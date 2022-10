High school football: Final 2022 RPI rankings for 6A/5A/4A/3A/2A/1A

The UHSAA released its final RPI rankings of the 2022 high school football season on Saturday morning, with Corner Canyon, Lehi, Crimson Cliffs, Juab, South Summit, Layton Christian and Gunnison Valley claiming the top seeds in their respective classification.

The RPI rankings is a computer generated formula that is used to seed the state tournaments, which are now set and begin next week at home sites for Class 6A, 5A, 4A, 3A, 2A and 1A.

The top two teams in all six classifications mirrors exactly what the Deseret News has for its top two teams in all six.

Here’s a look at the complete rankings for every classification, including the for the first-ever 8-player high school football state tournament.

Class 6A RPI Rankings Rank School RPI WP OWP OOWP W-L 1 Corner Cyn. 0.740 0.800 0.710 0.600 8-2 2 Skyridge 0.732 0.900 0.588 0.618 9-1 3 Bingham 0.696 0.800 0.613 0.599 8-2 4 Am. Fork 0.668 0.700 0.659 0.568 7-3 5 Farmington 0.636 0.800 0.494 0.534 8-2 6 Syracuse 0.628 0.800 0.474 0.546 8-2 7 Davis 0.620 0.700 0.560 0.532 7-3 8 West Jordan 0.614 0.667 0.571 0.567 6-3 9 West 0.609 0.778 0.468 0.487 7-2 10 Riverton 0.600 0.600 0.614 0.535 6-4 11 Lone Peak 0.587 0.537 0.636 0.587 5-4 12 Roy 0.558 0.700 0.429 0.503 7-3 13 Mtn. Ridge 0.546 0.600 0.493 0.538 6-4 14 Pl. Grove 0.538 0.500 0.560 0.605 5-5 15 Granger 0.535 0.556 0.531 0.462 5-4 16 Layton 0.515 0.556 0.469 0.538 5-4 17 Herriman 0.495 0.400 0.571 0.581 4-6 18 Fremont 0.465 0.300 0.618 0.522 3-7 19 Cyprus 0.425 0.400 0.438 0.477 4-6 20 Westlake 0.401 0.200 0.566 0.563 2-8 21 Weber 0.394 0.200 0.557 0.535 2-8 22 Copp. Hills 0.371 0.200 0.511 0.510 2-8 23 Kearns 0.350 0.200 0.472 0.478 2-8 24 Hunter 0.341 0.222 0.431 0.472 2-7 25 Clearfield 0.301 0.000 0.558 0.501 0-10 26 Taylorsville 0.301 0.200 0.365 0.465 2-8

Class 5A RPI Rankings Rank School RPI WP OWP OOWP W-L 1 Lehi 0.750 1.000 0.538 0.577 10-0 2 Timpview 0.708 0.778 0.674 0.551 7-2 3 Springville 0.705 0.889 0.551 0.566 8-1 4 Stansbury 0.702 1.000 0.449 0.498 10-0 5 Brighton 0.684 0.900 0.510 0.498 9-1 6 Bountiful 0.670 0.778 0.594 0.525 7-2 7 Spanish Fork 0.652 0.778 0.548 0.555 7-2 8 Provo 0.616 0.667 0.586 0.516 6-3 9 Box Elder 0.605 0.700 0.529 0.523 7-3 10 Woods Cross 0.593 0.600 0.604 0.513 6-4 11 Orem 0.585 0.556 0.633 0.503 5-4 12 Payson 0.583 0.700 0.489 0.477 7-3 13 Cedar Valley 0.582 0.700 0.485 0.491 7-3 14 Bonneville 0.577 0.667 0.497 0.537 6-3 15 East 0.571 0.600 0.557 0.507 6-4 16 Park City 0.570 0.778 0.377 0.508 7-2 17 Timpanogos 0.523 0.700 0.356 0.479 7-3 18 Skyline 0.499 0.400 0.601 0.489 4-6 19 Alta 0.483 0.444 0.508 0.547 4-5 20 Viewmont 0.463 0.444 0.469 0.518 4-5 21 Olympus 0.458 0.500 0.411 0.483 5-5 22 Uintah 0.454 0.400 0.503 0.477 4-6 23 Wasatch 0.449 0.333 0.551 0.510 3-6 24 Highland 0.389 0.300 0.464 0.456 3-7 25 Salem Hills 0.372 0.200 0.511 0.516 2-8 26 Northridge 0.369 0.200 0.515 0.478 2-8 27 Tooele 0.359 0.200 0.497 0.453 2-8 28 Mtn. View 0.336 0.100 0.544 0.456 1-9 29 Maple Mtn. 0.329 0.100 0.518 0.512 1-9 30 Jordan 0.307 0.200 0.378 0.472 2-8 31 Hillcrest 0.228 0.000 0.404 0.462 0-10 32 Murray 0.210 0.000 0.365 0.459 0-10

Class 4A RPI Rankings Rank School RPI WP OWP OOWP W-L 1 Crimson Clf. 0.638 0.800 0.494 0.557 8-2 2 Desert Hills 0.627 0.700 0.572 0.541 7-3 3 Dixie 0.612 0.667 0.573 0.545 6-3 4 Ridgeline 0.598 0.600 0.622 0.478 6-4 5 Snow Cyn. 0.583 0.667 0.504 0.558 6-3 6 Mtn. Crest 0.522 0.600 0.447 0.509 6-4 7 Sky View 0.500 0.556 0.442 0.514 5-4 8 Cedar 0.475 0.333 0.605 0.526 3-6 9 Logan 0.464 0.500 0.425 0.481 5-5 10 Hurricane 0.382 0.200 0.542 0.482 2-8 11 Bear River 0.377 0.300 0.428 0.499 3-7 12 Green Cyn 0.365 0.111 0.596 0.466 1-8 13 Pine View 0.288 0.000 0.521 0.531 0-8

Class 3A RPI Rankings Rank School RPI WP OWP OOWP W-L 1 Juab 0.710 1.000 0.458 0.542 10-0 2 Morgan 0.684 1.000 0.397 0.555 10-0 3 Grantsville 0.681 0.900 0.487 0.571 9-1 4 Canyon View 0.604 0.700 0.522 0.542 7-3 5 Richfield 0.525 0.600 0.454 0.507 6-4 6 No. Sanpete 0.515 0.400 0.632 0.505 4-6 7 Juan Diego 0.506 0.500 0.506 0.534 5-5 8 Manti 0.495 0.400 0.589 0.500 4-6 9 Ogden 0.477 0.333 0.616 0.493 3-6 10 Union 0.452 0.300 0.590 0.519 3-7 11 Ben Lomond 0.437 0.267 0.594 0.498 3-7 12 Carbon 0.342 0.200 0.449 0.502 2-8

Class 2A RPI Rankings Rank School RPI WP OWP OOWP W-L 1 So. Summit 0.785 1.175 0.436 0.601 10-0 2 San Juan 0.758 1.075 0.489 0.545 10-0 3 Emery 0.642 0.778 0.532 0.532 6-3 4 Beaver 0.586 0.600 0.595 0.479 6-4 5 Summit Ac. 0.542 0.575 0.516 0.513 5-5 6 Prov. Hall 0.514 0.500 0.527 0.517 4-5 7 Judge 0.509 0.450 0.572 0.492 4-6 8 Delta 0.413 0.300 0.500 0.531 3-7 9 Millard 0.406 0.200 0.597 0.473 2-8 10 So. Sevier 0.394 0.325 0.442 0.489 3-7 11 ALA 0.322 0.000 0.609 0.485 0-10 12 Grand 0.287 0.200 0.328 0.500 2-8

Class 1A RPI Rankings Rank School RPI WP OWP OOWP W-L 1 Layton Chr. 0.715 0.800 0.673 0.526 7-3 2 Enterprise 0.699 1.000 0.438 0.520 10-0 3 Kanab 0.616 0.800 0.446 0.557 8-2 4 Milford 0.606 0.700 0.539 0.486 7-3 5 No. Sevier 0.517 0.550 0.486 0.510 5-5 6 Duchesne 0.506 0.500 0.509 0.526 5-5 7 No. Summit 0.471 0.300 0.639 0.487 3-7 8 Parowan 0.305 0.111 0.461 0.475 1-8