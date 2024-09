Week 8 of the high school boys golf season was a very eventful one as Orem’s Maddox Nielsen shot a 59 last Tuesday at Timpanogos Golf Club. The round helped lower his season average in Region 8 to 67.8.

There are two weeks left in the regular season, with the 6A, 5A, 4A and 3A state tournaments slated for the week of Oct. 14.

Region 1

Team standings

Stroke average — School

281.0 — Fremont

286.4 — Farmington

289.4 — Weber

292.6 — Layton

293.0 — Davis

297.6 — Syracuse

Individual standings

Stroke average — School

68.3 — Max Landon, Davis

70.3 — Jace Nielsen, Fremont

70.4 — Jack Summerhays, Farmington

70.9 — KJ Erwin, Fremont

72.0 — Luke Cook, Fremont

72.1 — Craiten Patterson, Weber

72.3 — Luke Hadley, Fremont

72.6 — Chase Randall, Layton

72.7 — Cohen Wood, Weber

73.0 — Ryan Liechty, Layton

73.0 — Cohen Colquitt, Syracuse

73.1 — Austin Bybee, Weber

Most recent tournament (Sept. 23)

At Bountiful Ridge Golf Course

67.0 — Jack Summerhays, Farmington

69.0 — Jace Nielson, Fremont

70.0 — Luke Hadley, Fremont

71.0 — Max Landon, Davis

71.0 — Cohen Colquitt, Syracuse

72.0 — Max Clapham, Farmington

72.0 — Craiten Patterson, Weber

73.0 — Jack Christiansen, Davis

73.0 — Griffin Belnap, Farmington

73.0 — Hutt Hadley, Fremont

73.0 — Austin Bybee, Weber

74.0 — Max Robinson, Farmington

Region 2

Team standings

Stroke average — School

277.2 — Corner Canyon

287.2 — Herriman

302.0 — Riverton

306.5 — Mountain Ridge

309.8 — Bingham

348.7 — Copper Hills

Individual standings

Stroke average — School

67.7 — Bowen Mauss, Corner Canyon

69.6 — Ben Wilson, Corner Canyon

70.2 — Will Pizza, Corner Canyon

70.5 — Jaxon Erickson, Riverton

70.7 — Tyse Boman, Corner Canyon

70.8 — Ty Brady, Corner Canyon

70.8 — Ian Miyasaki, Herriman

71.7 — Ty Anderson, Corner Canyon

72.3 — Braxten Ziegenbusch

73.3 — Cooper Meyer, Corner Canyon

73.3 — JJ Tomsick, Herriman

73.6 — Elliot Bond, Herriman

74.0 — Krew Saunders, Herriman

Most recent tournament (Sept. 23)

At Riverbend Golf Course

66 — Bowen Mauss, Corner Canyon

66 — Krew Saunders, Herriman

68 — Jaxon Erickson, Riverton

69 — Will Pizza, Corner Canyon

69 — Ty Brady, Corner Canyon

70 — Ben Wilson, Corner Canyon

71 — Ian Miyasaki, Herriman

71 — Krew Heward, Bingham

73 — JJ Tomsick, Herriman

74 — Tyse Boman, Corner Canyon

74 — Ty Anderson, Corner Canyon

74 — Trayson Shaheen, Mountain Ridge

75 — Braxten Ziegenbusch, Herriman

75 — Connor Oettli, Bingham

Region 3

Team standings

Stroke average — School

276.5 — Lone Peak

299.8 — American Fork

302.2 — Skyridge

311.8 — Lehi

315.5 — Westlake

317.5 — Pleasant Grove

Individual standings

Stroke average — School

65.4 — Kihei Akina, Lone Peak

67.4 — Blake Brown, Lone Peak

69.4 — Ryder Huish, Lone Peak

70.0 — Jaxon Wilson, Westlake

70.2 — Toa Ofahengaue, Lehi

72.7 — Jack Davis, American Fork

73.0 — Austin Holland, Skyridge

73.2 — Weston Abbott, Lone Peak

73.2 — Austin Jones, Lone Peak

73.3 — Adi Notoa, Lehi

73.4 — Luke Seaquist, Lone Peak

73.5 — Noah Goeckeritz, Lone Peak

Most recent tournament

At The Ridge Golf Course

67.0 — Kihei Akina, Lone Peak

69.0 — Blake Brown, Lone Peak

69.0 — Ryder Huish, Lone Peak

71.0 — Adi Notoa, Lehi

72.0 — Jack Davis, American Fork

74.0 — Toa Ofahengaue, Lehi

74.0 — Austin Holland, Skyridge

74.0 — Austin Jones, Lone Peak

74.0 — Cohen Pincock, Westlake

74.0 — Drew Kimball, Skyridge

75.0 — Noah Boeckeritz, Lone Peak

76.0 — Eli Stephenson, Pleasant Grove

Region 4

Team standings

Stroke average — School

317.0 — Cyprus

357.0 — West Jordan

358.0 — Hunter

364.0 — Taylorsville

395.0 — Kearns

428.0 — Granger

Individual standings

Stroke average — School

70.2 — Jared McCleary, Hunter

77.9 — Derrik Daybell, Cyprus

80.8 — Wyatt Black, Cyprus

80.9 — Brody Loutensock, Cyprus

81.8 — Drake Duckworth, Cyprus

83.7 — Mike Flater, Cyprus

83.7 — Ammon Zito, Cyprus

85.0 — Sam Tomlin, Cyprus

86.2 — Nick Griffel, Cyprus

86.5 — Zach Newland, Kearns

87.9 — Christian Flint, West Jordan

Most recent tournament (Sept. 23)

At Glendale Golf Course

69.0 — Jared McCleary, Hunter

76.0 — Zach Newland, Kearns

78.0 — Brody Loutensock, Cyprus

80.0 — Derrik Daybell, Cyprus

80.0 — Wyatt Black, Cyprus

81.0 — Ammon Zito, Cyprus

82.0 — Keaton Miller, Hunter

83.0 — Drake Duckworth, Cyprus

84.0 — Christian Flint, West Jordan

85.0 — Sam Tomlin, Cyprus

88.0 — Marcus Yorgenson, Taylosville

88.0 — Roston Hurd, Taylorsville

Region 5

Team standings

Stroke average — School

288.6 — Woods Cross

293.9 — Bountiful

297.1 — Box Elder

301.9 — Viewmont

305.0 — Northridge

306.4 — Bonneville

322.1 — Roy

328.9 — Clearfield

Individual standings

Stroke average — School

71.4 — Caleb Hennefer, Northridge

71.6 — Kanyon DeRyke, Box Elder

71.5 — Dylan Markisich, Woods Cross

73.3 — Ty Cottle, Bountiful

72.6 — Corver Barnes, Viewmont

72.9 — Josh Wallis, Bonneville

73.6 — Clayton Schmitt, Woods Cross

73.1 — Oliver Gladwell, Viewmont

73.7 — Jack Jordan, Bountiful

74.4 — Luke Smith, Bountiful

75.5 — Sam Bennett, Woods Cross

73.8 — Kimball Shepherd, Box Elder

Most recent tournament (Sept. 24)

At Crane Field Golf Course

65.0 — Sam Bennett, Woods Cross

66.0 — Josh Wallis, Bonneville

67.0 — Kanyon DeRyke, Box Elder

68.0 — Caleb Hennefer, Northridge

68.0 — Clayton Schmitt, Woods Cross

69.0 — Aiden Gross, Bonneville

69.0 — Jack Jordan, Bountiful

69.0 — Corver Barnes, Viewmont

70.0 — Landon Day, Woods Cross

70.0 — Kimball Shepherd, Box Elder

70.0 — Ty Cottle, Bountiful

Region 6

Team standings

Stroke average — School

284.1 — Skyline

288.7 — East

289.7 — Olympus

299.3 — Brighton

301.4 — Highland

325.0 — Alta

343.5 — West

Individual standings

Stroke average — School

68.3 — Austin Shelley, Skyline

68.7 — Will Pedersen, Olympus

69.3 — Jackson Shelley, Skyline

69.4 — Sterling Peterson, Olympus

69.9 — Sean Lampropoulas, East

72.4 — Oscar Peche, West

72.6 — Luke Alder, Brighton

72.7 — Ollie Pearce, East

73.1 — Shane Mulvey, Skyline

73.3 — Rocco Humphrey, East

73.6 — Davis Cook, Brighton

74.4 — Jake DeBry, Skyline

Most recent tournament (Sept. 25)

At Mountain View Golf Course

64.0 — Austin Shelley, Skyline

67.0 — Sean Lampropoulas, East

70.0 — Ollie Pierce, East

70.0 — Will Pederson, Olympus

71.0 — Jackson Shelley, Skyline

71.0 — Lincoln Peterson, Olympus

72.0 — Jake DeBry, Skyline

72.0 — Rocco Humphrey, East

72.0 — Daniel Holmberg, Highland

73.0 — Darian Robison, East

73.0 — Bowman Blackham, Olympus

73.0 — Luke Alder, Brighton

Region 8

Team standings

Stroke average — School

295.0 — Orem

316.0 — Uintah

320.0 — Mountain View

344.0 — Timpanogos

347.0 — Payson

347.6 — Provo

Individual standings

Stroke average — School

67.8 — Maddox Nielson, Orem

71.6 — Parker VanBuren, Orem

72.0 — Eastyn Ewell, Uintah

76.4 — Korver Hawkins, Uintah

78.2 — Logan Pratt, Mountain View

79.2 — Dade Westfall, Orem

79.2 — Magnus Gray, Orem

79.8 — Aiden Petersen, Mountain View

81.8 — Crew DeMartini, Provo

82.2 — Todd Lewis, Orem

82.6 — Griffin DeMartini, Provo

83.3 — Peyton Hacking, Uintah

Most recent tournament (Sept. 24)

At Timpanogos Golf Course

59.0 — Maddox Nielsen, Orem

64.0 — Parker VanBuren, Orem

69.0 — Eastyn Ewell, Uintah

74.0 — Aiden Petersen, Mountain View

76.0 — Nick Hashman, Payson

77.0 — Magnus Gray, Orem

77.0 — Logan Pratt, Mountain View

78.0 — Kade Lieshman, Mountain View

79.0 — Todd Lewis, Orem

79.0 — Ephraim Perez, Mountain View

79.0 — Micah Fairbanks, Mountain View

Region 10

Team standings

Stroke average — School

282.3 — Park City

306.3 — Stansbury

324.5 — Cottonwood

321.2 — Murray

337.0 — Hillcrest

337.7 — Tooele

357.7 — Jordan

Individual standings

Stroke average — School

68.5 — Rawson Hardy, Park City

70.3 — Forest Summers, Park City

71.0 — Hank Donnelley, Park City

73.3 — Lucas Sweeney, Park City

73.5 — Jeremiah Marsh, Park City

74.2 — Easton Toone, Murray

74.2 — Denver Douglas, Stansbury

74.3 — Jack Griffith, Stansbury

74.7 — Tommy Yates, Cottonwood

75.8 — Linus Einum, Park City

76.3 — Sam Hunt, Park City

78.7 — Ayden Ryser, Cottonwood

Most recent tournament (Sept. 26)

At: Riverbend Golf Course

68.0 — Hank Donnelley, Park City

70.0 — Rawson Hardy, Park City

70.0 — Forest Summers, Park City

71.0 — Jeremiah Marsh, Park City

73.0 — Lucas Sweeney, Park City

73.0 — Easton Toone, Murray

73.0 — Denver Douglas, Stansbury

73.0 — Jack Griffith, Stansbury

75.0 — Tommy Yates, Cottonwood

75.0 — Linus Einum, Park City

77.0 — Colby Judkins, Stansbury

77.0 — Noah Robertson, Stansbury

Region 11

Team standings (Through 7 matches)

Stroke average — School

299.7 — Ridgeline

301.0 — Green Canyon

305.9 — Logan

312.7 — West Field

315.0 — Sky View

326.7 — Mountain Crest

339.7 — Bear River

Individual standings (Through 6 Matches)

Total Points — School

69.0 — Dallin Anderson, Ridgeline

64.0 — Mack Herzog, West Field

56.0 — Sam Ballingham, Green Canyon

47.0 — Gabe Taylor, Logan

45.5 — Keenan Thanadabout, Green Canyon

40.5 — Miles Cromwell, Sky View

28.3 — Tyler Jackman, Ridgeline

27.3 — Stockton Archibald, Mtn Crest

19.3 — Jacob McAllister, Logan

18.0 — Jaren Baker, Green Canyon

17.0 — Cutler Christensen, Bear River

15.0 — Bryson Knowles, Ridgeline

Most recent tournament (Sept. 24)

At Preston Golf Course

70.0 — Mack Herzog, West Field

70.0 — Daxton Seager, West Field

70.0 — Keenan Thanadabout, Green Canyon

71.0 — Dallin Anderson, Ridgeline

72.0 — Tyler Jackman, Ridgeline

72.0 — Jaren Baker, Green Canyon

72.0 — Rigdon Dyer, Ridgeline

72.0 — Ethan Luna, West Field

73.0 — Sam Ballingham, Green Canyon

73.0 — Stockton Archibald, Mtn Crest

73.0 — Miles Cromwell, Sky View

73.0 — Freddy Wayment, Ridgeline

73.0 — Brayden Anderson, Logan

Region 12

Team standings

Stroke average — School

300.5 — Richfield

308.4 — Juab

316.6 — Carbon

322.9 — Delta

339.0 — Emery

362.9 — Canyon View

368.1 — Manti

371.4 — North Sanpete

Individual standings

Stroke average — School

73.0 — Ty Bender, Juab

73.6 — Pace Mullen, Richfield

74.1 — Crue Cowan, Juab

75.6 — Dayton King, Carbon

75.7 — Max Albrecht, Richfield

75.9 — Kaylen Kelsey, Richfield

76.9 — Rydge Butler, Carbon

77.8 — Jaylan Dinkel, Juab

78.9 — Caden Meinhardt, Delta

79.9 — Braigen McConnell, Richfield

79.9 — Levi King, Carbon

80.0 — Jorgen Southwick, Richfield

Most recent tournament

72.0 — Pace Mullen, Richfield

75.0 — Ty Bender, Juab

76.0 — Crue Cowan, Juab

77.0 — Champ Justice, Emery

77.0 — Max Albrecht, Richfield

77.0 — Jorgen Southwick, Richfield

78.0 — Jaylan Dinkel, Juab

79.0 — Dayton King, Carbon

79.0 — Ike Shaw, Richfield

80.0 — Brady Anderson, Canyon View

80.0 — Caden Meinhardt, Delta

Region 14

Team standings

Stroke average — School

307.0 — Juan Diego

310.0 — Judge Memorial

370.0 — Summit Academy

375.0 — Providence Hall

Individual standings

Stroke average — School

73.3 — Eamonn Dolan, Juan Diego

76.9 — Cayson Duffin, Summit Academy

79.2 — Jeter Soto, Judge Memorial

79.6 — Luis A., Juan Diego

79.7 — Conrad Beck, Judge Memorial

80.7 — Tytan Hammond, Juan Diego

80.9 — Benton Ross, Judge Memorial

81.0 — Fisher Campagna, Judge Memorial

81.2 — Brady Ebner, Juan Diego

81.6 — Kieran Dolan, Juan Diego

83.0 — Pierce Issac, Judge Memorial

84.5 — Dalton, Juan Diego

Most recent tournament (Sept. 25)

At Riveroaks Golf Course