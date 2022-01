High school football: 2021 all-region teams announced for 6A, 5A, 4A, 3A, 2A and 1A

The final individual awards of the 2021 high school football season have been announced by the high school football coaches with the all-region teams.

The all-region teams were compiled independently by each region and submitted to the Deseret News for publication. Each region has its own criteria for determining all-region teams.

The MVPs for the regions who pick an MVP are Cannon DeVries (Weber), Parker Kingston (Roy), Diego Grateron (Bingham), Cody Hagen (Corner Canyon), Isaac Vaivaka (Bountiful), Lander Barton (Brighton), Mateaki Helu (Tooele), Pokai Haunga (Timpview), Seth Rigrup (Springville), Awsten Turnbow (Desert Hills), Kaden Cox (Ridgeline), Gabe Mouritsen (Grantsville), Alex Jackson (Juab), Kyler Sudweeks (South Summit), Garrett Fabrizio (Duchesne) and Collyn Szymanski (Kanab).

Each of these athletes were previously recognized on the Deseret News all-state football teams.

Region 1

MVP — Cannon DeVries, Weber

— Cannon DeVries, Weber Co-Offensive MVP — Garrett Gifford, Layton; Logan Payne, Weber

— Garrett Gifford, Layton; Logan Payne, Weber Defensive MVP — Colby Flint, Davis

— Colby Flint, Davis All-Purpose MVP — Kenyon Brown, Farmington

— Kenyon Brown, Farmington Return Specialist — Kyler Kotter, Fremont

— Kyler Kotter, Fremont Kicker MVP — Bennett Carlson, Syracuse

First Team

Weber — Aisea Moa, Jake Lindsay, Stockton Short, Stryker Rashid, Trenton Hoyt, Jett Hill, Luke Harris. Farmington — Spencer Houtz, Connor McFarland, Kai Sevy, Mitch Nielsen, Spencer Hogge, Kainoa Jones. Davis — Trey Talbot, Eli Cullimore, Max Painter, Kael Jenkins, Caden Swapp. Layton — Nick Sanders, Porter, Hansen, Elias West, Spencer Hill, Jaron McMillan. Syracuse — Jordan Faifai, Eric Wilder, Chandler Christensen, Sam Pula. Fremont — Diego Juarez, Hayden Hall, Cutler Warren, Dahrius Romander. Clearfield — Kai Wirth, Davis Pickett.

Region 2

MVP — Parker Kingston, Roy

— Parker Kingston, Roy Co-Offensive MVP — Sese Vailahi, West; Iosefa Toia’ivao, Kearns

— Sese Vailahi, West; Iosefa Toia’ivao, Kearns Defensive MVP — Dallas Vakalahi, West

First Team

West — Bronsyn Saena, Marcus Tua, Viliata Tuaone, Kalisoni Malu. Roy — Ethan Ecker, Cole West, Colby Dickson, Britton Watts. Kearns — Tanaki Lehi, Isaac Luckart, Kapeli Smith, JJ Talo, Dillon Leatutufu, Ryan Talo, Omaurion Polanco, Parker Hansen, Tray Swanigan. Hunter — Omarian Jackson, Mone Tauteoli, Ephraim Asiata, Anthony Garcia, Kenyon Jackson. Granger — Anthony Misi, Lyle Silva. Cyprus — Bronson Kofe, Cyprus, Isaiah Garcia, Devontee Kufiadan.

Region 3

MVP — Diego Grateron, Bingham

— Diego Grateron, Bingham Offensive MVP — Sau Tafisi, Riverton

— Sau Tafisi, Riverton Defensive MVP — Ethan Vernon, Riverton

— Ethan Vernon, Riverton Special Teams MVP — Nate Chamberlain, Bingham

First Team

Bingham — Calvin Kengike, Weylin Lapuaho, Semisi Latu, George Maile, Dallen Martinez, Maxton Peck; Copper Hills — Zeke Foster, Rylan Reed. Herriman — Michael Falatea, Khalil Laufau. Mountain Ridge — Cade Uluave, Jr. Sia, Jordan Day, DeMarco Brimmage, Brody Laga. Riverton — Ryder Lewis, Josh Jacobson, Wyatt Brown, Sii Faletau, Logan Dunfield, Lincoln Whiting. West Jordan — Octavian Heflin, Boston Farmer, Samiuela Miau, Carter Baldwin, Allan Moea’i.

Region 4

MVP — Cody Hagen, Corner Canyon

— Cody Hagen, Corner Canyon Co-Offensive MVP — Devin Brown, Corner Canyon; Maddux Madsen, American Fork

— Devin Brown, Corner Canyon; Maddux Madsen, American Fork Co-Defensive MVP — Luke Durfey, Lone Peak; Harrison Taggart, Corner Canyon

— Luke Durfey, Lone Peak; Harrison Taggart, Corner Canyon Special Teams MVP — Joseph Brandt, Skyridge

First Team

Corner Canyon — Jett Meine, Cody Christensen, James Lebaron, Owen Borg, Taylor Harris. Lone Peak — Luke Hyde, Joe Brown, Trevor Pay, Braden Carr, Connor Kelley, Mason Patane, Takeo Hansen, Spencer Fotu. Skyridge — McCae Hillstead, Jeter Fenton, Snoop Amaama, Tausili Akana, Sione Westover, Smith Snowdown, Stan Raass. American Fork — Fisher Ingersoll, Noah Moeaki, Preston Dalley, Kyle Moore, Hunter Clegg, Trey Roberts. Westlake — Kanyon Lee, Bonden Taylor.

Region 5

MVP — Isaac Vaivaka, Bountiful

— Isaac Vaivaka, Bountiful Co-Offensive MVP — Maximus Fonoti-Maikui, Northridge

— Maximus Fonoti-Maikui, Northridge Defensive MVP — Josh Turpin, Bonneville; Anisi Purcell, Bountiful

— Josh Turpin, Bonneville; Anisi Purcell, Bountiful Special Teams MVP — Kord Shaw, Bonneville

First Team

Bountiful — Teagan Dougher, Porter Hadley, Corbin Cottle, Max Barker, Carson Webster, Drew Bowles, Hunter Neilson, Jordan Walton, Trevin Ostler. Bonneville — Koy Dixon, Jordan Jacquez, Xander Pentico, Carson Jones, Ho’okena Kailiponi, Hayden Morris, Zac Schofield, Max Diaz. Northridge — Josh Acord, Austin Joy, Caden Strong, Zach Smith, A.J. Tillman, Mason Obray, Owen Viner. Box Elder — Tallin Chappell, Seth Womack, Carson Arnold, Cole Mortensen, Brandon Witt, Dax Sumko. Viewmont — Matt Bowen, Nate Jones, Ryker Warner, Luke Jacobs, Kaden Mertz. Woods Cross — Josh Bennion, Caden Feller, Clarence Pututau, Cash Henderson.

Region 6

MVP — Lander Barton, Brighton

— Lander Barton, Brighton Offensive MVP — Carson Tabaracci, Park City

— Carson Tabaracci, Park City Defensive MVP — Ben Roberts, East

— Ben Roberts, East Special Teams MVP — Tyler Graham, Murray

First Team

Brighton — Kace Gurr, Jack Johnson, Tyler Knaak, Jace Matheson, Dante McMaster, Mana Nonu, Jacob Reece. East — Amini Amone, Siona Vailahi, Petelo Tafisi. Highland — Peizge Mailei, Maea Giles. Murray — Chandler Thompson, Gavin Maycock. Olympus — Matthew Herron, Sam Seagle, James Smith, Anthony Olsen, Sam Green, Seth Roberts. Park City — Stone Combs, Blake Tabarraci, Brayden Beyer, Chandler Kelsch, Luke McCurdy, Stephen Shagen. Skyline — Austin Okerwa, James Kerr, Zach Tueller, Bo Tate, Thomas Bunker, Garrett Adams.

Region 7

MVP — Mateaki Helu, Tooele

— Mateaki Helu, Tooele Co-Offensive MVP — Nate Bushnell, Stansbury; Luke Livingston, Timpanogos

— Nate Bushnell, Stansbury; Luke Livingston, Timpanogos Defensive MVP — Easton Baker, Stansbury

— Easton Baker, Stansbury Special Teams MVP — Zach Robbins, Payson

First Team

Stansbury — Jacob Rich, Ezra Harris, Dylan Hamilton, Austin Isom, Dawson Chapman, Bridger Thomas, Austin Rady, Michael Geovijan, Dreyton Rowley. Cedar Valley — Connor Petersen, Tanner Evans, Easton Schank, Grant Salte, Cole Linford, Bryan Vogl, CJ Proctor, Taygen Hansen. Timpanogos — Just Chicoski, Nate Woods, Matt Torgersen, River Comer-Bettweiser, Josh Jones, Jaxon Vancherie, Matu Holdaway. Tooele — Mapa Vaenuku, Adrien Lovato, Dylan Makoni, Gabe Medina, Brock Thrall, Tabor Shepard, Payton Sprouse. Uintah — Josh Speirs, Dustin Rhoades, Carson Coltharp, Kaedyn Sheffield. Payson — Layne Osborn, Rett Robinson, Cooper Swasey. Hillcrest — Juan Rendon.

Region 8

MVP — Pokai Haunga, Timpview

— Pokai Haunga, Timpview Offensive MVP — Jackson Brousseau, Lehi

— Jackson Brousseau, Lehi Defensive MVP — Braxton Fely, Timpview

First Team

Orem — Vae Soifua, Hudson Dousett, Mosese Kivalu, Eniasi Matina, Jaxon Beckstrom, Kenny James, Mack Hixson, Lance Reynolds, Kolton Brown, Shaun Niu. Timpview — Sione Pulu, Irae Leilua, Micah Beckstead, Tei Nacua, Siale Esara, Taylor Malo, Hezekiah Ambrosio, JJ Tuha, Puna Alatini, Isaiah Vaea, Spencer Fano, James Aloisio, Liu Aumavae, Izzy Tuiletufaga, Teankuma Atuaia, Andrew Nixon, Howie Iongi. Lehi — Teague Andersen, Austin Boyd, Carson Gonzalez, Jaxson Christensen, Isaac Terrell, Nathan Anderegg, Steele Cooper, Kimball Tamala, Ben Jeppesen, Will McCleary. Alta — Josh Barraza, Anson Jaramillo, Ian Smith, Kannon Matthew, Isaac Jaramillo, Kalvin Llavaa, Tate Medina, Garrett Jessop. Jordan — Jovi Griffiths, Zach Austin.

Region 9

MVP — Tayson Reid, Spanish Fork

First Team

Spanish Fork — Darian Harrison, Austin Stevenson, Cade Olsen, Jason Lukins, Isaac Ruepena, Jace Gunter, Bow Bow Schwenke, Josh Buck, Teni Worthen, Curtis Hernandez. Springville — Dallin Johnson, Seth Rigtrup, Porter Small, Ryder Burton, Cole Clement, Bradey Mortensen, Will Udall, Walker Deede, Will Penrod. Wasatch — La’a Kalama, Breken Bowen, Aiden Rowser, Jarrin Kalama, Josh Sanders, Blake Smith, Ashton Southam, Quezon Villa. Provo — Emmett Pan, Jace Welsch, Logalima Lesa, Daniel Asisi, Lincoln Leuga, Strantz Mangisi, Masi Hifo. Maple Mountain — Jaxson Denton, Fisher Stokes, Sean Persson. Salem Hills — Zaylun Fenn, Easton Cook.

Region 10

MVP — Awsten Turnbow, Desert Hills

— Awsten Turnbow, Desert Hills Offensive MVP — Jak’hea Mitchell, Dixie

— Jak’hea Mitchell, Dixie Defensive MVP — Cy Nunley, Desert Hills

— Cy Nunley, Desert Hills Return Specialist — Shea Anderson, Dixie

— Shea Anderson, Dixie Punter MVP — Nalu Lou, Crimson Cliffs

— Nalu Lou, Crimson Cliffs Kicker MVP — Austin Kogan, Pine View

First Team

Desert Hills — Eric Olsen, Stewart Taufa, Tyden Morris, Dawson Bundy, Lincoln Holmes, Robby Tangren, Noah Fuailetolo. Dixie — Bronson Barben, Kenneth Ericksen, Mamao Tofi, Truemann Alo, Bode Ray, Treven Alldredge. Crimson Cliffs — Fasito’otai Salanoa-Sagapolu, Jackson Griffiths, Easton Droubay, Dylan Pullen, Corbin Cuff. Snow Canyon — Drake Kelly, Landon Robinson, Brooks Esplin, Hunter Johnson. Pine View — Keith Adams, Turner Williams, Peter Falaniko. Cedar City — Bryson Bennett, Ben Ellis. Hurricane — RJ Wright.

Region 11

MVP — Kaden Cox, Ridgeline

— Kaden Cox, Ridgeline Offensive MVP — Noah White, Ridgeline

— Noah White, Ridgeline Defensive MVP — Will Booth, Ridgeline

— Will Booth, Ridgeline Special Teams MVP — Kasen Erickson, Sky View

First Team

Ridgeline — Strat Simmons, Jackson Olsen, Peyton Knowles, Jake Alles, Daimien Boehme, Alex Lundahl, Ashton Macfarlane, Jaxen Hollingsworth, Bridger Hammond, . Sky View — Garrett Zollinger, Davis Hall, Cole Watterson, Kimball Jackson, Reed Wilde, Izzy Tores, Dax Dehek. Green Canyon — Kyle Baker, Gavin Christianson, Bryce Radford, Payton Johnson, Will Wheatley, Caleb Naegle, Caden Stuart. Logan — Matthew Mason, Jack Wang, Josh Thomsen. Bear River — Jesse Navejas, Alec Callister, Ryker Jeppsen, Kaeson Burn. Mountain Crest — Carson Olsen, Preston Lofthouse.

3A North

MVP — Gabe Mouritsen, Grantsville

— Gabe Mouritsen, Grantsville Offensive MVP — Dallas Larson, Juan Diego

— Dallas Larson, Juan Diego Defensive MVP — Ryker Adams, Morgan

— Ryker Adams, Morgan Special Teams MVP — Chet Colvin, Ogden

First Team

Grantsville — Blake Thomas, Ethan Rainer, Caleb Sullivan, Grant Rounds, Cage Johnson, Dillen Richarson, Ika Toutai. Morgan — Cole Keele, Robby Cameron, Josh Criddle, Tanner Stanley, Boox McGiven, Jaxon Larsen, Nick Despain. Juan Diego — Trace Monsen, Tyler Easter, Mike Hulverson, Nelson Arapa, Harevaa Hatitio, Diego Valdez, Nicholas Ceballos, Charlie Morby. Union — Justin Gillman, Trevyn Braithwaite, Boone Latham, Jory Jenkins, Kolby Winterton. Ogden — Rylan Olivieri, Braxten Shobe, Ozzy Norton, Jaden Gallegos. Ben Lomond — Kole Sparrow, Noah Mann, Aunese Tuatugaloa.

3A South

MVP — Alex Jackson, Juab

Offensive MVP — Adrian Ward, Canyon View

Defensive MVP — Wes Nielsen, Juab

First Team

Juab — Payton Park, Chase Ingram, Ryker Richards, Will Harmon, Porter Anderson, Justin Stevens. Canyon View — Cooper McMullin, Cole Springer, Dayne Hudson, Nick Macias, Karver Mock. North Sanpete — Landon Bowles, Andy Mower, Kolby Robinson. Richfield — Kaden Chidester, Grant Kling, Ashton White, JJ Taufatofua. Manti — Alex Cox, Larson Pogroszewski. Carbon — Will Carmichael.

2A North

MVP — Kyler Sudweeks, South Summit

— Kyler Sudweeks, South Summit Offensive MVP — Caleby Thompson, South Summit

— Caleby Thompson, South Summit Defensive MVP — Gabe Wilbur, Summit Academy

First Team

South Summit — Max Whitmore, Jacob Hermansen, Brekken Cranney, Juan Ramirez, Brady Freeman, Nick Smith. Summit Academy — Devin Watson, Chance Arbon, Koa Sylvester, Trey Bailey, Josh Gomez, Russ Oliver. Emery — Maddex Christman, Tyler Stilson, Jace Curtis, Derek Centerberry, Jax Jewkes. Providence Hall — Maile Fonua, Pesi Fonua, Michael Scott, Justin Foster. Judge Memorial — Conner Marland, Ricky Garcia, Isaiah Hemmings. ALA — Champ Porter, Duncan Henstra.

1A North

MVP — Garrett Fabrizio, Duchesne

— Garrett Fabrizio, Duchesne Offensive MVP — Manu Vaitaki, Layton Christian

— Manu Vaitaki, Layton Christian Defensive MVP — Parker Crum, Duchesne

First Team

Duchesne — Cade Gines, Draker Goodliffe, Dusty Clayburn, Ethan Park, Westin Gines. Layton Christian — Ilai Tagidugu, Jessaia Giatras-Moala, Malik Johnson, Matthew Baliff, Tevita Pome’e. Monticello — Javlin Robinson, Landon Ewart, Logan Draper. North Summit — Kale Hobson, Kandon Mosher, Quinlan Woolstenhulme, Ryker Johnson. Rich — Eli Brooks, Hayden Weston, Riley Carrillo.

1A South

MVP — Collyn Szymanski, Kanab

— Collyn Szymanski, Kanab Offensive MVP — Davis Bracken, Enterprise

— Davis Bracken, Enterprise Defensive MVP — Wyatt Kennedy, Kanab

First Team

Kanab — Parker Franklin, Travis Stewart, Kason Janes, Noah McCorvey, JR Mognett. Enterprise — Clayton Anzalone, Aiden Dougherty, Austin Humphries, Kyron Bracken. Milford — Quaid Thompson, Blake Barnes, Trey Rose. North Sevier — Nathan Snyder, Kannin Boswell, Cauy Williams. Gunnison Valley — Jack Hansen, Carson Tucker.