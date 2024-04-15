Pine View’s Alyssa Butterfus hits her tee shot on the 16th hole at Logan River Golf Course, during the 4A girls golf tournament on Thursday, May 11, 2023. | Eli Lucero/Herald Journal, Eli Lucero, Herald Journal

By James Edward

Region 1

Overall standings (Through two matches)

Stroke average

  • 316 — Weber
  • 313 — Fremont
  • 360 — Syracuse
  • 365 — Layton
  • 371 — Farmington
  • 380.5 — Davis

Most recent tournament (April 9)

At Glen Eagle Golf Course

  • 74 — Madelyn Hadley, Fremont
  • 75 — Remi Rawlings, Weber
  • 76 — Susan Tiffner, Fremont
  • 82 — Elli Irick, Weber
  • 82 — Madison Gibson, Fremont
  • 86 — Vivian Cruz, Weber
  • 86 — Ellie Hales, Weber
  • 86 — Kate Dewsnup, Farmington
  • 88 — Samantha Messerly, Weber
  • 90 — Mallory Brionez, Syracuse
  • 90 — Chentra Hickey, Weber
  • 90 — Claire Norton, Farmington

Region 2

Overall standings (Through three matches)

Stroke average — School

  • 339 — Corner Canyon
  • 339.67 — Bingham
  • 369.67 — Herriman
  • 373 — Riverton
  • 382 — Mountain Ridge
  • 397.33 — Copper Hills

Individual standings

Stroke average — School

  • 75 — Alyssa Meadows, Corner Canyon
  • 77 — Natalie McLane, Herriman
  • 78.33 — Hunter Gledhill, Riverton
  • 82.33 — Hallie Sant, Herriman
  • 85 — Chloe Suazo, Bingham
  • 85.67 — Morgan Ives, Bingham
  • 86 — Kaitlyn Bland, Bingham
  • 86 — Ashlyn Cline, Corner Canyon
  • 86.67 — Stratton Durrant, Bingham
  • 86.67 — Telea Bloomfield, Bingham
  • 88 — Kailee Walker, Copper Hills

Most recent tournament

At Talon’s Cove Golf Course

  • 74 — Hunter Gledhill, Riverton
  • 77 — Alyssa Meadows, Corner Canyon
  • 79 — Hallie Sant, Herriman
  • 80 — Morgan Ives, Bingham
  • 81 — Natalie McLane, Herriman
  • 83 — Ashlyn Cline, Corner Canyon
  • 83 — Kailee Walker, Copper Hills
  • 85 — Chloe Suazo, Bingham
  • 85 — Stratton Durrant, Bingham
  • 85 — Telea Bloomfield, Bingham
  • 87 — Mylie Matthews, Corner Canyon
  • 87 — Tara Clark, Mountain Ridge

Region 4

Overall standings (Through three matches)

Stroke average — School

  • 411 — West Jordan
  • 418 — Cyprus
  • 469 — Taylorsville

Individual standings

Stroke average — School

  • 95.7 — Jaycee Garcia, West Jordan
  • 101.7 — Madi Hongell, Cyprus
  • 103 — Baylee Berg, West Jordan
  • 104 — Addi Youngdell, Cyprus
  • 105.7 — Jovi Farmer, West Jordan
  • 106.7 — Taylor Smith, West Jordan
  • 106.7 — Teralynn Peterson, Hunter
  • 106.7 — Brooke Fresh, Cyprus
  • 107 — Taylor Fresh, Cyprus
  • 110.3 — Katie Chandra, Cyprus

Most recent tournament (April 8)

At Rose Park Golf Course

  • 94 — Teralynn Peterson, Hunter
  • 95 — Jaycee Garcia, West Jordan
  • 99 — Taylor Fresh, Cyprus
  • 101 — Madi Hongell, Cyprus
  • 108 — Brooke Fresh, Cyprus
  • 108 — Baylee Berg, West Jordan
  • 109 — Addi Youngdell, Cyprus
  • 110 — Katie Chandra, Cyprus
  • 110 — Cailin Nielsen, Taylorsville
  • 112 — Taylor Smith, West Jordan

Region 5

Overall standings (through two matches)

Stroke average — School

  • 320.5 — Bonneville
  • 355.5 — Clearfield
  • 361.5 — Viewmont
  • 358 — Bountiful
  • 359 — Woods Cross
  • 370 — Northridge
  • 390 — Box Elder
  • 414.5 — Roy

Individual standings

Stroke average — School

  • 74.5 — Whitni Johnson, Bonneville
  • 74.5 — Cameron Moffat, Clearfield
  • 76.5 — Isabel Wade, Northridge
  • 79.5 — Cambria Ohlsen, Bountiful
  • 79.5 — Ivy Herrick, Bonneville
  • 84.5 — Karissa Goff, Viewmont
  • 83 — Anna Umbrell, Bonneville
  • 83.5 — Mia Marberger, Bonneville
  • 84.5 — Emma Hess, Clearfield
  • 85.5 — Brea Patterson, Bountiful

Most recent tournament (March 27)

At Crane Field Golf Course

  • 73 — Cameron Moffat, Clearfield
  • 74 — Whitni Johnson, Bonneville
  • 74 — Ivy Herrick, Bonneville
  • 76 — Cambria Ohlsen, Bountiful
  • 78 — Isabel Wade, Northridge
  • 80 — Brea Patterson, Bountiful
  • 80 — Emma Hess, Clearfield
  • 83 — Mia Marburger, Bonneville
  • 84 — Karissa Goff, Viewmont
  • 85 — Kennedee Pearson, Woods Cross
  • 85 — Avree Clark, Woods Cross

Region 6

Overall standings (Through two matches)

Stroke average — School

  • 315 — Skyline
  • 359.5 — Olympus
  • 391 — East
  • 394.5 — Brighton
  • 401.5 — Alta
  • 439 — Highland

Individual standings

Stroke average — School

  • 66 — Ashley Lam, Skyline
  • 75.5 — Avery Kraatz, Skyline
  • 79 — Campbell Kato, Olympus
  • 80.5 — Cate Cook, Brighton
  • 87 — Tristyn Green, Skyline
  • 87.5 — Tegan Halloran, Skyline
  • 90 — Bailey Sundberg, Skyline
  • 90.5 — Whitney Grant, East
  • 90.5 — Bekah Peay, Olympus
  • 96 — Lizzy Holbrook, Skyline

Most recent tournament (April 10)

At Old Mill Golf Course

  • 63 — Ashley Lam, Skyline
  • 72 — Avery Kraatz, Skyline
  • 74 — Campbell Kato, Olympus
  • 84 — Cate Cook, Brighton
  • 86 — Tegan Halloran, Skyline
  • 87 — Jolie Heale, Alta
  • 88 — Liz Chandler, Skyline
  • 89 — Tristyn Green, Skyline
  • 89 — Whitney Grant, East
  • 91 — Bekah Peay, Olympus
  • 92 — Bailey Sundberg, Skyline
  • 93 — Berkeley Shepherd

Region 7

Overall standings (Through one match)

Stroke average — School

  • 327— Timpview
  • 341 — Salem Hills
  • 355 — Spanish Fork
  • 388 — Springville
  • 405 — Wasatch
  • 434 — Maple Mountain
  • 481 — Cedar Valley

Individual standings

Stroke average — School

  • 70 — Emma Lillywhite, Timpview
  • 74 — Sage Hubbs, Salem Hills
  • 75 — Katelin Bingham, Spanish Fork
  • 76 — Navy Hubbs, Salem Hills
  • 78 — Seneti Toluta’u, Timpview
  • 86 — Tehya Geake, Wasatch
  • 87 — Ali Smith, Springville
  • 88 — Kate Miller, Timpview
  • 90 — Ileigh Carlson, Spanish Fork
  • 91 — Sam Ellis, Timpview

Most recent tournament (March 28)

At Canyon Hills Golf Course

  • 70 — Emma Lillywhite, Timpview
  • 74 — Sage Hubbs, Salem Hills
  • 75 — Katelin Bingham, Spanish Fork
  • 76 — Navy Hubbs, Salem Hills
  • 78 — Seneti Toluta’u, Timpview
  • 86 — Tehya Geake, Wasatch
  • 87 — Ali Smith, Springville
  • 88 — Kate Miller, Timpview
  • 90 — Ileigh Carlson, Spanish Fork
  • 91 — Sam Ellis, Timpview

Region 9

Overall standings (Through 5 matches)

Stroke average — School

  • 354 — Cedar
  • 365.3 — Crimson Cliffs
  • 384.5 — Pine View
  • 386.8 — Dixie
  • 435.3 — Snow Canyon
  • 435.3 — Hurricane
  • 455 — Desert Hills

Individual standings

Stroke average — School

  • 75.8 — Alyssa Butterfus, Pine VIew
  • 70.7 — Kate Walker, Crimson Cliffs
  • 82.5 — Brynlee Bandley, Crimson Cliffs
  • 86 — Raelee Johnson, Cedar
  • 87 — Lucy Dixon, Desert Hills
  • 87 — Breele Evans, Cedar
  • 83.8 — Lexi Leavitt, Crimson Cliffs
  • 87 — Stacy Phelps, Dixie
  • 87.8 — Taylyn Wilson, Cedar
  • 90.5 — Mattisen Wieland, Pine View

Most recent tournament (April 11)

At Sunriver Golf Course

  • 80 — Brynlee Bandley, Crimson Cliffs
  • 83 — Alyssa Butterfus, Pine View
  • 83 — Raelee Johnson, Cedar
  • 84 — Lucy Dixon, Desert Hills
  • 84 — Taylyn Wilson, Cedar
  • 88 — Stacie Phelps, Dixie
  • 89 — Rachel Blodgett, Cedar
  • 90 — Denym Bohn, Cedar
  • 91 — Breele Evans, Cedar
  • 91 — Lexie Leavitt, Crimson Cliffs

Region 11

Overall standings

Stroke average — School

  • 354 — Ridgeline
  • 359 — Green Canyon
  • 385 — Bear River
  • 405 — Sky View
  • 437 — Mountain Crest
  • 469 — Logan

Individual standings

Stroke average — School

  • 81 — Maddie Fujimoto, Ridgeline
  • 83 — Naomi Dunker, Ridgeline
  • 83 — Avery Parker, Green Canyon
  • 85 — Tylee Bennett, Bear River
  • 90 — Oliviah Spackman, Green Canyon
  • 93 — Ally Parker, Green Canyon
  • 93 — Abbi Nessen, Bear River
  • 93 — Janalynn Blotter, Green Canyon

Most recent tournament

At Sky Way Golf Course

  • 78 — Avery Parker, Green Canyon
  • 84 — Naomi Dunker, Ridgeline
  • 85 — Tylee Bennett, Bear River
  • 86 — Maddie Fujimoto, Ridgeline
  • 89 — Abbi Nessen, Bear River
  • 91 — Paige Wuthrich, Ridgeline
  • 91 — Bentley Hansen, Ridgeline
  • 91 — Ally Parker, Green Canyon
  • 91 — Oliviah Spackman, Green Canyon
  • 92 — Isabelle Mullen, Sky View
  • 92 — Bryn Moore, Ridgeline

Region 12

Overall standings (Through three matches)

Stroke average — School

  • 345.7 — Richfield
  • 383.7 — Juab
  • 427 — Emery
  • 432.7 — Manti
  • 437 — Carbon
  • 464.7 — Delta
  • 495 — North Sanpete
  • 525.3 — Canyon View

Individual standings

Stroke average — School

  • 82.7 — Shelby Gardner, Richfield
  • 85.3 — Brielle Jolley, Richfield
  • 85.7 — Carly West, Carbon
  • 88.3 — Hallie Janes, Richfield
  • 90.3 — Abbee Albrecht, Richfield
  • 91.3 — Reagan Lynn, Juab
  • 91.5 — Mya Malcom, Richfield
  • 91.7 — Ashlyn Matheson, Juab
  • 92 — Jessica Applegarth, North Sanpete
  • 93.7 — Mia Lewis, Richfield
  • 98.7 — Grace Simms, Carbon
  • 99.3 — Saige Gould, Juab

Most recent tournament (April 8)

At Cove View Golf Course

  • 80 — Shelby Gardner, Richfield
  • 82 — Abbee Albrecht, Richfield
  • 84 — Carly West, Carbon
  • 86 — Hallie Janes, Richfield
  • 88 — Brielle Jolley, Richfield
  • 90 — Mya Malcom, Richfield
  • 91 — Mia Lewis, Richfield
  • 92 — Saige Gould, Juab
  • 93 — Cheyenne Bingham, Emery
  • 95 — Ashlyn Matheson, Juab
  • 95 — Jessica Applegarth, North Sanpete

Region 13

Overall standings (Through six matches)

Stroke average — School

  • 370 — Morgan
  • 380.5 — Union
  • 409 — Grantsville
  • 422 — Ogden
  • 434.83 — Ben Lomond
  • 500.17 — South Summit

Individual standings

Stroke average — School

  • 83.83 — Brooklyn Brown Union
  • 84.67 — Jane Poll Morgan
  • 90 — Riley McBride Grantsville
  • 90.5 — Kenadee Benson Morgan
  • 94.67 — Presley Hester Ben Lomond
  • 94.83 — Camden Smith Morgan
  • 96.17 — Kaycie Payne Ogden
  • 99.17 — Mekaea Richman Union
  • 100.33 — Emeree Harrison Union
  • 100.67 — Cheznie Cook Union

Most recent tournament (April 8)

  • 73 — Jane Poll Morgan
  • 78 — Brooklyn Brown Union
  • 79 — Kenadee Benson Morgan
  • 80 — Camden Smith Morgan
  • 85 — Kacie Payne Ogden
  • 87 — Riley McBride Grantsville
  • 89 — Skylar Ekins Grantsville
  • 89 — Presley Hester Ben Lomond
  • 90 — Bailee Landon Grantsville
  • 92 — Mekaea Richman Union