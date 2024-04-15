Region 1
Overall standings (Through two matches)
Stroke average
- 316 — Weber
- 313 — Fremont
- 360 — Syracuse
- 365 — Layton
- 371 — Farmington
- 380.5 — Davis
Most recent tournament (April 9)
At Glen Eagle Golf Course
- 74 — Madelyn Hadley, Fremont
- 75 — Remi Rawlings, Weber
- 76 — Susan Tiffner, Fremont
- 82 — Elli Irick, Weber
- 82 — Madison Gibson, Fremont
- 86 — Vivian Cruz, Weber
- 86 — Ellie Hales, Weber
- 86 — Kate Dewsnup, Farmington
- 88 — Samantha Messerly, Weber
- 90 — Mallory Brionez, Syracuse
- 90 — Chentra Hickey, Weber
- 90 — Claire Norton, Farmington
Region 2
Overall standings (Through three matches)
Stroke average — School
- 339 — Corner Canyon
- 339.67 — Bingham
- 369.67 — Herriman
- 373 — Riverton
- 382 — Mountain Ridge
- 397.33 — Copper Hills
Individual standings
Stroke average — School
- 75 — Alyssa Meadows, Corner Canyon
- 77 — Natalie McLane, Herriman
- 78.33 — Hunter Gledhill, Riverton
- 82.33 — Hallie Sant, Herriman
- 85 — Chloe Suazo, Bingham
- 85.67 — Morgan Ives, Bingham
- 86 — Kaitlyn Bland, Bingham
- 86 — Ashlyn Cline, Corner Canyon
- 86.67 — Stratton Durrant, Bingham
- 86.67 — Telea Bloomfield, Bingham
- 88 — Kailee Walker, Copper Hills
Most recent tournament
At Talon’s Cove Golf Course
- 74 — Hunter Gledhill, Riverton
- 77 — Alyssa Meadows, Corner Canyon
- 79 — Hallie Sant, Herriman
- 80 — Morgan Ives, Bingham
- 81 — Natalie McLane, Herriman
- 83 — Ashlyn Cline, Corner Canyon
- 83 — Kailee Walker, Copper Hills
- 85 — Chloe Suazo, Bingham
- 85 — Stratton Durrant, Bingham
- 85 — Telea Bloomfield, Bingham
- 87 — Mylie Matthews, Corner Canyon
- 87 — Tara Clark, Mountain Ridge
Region 4
Overall standings (Through three matches)
Stroke average — School
- 411 — West Jordan
- 418 — Cyprus
- 469 — Taylorsville
Individual standings
Stroke average — School
- 95.7 — Jaycee Garcia, West Jordan
- 101.7 — Madi Hongell, Cyprus
- 103 — Baylee Berg, West Jordan
- 104 — Addi Youngdell, Cyprus
- 105.7 — Jovi Farmer, West Jordan
- 106.7 — Taylor Smith, West Jordan
- 106.7 — Teralynn Peterson, Hunter
- 106.7 — Brooke Fresh, Cyprus
- 107 — Taylor Fresh, Cyprus
- 110.3 — Katie Chandra, Cyprus
Most recent tournament (April 8)
At Rose Park Golf Course
- 94 — Teralynn Peterson, Hunter
- 95 — Jaycee Garcia, West Jordan
- 99 — Taylor Fresh, Cyprus
- 101 — Madi Hongell, Cyprus
- 108 — Brooke Fresh, Cyprus
- 108 — Baylee Berg, West Jordan
- 109 — Addi Youngdell, Cyprus
- 110 — Katie Chandra, Cyprus
- 110 — Cailin Nielsen, Taylorsville
- 112 — Taylor Smith, West Jordan
Region 5
Overall standings (through two matches)
Stroke average — School
- 320.5 — Bonneville
- 355.5 — Clearfield
- 361.5 — Viewmont
- 358 — Bountiful
- 359 — Woods Cross
- 370 — Northridge
- 390 — Box Elder
- 414.5 — Roy
Individual standings
Stroke average — School
- 74.5 — Whitni Johnson, Bonneville
- 74.5 — Cameron Moffat, Clearfield
- 76.5 — Isabel Wade, Northridge
- 79.5 — Cambria Ohlsen, Bountiful
- 79.5 — Ivy Herrick, Bonneville
- 84.5 — Karissa Goff, Viewmont
- 83 — Anna Umbrell, Bonneville
- 83.5 — Mia Marberger, Bonneville
- 84.5 — Emma Hess, Clearfield
- 85.5 — Brea Patterson, Bountiful
Most recent tournament (March 27)
At Crane Field Golf Course
- 73 — Cameron Moffat, Clearfield
- 74 — Whitni Johnson, Bonneville
- 74 — Ivy Herrick, Bonneville
- 76 — Cambria Ohlsen, Bountiful
- 78 — Isabel Wade, Northridge
- 80 — Brea Patterson, Bountiful
- 80 — Emma Hess, Clearfield
- 83 — Mia Marburger, Bonneville
- 84 — Karissa Goff, Viewmont
- 85 — Kennedee Pearson, Woods Cross
- 85 — Avree Clark, Woods Cross
Region 6
Overall standings (Through two matches)
Stroke average — School
- 315 — Skyline
- 359.5 — Olympus
- 391 — East
- 394.5 — Brighton
- 401.5 — Alta
- 439 — Highland
Individual standings
Stroke average — School
- 66 — Ashley Lam, Skyline
- 75.5 — Avery Kraatz, Skyline
- 79 — Campbell Kato, Olympus
- 80.5 — Cate Cook, Brighton
- 87 — Tristyn Green, Skyline
- 87.5 — Tegan Halloran, Skyline
- 90 — Bailey Sundberg, Skyline
- 90.5 — Whitney Grant, East
- 90.5 — Bekah Peay, Olympus
- 96 — Lizzy Holbrook, Skyline
Most recent tournament (April 10)
At Old Mill Golf Course
- 63 — Ashley Lam, Skyline
- 72 — Avery Kraatz, Skyline
- 74 — Campbell Kato, Olympus
- 84 — Cate Cook, Brighton
- 86 — Tegan Halloran, Skyline
- 87 — Jolie Heale, Alta
- 88 — Liz Chandler, Skyline
- 89 — Tristyn Green, Skyline
- 89 — Whitney Grant, East
- 91 — Bekah Peay, Olympus
- 92 — Bailey Sundberg, Skyline
- 93 — Berkeley Shepherd
Region 7
Overall standings (Through one match)
Stroke average — School
- 327— Timpview
- 341 — Salem Hills
- 355 — Spanish Fork
- 388 — Springville
- 405 — Wasatch
- 434 — Maple Mountain
- 481 — Cedar Valley
Individual standings
Stroke average — School
- 70 — Emma Lillywhite, Timpview
- 74 — Sage Hubbs, Salem Hills
- 75 — Katelin Bingham, Spanish Fork
- 76 — Navy Hubbs, Salem Hills
- 78 — Seneti Toluta’u, Timpview
- 86 — Tehya Geake, Wasatch
- 87 — Ali Smith, Springville
- 88 — Kate Miller, Timpview
- 90 — Ileigh Carlson, Spanish Fork
- 91 — Sam Ellis, Timpview
Most recent tournament (March 28)
At Canyon Hills Golf Course
- 70 — Emma Lillywhite, Timpview
- 74 — Sage Hubbs, Salem Hills
- 75 — Katelin Bingham, Spanish Fork
- 76 — Navy Hubbs, Salem Hills
- 78 — Seneti Toluta’u, Timpview
- 86 — Tehya Geake, Wasatch
- 87 — Ali Smith, Springville
- 88 — Kate Miller, Timpview
- 90 — Ileigh Carlson, Spanish Fork
- 91 — Sam Ellis, Timpview
Region 9
Overall standings (Through 5 matches)
Stroke average — School
- 354 — Cedar
- 365.3 — Crimson Cliffs
- 384.5 — Pine View
- 386.8 — Dixie
- 435.3 — Snow Canyon
- 435.3 — Hurricane
- 455 — Desert Hills
Individual standings
Stroke average — School
- 75.8 — Alyssa Butterfus, Pine VIew
- 70.7 — Kate Walker, Crimson Cliffs
- 82.5 — Brynlee Bandley, Crimson Cliffs
- 86 — Raelee Johnson, Cedar
- 87 — Lucy Dixon, Desert Hills
- 87 — Breele Evans, Cedar
- 83.8 — Lexi Leavitt, Crimson Cliffs
- 87 — Stacy Phelps, Dixie
- 87.8 — Taylyn Wilson, Cedar
- 90.5 — Mattisen Wieland, Pine View
Most recent tournament (April 11)
At Sunriver Golf Course
- 80 — Brynlee Bandley, Crimson Cliffs
- 83 — Alyssa Butterfus, Pine View
- 83 — Raelee Johnson, Cedar
- 84 — Lucy Dixon, Desert Hills
- 84 — Taylyn Wilson, Cedar
- 88 — Stacie Phelps, Dixie
- 89 — Rachel Blodgett, Cedar
- 90 — Denym Bohn, Cedar
- 91 — Breele Evans, Cedar
- 91 — Lexie Leavitt, Crimson Cliffs
Region 11
Overall standings
Stroke average — School
- 354 — Ridgeline
- 359 — Green Canyon
- 385 — Bear River
- 405 — Sky View
- 437 — Mountain Crest
- 469 — Logan
Individual standings
Stroke average — School
- 81 — Maddie Fujimoto, Ridgeline
- 83 — Naomi Dunker, Ridgeline
- 83 — Avery Parker, Green Canyon
- 85 — Tylee Bennett, Bear River
- 90 — Oliviah Spackman, Green Canyon
- 93 — Ally Parker, Green Canyon
- 93 — Abbi Nessen, Bear River
- 93 — Janalynn Blotter, Green Canyon
Most recent tournament
At Sky Way Golf Course
- 78 — Avery Parker, Green Canyon
- 84 — Naomi Dunker, Ridgeline
- 85 — Tylee Bennett, Bear River
- 86 — Maddie Fujimoto, Ridgeline
- 89 — Abbi Nessen, Bear River
- 91 — Paige Wuthrich, Ridgeline
- 91 — Bentley Hansen, Ridgeline
- 91 — Ally Parker, Green Canyon
- 91 — Oliviah Spackman, Green Canyon
- 92 — Isabelle Mullen, Sky View
- 92 — Bryn Moore, Ridgeline
Region 12
Overall standings (Through three matches)
Stroke average — School
- 345.7 — Richfield
- 383.7 — Juab
- 427 — Emery
- 432.7 — Manti
- 437 — Carbon
- 464.7 — Delta
- 495 — North Sanpete
- 525.3 — Canyon View
Individual standings
Stroke average — School
- 82.7 — Shelby Gardner, Richfield
- 85.3 — Brielle Jolley, Richfield
- 85.7 — Carly West, Carbon
- 88.3 — Hallie Janes, Richfield
- 90.3 — Abbee Albrecht, Richfield
- 91.3 — Reagan Lynn, Juab
- 91.5 — Mya Malcom, Richfield
- 91.7 — Ashlyn Matheson, Juab
- 92 — Jessica Applegarth, North Sanpete
- 93.7 — Mia Lewis, Richfield
- 98.7 — Grace Simms, Carbon
- 99.3 — Saige Gould, Juab
Most recent tournament (April 8)
At Cove View Golf Course
- 80 — Shelby Gardner, Richfield
- 82 — Abbee Albrecht, Richfield
- 84 — Carly West, Carbon
- 86 — Hallie Janes, Richfield
- 88 — Brielle Jolley, Richfield
- 90 — Mya Malcom, Richfield
- 91 — Mia Lewis, Richfield
- 92 — Saige Gould, Juab
- 93 — Cheyenne Bingham, Emery
- 95 — Ashlyn Matheson, Juab
- 95 — Jessica Applegarth, North Sanpete
Region 13
Overall standings (Through six matches)
Stroke average — School
- 370 — Morgan
- 380.5 — Union
- 409 — Grantsville
- 422 — Ogden
- 434.83 — Ben Lomond
- 500.17 — South Summit
Individual standings
Stroke average — School
- 83.83 — Brooklyn Brown Union
- 84.67 — Jane Poll Morgan
- 90 — Riley McBride Grantsville
- 90.5 — Kenadee Benson Morgan
- 94.67 — Presley Hester Ben Lomond
- 94.83 — Camden Smith Morgan
- 96.17 — Kaycie Payne Ogden
- 99.17 — Mekaea Richman Union
- 100.33 — Emeree Harrison Union
- 100.67 — Cheznie Cook Union
Most recent tournament (April 8)
- 73 — Jane Poll Morgan
- 78 — Brooklyn Brown Union
- 79 — Kenadee Benson Morgan
- 80 — Camden Smith Morgan
- 85 — Kacie Payne Ogden
- 87 — Riley McBride Grantsville
- 89 — Skylar Ekins Grantsville
- 89 — Presley Hester Ben Lomond
- 90 — Bailee Landon Grantsville
- 92 — Mekaea Richman Union