Here’s a look at the results from the 4A divisional meets that were held at Lakeside Park in Orem on Tuesday. The meet is a state qualifying meet that narrows the field for the 4A state meet that will be held Tuesday, Oct. 29 at Sugar House Park.
Teams from Regions 8, 9, 10 and 11 were split up into two divisional meets, with the top 75% of teams in each divisional meet qualifying for state, along with the top six individuals who weren’t on a qualifying team.
Green Canyon and Mountain View were the top qualifying girls teams, while Orem and Mountain View were the top qualifying boys teams. Mountain View’s boys and girls are the defending 4A state champs.
Green Canyon senior Charlotte Felt had the fastest qualifying time of all the girls runners, while Pine View’s Bridger Jaggi had the fastest boys’ qualifying time.
The results of those two boys and girls divisional meets are listed below.
Class 4A Girls
Tuesday’s divisional results
At Lakeside Park
SECTION A
Team results (top 11 teams advance to state)
- Green Canyon, 49
- Orem, 62
- Pine View, 98
- Cedar City, 103
- Park City, 108
- Hurricane, 159
- West Field, 176
- Mountain Crest, 259
- Tooele, 273
- Uintah, 273
- Dixie, 311
- Payson, 345
- Murray, 376
- Logan, 395
Individual results (top 20)
(Link to complete individual results)
- Charlotte Felt, Green Canyon, Sr., 18:17.8
- Tatum Flach, Park City, Fr., 18:37.9
- Maddie Embley, Orem, Sr., 18:45.0
- Hailey Shakespear, Green Canyon, Sr., 18:48.1
- Hailey Atwater, West Field, So., 18:59.1
- Chelsea Shakespear, Green Canyon, Sr., 19:08.7
- Emmalee Williams, Pine View, Jr., 19:09.8
- Lily Knowles, Mountain Crest, So., 19:12.7
- Kendee Corry, Cedar City, So., 19:26.0
- Arya Armstrong, Hurricane, Fr., 19:30.0
- Hadlie Ballard, Green Canyon, Sr., 19:32.6
- Kate Adams, Orem, Fr., 19:41.1
- Lydia Olsen, Orem, Sr., 19:41.4
- Gabbi Garside, Orem, Jr., 19:49.6
- Tevye Geddes, Pine View, Fr., 19:49.8
- Elin Holt, Pine View, Fr., 19:51.7
- Sonja Preston, Park City, Jr., 20:03.9
- Macie Mitchell, Cedar City, Fr., 20:06.7
- Eliza Johnson, Cedar City, Fr., 20:12.7
- Liv Trimble, Orem, So., 20:17.1
SECTION B
Team results (top 10 teams advance to state)
- Mountain View, 47
- Desert Hills, 68
- Timpanogos, 110
- Stansbury, 117
- Sky View, 135
- Crimson Cliffs, 146
- Jordan, 180
- Ridgeline, 201
- Snow Canyon, 215
- Bear River, 236
- Provo, 286
- Hillcrest, 306
Individual results (top 20)
(Link to complete individual results)
- Leah Larsen, Stansbury, Jr., 18:52.8
- Julie Moore, Mountain View, Sr., 19:00.7
- Olivia Lay, Desert Hills, Sr., 19:16.9
- Sophie Waite, Mountain View, Jr., 19:31.0
- Lily Waite, Mountain View, Jr., 19:41.3
- Ellie Dangerfield, Stansbury, Sr., 19:41.8
- Addie Dangerfield, Stansbury, Fr., 19:49.2
- June Zimmerman, Mountain View, Sr., 19:54.1
- Anna Bliss, Timpanogos, So., 19:56.9
- Kendra Raiger, Desert Hills, Jr., 20:01.8
- Jessica Keele, Sky View, So., 20:03.6
- Rebekah Crookston, Sky View, Sr., 20:05.9
- Mylah Twitchell, Jordan, Jr., 20:07.4
- Elsa Keith, Timpanogos, Fr., 20:18.2
- Kylee McKinlay, Desert Hills, Jr., 20:19.0
- Laney Castleton, Ridgeline, Sr., 20:23.4
- Kenzey McKinlay, Desert Hills, Fr., 20:23.6
- Maggie Crosby, Snow Canyon, Jr., 20:23.6
- Taylor Baldwin, Crimson Cliffs, So., 20:23.7
- Karli Harward, Bear River, Sr., 20:26.3
Class 4A Boys
Tuesday’s divisional results
At Lakeside Park
SECTION A
Team results (top 11 teams advance to state)
- Orem, 26
- Desert Hills, 46
- Uintah, 89
- Hurricane, 101
- Cedar City, 158
- Tooele, 164
- West Field, 193
- Green Canyon, 197
- Hillcrest, 206
- Ridgeline, 296
- Bear River, 354
- Dixie, 354
- Provo, 365
- Murray, 414
Individual results (top 20)
(Link to complete individual results)
- Takashi Shipp, Orem, Jr., 16:02.3
- Logan Boyer, Desert Hills, Sr., 16:13.7
- John Richards, Orem, Sr., 16:22.0
- David Anderson, Uintah, Sr., 16:26.4
- Conrad Bigelow, Orem, Jr., 16:30.1
- Peter Mecham, Orem, Jr., 16:31.3
- Blake Pilkington, West Field, So., 16:31.4
- George Watkins, Desert Hills, Sr., 16:35.2
- Jackson Mathews, Desert Hills, So., 16:41.2
- Cale Manwaring, Uintah, So., 16:42.8
- William Daley, Orem, Jr., 16:46.4
- Tucker Larsen, Desert Hills, Sr., 16:48.3
- Caleb Campbell, Green Canyon, Jr., 16:50.1
- Braxton Williams, Tooele, Jr., 16:50.9
- Jack Wells, Desert Hills, Sr., 16:52.1
- Abraham Amy, Hurricane, Sr., 16:52.4
- Jarren Ence, Hurricane, Sr., 16:54.9
- Cody Larkin, Cedar City, Jr., 16:59.0
- Isaac LeBaron, Hurricane, Sr., 16:59.0
- Heston Gowen, Uintah, Jr., 17:02.0
SECTION B
Team results (top 10 teams advance to state)
- Mountain View, 37
- Timpanogos, 41
- Pine View, 75
- Stansbury, 140
- Jordan, 144
- Crimson Cliffs, 151
- Sky View, 237
- Logan, 248
- Snow Canyon, 257
- Park City, 278
- Mountain Crest, 295
- Cottonwood, 334
- Payson, 339
Individual results (top 20)
(Link to complete individual results)
- Bridger Jaggi, Pine View, Sr., 15:41.8
- Deiderik Witt, Timpanogos, Sr., 15:46.6
- Kyle Steadman, Mountain View, Sr., 15:59.5
- Gage Hart, Timpanogos, Jr., 16:19.9
- Trevor Prior, Pine View, Jr., 16:25.5
- Kyle Chipman, Mountain View, So., 16:31.2
- Mason Gertsch, Crimson Cliffs, Jr., 16:33.7
- Wyatt Jeppson, Mountain View, Jr., 16:35.2
- Peter Hendengen, Mountain View, So., 16:35.3
- Bridger Phillips, Timpanogos, Jr., 16:36.0
- Isaac Sohler, Mountain View, Sr., 16:37.5
- Soren Allen, Timpanogos, Sr., 16:37.9
- Ryan Weber, Timpanogos, Sr., 16:42.6
- Caden Louder, Timpanogos, Sr., 16:44.0
- Isaac Harbin, Timpanogos, Jr., 16:45.5
- Carter Sisam, Jordan, Sr., 16:48.4
- Brennan Heaps, Pine View, So., 16:57.8
- Ammon Larsen, Mountain View, Sr., 16:58.3
- Maverick Dutson, Mountain View, So., 17:00.0
- Jaxon Allen, Stansbury, Sr., 17:00.7