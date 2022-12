High school football: Deseret News 2022 4A all-state team

Note: The Deseret News all-state teams are based on coaches votes from a list of nominated players from each team.

4A Player of the Year

Tyden Morris, Desert Hills, RB, Sr.

Rushed for 1,455 yards and 16 touchdowns in leading Desert Hills to the 4A state championship.

The Deseret News has 90-plus years of football all-state teams archived at DeseretNews.com dating back to 1930.

4A First Team

QB: Steele Barben, Crimson Cliffs, Jr. — 2,856 passing yards, 39 TDs

TB: Brevin Egbert, Sky View, Jr. — 1,094 total offense, 10 TDs

TB: Will Rippstein, Ridgeline, Sr. — 1,127 total offense, 7 TDs

WR: RJ Wright, Hurricane, Sr. — 935 receiving yards, 7 TDs

WR: Jordan Eaton, Crimson Cliffs, Sr. — 34 rec., 644 yards, 9 TDs

WR: Jake Hill, Snow Canyon, Sr. — 601 receiving yards, 7 TDs

WR: Andrew Thornley, Logan, Sr. — 48 rec., 883 yards, 6 TDs

OT: Jake Alles, Ridgeline, Sr. — 3-year starter

OT: Stewart Taufa, Desert Hills, So. — Team leader in pancake blocks

OG: Jarom Wilkins, Desert Hills, Sr. — 2-year starter

OG: Nik Tolbert, Mountain Crest, Sr. — Great run blocker

C: Easton Dahlke, Ridgeline, Sr. — 2-year stater, offensive leader

DE: Will Wheatley, Green Canyon, Jr. — 20 QB hurries, 9 sacks

DE: Kaden Haws, Crimson Cliffs, Jr. — 56 tackles, 10 sacks, 7 hurries

DT: Parker Andrus, Crimson Cliffs, Jr. — 79 tackles, 4.5 sacks, 13 hurries

DT: Tilose Tupou, Logan, Sr. — 90 tackles, 12 TFL, 3.5 sacks

MLB: Bryson Bennett, Cedar, Sr. — 126 tackles, 15 TFL, 2.5 sacks

MLB: Carson Olsen, Mountain Crest, Sr. — 138 tackles, 14 TFL

OLB: Treven Alldredge, Dixie, Sr. — 120 tackles, 12 TFL

OLB: Cyrus Polu, Desert Hills, So. — 86 tackles, 3 INTs

CB: Brooks Esplin, Snow Canyon, Sr. — Lockdown corner, 30 tackles

CB: Ashton Macfarlane, Ridgeline, Sr. — 58 tackles, 4 INTs, 10 PBU

S: Jace Sweeten, Crimson Cliffs, Jr. — 61 tackles, 5 INTs, 5 PBU

S: Lincoln Holmes, Desert Hills, Sr. — 40 tackles, 3 INTs

K: Xander Jones, Desert Hills, Jr. — 55 points, perfect on PATs

P: Edgar Hernandez, Cedar, Sr. — 51 punts, averaged 39.7 per punt, 13 inside 20

ATH: Will Warner, Snow Canyon, Sr. — 15 total TDs, including 3 special teams TDs, 3 INTs

4A Second Team

QB: Noah Fuailetolo, Desert Hills, Sr.

TB: Tytan Mason, Logan, So.

RB: Kona Crowell, Desert Hills, Sr.

TE: Mason Kesterson, Dixie, Sr.

WR: Ayzen Cummings, Desert Hills, Sr.

WR: Will DeKorver, Mountain Crest, Jr.

OT: Jorgen Miller, Mountain Crest, Sr.

OT: Cam Smith, Pine View, Jr.

OG: Ashton Faulkner, Crimson Cliffs, Sr.

OG: Tag Gubler, Snow Canyon, Sr.

C: Dylan Atkinson, Green Canyon, Sr.

DE: Tanner Paskett, Ridgeline, Sr.

DE: Brayden Tannahill, Mountain Crest, Sr.

DT: Tamatasi Sauta, Desert Hills, Sr.

DT: Porter Kennington, Mountain Crest, Jr.

MLB: Owen Munk, Ridgeline, Sr.

MLB: Rockwell Jones, Snow Canyon, Sr.

MLB: McKay Wright, Crimson Cliffs, So.

OLB: Kason Spackman, Sky View, Sr.

OLB: Avyn Gore, Ridgeline, Jr.

CB: Tayven Mortensen, Desert Hills, Sr.

CB: Dewey Egan, Green Canyon, Jr.

S: Fatafehi Faoneleua, Crimson Cliffs, Sr.

S: Blake Watson, Dixie, Sr.

PK: Aaron Young, Ridgeline, So.

P: Caleb Neagle, Green Canyon, Sr.

ATH: Ryker Jeppsen, Bear River, Sr.

4A Honorable Mention

QB: Casey Crofts, Mountain Crest, Jr.

QB: Hunter Johnson, Snow Canyon, Sr.

FB: Mason Topalian, Crimson Cliffs, Jr.

RB: Dontay McMurtrey, Mountain Crest, Sr.

WR: Boston Adamson, Crimson Cliffs, Jr.

WR: Jaxon Barben, Dixie, Jr.

OT: Stone Hansen, Crimson Cliffs, Sr.

OT: Connor Dean, Sky View, Jr.

OG: Nixon Weston, Bear River, Jr.

OG: Shez Hulse, Sky View, Sr.

C: Kaden Zaugg, Bear River, Jr.

DE: Trevis Leiser, Mountain Crest, Sr.

DE: Matthew Villa-Rowe, Cedar, Sr.

DT: Jackson Landon, Green Canyon, Sr.

DT: Adrix Clegg, Hurricane, Sr.

MLB: JT White, Ridgeline, So.

MLB: Kaimani Laing, Logan, Sr.

OLB: Krue Kennington, Logan, Sr.

OLB: Dax Benson, Mountain Crest, Jr.

OLB: Rowen Williams, Crimson Cliffs, Jr.

CB: Tyson Dinsmore, Pine View, Sr.

CB: Kolton Kirby, Mountain Crest, Sr.

S: Brooks Rigby, Sky View, Sr.

S: Brody Hamann, Green Canyon, Sr.

PK: Calebe De Quadros, Sky View, Jr.

ATH: Michael Furgeson, Sky View, Sr.

ATH: Carter Ashby, Hurricane, Sr.