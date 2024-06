Haigen Reed was voted the Deseret News 4A baseball player of the year in 2024.

Note: The Deseret News all-state teams are based exclusively on coaches’ votes from a list of nominated players from each team.

4A Player of the Year

Haigen Reed, Desert Hills, OF, Jr.

Helped Desert Hills with .500 BA, 1.625 OPS, 11 2Bs, 9 HRs, 47 RBIs, 40 runs, and 1.000 fielding %.

4A Playoff MVP

Andrew Lyon, Snow Canyon, P/1B, Jr.

1 of 15 Haigen Reed, Desert Hills 2 of 15 Kyson Goates, Snow Canyon 3 of 15 Damon Ence, Snow Canyon 4 of 15 Ridge Erickson, Dixie | JK PHOTOGRAPHY 5 of 15 Tyler West, Crimson Cliffs 6 of 15 Trey Purser, Ridgeline | Andrew Titensor <435> 713-4771 7 of 15 Gehrig Marble, Bear River | DEVO 8 of 15 Boston Vest, Dixie 9 of 15 Zach Carlson, Juan Diego 10 of 15 Ryder Harrison, Snow Canyon 11 of 15 Makaio Swensen, Snow Canyon 12 of 15 Chase Riggs, Timpanogos 13 of 15 Griffen Rogers, Park City 14 of 15 Holden Potter, Bear River | DEVO 15 of 15 Crew Secrist, Snow Canyon

4A First Team

Boston Vest, Dixie, SS, Sr. — .455 BA, 46 hits, 15 XBH, 37 RBIs.

Gehrig Marble, Bear River, 1B, Sr. — .489 BA, 1.460 OPS, 45 hits, 8 2Bs, 9 3Bs, 4 HRs, 43 RBIs

Crew Secrist, Snow Canyon, SS/P, Sr. — .375 BA, 42 hits, 10 2Bs, 32 RBIs.

Makaio Swensen, Snow Canyon, OF/P, Sr. — .404 BA, 44 hits, 10 2Bs, 2 3Bs, 32 runs.

Trey Purser, Ridgeline, C/3B/1B, Sr. — .472 BA, .557 OBP, 1.366 OPS, 8 2Bs, 6 HRs, 32 RBIs.

Tyler West, Crimson Cliffs, OF, Sr. — .532 BA, 50 hits, .607 OBP, 5 3Bs, 39 SBs.

Ridge Erickson, Dixie, C, Sr — .382 BA, 39 hits, 12 XBH, 25 RBIs.

Ryder Harrison, Snow Canyon, DH, Sr. — .355 BA, 33 hits, 10 2Bs, 3 HRs, 32 RBIs.

Holden Potter, Bear River, INF/P, Jr. — .426 BA, 10 2Bs, 17 RBIs, 51 runs, 20 SBs, 1.52 ERA.

Griffen Rogers, Park City, OF/P, Sr. — .411 BA, .521 OBP, 14 2Bs, 45 runs, 55 strikeouts, 2.172 ERA.

Zach Carlson, Juan Diego, CF, Sr. — .429 BA, 39 hits, .531 OBP, 1.233 OPS, 6 2Bs, 23 RBIs

Kyson Goates, Snow Canyon, P, Sr. — 8-0 record, 49.2 IP, 60 strikeouts, 13BB, 2.819 ERA.

Chase Riggs, Timpanogos, P, Sr. — 9-1 record, 0.994 ERA.

Damon Ence, Snow Canyon, OF, Sr. — .432 BA, 41 hits, 6 2Bs, 2 3Bs, 1 HR, 26 RBIs.

1 of 14 Degan Rigby, Bear River | DEVO 2 of 14 Braxton Yates, Dixie 3 of 14 Justin Michaelis, Park City 4 of 14 Talon Marble, Bear River | DEVO 5 of 14 Bode Hansen, Ridgeline | Andrew Titensor <435> 713-4771 6 of 14 Logan Leavitt, Dixie 7 of 14 Andrew Lyon, Snow Canyon 8 of 14 Talan Kelly, Snow Canyon 9 of 14 Trace Franco, Dixie 10 of 14 Brighton Tate, Timpanogos 11 of 14 Kayden Harding, Timpanogos 12 of 14 Logan Brinkerhoff, Provo 13 of 14 Caden Fenger, Juan Diego 14 of 14 Harmon Skeen, Desert Hills

4A Second Team

Degan Rigby, Bear River, P/DH, Sr.

Andrew Lyon, Snow Canyon, P/1B, Jr.

Braxton Yates, Dixie, OF/P, Sr.

Logan Leavitt, Dixie, 3B/P, Sr.

Justin Michaelis, Park City, 1B, Jr.

Talan Kelly, Snow Canyon, P/3B, Sr.

Harmon Skeen, Desert Hills, SS/DH, So.

Logan Brinkerhoff, Provo, 3B/P, Sr.

Brighton Tate, Timpanogos, P/3B, Sr.

Talon Marble, Bear River, INF/OF, Sr.

Bode Hansen, Ridgeline, P/RF, Sr.

Caden Fenger, Juan Diego, RHP/SS, Sr.

Kayden Harding, Timpanogos, C, Sr.

Trace Franco, Dixie, CF, Sr.

4A Honorable Mention

Andrew Shakespeare, Pine View, OF, Sr.

Jared Monn, Provo, P/OF, Sr.

Steele Barben, Crimson Cliffs, P/INF, Sr.

Hayden Smith, Snow Canyon, C, Sr.

Corbin Hafen, Snow Canyon, OF, Sr.

Hernando Chaparro, Mountain View, C, Sr.

Trey Evans, Crimson Cliffs, OF, Sr.

JC Jones, Mountain Crest, 1B, Sr.

Maxwell Hornsby, Mountain Crest, C, Sr.

Colton Schmidt, Park City, P/INF, Jr.

Derick Hardy, Uintah, P, Sr.

Maddux DeGraffenried, Payson, OF/P, Jr.

Jake Andreas, Dixie, P, Jr.

Carter Hall, Timpanogos, P, Jr.