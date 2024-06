Kanab's Griffen Bone was voted the Deseret News 2A Player of the Year in 2024.

Note: The Deseret News all-state teams are based exclusively on coaches’ votes from a list of nominated players from each team.

2A Player of the Year

Griffen Bone, Kanab, P/1B, Sr.

Led Kanab to back-to-back championships with BA .443, 1.222 OPS, 31 hits, 20 RBIs, 7 2Bs, 1 HR, 57 IP, 88 strikeouts and 1.21 ERA.

2A Playoff MVP

Walker Baird, Kanab, P/INF, Fr.

2A First Team

Ryker Freeman, South Sevier, OF/P, Jr. — .293 BA, 57 IP, 100 strikeouts, 2.27 ERA.

Parker Crum, Duchesne, C/OF/P, Sr. — .443 BA, .574 OBP, .545 39 hits, 20 RBIs, 28 SBs.

Parker Staheli, Enterprise, P/SS, Jr. — 9-1 record, 1.319 ERA, 112 strikeouts, .436 BA, 34 hits, 11 2Bs

Peyton Ingram, South Sevier, C/P/INF, Jr. — .426 BA, .530 OBP, 40 hits, 24 RBIs, 1.000 fielding %.

Bigs Northrup, South Sevier, INF/OF/P, Jr. — .427 BA, .540 OBP, 10 HRs 45 strikeouts, 3.57 ERA.

Maddix Baird, Kanab, C, Sr. — .422 BA, 1.140 OPS, 27 hits, 6 2Bs, 19 RBIs, .989 fielding %

Kyson Giles, Duchesne, P/1B, Jr. — .303 BA, .485 OBP, 6 2Bs, 20 RBIs, 107 strikeouts, 2.037 ERA.

Deegan Bailey, Beaver, P, Sr. — .405 BA, .485 OBP, 27 RBIs, 83 strikeouts, and 1.7 ERA.

Karson Stauffer, Enterprise, C/P, Sr. — .462 BA, 43 hits, 43 runs, 20 2Bs.

Treyson Randall, Enterprise, SS/P, Sr. — .473 BA, 43 hits, 40 runs, 10 2Bs.

Jaxon Carroll, Grand, OF/P/1B, Sr. — 5-3 record, 3.17 ERA, .338 BA, 29 RBIs, 13 BB.

Cooper Palmer, San Juan, 1B, Jr. — 40 hits, 40 RBIs, 12 2Bs, 2 3Bs, .455 BA, .515 OBP.

Tatym Bisco, Grand, SS, Jr. — .420 BA, 35 RBIs, .906 fielding %.

Draker Goodliffe, Duchesne, CF/3B/P, Sr. — .366 BA, .486 OBP, 30 hits, 4 2Bs, 3 3Bs, 23 RBIs.

2A Second Team

Parker Snyder, San Juan, C, Sr.

Paxton Smith, North Summit, C/P/IF, Sr.

Triston Felix, Monticello, P/SS, Fr.

Bodie Wheatley, Beaver, P/UT, Jr.

Braxton Pickett, Gunnison Valley, P/OF, So.

Brayden Evans, Beaver, C, Sr.

Taylor Dotson, Milford, 3B, Sr.

Kilo Tsosie, Milford, SS/P, Jr.

Kash Kabonic, Kanab, OF/P/1B, Jr.

Klint Bundy, Enterprise, UT, Jr.

Nash Goodliffe, Duchesne, 2B/P/SS, So.

Lane Sims, Kanab, OF, Sr.

Walker Baird, Kanab, P/INF, Fr.

Jason McKinney, Grand, C, Sr.

2A Honorable Mention

Branten Bethea, San Juan, UT, Jr.

Kale Glover, Kanab, INF, Jr.

Treyden Terry, Millard, P/3B, Sr.

Logan Veater, Kanab, P/INF, Jr.

Ean Ellis, Grand, 3B/DH, Jr.

Brady Crouch, Enterprise, OF, Sr.

Mace Sorenson, North Sevier, P/OF, Sr.

Stockton Roberts, South Sevier, OF/P, Jr.

James Crowley, North Sevier, OF, Jr.

Jackson Keyes, Monticello, 1B/P, So.

Sadler Barnes, Milford, SS/OF, Jr.

Kaysen Walker, Parowan, 1B/RHP, Sr.

Tucker Pace, North Summit, P/SS, Sr.

Brayden Gardner, Enterprise, P/OF, Sr.