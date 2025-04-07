Bingham’s Stratton Durrant tees off during the 6A girls golf high school championship held at Soldier Hollow Golf Course in Midway on Tuesday, May 21, 2024. Isaac Hale, Deseret News
James Edward
By James Edward

Region 2

Overall standings (through 2 matches)

Stroke average — School

  • 324.5 — Bingham
  • 331 — Corner Canyon
  • 334.5 — Herriman
  • 356.5 — Copper Hills
  • 367 — Mountain Ridge
  • 401.5 — Riverton

Individual standings

Stroke average — School

  • 72.5 — Natalie McLane, Herriman
  • 77.5 — Stratton Durrant, Bingham
  • 78 — Randli Olsen, Bingham
  • 78.5 — Taylor Weingarten, Copper Hills
  • 80.5 — Hallie Sant, Herriman
  • 81 — Megan Matsuura, Corner Canyon
  • 81 — Ashlynn Cline, Corner Canyon
  • 82.5 — Sophie Tripp, Corner Canyon
  • 83 — Chloe Suazo, Bingham
  • 86 — Trish Wilson, Bingham
  • 86.5 — Rylee Reinbold, Corner Canyon
  • 86.5 — Lexi Stevenson, Herriman

Most recent tournament (March 25)

At Glenmoor Golf Course

  • 74 — Natalie McLane Herriman
  • 75 — Randli Olsen, Bingham
  • 80 — Stratton Durrant, Bingham
  • 80 — Ashlynn Cline, Corner Canyon
  • 83 — Hallie Sant, Herriman
  • 83 — Sophie Tripp, Corner Canyon
  • 86 — Taylor Weingarten, Copper Hills
  • 86 — Megan Matsuura, Corner Canyon
  • 86 — Tara Clark, Mountain Ridge
  • 88 — Trish Wilson, Bingham
  • 88 — Lexi Stevenson, Herriman
  • 88 — Ellie Anderson, Riverton
  • 89 — Rylee Reinbold, Corner Canyon

Region 5

Overall standings

Stroke average — School

  • 350 — Bonneville
  • 356 — Woods Cross
  • 371 — Box Elder
  • 385 — Bountiful
  • 422 — Viewmont
  • 441 — Clearfield
  • 446 — Roy
  • 456 — Northridge

Individual standings

Stroke average — School

  • 71 — Cambria Ohlson, Bountiful
  • 75 — Whitni Johnson, Bonneville
  • 77 — Kennedee Pearson, Woods Cross
  • 86 — Izzy Kuehne, Bountiful
  • 88 — Anna Umbrell, Bonneville
  • 90 — Olivia White, Box Elder
  • 91 — Vivian Oaks, Woods Cross
  • 91 — Brinley Car, Viewmont
  • 92 — Mia Marx, Box Elder
  • 93 — Ruby Owens, Box Elder
  • 93 — Brynlee Needham, Bonneville
  • 93 — Tess Poulson, Woods Cross

Most recent tournament (March 24)

At Lakeside Golf Course

  • 71 — Cambria Ohlson, Bountiful
  • 75 — Whitni Johnson, Bonneville
  • 77 — Kennedee Pearson, Woods Cross
  • 86 — Izzy Kuehne, Bountiful
  • 88 — Anna Umbrell, Bonneville
  • 90 — Olivia White, Box Elder
  • 91 — Vivian Oaks, Woods Cross
  • 91 — Brinley Car, Viewmont
  • 92 — Mia Marx, Box Elder
  • 93 — Ruby Owens, Box Elder
  • 93 — Brynlee Needham, Bonneville
  • 93 — Tess Poulson, Woods Cross

Region 6

Overall standings (Through 3 matches)

Stroke average — School

  • 345.3 — Skyline
  • 351.3 — Brighton
  • 364.3 — Alta
  • 376 — Olympus
  • 389.3 — East
  • 399.6 — Highland

Individual standings

Stroke average — School

  • 76.6 — Claire Olafson, Brighton
  • 77.6 — Campbell Kato, Olympus
  • 80.3 — Jolie Heale, Alta
  • 80.5 — Cate Cook, Brighton
  • 83.5 — Tristyn Green, Skyline
  • 83.6 — Bailey Sundberg, Skyline
  • 85 — Elizabeth Holbrook, Skyline
  • 85.5 — Berkeley Shepherd, Skyline
  • 87.3 — Trinity Sauk, Alta
  • 87.5 — India Colarusso, Skyline

Most recent tournament (April 3)

At Rose Park Golf Course

  • 78 — Claire Olafson, Brighton
  • 82 — Campbell Kato, Olympus
  • 83 — Cate Cook, Brighton
  • 83 — Jolie Heale, Alta
  • 83 — Elizabeth Holbrook, Skyline
  • 86 — Bailey Sundberg, Skyline
  • 88 — Sloan Toland, Skyline
  • 89 — Trinity Sauk, Alta
  • 89 — Mia Swenson-Pruess, Highland
  • 90 — India Colarusso, Skyline
  • 92 — Mia Aoki, Brighton
  • 93 — Sarah Holbrook, Skyline
  • 93 — Lucie Holyoak, Skyline
  • 94 — Kate Railsbeck, Alta
  • 95 — Sarah Hamblin, East

Region 7

Overall standings

Stroke average — School

  • 351 — Springville
  • 356 — Timpview
  • 366 — Wasatch
  • 368 — Salem Hills
  • 374 — Spanish Fork
  • 423 — Maple Mountain
  • 449 — Cedar Valley

Individual standings

Stroke average — School

  • 72 — Navy Hubbs, Salem Hills
  • 77 — Raina Riml, Wasatch
  • 79 — Seneti Toluta’u, Timpview
  • 80 — Natalie Taragon, Springville
  • 86 — Addy Levanger, Spanish Fork
  • 86.5 — Lucy Child, Springville
  • 87 — Ali Smith, Springville
  • 88 — Courtney Peterson, Salem Hills
  • 88 — Penny Hydrick, Timpview
  • 89 — Emily Bingham, Spanish Fork

Most recent tournament (March 27)

At Canyon Hills Golf Course

  • 70 — Navy Hubbs, Salem Hills
  • 74 — Seneti Toluta’u, Timpview
  • 74 — Raina Riml, Wasatch
  • 81 — Natalie Aragon, Springville
  • 85 — Maryn Martin, Timpview
  • 86 — Penny Hydrick, Timpview
  • 88 — Lucy Child, Springville
  • 89 — Courtney Peterson, Salem Hills
  • 89 — Ali Smith, Springville
  • 90 — Emily Bingham, Spanish Fork

Region 10

Overall standings

Stroke average — School

  • 350.2 — Park City
  • 373.8 — Stansbury
  • 394.6 — Cottonwood
  • 402.8 — Tooele
  • 406.2 — Jordan
  • 412.4 — Murray

Individual standings

Stroke average — School

  • 82.2 — Kamry Bryan, Stansbury
  • 82.75 — Ava Miller, Park City
  • 85 — Emmy Williams, Jordan
  • 85.6 — Aldous, Chloe, Park City
  • 86.4 — Brooklyn Hillman, Tooele
  • 87.2 — Nicole Nelson, Cottonwood
  • 92 — Hastings, Piper, Park City
  • 95.75 — Molly Shields, Stansbury
  • 96.2 — Hough, Kelly, Park City
  • 97.2 — Addilyn Holm, Stansbury

Most recent tournament (March 25)

At Oquirrh Hills Golf Course

  • 83 — Kamry Bryan, Stansbury
  • 85 — Emmy Williams, Jordan
  • 85 — Aldous, Chloe, Park City
  • 88 — Brooklyn Hillman, Tooele
  • 90 — Nicole Nelson, Cottonwood
  • 98 — Katelyn Bolin, Stansbury
  • 99 — Hastings, Piper, Park City
  • 101 — Sofia Villa, Cottonwood
  • 102 — Hough, Kelly, Park City
  • 102 — Addilyn Holm, Stansbury
  • 102 — Zoe Carpenter, Stansbury

Region 11

Overall standings

Stroke average — School

  • 359 — Ridgeline
  • 370 — Bear River
  • 381 — Sky View
  • 402 — Green Canyon
  • 419 — Mountain Crest
  • 423 — Logan
  • 442 — West Field

Most recent tournament (March 27)

At Skyway Golf Course

  • 81 — Maddie Fujimoto, Ridgeline
  • 82 — Tylee Bennett, Bear River
  • 87 — Rylee Holman, Ridgeline
  • 89 — Allie Spackman, Sky View
  • 91 — AnnDee Creech, Sky View
  • 94 — Boston Perrett, Ridgeline
  • 95 — Madi Littlefield, Bear River
  • 95 — Maggie Garn, Bear River
  • 97 — Jaylee Blotter, Green Canyon
  • 97 — Bentley Hansen, Ridgeline
  • 97 — Jorie Norman, Mountain Crest
  • 97 — Ivy Niederhauser, Sky View

Region 12

Overall standings (Through 4 matches)

Stroke average — School

  • 356.5 — Richfield
  • 400.5 — Juab
  • 447.5 — Carbon
  • 454.5 — North Sanpete
  • 465.8 — Delta
  • 484 — Manti
  • 507 — Canyon View

Individual standings

Stroke average — School

  • 82.3 — Abbee Albrecht, Richfield
  • 83.3 — Shelby Gardner, Richfield
  • 88 — Ashlyn Matheson, Juab
  • 94 — Carley West, Carbon
  • 95 — Mya Malcom, Richfield
  • 96.8 — Mailee Albrecht, Richfield
  • 101 — Jessica Larsen, Manti
  • 101.5 — Callie McPherson, Juab
  • 101.8 — Kaylynn Black, Carbon
  • 103.3 — Bentley Hintze, Delta
  • 104.3 — Adrie Seely, Richfield
  • 104.5 — Brityn Lynn, Juab

Most recent tournament (March 31)

At Cove View Golf Course

  • 84 — Abbee Albrecht, Richfield
  • 85 — Shelby Gardner, Richfield
  • 89 — Ashlyn Matheson, Juab
  • 95 — Mailee Albrecht, Richfield
  • 96 — Carley West, Carbon
  • 103 — Kaylynn Black, Carbon
  • 104 — Gracie Larson, North Sanpete
  • 104 — Adrie Seely, Richfield
  • 107 — Mya Malcom, Richfield
  • 107 — Jaci Tidwell, Richfield

Region 13

Overall standings

Stroke average — School

  • 444.67 — Ben Lomond
  • 401.17 — Grantsville
  • 353 — Morgan
  • 401.17 — Ogden
  • 492.2 — South Summit
  • 389.17 — Union

Individual standings

Stroke average — School

  • 78.5 — Jane Poll Morgan
  • 87.17 — Sophie Demond Morgan
  • 87.83 — Riley McBride Grantsville
  • 88 — Kacie Payne Ogden
  • 88.67 — Kennedy Benson Morgan
  • 94.17 — Presley Hester Ben Lomond
  • 95.5 — Bell Justice Union
  • 96.83 — Lindsey Wangsgard Grantsville
  • 97.17 — Emeree Harrison Union
  • 97.67 — Avery Rasmussen Union

Most recent tournament (March 26)

At Mt. Ogden

  • 82 — Jane Poll Morgan
  • 84 — Kennedy Benson Morgan
  • 88 — Sophie Demond Morgan
  • 94 — Riley McBride Grantsville
  • 94 — Kaycie Payne Morgan
  • 97 — Abby Wallis Ogden
  • 99 — Presley Hester Ben Lomond
  • 101 — Grace Bromley Union
  • 102 — Avery Rasmussen Union
  • 103 — Elena Harm Morgan
  • 103 — Emeree Harrison Union

Region 14

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Overall standings (Through 2 matches)

Stroke average — School

  • 319 — Juan Diego
  • 389 — Judge Memorial

Individual standings

Stroke average — School

  • 77.5 — Isabella Werner, Juan Diego
  • 78.5 — Sabrina Macias, Juan Diego
  • 80 — Paige Anae, Providence Hall
  • 80.5 — Ava Werner, Juan Diego
  • 83 — Camila Macias, Juan Diego
  • 86 — Alexis Burt, Juan Diego
  • 87 — Rylie Bates, Judge Memorial
  • 88 — Katy Beaudry, Judge Memorial
  • 96 — Sophia Burns, Judge Memorial
  • 101 — Maddie Evans, Judge Memorial
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