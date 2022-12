High school football: Deseret News 2022 6A all-state team

Note: The Deseret News all-state teams are based on coaches votes from a list of nominated players from each team.

Mr. Football

Smith Snowden, Skyridge, CB, Sr.

Excelled on defense, offense and special teams for state champion Skyridge as he finished with 28 tackles, six interceptions, two defensive TDs and a special teams TD.

6A Player of the Year

Tausili Akana, Skyridge, DE, Sr.

Key to Skyridge’s defensive dominance as he finished with 70 tackles, 14.5 sacks, 21 tackles for loss and 22 QB hurries.

The Deseret News has 90-plus years of football all-state teams archived at DeseretNews.com dating back to 1930.

6A First Team

QB: Isaac Wilson, Corner Canyon, Jr. — Completed 238-385, 3,774 yards, 40 TDs

TB: Semisi Kinikini, Mountain Ridge, Jr. — 1,224 rush yds, 9 TDs

TB: Drew Patterson, Corner Canyon, Sr. — 1,054 rush yards, 16 TDs

WR: Tate Kjar, Corner Canyon, Jr. — 103 rec., 1,665 yards, 19 TDs

WR: La’akea Kalama, Skyridge, Jr. — 81 rec., 900 yards, 9 TDs

WR: Tyson Elkins, Davis, Sr. — 101 rec., 1,127 yards, 9 TDs

TE: Mitch Nielsen, Farmington, Sr. — 45 rec., 13 TDs, 20 ypc

OT: Isaiah Garcia, Cyprus, Jr. — 3-year starter, physical force

OT: Jr Sia, Mountain Ridge, Sr. — 4-year LT starter

OG: Sonasi Po’uha, Bingham, Sr. — 110 pancake blocks, physically dominant

OG: Semisi Tonga, West, Jr. — Led team in pancake blocks

C: Adam Stephens, Skyridge, Sr. — Physical run blocker, great in pass protection

DE: Hunter Clegg, American Fork, Sr. — 61 tackles, 11 TFL, 8 sacks

DE: Kash Dillon, Corner Canyon, Jr. — 80 tackles, 6 sacks, 17 TFL

DT: Sam Pula, Syracuse, Sr. — 37 tackles, 6.5 sacks, 4 TFL, 10 hurries

DT: Samiuela Toutai, West Jordan, Sr. — 57 tackles, 5 TFL, 4.5 sacks.

MLB: Sione Westover, Skyridge, Sr. — 72 tackles, 10 TFL, 4 sacks, 9 hurries

MLB: Dave Brinton, Corner Canyon, Sr. — 97 tackles, 14 TFL, 5 sacks

OLB: Owen Borg, Corner Canyon, Sr. — 95 tackles, 4 TFL, 5 INTs

OLB: Collin Sheffield, Skyridge, Sr. — 45 tackles, 12 TFL, 8 INTs, 2 TDs

CB: Viliata Tua’one, West, Sr. — 34 tackles, 4 INTs

CB: Elias Parkinson, Layton, Sr. — 48 tackles, 5 INTs

S: Brevin Hamblin, Syracuse, Sr. — 27 tackles, 6 INTs, 5 PBU

S: Dayton Runyan, Farmington, Jr. — 9 INTs

PK: Brody Laga, Mountain Ridge, Jr. — 15 FGs, long 49, 35-36 PATs

P: Dax Iverson, Fremont, Sr. — Average 38.8 per punt

ATH: Sesi Vailahi, West, Sr. — 1,424 total offense, 52 tackles, 3 INTs

6A Second Team

QB: McCae Hillstead, Skyridge, Sr.

TB: Carson Sudbury, Bingham, Jr.

TB: Kobe Bennett, Syracuse, Jr.

WR: Easton Baggett, Davis, Sr.

WR: Cole Christensen, Lone Peak, Sr.

WR: Crew McChesney, Lone Peak, Sr.

TE: Logan Dunfield, Riverton, Sr.

OT: Tui Pututau, West, Sr.

OT: Kai Sevy, Corner Canyon, Sr.

OG: Zion Finau, Corner Canyon, So.

OG: Chase Higham, Mountain Ridge, Sr.

C: Jarvis Griffiths, American Fork, Sr.

DE: Ben Latai, Bingham, Sr.

DE: Kymani Lautaimi, West, Sr.

DT: Ian Mariner, Skyridge, Jr.

DT: Khalil Laufau, West, Sr.

MLB: Christian Blanch, Fremont, Sr.

MLB: Luke Hansen, Farmington, Sr.

OLB: Jed Judkins, Farmington, Sr.

OLB: Miles Draper, Syracuse, Sr.

CB: Jace Doman, Skyridge, Sr.

CB: Dimitri Lovio, West Jordan, Jr.

S: Cameron Mamalis, Bingham, Sr.

S: Saxon Higbee, Skyridge, Sr.

PK: Gage Butler, Davis, Sr.

P: Skyler Armenta, Cyprus, Jr.

ATH: Easton Hicks, Riverton, Jr.

6A Honorable Mention

QB: Saia Su’esu’e, West, Jr.

QB: Easton Wight, Farmington, Jr.

FB: Havea Fotu, Bingham, Sr.

TB: Tate Walker, Skyridge, Sr.

TB: Braxton Martin, Layton, Sr.

WR: Trey Roberts, American Fork, Sr.

WR: Salesi Moa, Weber, Fr.

WR: Jerome Myles, West Jordan, So.

WR: Landon Figueroa, Granger, Jr.

TE: Josh Andrus, American Fork, Jr.

OT: Spencer Hill, Layton, Sr.

OT: Darius Afalava, Skyridge, So.

OT: Ben Acker-Oatis, Syracuse, Jr.

OT: Cooper Mumford, Lone Peak, Sr.

OG: Kasen Hancock, Layton, Sr.

OG: Willy Launoa, Skyridge, Sr.

C: Semisi Falatea, West, Sr.

C: Matrix Vaituu, Granger, Sr.

C: Spencer Bradshaw, Lone Peak, Sr.

DE: Taylor Higham, Mountain Ridge, So.

DE: Braden Young, Herriman, Sr.

DT: Si’i Faletau, Riverton, Sr.

DT: Palmer Gardiner, Davis, Sr.

DT: Joe Katoa, Kearns, Sr.

DT: De’Shawn Toilolo, Skyridge, So.

MLB: Wyatt Brown, Riverton, Sr.

MLB: Konrad Kerr, Weber, Sr.

MLB: Cooper Valencia, Bingham, Sr.

OLB: Evan Agor, American Fork, Sr.

OLB: Kaden McBride, Bingham, Sr.

OLB: Tank Mitchell, Corner Canyon, Sr.

CB: Aiden McDonald, Corner Canyon, Sr.

CB: Matthias Nawahine, Lone Peak, Jr.

S: Davis Andrews, American Fork, Jr.

S: Dalton Young, Skyridge, Sr.

S: Daxton Faddis, Syracuse, Sr.

PK: Rhett Thompson, Syracuse, Jr.

P: Gabe Carlson, Layton, Jr.

ATH: Micheal Falatea, Herriman, Sr.

ATH: Robert Young, Roy, So.

ATH: Dallen Martinez, Bingham, Sr.