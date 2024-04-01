Region 4
Overall standings (Through 2 matches)
Stroke average — School
- 402 — West Jordan
- 419 — Cyprus
- 474 — Taylorsville
- DNQ — Granger
- DNQ — Hunter
- DNQ — Kearns
Inivididual standings
Stroke average — School
- 96 — Jaycee Garcia, West Jordan
- 100.5 — Baylee Berg, West Jordan
- 101 — Jovi Farmer, West Jordan
- 101.5 — Addi Youngdell, Cyprus
- 102 — Madi Hongell, Cyprus
- 104 — Taylor Smith, West Jordan
- 106 — Brooke Fresh, Cyprus
- 109.5 — Brinley Shields, Taylorsville
- 110 — Katie Chandra, Cyprus
- 111 — Taylor Fresh, Cyprus
Most recent tournament (March 25)
At Meadowbrook Golf Course
- 96 — Jaycee Garcia, West Jordan
- 96 — Jovi Farmer, West Jordan
- 98 — Addi Youngdell, Cyprus
- 103 — Baylee Berg, West Jordan
- 103 — Taylor Smith, West Jordan
- 104 — Madi Hongell, Cyprus
- 104 — Brinley Shields, Taylorsville
- 106 — Brooke Fresh, Cyprus
- 113 — Taylor Fresh, Cyprus
- 115 — Katie Chandra, Cyprus
Region 6
Overall standings (Through 1 match)
Stroke average — School
- 321 — Skyline
- 362 — Olympus
- 389 — Brighton
- 393 — East
- 410 — Alta
- 437 — Highland
Inivididual standings
Stroke average — School
- 69 — Ashley Lam Skyline
- 77 — Cate Cook Brighton
- 79 — Avery Kraatz, Skyline
- 84 — Campbell Kato, Olympus
- 85 — Tristyn Green, Skyline
- 86 — Bailey Sundberg, Skyline
- 89 — Tegan Halloran, Skyline
- 90 — Bekah Peay, Olympus
- 92 — Whitney Grant, East
- 93 — Hailey Martin, Olympus
Most recent tournament (March 27)
At Mountain View Golf Course
- 69 — Ashley Lam Skyline
- 77 — Cate Cook Brighton
- 79 — Avery Kraatz, Skyline
- 84 — Campbell Kato, Olympus
- 85 — Tristyn Green, Skyline
- 86 — Bailey Sundberg, Skyline
- 89 — Tegan Halloran, Skyline
- 90 — Bekah Peay, Olympus
- 92 — Whitney Grant, East
- 93 — Hailey, Martin, Olympus
- 93 — Trinity Sauk, Alta
Region 7
Overall standings (Through 1 matches)
Stroke average — School
- 327 — Timpview
- 341 — Salem Hills
- 355 — Spanish Fork
- 388 — Springville
- 405 — Wasatch
- 434 — Maple Mountain
- 481 — Cedar Valley
Inivididual standings
Stroke average — School
- 70 — Emma Lillywhite, Timpview
- 74 — Sage Hubbs, Salem Hills
- 75 — Katelin Bingham, Spanish Fork
- 76 — Navy Hubbs, Salem Hills
- 78 — Seneti Toluta’u, Timpview
- 86 — Tehya Geake, Wasatch
- 87 — Ali Smith, Springville
- 88 — Kate Miller, Timpview
- 90 — Ileigh Carlson, Spanish Fork
- 91 — Sam Ellis
Most recent tournament
At Canyon Hills Golf Course
- 70 — Emma Lillywhite, Timpview
- 74 — Sage Hubbs, Salem Hills
- 75 — Katelin Bingham, Spanish Fork
- 76 — Navy Hubbs, Salem Hills
- 78 — Seneti Toluta’u, Timpview
- 86 — Tehya Geake, Wasatch
- 87 — Ali Smith, Springville
- 88 — Kate Miller, Timpview
- 90 — Ileigh Carlson, Spanish Fork
- 91 — Sam Ellis, Timpview
Region 14
Overall standings (Through 4 matches)
Stroke average — School
- 381.5 — Morgan
- 383 — Union
- 419.25 — Grantsville
- 431.25 — Ogden
- 451.25 — Ben Lomond
- 518.5 — South Summit
Inivididual standings
Stroke average — School
- 84 — Brooklyn Brown, Union
- 87.75 — Jane Poll, Morgan
- 90 — Riley McBride, Grantsville
- 95 — Kenadee Benson, Morgan
- 97 — Presley Hester, Ben Lomond
- 97.5 — Camden Smith, Morgan
- 100 — Kaycie Payne, Ogden
- 100.75 — Mekaea Richman, Union
- 101 — Emeree Harrison, Union
- 101.25 — Ashlyn Noss, Morgan
Most recent tournament (March 25)
At El Monte Golf Course
- 77 — Jane Poll, Morgan
- 81 — Brooklyn Brown, Union
- 86 — Riley McBride, Grantsville
- 91 — Kaycie Payne, Ogden
- 93 — Valencia Johansen, Ben Lomond
- 94 — Kennadee Benson, Morgan
- 96 — Presley Hester, Ben Lomond
- 97 — Camden Smith, Morgan
- 97 — Cheznie Cook, Union
- 97 — Mekaea Richman, Union