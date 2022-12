High school football: Deseret News 2022 3A all-state team

Note: The Deseret News all-state teams are based on coaches votes from a list of nominated players from each team.

3A Player of the Year

Nick Despain, Morgan, QB, Sr.

Led Morgan to 3A state championship by passing for 2,861 yards and 34 touchdowns, including six TDs in state championship game.

The Deseret News has 90-plus years of football all-state teams archived at DeseretNews.com dating back to 1930.

3A First Team

QB: Alex Jackson, Juab, Sr. — Passed for 4,105 yards, 54 TDs

TB: Chet Colvin, Ogden, Sr. — 1,068 total offense, 9 TDs

TB: Etu Kaumatule, Juan Diego, Sr. — 1,488 yards, 15 TDs

TB: Larson Pogroszewski, Manti, Sr. — 191 carries, 1,451 yards, 15 TDs

WR: Gavin Turner, Morgan, Sr. — 62 rec., 1,062 yards, 19 TDs

WR: Alec Labrum, Union, Sr. — 78 rec., 953 yards, 10 TDs

WR: Nick Macias, Canyon View, Sr. — 959 yards, 13 TDs

OG: Cole Keele, Morgan, Sr. — 4-year starter, devastating run blocker

OG: Braxton Henningson, Manti, Jr. — Solid, physical blocker

OT: Braxten Shobe, Ogden, Sr. — 3-year starter, tremendous puller

OT: Nathan Young, Richfield, Jr. — Didn’t surrender a sack all season

C: Will Harmon, Juab, Sr. — Made the calls, anchored O-line

DE: Shaun Moore, Morgan, Sr. — 54 tackles, 5 sacks, 6 TFL

DE: Keegan Strickland, North Sanpete, Sr. — 13.5 sacks, 90 tackles, 11 hurries

DT: Marc Richardson, Canyon View, Jr. — 15 sacks, 47 tackles, 15 TFL

DT: Keagan Hall, Juab, Jr. — 58 tackles, 18 sacks

LB: Ty Wheeler, Morgan, Sr. — 86 tackles, 11 sacks, 19 TFL

LB: Gabe Mouritsen, Grantsville, Sr. — 87 tackles, 5 TFL, 6 sacks, 2 INTs

LB: Dallin Sweat, Manti, Jr. — 133 tackles, 12 TFL, 2.5 sacks

LB: Justin Gillman, Union, Sr. — 71 tackles, 5 hurries, 7 TFL

CB: Ethan Rainer, Grantsville, Sr. — 25 tackles, 3 INTs, rarely challenged

CB: Zach Nelson, Morgan, Sr. — 43 tackles, 4 TFL, 6 INTs

S: Gunnar Lish, Morgan, Sr. — 26 tackles, 2 INTs

S: Wes Nielsen, Juab, Sr. — 5 INTs

PK: Beau Johnson, Morgan, Jr. — 61 PATs, 6 FGs, 58 touchbacks

P: Joe Wright, Grantsville, Jr. — 25 punts, 1,004 yards, 40 average

ATH: Emery Thorson, Richfield, Sr. — 1,051 rushing yards, 21 total TDs, 52 tackles

3A Second Team

QB: Jackson Rasmussen, Union, Sr.

QB: Jaxon Jensen, Canyon View, Jr.

TB: Pj Cook, North Sanpete, Sr.

RB: Ryan Robison, Juab, Jr.

WR: Reggie Frischknecht, Manti, Jr.

WR: Payton Park, Juab, Sr.

TE: Josh Criddle, Morgan, Sr.

WR: Kire Thompson, Ogden, Jr.

OG: Kolby Winterton, Union, Sr.

OT: Daniel Serna, Canyon View, Sr.

OG: Hazen Atkinson, Grantsville, Sr.

C: Tyler Buckway, Morgan, Sr.

OG: Taylor Newton, Juab, Sr.

DE: Dalan Kennedy, Juan Diego, Sr.

DE: Sione Castro, Manti, Sr.

DT: Aydon Thomson, Morgan, Sr.

DE: Foa Maile, Grantsville, Sr.

LB: Lincoln Rushton, Canyon View, Jr.

LB: Jorge Murillo, North Sanpete, Sr.

LB: Rhett Nye, Morgan, Sr.

LB: Chanse Pendergrass, Carbon, Sr.

CB: Adam Wilson, Odgen, Sr.

CB: Justin Stevens, Juab, Sr.

S: Eli Mondragon, Grantsville, Sr.

S: Siaosi Taufatofua, Richfield, Sr.

PK: Ryker Richards, Juab, Sr.

ATH: Dax Johnson, Juab, Sr.

3A Honorable Mention

QB: Hunter Bell, Grantsville, Sr.

QB: Manase Tuatagaloa, Ben Lomond, Fr.

TB: Jett Salmon, Morgan, So.

WR: Dillen Richardson, Grantsville, Sr.

WR: Beau Jacobson, North Sanpete, Sr.

WR: Chase Ingram, Juab, Sr.

C: Shedon Hawks, Ben Lomond, Sr.

OT: Devon Saunders, Grantsville, Sr.

OT: Cooper McGiven, Morgan, Jr.

OG: Joe Garcia, Ogden, Sr.

OT: Austin Hopoate, Juab, Jr.

DT: Troy Madsen, Manti, Sr.

DE: Jake East, Ben Lomond, Jr.

DE: Karver Mock, Canyon View, Sr.

DE: Ashton White, Richfield Jr.

LB: Bo Stevens, Manti, Jr.

LB: Haidynn Burdette, Ben Lomond, Jr.

LB: Baylor Hall, Grantsville, Sr.

LB: Jarron Ball, Morgan, Sr.

LB: Caysen Acord, Richfield, Jr.

CB: Aunese Tuatagaloa, Ben Lomond, Jr.

CB: Tate Nelson, Morgan, Jr.

CB: Brock Jacobson, North Sanpete, So.

S: Steffon Osterberg, Juan Diego, Sr.

S: Lee Maile, Grantsville, So.

PK: Hauroa Morgant, Juan Diego, Sr.

ATH: Mason Vasquez, Carbon, Sr.