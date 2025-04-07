Region 2
Overall standings (through 2 matches)
Stroke average — School
- 324.5 — Bingham
- 331 — Corner Canyon
- 334.5 — Herriman
- 356.5 — Copper Hills
- 367 — Mountain Ridge
- 401.5 — Riverton
Individual standings
Stroke average — School
- 72.5 — Natalie McLane, Herriman
- 77.5 — Stratton Durrant, Bingham
- 78 — Randli Olsen, Bingham
- 78.5 — Taylor Weingarten, Copper Hills
- 80.5 — Hallie Sant, Herriman
- 81 — Megan Matsuura, Corner Canyon
- 81 — Ashlynn Cline, Corner Canyon
- 82.5 — Sophie Tripp, Corner Canyon
- 83 — Chloe Suazo, Bingham
- 86 — Trish Wilson, Bingham
- 86.5 — Rylee Reinbold, Corner Canyon
- 86.5 — Lexi Stevenson, Herriman
Most recent tournament (March 25)
At Glenmoor Golf Course
- 74 — Natalie McLane Herriman
- 75 — Randli Olsen, Bingham
- 80 — Stratton Durrant, Bingham
- 80 — Ashlynn Cline, Corner Canyon
- 83 — Hallie Sant, Herriman
- 83 — Sophie Tripp, Corner Canyon
- 86 — Taylor Weingarten, Copper Hills
- 86 — Megan Matsuura, Corner Canyon
- 86 — Tara Clark, Mountain Ridge
- 88 — Trish Wilson, Bingham
- 88 — Lexi Stevenson, Herriman
- 88 — Ellie Anderson, Riverton
- 89 — Rylee Reinbold, Corner Canyon
Region 5
Overall standings
Stroke average — School
- 350 — Bonneville
- 356 — Woods Cross
- 371 — Box Elder
- 385 — Bountiful
- 422 — Viewmont
- 441 — Clearfield
- 446 — Roy
- 456 — Northridge
Individual standings
Stroke average — School
- 71 — Cambria Ohlson, Bountiful
- 75 — Whitni Johnson, Bonneville
- 77 — Kennedee Pearson, Woods Cross
- 86 — Izzy Kuehne, Bountiful
- 88 — Anna Umbrell, Bonneville
- 90 — Olivia White, Box Elder
- 91 — Vivian Oaks, Woods Cross
- 91 — Brinley Car, Viewmont
- 92 — Mia Marx, Box Elder
- 93 — Ruby Owens, Box Elder
- 93 — Brynlee Needham, Bonneville
- 93 — Tess Poulson, Woods Cross
Most recent tournament (March 24)
At Lakeside Golf Course
- 71 — Cambria Ohlson, Bountiful
- 75 — Whitni Johnson, Bonneville
- 77 — Kennedee Pearson, Woods Cross
- 86 — Izzy Kuehne, Bountiful
- 88 — Anna Umbrell, Bonneville
- 90 — Olivia White, Box Elder
- 91 — Vivian Oaks, Woods Cross
- 91 — Brinley Car, Viewmont
- 92 — Mia Marx, Box Elder
- 93 — Ruby Owens, Box Elder
- 93 — Brynlee Needham, Bonneville
- 93 — Tess Poulson, Woods Cross
Region 6
Overall standings (Through 3 matches)
Stroke average — School
- 345.3 — Skyline
- 351.3 — Brighton
- 364.3 — Alta
- 376 — Olympus
- 389.3 — East
- 399.6 — Highland
Individual standings
Stroke average — School
- 76.6 — Claire Olafson, Brighton
- 77.6 — Campbell Kato, Olympus
- 80.3 — Jolie Heale, Alta
- 80.5 — Cate Cook, Brighton
- 83.5 — Tristyn Green, Skyline
- 83.6 — Bailey Sundberg, Skyline
- 85 — Elizabeth Holbrook, Skyline
- 85.5 — Berkeley Shepherd, Skyline
- 87.3 — Trinity Sauk, Alta
- 87.5 — India Colarusso, Skyline
Most recent tournament (April 3)
At Rose Park Golf Course
- 78 — Claire Olafson, Brighton
- 82 — Campbell Kato, Olympus
- 83 — Cate Cook, Brighton
- 83 — Jolie Heale, Alta
- 83 — Elizabeth Holbrook, Skyline
- 86 — Bailey Sundberg, Skyline
- 88 — Sloan Toland, Skyline
- 89 — Trinity Sauk, Alta
- 89 — Mia Swenson-Pruess, Highland
- 90 — India Colarusso, Skyline
- 92 — Mia Aoki, Brighton
- 93 — Sarah Holbrook, Skyline
- 93 — Lucie Holyoak, Skyline
- 94 — Kate Railsbeck, Alta
- 95 — Sarah Hamblin, East
Region 7
Overall standings
Stroke average — School
- 351 — Springville
- 356 — Timpview
- 366 — Wasatch
- 368 — Salem Hills
- 374 — Spanish Fork
- 423 — Maple Mountain
- 449 — Cedar Valley
Individual standings
Stroke average — School
- 72 — Navy Hubbs, Salem Hills
- 77 — Raina Riml, Wasatch
- 79 — Seneti Toluta’u, Timpview
- 80 — Natalie Taragon, Springville
- 86 — Addy Levanger, Spanish Fork
- 86.5 — Lucy Child, Springville
- 87 — Ali Smith, Springville
- 88 — Courtney Peterson, Salem Hills
- 88 — Penny Hydrick, Timpview
- 89 — Emily Bingham, Spanish Fork
Most recent tournament (March 27)
At Canyon Hills Golf Course
- 70 — Navy Hubbs, Salem Hills
- 74 — Seneti Toluta’u, Timpview
- 74 — Raina Riml, Wasatch
- 81 — Natalie Aragon, Springville
- 85 — Maryn Martin, Timpview
- 86 — Penny Hydrick, Timpview
- 88 — Lucy Child, Springville
- 89 — Courtney Peterson, Salem Hills
- 89 — Ali Smith, Springville
- 90 — Emily Bingham, Spanish Fork
Region 10
Overall standings
Stroke average — School
- 350.2 — Park City
- 373.8 — Stansbury
- 394.6 — Cottonwood
- 402.8 — Tooele
- 406.2 — Jordan
- 412.4 — Murray
Individual standings
Stroke average — School
- 82.2 — Kamry Bryan, Stansbury
- 82.75 — Ava Miller, Park City
- 85 — Emmy Williams, Jordan
- 85.6 — Aldous, Chloe, Park City
- 86.4 — Brooklyn Hillman, Tooele
- 87.2 — Nicole Nelson, Cottonwood
- 92 — Hastings, Piper, Park City
- 95.75 — Molly Shields, Stansbury
- 96.2 — Hough, Kelly, Park City
- 97.2 — Addilyn Holm, Stansbury
Most recent tournament (March 25)
At Oquirrh Hills Golf Course
- 83 — Kamry Bryan, Stansbury
- 85 — Emmy Williams, Jordan
- 85 — Aldous, Chloe, Park City
- 88 — Brooklyn Hillman, Tooele
- 90 — Nicole Nelson, Cottonwood
- 98 — Katelyn Bolin, Stansbury
- 99 — Hastings, Piper, Park City
- 101 — Sofia Villa, Cottonwood
- 102 — Hough, Kelly, Park City
- 102 — Addilyn Holm, Stansbury
- 102 — Zoe Carpenter, Stansbury
Region 11
Overall standings
Stroke average — School
- 359 — Ridgeline
- 370 — Bear River
- 381 — Sky View
- 402 — Green Canyon
- 419 — Mountain Crest
- 423 — Logan
- 442 — West Field
Most recent tournament (March 27)
At Skyway Golf Course
- 81 — Maddie Fujimoto, Ridgeline
- 82 — Tylee Bennett, Bear River
- 87 — Rylee Holman, Ridgeline
- 89 — Allie Spackman, Sky View
- 91 — AnnDee Creech, Sky View
- 94 — Boston Perrett, Ridgeline
- 95 — Madi Littlefield, Bear River
- 95 — Maggie Garn, Bear River
- 97 — Jaylee Blotter, Green Canyon
- 97 — Bentley Hansen, Ridgeline
- 97 — Jorie Norman, Mountain Crest
- 97 — Ivy Niederhauser, Sky View
Region 12
Overall standings (Through 4 matches)
Stroke average — School
- 356.5 — Richfield
- 400.5 — Juab
- 447.5 — Carbon
- 454.5 — North Sanpete
- 465.8 — Delta
- 484 — Manti
- 507 — Canyon View
Individual standings
Stroke average — School
- 82.3 — Abbee Albrecht, Richfield
- 83.3 — Shelby Gardner, Richfield
- 88 — Ashlyn Matheson, Juab
- 94 — Carley West, Carbon
- 95 — Mya Malcom, Richfield
- 96.8 — Mailee Albrecht, Richfield
- 101 — Jessica Larsen, Manti
- 101.5 — Callie McPherson, Juab
- 101.8 — Kaylynn Black, Carbon
- 103.3 — Bentley Hintze, Delta
- 104.3 — Adrie Seely, Richfield
- 104.5 — Brityn Lynn, Juab
Most recent tournament (March 31)
At Cove View Golf Course
- 84 — Abbee Albrecht, Richfield
- 85 — Shelby Gardner, Richfield
- 89 — Ashlyn Matheson, Juab
- 95 — Mailee Albrecht, Richfield
- 96 — Carley West, Carbon
- 103 — Kaylynn Black, Carbon
- 104 — Gracie Larson, North Sanpete
- 104 — Adrie Seely, Richfield
- 107 — Mya Malcom, Richfield
- 107 — Jaci Tidwell, Richfield
Region 13
Overall standings
Stroke average — School
- 444.67 — Ben Lomond
- 401.17 — Grantsville
- 353 — Morgan
- 401.17 — Ogden
- 492.2 — South Summit
- 389.17 — Union
Individual standings
Stroke average — School
- 78.5 — Jane Poll Morgan
- 87.17 — Sophie Demond Morgan
- 87.83 — Riley McBride Grantsville
- 88 — Kacie Payne Ogden
- 88.67 — Kennedy Benson Morgan
- 94.17 — Presley Hester Ben Lomond
- 95.5 — Bell Justice Union
- 96.83 — Lindsey Wangsgard Grantsville
- 97.17 — Emeree Harrison Union
- 97.67 — Avery Rasmussen Union
Most recent tournament (March 26)
At Mt. Ogden
- 82 — Jane Poll Morgan
- 84 — Kennedy Benson Morgan
- 88 — Sophie Demond Morgan
- 94 — Riley McBride Grantsville
- 94 — Kaycie Payne Morgan
- 97 — Abby Wallis Ogden
- 99 — Presley Hester Ben Lomond
- 101 — Grace Bromley Union
- 102 — Avery Rasmussen Union
- 103 — Elena Harm Morgan
- 103 — Emeree Harrison Union
Region 14
Overall standings (Through 2 matches)
Stroke average — School
- 319 — Juan Diego
- 389 — Judge Memorial
Individual standings
Stroke average — School
- 77.5 — Isabella Werner, Juan Diego
- 78.5 — Sabrina Macias, Juan Diego
- 80 — Paige Anae, Providence Hall
- 80.5 — Ava Werner, Juan Diego
- 83 — Camila Macias, Juan Diego
- 86 — Alexis Burt, Juan Diego
- 87 — Rylie Bates, Judge Memorial
- 88 — Katy Beaudry, Judge Memorial
- 96 — Sophia Burns, Judge Memorial
- 101 — Maddie Evans, Judge Memorial