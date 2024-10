Here’s a recap of the four 6A region cross country championships that were held this week. On Tuesday, Oct. 15, teams and individuals will compete in the 6A Divisional meet at Lakeside Park in Orem to earn their spots in the 6A state championship meet on Oct. 30 back at Sugarhouse Park.

1 of 1 Davis High School boys cross country won the Region 1 championship this week. | Provided by Davis

Region 1

At Layton Commons

Girls team scores

Davis, 38 Weber, 50 Layton, 87 Fremont, 89 Syracuse, 107 Farmington, 141

Girls individual results

Ellie Dorius, Farmington, Fr., 18:09.94 Isabella Cram, Davis, So., 18:26.42 Indianna Lundell, Fremont, Sr., 18:52.39 Eliza Thornley, Layton, Fr., 18:57.40 Catherine Wald, Weber, Jr., 18:58.21 Erin Christensen, Davis, Fr., 19:01.63 Kate Lang, Weber, Jr., 19:07.91 Eliza Swain, Davis, Sr., 19:08.12 Kennedy Hadley, Syracuse, Jr., 19:09.33 Helen Glaze, Davis, Sr., 19:09.73 Shelby Joy, Weber, Jr., 19:10.35 Courtney Burbidge, Davis, So., 19:14.01 Gracie Rodarte, Weber, Jr., 19:14.41 Andenelle Marker, Weber, Sr., 19:24.13 Taylee Richards, Fremont, Sr., 19:24.26 Alice Wilhelm, Layton, Fr., 19:38.75 Addison Loveland, Davis, Fr., 19:48.76 Brecklyn Bugnet, Fremont, Sr., 19:55.33 Christine Bernards, Syracuse, Sr., 20:07.74 Jordan Rollins, Layton, Sr., 20:14.25

Boys team scores

Davis, 40 Farmington, 56 Layton, 71 Fremont, 93 Weber, 101 Syracuse, 157

Boys individual results

Landon Sturgeon, Farmington, Sr., 15:08.36 Jonny Reed, Davis, Sr., 15:13.36 Jonathan Thornley, Layton, Sr., 15:15.06 Joseph Miller, Farmington, Sr., 15:16.67 Garrison Johnson, Weber, Sr., 15:23.15 Carter Rawlings, Davis, Sr., 15:25.79 Graham Judkins, Fremont, Jr., 15:27.22 Zack Steoger, Fremont, Jr., 15:27.41 Harrison Skousen, Davis (UT), So., 15:33.28 Erik Bryant, Weber, So., 15:37.73 Jonas Clay, Davis, So., 15:38.60 Cade Rawlings, Davis, Sr., 15:40.12 Beau Jenkins, Fremont, So., 15:40.12 Lincoln Swan, Layton, Jr., 15:47.11 Colin Pugmire, Layton, Jr., 15:47.95 Hudson Scott, Farmington, So., 15:51.11 Ethan Lund, Farmington, Sr., 15:52.94 Koda Hildreth, Farmington, Sr., 15:57.83 Charles Wilhelm, Layton, Sr., 16:02.08 Parker Harris, Layton, Fr., 16:03.32

1 of 2 Riverton High School girls cross country won the Region 2 championship last week. | Provided by Riverton 2 of 2 Herriman High School boys cross country won the Region 2 championship last week. | Provided by Herriman

Region 2

At Big Cottonwood Complex

Girls team scores

Riverton, 28 Herriman, 35 Mountain Ridge, 88 Corner Canyon, 99 Copper Hills, 138 Bingham, 149

Girls individual results

Lindsey Gerhart, Herriman, Jr., 18:24.15 Grace Swanson, Riverton, Jr., 18:30.97 Maci Woolf, Herriman, Sr., 18:35.00 Mya Oyler, Riverton, Sr., 18:47.44 Chloe Swain, Riverton, Sr., 18:56.15 Isabelle McCullough, Riverton, Sr., 19:06.09 Teagan Harris, Corner Canyon, Fr., 19:15.75 Brooklyn Tarr, Mountain Ridge, Jr., 19:25.44 Zanna Bruening, Herriman, Sr., 19:35.38 Breelyssa Leeper, Herriman, Jr., 19:42.15 Isabel Preston, Riverton, So., 19:47.62 Sadie Henderson, Herriman, Jr., 20:46.18 Sydney Steadman, Herriman, So., 20:51.25 Annika Ludwig, Riverton, Jr., 20:55.09 Gwen Sayre, Mountain Ridge, Sr., 21:00.53 Kenzie Randall, Corner Canyon, Jr., 21:03.15 Julia Wheat, Corner Canyon, So., 21:04.59 Savanah Haynie, Mountain Ridge, Fr., 21:07.38 Eliza Rains, Bingham, Sr., 21:16.50 Lucy Lundberg, Copper Hills, Sr., 21:18.15

Boys team scores

Herriman, 23 Riverton, 44 Corner Canyon, 101 Bingham, 114 Mountain Ridge, 124 Copper Hills, 132

Boys individual results

Jackson Spencer, Herriman, Jr., 15:32.62 Micah Tang, Herriman, Sr., 15:35.18 Jonah Tang, Herriman, Sr., 15:37.75 Corbin Randall, Riverton, Sr., 15:39.38 Christian Ruf, Riverton, Sr., 15:43.31 Landon Nunley, Riverton, Sr., 15:48.34 Noah Manwaring, Herriman, Sr., 15:49.53 Isaiah Gilbert, Bingham, Sr., 15:50.34 Phin Mayer, Corner Canyon, Sr., 15:59.38 Eli Jarvis, Herriman, Jr., 16:03.84 Tayshaun Ogomo, Herriman, Sr., 16:05.44 Ashton Pedersen, Mountain Ridge, Sr., 16:06.75 Tyson Gubler, Riverton, Jr., 16:11.38 Ryan Etherington, Corner Canyon, Jr., 16:14.25 Cooper Tripp, Herriman, Sr., 16:14.78 Boston Rindlisbacher, Riverton, So., 16:16.06 Caleb Brown, Herriman, Jr., 16:21.18 Kurt Perry, Riverton, Fr., 16:24.88 Brock Doman, Corner Canyon, So., 16:29.41 Temana Munanui, Copper Hills, Jr., 16:34.66

1 of 2 Lone Peak High School girls cross country won the Region 3 championship this week. | Provided by Lone Peak 2 of 2 American Fork High School boys cross country won the Region 3 championship this week. | Provided by American Fork

Region 3

At Art Dye Park

Girls team scores

Lone Peak, 19 American Fork, 59 Westlake, 78 Skyridge, 104 Pleasant Grove, 122 Lehi, 160

Girls individual results

Maya Bybee, Lone Peak, Sr., 17:36.33 Skye Jensen, American Fork, Jr., 18:06.67 Zoey Nilsson, Lone Peak, Sr., 18:31.01 Ava McMurtrey, Lone Peak, Sr., 18:31.45 Brielle Nilsson, Lone Peak, Sr., 18:32.40 Paytin Rohatinsky, Lone Peak, Sr., 18:34.64 Clara Madsen, Skyridge, Jr., 18:56.20 Anna Bybee, Lone Peak, Sr., 18:59.91 Maya Parker, Westlake, Jr., 19:01.95 Sophie Steiger, American Fork, Jr., 19:05.87 Lucy Hawkins, Skyridge, Jr., 19:05.94 Tatum Brewer, Lone Peak, Sr., 19:17.37 Talia Anderson, Westlake, Jr., 19:19.41 Mara Jensen, American Fork, Jr., 19:23.19 Mya Curtis, Westlake, Jr., 19:25.94 Shay Smith, American Fork, Jr., 19:41.94 Sarah Watson, American Fork, Jr., 19:42.85 Addyson Bergquist, Lone Peak, Sr., 19:47.15 Alexa Massey, Pleasant Grove, Sr., 19:49.18 Alli Hansen, Pleasant Grove, Sr., 19:49.94

Boys team scores

American Fork, 26 Lone Peak, 37 Lehi, 108 Westlake, 111 Skyridge, 119 Pleasant Grove, 126

Boys individual results