A Skyridge High School swimmer competes in the boys free relay at the Utah 6A state meet at the Stephen L. Richards Building in Provo on Saturday, Feb. 24, 2024.

The preliminary round of the 6A state swim meet was held at BYU on Friday evening, with teams and swimmers positioning themselves for Saturday’s finals, which get underway at 10 a.m.

Lone Peak girls have won four straight 6A state championships and are the favorite to repeat on Saturday. Skyridge’s boys team has won back-to-back state championships and is seeking a 3-peat.

One 6A state record fell in Friday’s prelims as Lone Peak senior Taylor Bennett broke the 50 freestyle record with a strong time of 23.35.

Here’s a list of the top eight individual qualifiers for Saturday’s finals in each event.

6A girls state swim meet

Friday’s preliminary results

At BYU

Top eight qualifiers

200 medley relay

Lone Peak, 1:49.40 Corner Canyon, 1:56.06 Lehi, 1:56.52 Farmington, 1:57.89 Skyridge, 1:58.35 Riverton, 1:59.27 Bingham, 2:00.32 Weber, 2:01.38

200 freestyle

Waimea Barlow, Weber, Jr., 1:59.20 Sarah Favero, Lone Peak, So., 2:00.28 Kara Moir, Skyridge, Jr., 2:00.81 Sophie Topham, Lone Peak, Sr., 2:01.27 Liberty Harris, Layton, So., 2:01.52 Ava Ellington, Skyridge, Jr., 2:02.01 Ellie Sintay, Skyridge, So., 2:03.66 Ruby Lynn, Herriman, Jr., 2:05.69

200 individual medley

LayLeigh Turner, Syracuse, Fr., 2:12.86 Elsie Crowell, Farmington, So., 2:13.32 Alexandra Lund, Riverton, Jr., 2:16.49 Grace Wilson, Lone Peak, Sr., 2:17.36 Evie Hershkop, Lone Peak, Jr., 2:21.57 Sydney Bahr, Lehi, So., 2:21.61 Emily Grossarth, Mountain Ridge, Jr., 2:22.14 Halle Walker, Corner Canyon, Sr., 2:24.52

50 freestyle

Taylor Bennett, Lone Peak, Sr., 23.35 Sophie Scoville, Pleasant Grove, Sr., 23.51 Addie Harding, American Fork, Sr., 24.28 Meadow Tatum, Mountain Ridge, So., 24.65 Berkeley Hansen, Corner Canyon, Fr., 24.77 Madison Salzman, Syracuse, Sr., 25.49 Anastyn Kennard, Lone Peak, Fr., 25.79 Nahlia Stewart, Davis, Jr., 25.83

100 butterfly

Alyssa Soderquist, Lehi, Jr., 58.79 Grace Wilson, Lone Peak, Sr., 59.94 Avery Dyer, Westlake, So., 1:00.93 Lucy Haymond, Riverton, Sr., 1:01.05 Natalie Tzvetcoff, Mountain Ridge, Sr., 1:01.59 Ava Ellington, Skyridge, Jr., 1:01.88 Caroline Johnson, Lone Peak, Fr., 1:02.99 Kalia Hasselbach, Lehi, Jr., 1:03.26

100 freestyle

Taylor Bennett, Lone Peak, Sr., 51.00 Sophie Scoville, Pleasant Grove, Sr., 52.73 Berkeley Hansen, Corner Canyon, Fr., 53.91 Madison Salzman, Syracuse, Sr., 55.34 McKenna Garlick, Lone Peak, So., 56.47 Raegan Whipple, Bingham, Sr., 57.66 Autumn Sutherland, Lone Peak, Sr., 57.66 Millie Neidig, Bingham, Fr., 57.82

500 freestyle

Kara Moir, Skyridge, Jr., 5:19.20 Ellie Sintay, Skyridge, So., 5:25.55 Sophie Topham, Lone Peak, Sr., 5:28.35 Waimea Barlow, Weber, Jr., 5:28.68 Natalie Tzvetcoff, Mountain Ridge, Sr., 5:30.88 Liberty Harris, Layton, So., 5:35.24 Alexandra Lund, Riverton, Jr., 5:38.23 Jacie Nielson, Farmington, So., 5:44.18

200 freestyle relay

Lone Peak, 1:39.39 Syracuse, 1:42.92 Mountain Ridge, 1:43.24 Bingham, 1:45.22 Corner Canyon, 1:45.27 Pleasant Grove, 1:46.26 Farmington, 1:46.98 Layton, 1:47.34

100 backstroke

Addie Harding, American Fork, Sr., 57.60 Alyssa Soderquist, Lehi, Jr., 59.20 Elsie Crowell, Farmington, So., 59.48 Meadow Tatum, Mountain Ridge, So., 59.50 Kalia Hasselbach, Lehi, Jr., 1:01.71 Sarah Favero, Lone Peak, So., 1:01.90 Lucy Haymond, Riverton, Sr., 1:02.92 Darcee Smith, Lehi, Fr., 1:03.58

100 breaststroke

LayLeigh Turner, Syracuse, Fr., 1:09.80 Ruby Homer, Pleasant Grove, Sr., 1:10.23 Jacie Nielson, Farmington, So., 1:11.21 Avery Dyer, Westlake, So., 1:11.80 Evie Hershkop, Lone Peak, Jr., 1:12.10 Christiana Parsons, Layton, Jr., 1:12.77 Ruby Lynn, Herriman, Jr., 1:13.63 Molly Thatcher, Bingham, Fr., 1:13.69

400 freestyle relay

Lone Peak, 3:43.29 Mountain Ridge, 3:47.79 Skyridge, 3:49.04 Syracuse, 3:49.16 Weber, 3:53.85 Bingham, 3:53.96 Lehi, 3:54.07 Pleasant Grove, 3:56.44

6A boys state swim meet

Friday’s preliminary results

At BYU

Top eight qualifiers

200 medley relay

American Fork, 1:36.49 Skyridge, 1:38.08 Mountain Ridge, 1:38.88 Lone Peak, 1:39.02 Corner Canyon, 1:43.07 Riverton, 1:43.19 Pleasant Grove, 1:44.18 Farmington, 1:45.16

200 freestyle

Lincoln Hymas, Bingham, Sr., 1:42.54 Sam Petersen, American Fork, So., 1:44.00 Max Dickson, American Fork, Sr., 1:46.24 Caleb Sorensen, Bingham, Sr., 1:47.41 Jack Haney, Lone Peak, Sr., 1:47.44 Jacob Hamblin, Corner Canyon, Jr., 1:50.43 Jake Ikemiyashiro, Mountain Ridge, Jr., 1:50.89 Brody Schvaneveldt, Riverton, So., 1:51.00

200 individual medley

Ethan Brown, Mountain Ridge, So., 2:00.06 Van Haney, Lone Peak, Jr., 2:00.22 Huckleberry Burton, Mountain Ridge, Sr., 2:00.79 Makai Smith, American Fork, Sr., 2:01.80 Noah Christensen, Skyridge, So., 2:02.47 Sam Poulson, Pleasant Grove, Sr., 2:02.53 Connor Clark, Skyridge, Jr., 2:02.67 Dillon Giraldi, Skyridge, Sr., 2:03.44

50 freestyle

Mason Hemmert, Skyridge, Sr., 21.38 Jaxon Fellingham, American Fork, Sr., 21.39 Xander Berg, Lone Peak, Jr., 21.67 Sam Mortensen, Skyridge, Sr., 21.73 Tyler Cedor, Mountain Ridge, Jr., 22.29 Bridger Isbell, Mountain Ridge, Jr., 22.37 Tate Johnson, Corner Canyon, Jr., 22.45 Jack Smart, Farmington, So., 22.64

100 butterfly

Truman James, American Fork, Sr., 51.17 Easton Adams, Weber, Jr., 52.74 Beck Johnson, Lone Peak, So., 53.28 Sam Lloyd, Corner Canyon, Sr., 53.62 Tate Johnson, Lone Peak, Sr., 53.65 Jonny Janzen, Riverton, Sr., 54.30 Aiden Tarin, Mountain Ridge, Sr., 54.51 Caleb Sorensen, Bingham, Sr., 54.58

100 freestyle

Mason Hemmert, Skyridge, Sr., 46.70 Jaxon Fellingham, American Fork, Sr., 46.82 Xander Berg, Lone Peak, Jr., 47.83 Sam Mortensen, Skyridge, Sr., 47.94 Jack Haney, Lone Peak, Sr., 48.65 Tyler Cedor, Mountain Ridge, Jr., 48.89 Clarke Tholl, Farmington, Sr., 49.20 Jack Smart, Farmington, So., 49.57

500 freestyle

Lincoln Hymas, Bingham, Sr., 4:40.47 Sam Petersen, American Fork, So., 4:46.24 Van Haney, Lone Peak, Jr., 4:54.82 Brody Schvaneveldt, Riverton, So., 4:57.20 Jake Ikemiyashiro, Mountain Ridge, Jr., 4:57.43 Bridger Scott, Mountain Ridge, Jr., 5:00.24 Jacob Hamblin, Corner Canyon, Jr., 5:01.46 Max Dickson, American Fork, Sr., 5:02.66

200 freestyle relay

Mountain Ridge, 1:27.80 Lone Peak, 1:28.22 American Fork, 1:30.70 Pleasant Grove, 1:30.98 Skyridge, 1:31.68 Farmington, 1:31.92 Westlake, 1:32.32 Bingham, 1:33.46

100 backstroke

Truman James, American Fork, Sr., 51.29 Huckleberry Burton, Mountain Ridge, Sr., 53.22 Sam Lloyd, Corner Canyon, Sr., 53.81 Evan Layton, Skyridge, Sr., 54.63 Beck Johnson, Lone Peak, So., 55.35 Oakley James, American Fork, So., 55.59 Easton Adams, Weber, Jr., 55.96 Tyce Morrill, Riverton, So., 56.00

100 breaststroke

Connor Clark, Skyridge, Jr., 59.91 Sam Poulson, Pleasant Grove, Sr., 1:00.05 Ethan Brown, Mountain Ridge, So., 1:00.12 Makai Smith, American Fork, Sr., 1:00.88 Noah Wayman, Weber, Sr., 1:01.10 Clarke Tholl, Farmington, Sr., 1:01.51 Porter Wilde, Westlake, So., 1:01.53 Daniel Wang, Skyridge, Jr., 1:01.76

400 freestyle relay