; 3. Farmington, 3:26.39.

Kearns’ boys swimming team celebrates winning the Region 2 championship. Provided by Kearns

Region 2 championships

At Kearns Aquatics Center

Girls team scores



West, 317 Kearns, 254 Cyprus, 201 Taylorsville, 101 Hunter, 82 Roy, 68 Granger, 33

Individual results



200 medley relay — 1. West, 1:54.44; 2. Kearns, 1:58.68; 3. Cyprus, 2:03.32.

200 freestyle — 1. Molly Johnson, West, 2:07.29; 2. Tita Ceron, Kearns, 2:11.57; 3. Charlotte Boothe, Cyprus, 2:13.22.

200 individual medley — 1. Angela Roberts, West, 2:17.85; 2. Tiffanie Palmer, Cyprus, 2:21.58; 3. Anita Rodgers, Kearns, 2:22.84.

50 freestyle — 1. Ofa Fa, West, 24.58; 2. Ayrie Nash, Kearns, 25.68; 3. Aileen Balasa, West, 26.38.

100 butterfly — 1. Caroline Cooper, West, 1:01.16; 2. Sadie Peach-Leung, West, 1:03.35; 3. Tiffanie Palmer, Cyprus, 1:04.40.

100 freestyle — 1. Ofa Fa, West, 54.66; 2. Aileen Balasa, West, 58.40; 3. Jaci Huo, Taylorsville, 58.43.

500 freestyle — 1. Charlotte Boothe, Cyprus, 5:51.74; 2. Molly Johnson, West, 5:54.31; 3. Tita Ceron, Kearns, 6:05.38.

200 freestyle relay — 1. West, 1:45.25; 2. Cyprus, 1:51.63; 3. Kearns, 1:52.31.

100 backstroke — 1. Caroline Cooper, West, 1:01.88; 2. Ayrie Nash, Kearns, 1:02.50; 3. Anita Rodgers, Kearns, 1:04.13.

100 breaststroke — 1. Angela Roberts, West, 1:09.84; 2. Ella Plaudis, Kearns, 1:16.85; 3. Aniston Henich, Kearns, 1:17.33.

400 freestyle relay — 1. West, 3:47.82; 2. Kearns, 3:49.84; 3. Cyprus, 4:36.66.

Boys team scores



Kearns, 291 Cyprus, 164 West, 154 Hunter, 148 Taylorsville, 132 Roy, 127 Granger, 40

Individual results



200 medley relay — 1. Hunter, 1:42.63; 2. Kearns, 1:44.35; 3. Cyprus, 1:44.57.

200 freestyle — 1. Corbin Lawes, Hunter, 1:49.60; 2. Noah Crane, Kearns, 1:54.36; 3. King Barrowes, Kearns, 1:58.24.

200 individual medley — 1. Benjamin Eberly, Taylorsville, 2:00.89; 2. Koen Smith, Cyprus, 2:01.09; 3. Bryan Bunker, Kearns, 2:02.29.

50 freestyle — 1. Sam Williams, Roy, 21.95; 2. Adam Morgan, Roy, 22.67; 3. Jonathan Burkholder, Hunter, 23.42.

100 butterfly — 1. Koen Smith, Cyprus, 53.44; 2. Derek Ramirez, Hunter, 1:00.15; 3. Tavin Lawrence, Kearns, 1:00.69.

100 freestyle — 1. Sam Williams, Roy, 48.67; 2. Bryan Bunker, Kearns, 50.91; 3. Luke Rednour, Kearns, 53.03.

500 freestyle — 1. Corbin Lawes, Hunter, 5:00.27; 2. Noah Crane, Kearns, 5:07.29; 3. Zackery Kahl, Kearns, 5:32.31.

200 freestyle relay — 1. Roy, 1:31.84; 2. Hunter, 1:34.04; 3. Taylorsville, 1:35.55.

100 backstroke — 1. Frederick Biesinger, Kearns, 57.43; 2. Ayden Walters, Cyprus, 58.94; 3. Tavin Lawrence, Kearns, 1:00.67.

100 breaststroke — 1. Benjamin Eberly, Taylorsville, 1:02.70; 2. Adam Morgan, Roy, 1:02.72; 3. Kaleb Johnson, Hunter, 1:04.25.

400 freestyle relay — 1. Cyprus, 3:33.88; 2. Kearns, 3:34.83; 3. West, 3:37.47.

Region 3 championships

At South Davis Rec Center

Girls team scores



Riverton, 429 Copper Hills, 349.5 Mountain Ridge, 338 Herriman, 280 Bingham, 221.5 West Jordan, 112

Individual results



200 medley relay — 1. Mountain Ridge, 1:56.44; 2. Riverton, 1:57.79; 3. Copper Hills, 1:58.89.

200 freestyle — 1. Alexandra Lund, Riverton, 2:05.23; 2. Ava Ming, Herriman, 2:06.55; 3. Natalie Jensen, Copper Hills, 2:08.26.

200 individual medley — 1. Gennovah Hansen, Mountain Ridge, 2:16.25; 2. Cambrie Babcock, Copper Hills, 2:28.19; 3. Lyndsey Thornton, Herriman, 2:29.57.

50 freestyle — 1. Chalisse Rich, Mountain Ridge, 25.49; 2. Hayley Bachman, Copper Hills, 25.74; 3. Breeze Ohlson, Herriman, 25.92.

100 butterfly — 1. Lucy Haymond, Riverton, 1:01.53; 2. Faith Fix, Riverton, 1:03.24; 3. Breelyssa Leeper, Herriman, 1:06.33.

100 freestyle — 1. Gennovah Hansen, Mountain Ridge, 55.45; 2. Hayley Bachman, Copper Hills, 56.47; 3. Ella Nordfelt, Riverton, 58.48.

500 freestyle — 1. Alexandra Lund, Riverton, 5:38.64; 2. Ava Ming, Herriman, 5:43.92; 3. Natalie Jensen, Copper Hills, 5:50.11.

200 freestyle relay — 1. Riverton, 1:46.69; 2. Herriman, 1:49.64; 3. Copper Hills, 1:51.49.

100 backstroke — 1. Lucy Haymond, Riverton, 1:02.44; 2. Lyndsey Thornton, Herriman, 1:02.74; 3. Faith Fox, Riverton, 1:05.46.

100 breaststroke — 1. Chalisse Rich, Mountain Ridge, 1:10.61; 2. Marissa Visser, Copper Hills, 1:12.41; 3. Marwah Bilic, Mountain Ridge, 1:16.35.

400 freestyle relay — 1. Riverton, 3:53.49; 2. Copper Hills, 3:54.80; 3. Herriman, 3:58.81.

Boys team scores



Mountain Ridge, 499 Riverton, 350 Herriman, 334 Bingham, 315 Copper Hills, 159 West Jordan, 153

Individual results



200 medley relay — 1. Herriman, 1:40.83; 2. Mountain Ridge, 1:41.61; 3. Riverton, 1:41.73.

200 freestyle — 1. Lincoln Hymas, Bingham, 1:50.08; 2. Luke Strong, Riverton, 1:52.32; 3. Tennant Graden, Bingham, 1:53.07.

200 individual medley — 1. Payton Hill, Riverton, 2:07.24; 2. Carter Schwbach, Mountain Ridge, 2:07.82; 3. Steven Collins, Mountain Ridge, 2:08.65.

50 freestyle — 1. Carson Andrews, Herriman, 21.77; 2. Sam Weller, Mountain Ridge, 21.93; 3. Sebastian Diaz, Mountain Ridge, 23.40.

100 butterfly — 1. Matthew Crook, Herriman, 54.15; 2. Andrew Janzen, Riverton, 55.27; 3. Johnny Janzen, Riverton, 55.92.

100 freestyle — 1. Carson Andrews, Herriman, 48.79; 2. Neil Bennett, Bingham, 48.83; 3. Sam Weller, Mountain Ridge, 49.17.

500 freestyle — 1. Lincoln Hymas, Bingham, 4:59.34; 2. Graden Tennant, Bingham, 5:04.52; 3. Tyler Cedor, Mountain Ridge, 5:28.08.

200 freestyle relay — 1. Herriman, 1:32.09; 2. Bingham, 1:34.54; 3. Mountain Ridge, 1:34.79.

100 backstroke — 1. Neil Bennett, Bingham, 54.95; 2. Payton Hill, Riverton, 56.44; 3. Huckleberry Burton, Mountain Ridge.

100 breaststroke — 1. Andrew Janzen, Riverton, 1:01.43; 2. Steven Collins, Mountain Ridge, 1:03.23; 3. Carter Schwebach, Mountain Ridge, 1:03.62.

400 freestyle relay — 1. Bingham, 3:23.27; 2. Mountain Ridge, 3:27.97; 3. Riverton, 3:33.94.

Lone Peak’s girls swimming team celebrates winning the Region 4 championship. Provided by Lone Peak

Region 4 championships

At Lehi Legacy Aquatic Center

Girls team scores



Lone Peak, 529 Pleasant Grove, 314 American Fork, 302 Skyridge, 279 Westlake, 206 Corner Canyon, 180

Individual results



200 medley relay — 1. Lone Peak, 1:51.49; 2. Skyridge, 1:51.96; 3. Pleasant Grove, 1:52.89.

200 freestyle — 1. Haylee Tiffany, Lone Peak, 1:54.46; 2. Taylor Bennett, Lone Peak, 1:57.47; 3. Emme Brewer, Lone Peak, 1:59.93.

200 individual medley — 1. Grace Wilson, Lone Peak, 2:14.47; 2. Ava Clegg, Lone Peak, 2:14.77; 3. Eideann Anderson, American Fork, 2:17.09.

50 freestyle — 1. Sophie Scoville, Pleasant Grove, 24.08; 2. Addie Harding, American Fork, 24.82; 3. Taylor Bennett, Lone Peak, 24.88.

100 butterfly — 1. Grace Wilson, Lone Peak, 59.63; 2. Olivia Baliguat, Westlake, 1:02.22; 3. Hallie Ehat, American Fork, 1:02.35.

100 freestyle — 1. Sophie Scoville, Pleasant Grove, 53.93; 2. Danielle Cannon, Skyridge, 54.31; 3. Kennedy Bennett, Lone Peak, 55.71.

500 freestyle — 1. Haylee Tiffany, Lone Peak, 5:14.61; 2. Emme Brewer, Lone Peak, 5:22.57; 3. Kara Moir, Skyridge, 5:28.54.

200 freestyle relay — 1. Lone Peak, 1:39.56; 2. Pleasant Grove, 1:44.35; 3. American Fork, 1:44.81.

100 backstroke — 1. Danielle Cannon, Skyridge, 59.68; 2. Hallie Ehat, American Fork, 1:00.10; 3. Lily Hyde, Pleasant Grove, 1:00.44.

100 breaststroke — 1. Ava Clegg, Lone Peak, 1:07.77; 2. Anya Clark, Skyridge, 1:08.18; 3. Dylan Egbert, Lone Peak, 1:11.72.

400 freestyle relay — 1. Lone Peak, 3:34.43; 2. Skyridge, 3:50.13; 3. American Fork, 3:50.16.

Boys team scores



Skyridge, 389 Corner Canyon, 381 Lone Peak, 303 American Fork, 284 Pleasant Grove, 271 Westlake, 182

Individual results