Viewmont's Cal Miller was voted the Deseret News 5A baseball Player of the Year in 2024.

Note: The Deseret News all-state teams are based exclusively on coaches’ votes from a list of nominated players from each team.

5A Player of the Year

Cal Miller, Viewmont, SS/P/C, Jr.

Led Viewmont with .543 BA, 11 HRs, .686 OBP, 1.857 OPS, 1.171 SLG, 38 RBIs, 41 runs, 8-1 record, 87 strikeouts and 1.675 ERA.

5A Playoff MVP

AJ Thomas, Maple Mountain, 2B/SS/C, Jr.

5A First Team

Cy Chrisman, Maple Mountain, 3B/1B, So. — .480 BA, .575 OBP, 1.442 OPS, .867 SLG, 8 HRs, 12 2Bs

Junior Lauaki, Springville, 3B, Sr. — .452 BA, .553 OBP, 42 hits, 7 HRs, 26 IP, 30 strikeouts.

Case Beames, Brighton, RHP/OF, Jr. — 9-0 record, 1.34 ERA, 83 strikeouts, .433 BA, 25 RBIs.

Easton Barrett, Springville, OF/P, Sr. — .404 BA, 7 HRs, 36 hits, .538 OBP, 29 RBIs,1.65 ERA.

Josh Mawhinney, Brighton, RHP, Jr. — 9-1 record, 1.25 ERA, 82 strikeouts.

Chase Johnston, Maple Mountain, LHP, Jr. — 54.2 IP, 80 strikeouts, 19 BB, 2.17 ERA.

Ryan Griffin, Box Elder, CF/P, Sr. — .528 BA, 6 HRs, 25 SBs.

Luke Taylor, Olympus, C, Sr. — .454 BA, .558 OBP, 13 2Bs, 2 3Bs, 6 HRs, 35 RBIs, 1.4 OPS.

Easton Davies, Orem, P/OF, Sr. — .390 BA, 7 2Bs, 8 HRs, 49 RBIs, 67 strikeouts.

Jack Saba, Brighton, SS, Jr. — .404 BA, 30 RBIs, 4 HRs, 8 2Bs, 3 3Bs, 21 SBs.

Owen Miller, Orem, P/1B, Sr. — 9-1 record, 1.8 ERA, .370 BA, 12 2Bs, 6 HRs, 40 RBIs.

AJ Thomas, Maple Mountain, 2B/SS/C, Jr. — .380 BA, .553 OBP, 1.053 OPS, 7 2Bs, 35 hits

Riley Brown, Brighton, 3B, Jr. — .386 BA, 39 RBIs, 9 HRs, 10 2Bs, 3 3Bs.

Dagen Gammell, Salem Hills, P/3B, Sr. — 64 strikeouts, 1.19 ERA, .367 BA, 30 RBIs, 4 HRs.

5A Second Team

Merrick Bostock, Orem, 3B, Jr.

Noah Gatti, Jordan, INF, Jr.

Bennett Averett, Maple Mountain, CF/RHP, Sr.

Easton Floyd, Murray, 3B, Sr.

Will Dart, Spanish Fork, SS/RHP, Sr.

Harley Vicchrilli, Woods Cross, LHP, Sr.

Boston Williams, Jordan, INF/P, Sr.

Keaton Stinson, Olympus, CF, Sr.

Kaleb Holman, Salem Hills, P/OF, Sr.

Landen Golmon, Box Elder, 3B/P, Sr.

Easton Fry, Brighton, OF, Jr.

Jaxon Fox, Olympus, SS/2B, Sr.

Jose Periera, Alta, C, Jr.

Blake Carter, Maple Mountain, RHP, Sr.

5A Honorable Mention

Cooper Johnson, Brighton, C, Sr.

Daniel Healy, Taylorsville, P/IF, Sr.

Logan Lunt, East, 3B/P, Jr.

Max Moffat, Woods Cross, OF, Jr.

Miles Layton, Brighton, RHP/INF, Jr.

Cooper Wilson, Murray, INF, Sr.

Ethan Johnson, Cedar Valley, C, Sr.

Jake Ross, Clearfield, C, Sr.

Cayman Sanchez, Olympus, SS/P, So.

Brooks Walker, Skyline, SS, Sr.

TJ Dahlke, Bountiful, C, Sr.

Cooper Scott, Brighton, OF, Jr.

Sam Brousseau, Murray, DH, Jr.

Jon Olsen, Northridge, SS/P, Jr.

Nixon Warren, Spanish Fork, CF, Fr.

KJ Argyle, Box Elder, SS/2B/P, Sr.