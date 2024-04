Pine View’s Alyssa Butterfus hits her tee shot on the 16th hole at Logan River Golf Course, during the 4A girls golf tournament on Thursday, May 11, 2023.

Region 1

Overall standings (Through two matches)

Stroke average

316 — Weber

313 — Fremont

360 — Syracuse

365 — Layton

371 — Farmington

380.5 — Davis

Most recent tournament (April 9)

At Glen Eagle Golf Course

74 — Madelyn Hadley, Fremont

75 — Remi Rawlings, Weber

76 — Susan Tiffner, Fremont

82 — Elli Irick, Weber

82 — Madison Gibson, Fremont

86 — Vivian Cruz, Weber

86 — Ellie Hales, Weber

86 — Kate Dewsnup, Farmington

88 — Samantha Messerly, Weber

90 — Mallory Brionez, Syracuse

90 — Chentra Hickey, Weber

90 — Claire Norton, Farmington

Region 2

Overall standings (Through three matches)

Stroke average — School

339 — Corner Canyon

339.67 — Bingham

369.67 — Herriman

373 — Riverton

382 — Mountain Ridge

397.33 — Copper Hills

Individual standings

Stroke average — School

75 — Alyssa Meadows, Corner Canyon

77 — Natalie McLane, Herriman

78.33 — Hunter Gledhill, Riverton

82.33 — Hallie Sant, Herriman

85 — Chloe Suazo, Bingham

85.67 — Morgan Ives, Bingham

86 — Kaitlyn Bland, Bingham

86 — Ashlyn Cline, Corner Canyon

86.67 — Stratton Durrant, Bingham

86.67 — Telea Bloomfield, Bingham

88 — Kailee Walker, Copper Hills

Most recent tournament

At Talon’s Cove Golf Course

74 — Hunter Gledhill, Riverton

77 — Alyssa Meadows, Corner Canyon

79 — Hallie Sant, Herriman

80 — Morgan Ives, Bingham

81 — Natalie McLane, Herriman

83 — Ashlyn Cline, Corner Canyon

83 — Kailee Walker, Copper Hills

85 — Chloe Suazo, Bingham

85 — Stratton Durrant, Bingham

85 — Telea Bloomfield, Bingham

87 — Mylie Matthews, Corner Canyon

87 — Tara Clark, Mountain Ridge

Region 4

Overall standings (Through three matches)

Stroke average — School

411 — West Jordan

418 — Cyprus

469 — Taylorsville

Individual standings

Stroke average — School

95.7 — Jaycee Garcia, West Jordan

101.7 — Madi Hongell, Cyprus

103 — Baylee Berg, West Jordan

104 — Addi Youngdell, Cyprus

105.7 — Jovi Farmer, West Jordan

106.7 — Taylor Smith, West Jordan

106.7 — Teralynn Peterson, Hunter

106.7 — Brooke Fresh, Cyprus

107 — Taylor Fresh, Cyprus

110.3 — Katie Chandra, Cyprus

Most recent tournament (April 8)

At Rose Park Golf Course

94 — Teralynn Peterson, Hunter

95 — Jaycee Garcia, West Jordan

99 — Taylor Fresh, Cyprus

101 — Madi Hongell, Cyprus

108 — Brooke Fresh, Cyprus

108 — Baylee Berg, West Jordan

109 — Addi Youngdell, Cyprus

110 — Katie Chandra, Cyprus

110 — Cailin Nielsen, Taylorsville

112 — Taylor Smith, West Jordan

Region 5

Overall standings (through two matches)

Stroke average — School

320.5 — Bonneville

355.5 — Clearfield

361.5 — Viewmont

358 — Bountiful

359 — Woods Cross

370 — Northridge

390 — Box Elder

414.5 — Roy

Individual standings

Stroke average — School

74.5 — Whitni Johnson, Bonneville

74.5 — Cameron Moffat, Clearfield

76.5 — Isabel Wade, Northridge

79.5 — Cambria Ohlsen, Bountiful

79.5 — Ivy Herrick, Bonneville

84.5 — Karissa Goff, Viewmont

83 — Anna Umbrell, Bonneville

83.5 — Mia Marberger, Bonneville

84.5 — Emma Hess, Clearfield

85.5 — Brea Patterson, Bountiful

Most recent tournament (March 27)

At Crane Field Golf Course

73 — Cameron Moffat, Clearfield

74 — Whitni Johnson, Bonneville

74 — Ivy Herrick, Bonneville

76 — Cambria Ohlsen, Bountiful

78 — Isabel Wade, Northridge

80 — Brea Patterson, Bountiful

80 — Emma Hess, Clearfield

83 — Mia Marburger, Bonneville

84 — Karissa Goff, Viewmont

85 — Kennedee Pearson, Woods Cross

85 — Avree Clark, Woods Cross

Region 6

Overall standings (Through two matches)

Stroke average — School

315 — Skyline

359.5 — Olympus

391 — East

394.5 — Brighton

401.5 — Alta

439 — Highland

Individual standings

Stroke average — School

66 — Ashley Lam, Skyline

75.5 — Avery Kraatz, Skyline

79 — Campbell Kato, Olympus

80.5 — Cate Cook, Brighton

87 — Tristyn Green, Skyline

87.5 — Tegan Halloran, Skyline

90 — Bailey Sundberg, Skyline

90.5 — Whitney Grant, East

90.5 — Bekah Peay, Olympus

96 — Lizzy Holbrook, Skyline

Most recent tournament (April 10)

At Old Mill Golf Course

63 — Ashley Lam, Skyline

72 — Avery Kraatz, Skyline

74 — Campbell Kato, Olympus

84 — Cate Cook, Brighton

86 — Tegan Halloran, Skyline

87 — Jolie Heale, Alta

88 — Liz Chandler, Skyline

89 — Tristyn Green, Skyline

89 — Whitney Grant, East

91 — Bekah Peay, Olympus

92 — Bailey Sundberg, Skyline

93 — Berkeley Shepherd

Region 7

Overall standings (Through one match)

Stroke average — School

327— Timpview

341 — Salem Hills

355 — Spanish Fork

388 — Springville

405 — Wasatch

434 — Maple Mountain

481 — Cedar Valley

Individual standings

Stroke average — School

70 — Emma Lillywhite, Timpview

74 — Sage Hubbs, Salem Hills

75 — Katelin Bingham, Spanish Fork

76 — Navy Hubbs, Salem Hills

78 — Seneti Toluta’u, Timpview

86 — Tehya Geake, Wasatch

87 — Ali Smith, Springville

88 — Kate Miller, Timpview

90 — Ileigh Carlson, Spanish Fork

91 — Sam Ellis, Timpview

Most recent tournament (March 28)

At Canyon Hills Golf Course

70 — Emma Lillywhite, Timpview

74 — Sage Hubbs, Salem Hills

75 — Katelin Bingham, Spanish Fork

76 — Navy Hubbs, Salem Hills

78 — Seneti Toluta’u, Timpview

86 — Tehya Geake, Wasatch

87 — Ali Smith, Springville

88 — Kate Miller, Timpview

90 — Ileigh Carlson, Spanish Fork

91 — Sam Ellis, Timpview

Region 9

Overall standings (Through 5 matches)

Stroke average — School

354 — Cedar

365.3 — Crimson Cliffs

384.5 — Pine View

386.8 — Dixie

435.3 — Snow Canyon

435.3 — Hurricane

455 — Desert Hills

Individual standings

Stroke average — School

75.8 — Alyssa Butterfus, Pine VIew

70.7 — Kate Walker, Crimson Cliffs

82.5 — Brynlee Bandley, Crimson Cliffs

86 — Raelee Johnson, Cedar

87 — Lucy Dixon, Desert Hills

87 — Breele Evans, Cedar

83.8 — Lexi Leavitt, Crimson Cliffs

87 — Stacy Phelps, Dixie

87.8 — Taylyn Wilson, Cedar

90.5 — Mattisen Wieland, Pine View

Most recent tournament (April 11)

At Sunriver Golf Course

80 — Brynlee Bandley, Crimson Cliffs

83 — Alyssa Butterfus, Pine View

83 — Raelee Johnson, Cedar

84 — Lucy Dixon, Desert Hills

84 — Taylyn Wilson, Cedar

88 — Stacie Phelps, Dixie

89 — Rachel Blodgett, Cedar

90 — Denym Bohn, Cedar

91 — Breele Evans, Cedar

91 — Lexie Leavitt, Crimson Cliffs

Region 11

Overall standings

Stroke average — School

354 — Ridgeline

359 — Green Canyon

385 — Bear River

405 — Sky View

437 — Mountain Crest

469 — Logan

Individual standings

Stroke average — School

81 — Maddie Fujimoto, Ridgeline

83 — Naomi Dunker, Ridgeline

83 — Avery Parker, Green Canyon

85 — Tylee Bennett, Bear River

90 — Oliviah Spackman, Green Canyon

93 — Ally Parker, Green Canyon

93 — Abbi Nessen, Bear River

93 — Janalynn Blotter, Green Canyon

Most recent tournament

At Sky Way Golf Course

78 — Avery Parker, Green Canyon

84 — Naomi Dunker, Ridgeline

85 — Tylee Bennett, Bear River

86 — Maddie Fujimoto, Ridgeline

89 — Abbi Nessen, Bear River

91 — Paige Wuthrich, Ridgeline

91 — Bentley Hansen, Ridgeline

91 — Ally Parker, Green Canyon

91 — Oliviah Spackman, Green Canyon

92 — Isabelle Mullen, Sky View

92 — Bryn Moore, Ridgeline

Region 12

Overall standings (Through three matches)

Stroke average — School

345.7 — Richfield

383.7 — Juab

427 — Emery

432.7 — Manti

437 — Carbon

464.7 — Delta

495 — North Sanpete

525.3 — Canyon View

Individual standings

Stroke average — School

82.7 — Shelby Gardner, Richfield

85.3 — Brielle Jolley, Richfield

85.7 — Carly West, Carbon

88.3 — Hallie Janes, Richfield

90.3 — Abbee Albrecht, Richfield

91.3 — Reagan Lynn, Juab

91.5 — Mya Malcom, Richfield

91.7 — Ashlyn Matheson, Juab

92 — Jessica Applegarth, North Sanpete

93.7 — Mia Lewis, Richfield

98.7 — Grace Simms, Carbon

99.3 — Saige Gould, Juab

Most recent tournament (April 8)

At Cove View Golf Course

80 — Shelby Gardner, Richfield

82 — Abbee Albrecht, Richfield

84 — Carly West, Carbon

86 — Hallie Janes, Richfield

88 — Brielle Jolley, Richfield

90 — Mya Malcom, Richfield

91 — Mia Lewis, Richfield

92 — Saige Gould, Juab

93 — Cheyenne Bingham, Emery

95 — Ashlyn Matheson, Juab

95 — Jessica Applegarth, North Sanpete

Region 13

Overall standings (Through six matches)

Stroke average — School

370 — Morgan

380.5 — Union

409 — Grantsville

422 — Ogden

434.83 — Ben Lomond

500.17 — South Summit

Individual standings

Stroke average — School

83.83 — Brooklyn Brown Union

84.67 — Jane Poll Morgan

90 — Riley McBride Grantsville

90.5 — Kenadee Benson Morgan

94.67 — Presley Hester Ben Lomond

94.83 — Camden Smith Morgan

96.17 — Kaycie Payne Ogden

99.17 — Mekaea Richman Union

100.33 — Emeree Harrison Union

100.67 — Cheznie Cook Union

Most recent tournament (April 8)