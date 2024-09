Bingham’s Krew Huard hits out of the bunker during the third annual Utah High School Invitational at Copper Club Golf Course in Magna on Friday, Aug. 23, 2024.

Editor’s Note: All region reps are invited to submit scores each week. If your region’s scores are not listed, contact us at prepstats@deseretnews.com

Region 3

Team standings

Stroke average — School

270.0 — Lone Peak

289.0 — American Fork

301.0 — Skyridge

307.0 — Westlake

309.0 — Lehi

316.0 — Pleasant Grove

Individual standings

Stroke average — School

64.7 — Kehei Akina, Lone Peak

66.7 — Blake Brown, Lone Peak

68.3 — Jack Davis, American Fork

68.5 — Toa Ofehengaue, Lehi

69.3 — Ryder Huish, Lone Peak

70.0 — Jaxon Wilson, Westlake

70.0 — Gavin Van Woerkom, American Fork

71.0 — Weston Abbott, Lone Peak

71.0 — Luke Seaquist, Lone Peak

71.0 — Ben Lucero, Lone Peak

72.0 — Adi Notoa, Lehi

72.0 — Austin Jones, Lone Peak

Most recent tournament

At Meadowbrook Golf Course

64.0 — Kehei Akina, Lone Peak

66.0 — Gavin Van Woerkom, American Fork

67.0 — Jaxon Wilson, Westlake

67.0 — Jack Davis, American Fork

68.0 — Blake Brown, Lone Peak

69.0 — Toa Ofehengaue, Lehi

69.0 — Ryder Huish, Lone Peak

69.0 — Luke Osmond, American Fork

72.0 — Ben Lucero, Lone Peak

72.0 — Austin Holland, SR

72.0 — Noah Goeckeritz, Lone Peak

73.0 — Austin Jones, Lone Peak

Region 4

Team standings

Stroke average — School

318.0 — Cyprus

360.0 — West Jordan

371.0 — Hunter

372.0 — Taylorsville

401.0 — Kearns

441.0 — Granger

Individual standings

Stroke average — School

71.0 — Jared McCleary, Hunter

78.5 — Derrik Daybell, Cyprus

81.3 — Drake Duckworth, Cyprus

81.5 — Brody Loutensock, Cyprus

82.3 — Sam Tomlin, Cyprus

82.3 — Wyatt Black, Cyprus

83.0 — Nick Griffel, Cyprus

83.3 — Mike Flater, Cyprus

85.3 — Ammon Zito, Cyprus

87.0 — Brooks Halterman, West Jordan

Most recent tournament (Sept. 3)

At Mountain View Golf Course

71.0 — Derik Daybell, Cyprus

75.0 — Jared McCleary, Hunter

77.0 — Brody Loutensock, Cyprus

78.0 — Christian Flint, West Jordan

79.0 — Drake Duckworth, Cyprus

81.0 — Wyatt Black, Cyprus

81.0 — Nick Griffel, Cyprus

83.0 — Sam Tomlin, Cyprus

83.0 — Brooks Halterman, Cyprus

84.0 — Mike Flater, Cyprus

Region 5

Team standings

Stroke average — School

291.8 — Woods Cross

296.0 — Bountiful

299.8 — Box Elder

305.8 — Viewmont

308.0 — Northridge

314.3 — Bonneville

333.0 — Roy

338.3 — Clearfield

Individual standings

Stroke average — School

69.8 — Dylan Markisich, Woods Cross

73.0 — Ty Cottle, Bountiful

72.8 — Kanyon DeRyke, Box Elder

72.3 — Caleb Hennefer, Northridge

74.0 — Jack Jordan, Bountiful

75.0 — James Gardner, Viewmont

73.8 — Josh Wallis, Bonneville

75.8 — Clayton Schmitt, Woods Cross

74.3 — Corver Barnes, Viewmont

74.3 — Kimball Shepherd, Box Elder

74.8 — Oliver Gladwell, Viewmont

80.0 — Taj Hancey, Box Elder

Most recent tournament (Sept. 5)

At Lakeside Golf Course

68.0 — Clayton Schmitt, Woods Cross

69.0 — Corver Barnes, Viewmont

70.0 — Ty Cottle, Bountiful

70.0 — Dylan Markisich, Woods Cross

71.0 — Brooks Bybee, Woods Cross

71.0 — Jackson Bodily, Woods Cross

74.0 — Landon Day, Woods Cross

74.0 — Josh Allen, Woods Cross

74.0 — Oliver Gladwell, Viewmont

74.0 — Kanyon DeRyke, Box Elder

74.0 — Kimball Shepherd, Box Elder

74.0 — Quaid Wayment, Box Elder

Region 8

Team standings

Stroke average — School

296.0 — Orem

317.0 — Uintah

324.0 — Mt. View

345.0 — Timpanogos

350.0 — Provo

351.0 — Payson

Individual standings

Stroke average — School

68.0 — Maddux Nielsen, Orem

71.0 — Eastyn Ewell, Uintah

72.3 — Parker VanBuren, Orem

75.3 — Korver Hawkins, Uintah

78.0 — Dade Westfall, Orem

78.6 — Logan Pratt, Mountain View

80.6 — Magnus Gray, Orem

81.0 — Todd Lewis, Orem

81.3 — Griffin DeMartini, Provo

81.6 — Crew DeMartini, Provo

82.0 — Spencer Esplin, Timpanogos

82.5 — Ephriam Perez, Mountain View

Most recent tournament (Sept. 4)

At The Ridge Golf Course

68.0 — Maddux Nielsen, Orem

69.0 — Eastyn Ewell, Uintah

69.0 — Parker VanBuren, Orem

76.0 — Korver Hawkins, Uintah

76.0 — Griffin DeMartini, Provo

78.0 — Logan Pratt, Mountain View

78.0 — Dade Westfall, Orem

78.0 — Aiden Petersen, Mountain View

79.0 — Crew DeMartini, Provo

79.0 — Kade Lieshman, Mountain View

80.0 — Todd Lewis, Orem

80.0 — Spencer Esplin, Timpanogos

Region 9

Team standings

Stroke average — School

304.0 — Crimson Cliffs

305.0 — Desert Hills

313.0 — Cedar

318.0 — Dixie

322.0 — Snow Canyon

334.0 — Hurricane

341.0 — Pine View

Individual standings

Stroke average — School

70.33 — Brock Porter, Desert Hills

70.33 — Jaren Phillips, Crimson Cliffs

73.0 — Ammon Allred, Snow Canyon

73.7 — Dylan Winona, Crimson Cliffs

74.0 — Andre Rosales, Desert Hills

74.0 — Mason Shaffer, Dixie

74.0 — Matt Robb, Cedar

74.3 — Daxton Nilsson, Cedar

75.3 — Crew Christensen, Desert Hills

75.3 — Tanner Wade, Desert Hills

75.7 — Staten McMurdie, Dixie

76.0 — Weston Andelin, Desert Hills

Most recent tournament (Sept. 5)

At Sky Mountain Golf Course

71.0 — Brock Porter, Desert Hills

72.0 — Will Milne, Crimson Cliffs

73.0 — Jaren Phillips, Crimson Cliffs

74.0 — Mason Shaffer, Dixie

74.0 — Dax Nilsson, Cedar

75.0 — Ammon Allred, Snow Canyon

76.0 — Staten McMurdie, Dixie

76.0 — Gordie Gatrell, Pine View

77.0 — Weston Andelin, Desert Hills

77.0 — Andre Rosales, Desert Hills

Region 10

Team standings

Stroke average — School

280.7 — Park City

300.7 — Stansbury

317.3 — Murray

318.3 — Cottonwood

331.7 — Hillcrest

335.0 — Tooele

350.0 — Jordan

Individual standings

Stroke average — School

68.7 — Rawson Hardy, Park City

69.0 — Forest Summers, Park City

71.7 — Tommy Yates, Cottonwood

72.3 — Lucas Sweeney, Park City

72.3 — Easton Toone, Murray

72.3 — Jack Griffith, Stansbury

72.7 — Sam Hunt, Park City

73.0 — Hank Donnelly, Park City

73.3 — Denver Douglas, Stansbury

74.5 — Kolby Judkins, Stansbury

75.7 — Linus Einum, Park City

78.0 — Max Schramm, Hillcrest

Most recent tournament (Aug. 28)

At River Oaks Golf Course

68.0 — Rawson Hardy, Park City

72.0 — Forest Summers, Park City

70.0 — Tommy Yates, Cottonwood

70.0 — Lucas Sweeney, Park City

73.0 — Hank Donnelly, Park City

74.0 — Easton Toone, Murray

71.0 — Jack Griffith, Stansbury

77.0 — Sam Hunt, Park City

74.0 — Denver Douglas, Stansbury

74.0 — Linus Einum, Park City

75.0 — Max Schramm, Hillcrest

76.0 — Chase Coulson, Park City

Region 11

Team standings (Three matches )

Stroke average — School

305.3 — Green Canyon

310.3 — Ridgeline

316.7 — Logan

321.7 — Sky View

328.3 — West Field

336.0 — Mountain Crest

347.7 — Bear River

Most recent tournament (Sept. 3)

At Birch Creek Golf Course

68.0 — Sam Ballingham, Green Canyon

68.0 — Jaren Baker, Green Canyon

72.0 — Gabe Taylor, Logan

75.0 — Dallin Anderson, Ridgeline

76.0 — Stockton Archibald, Mountain Crest

76.0 — Keenan Thanadabout, Green Canyon

77.0 — Casen Adams, Logan

77.0 — Gavin Krambule, Ridgeline

78.0 — Jacob McAllister, Logan

78.0 — Miles Cromwell, Sky View

78.0 — Daxton Crase, West Field

79.0 — Freddy Wayment, Ridgeline

79.0 — Mack Herzog, West Field

Region 12

Team standings

Stroke average — School

298.3 — Richfield

304.5 — Juab

310.5 — Carbon

321.3 — Delta

338.5 — Emery

358.3 — Canyon View

363.8 — Manti

367.8 — North Sanpete

Individual standings

Stroke average — School

71.8 — Ty Bender, Juab

72.3 — Crue Cowan, Juab

73.0 — Kaylen Kelsey, Richfield

73.5 — Pace Mullen, Richfield

74.3 — Rydge Butler, Carbon

75.3 — Max Albrecht, Richfield

76.3 — Dayton King, Carbon

77.3 — Levi King, Carbon

77.5 — Jaylan Dinkel, Juab

79.0 — Caden Meinhardt, Delta

79.8 — Braigen McConnell, Richfield

80.0 — Ike Shaw, Richfield

Most recent tournament (Sept. 5)

At Canyon Hills Golf Course