High school wrestling: Pleasant Grove, Layton boys, Westlake, Copper Hills girls prevail at 6A Divisional meets

The 6A boys and girls state qualifying divisional meets were held this week, with Pleasant Grove and Layton boys winning their respective meets and then Westlake and Copper Hills girls winning their meets.

All the state tournament qualifiers will now rest up for the two-day state tournament at UVU on Feb. 18-19.

Boys 6A Divisional A

At Corner Canyon High School

Team scores

Pleasant Grove, 441 Corner Canyon, 326.5 Davis, 275 Bingham, 253.5 Skyridge, 225.5 Lone Peak, 189 Hunter, 185.5 Farmington, 122

Individual results

106 — 1. Erol Yellowhair, Skyridge; 2. Connor Sandquist, Hunter; 3. Dax Christensen, Bingham; 4. Lachlan Stowell, Bingham; 5. Gunner Rasmussen, Weber; 6. Xander Fenner, Davis; 7. Diego Ortiz, Hunter; 8. Andrew Jones, Weber

113 — 1. Tyler Vivanco, Corner Canyon; 2. Hudson Palmer, Farmington; 3. Corban Atwood, Lone Peak; 4. Maxx Ashby, Hunter; 5. Parker Bowen, Pleasant Grove; 6. Nate Terrazas, Skyridge; 7. Easton Josie, Skyridge; 8. Luke Skousen, Lone Peak

120 — 1. Jacob Carson, Pleasant Grove; 2. Jacob Waddoups, Davis; 3. Gavyn Gappmayer, Corner Canyon; 4. Isaac Dickinson, Bingham; 5. Brayden Jacobson, Skyridge; 6. Manny Ferrell, Pleasant Grove; 7. Luke Edgington, Davis; 8. Rayshon Baker, West

126 — 1. Israel Gonzalez, Pleasant Grove; 2. Karter Sandquist, Hunter; 3. Quinn Bedell, Corner Canyon; 4. JC Warnick, Davis; 5. Connor Young, Bingham; 6. Jefferson Than, West; 7. Noah Archuleta, Corner Canyon; 8. Gavin Houston, West Jordan

132 — 1. Damian Neuwirth, Pleasant Grove; 2. Payden Woolsey, Corner Canyon; 3. Alejandro Romero, Granger; 4. David Dimmick, Davis; 5. Brandon Hall, Bingham; 6. Cole Taylor, Farmington; 7. Josh Nosler, Davis; 8. Abraham Aponte, Corner Canyon

138 — 1. Koda DeAtley, Pleasant Grove; 2. Brigham Bagley, Corner Canyon; 3. Bradlee Farrer, Pleasant Grove; 4. Banks Love, Bingham; 5. Nicholas Orchard, Farmington; 6. Bradley Giatras, Weber; 7. Dawsen Andersen, Corner Canyon; 8. Austin Sosa, West Jordan

144 — 1. Drew Lang, West; 2. Max Benson, Pleasant Grove; 3. Joshua Limb, Hunter; 4. Isaac Lewis, Corner Canyon; 5. Thomas Morelli, West; 6. Colton Bingham, Pleasant Grove; 7. Xavier Ranuio, Corner Canyon; 8. Connor Rex, Skyridge

150 — 1. Joshua Millward, Skyridge; 2. Jordan Wardle, Bingham; 3. Cole Winward, Davis; 4. Trenten Hess, Pleasant Grove; 5. Tyson Stidham, Bingham; 6. Brooks Wilde, Lone Peak; 7. Zachary Cutler, Pleasant Grove; 8. Isaac Lake, Corner Canyon

157 — 1. Sam May, Farmington; 2. Carson Neff, Bingham; 3. Billy Ferguson, Skyridge; 4. Kenyon Paea, Hunter; 5. Ricky Mamone, Granger; 6. Joshua Sanderson, Corner Canyon; 7. Liam Major, Davis; 8. Joshua Roylance, Davis

165 — 1. Tanner Giatras, Weber; 2. Corbin Baumgartner, Lone Peak; 3. Jothan Orlandini, Hunter; 4. Robbie Meier, Bingham; 5. Sidney Anowi, Granger; 6. Hudson Greaves, Bingham; 7. Cameron Nelson, Davis; 8. Logan Allen, West Jordan

175 — 1. Cayaen Smith, Lone Peak; 2. Trevyn Gates, Pleasant Grove; 3. Hunter Gillman, Pleasant Grove; 4. Leimana Fager, Corner Canyon; 5. Geovanni Thomas, Davis; 6. Arton Ramadani, Hunter; 7. Octo Heflin, West Jordan; 8. Cole Murray, Farmington

190 — 1. Mahkyi Smith, Lone Peak; 2. Luke Evans, Pleasant Grove; 3. Matt Taylor, Skyridge; 4. Jaxon Robson, Skyridge; 5. Collin Webb, Corner Canyon; 6. Mason Kartchner, Farmington; 7. Max Neville, Davis; 8. Cade Harbin, Corner Canyon

215 — 1. Jake Closson, Pleasant Grove; 2. Kael Jenkins, Davis; 3. Bradley Critchfield, Corner Canyon; 4. Teancum Mitchell, Corner Canyon; 5. Nick Kemp, Bingham; 6. Bowman Kap, Lone Peak; 7. Siope Havea, West Jordan; 8. Alema Angilau, West

285 — 1. Kort Wilkinson, Pleasant Grove; 2. Cooper Mumford, Lone Peak; 3. Raymond Griffin, Pleasant Grove; 4. Martin Lake, Granger; 5. Lucas Baird, Davis; 6. Tayden Roundy, Davis; 7. Ian Briskey, Weber; 8. William Kaufusi, Hunter

Boys 6A Divisional B

At Westlake High School

Team scores

Layton, 433 Westlake, 377.5 Fremont, 280 Mountain Ridge, 236 Syracuse, 226 Riverton, 177 American Fork, 155.5 Clearfield, 146

Individual results

106 — 1. Layne Kleimann, Mountain Ridge; 2. Korbin Chuchran, Westlake; 3. Jamyne Xoumphonphackdy, Westlake; 4. Hunter Sanchez, Mountain Ridge; 5. Cole Fenwick, Layton; 6. Dagen Lamano, Layton; 7. Zack Anderson, Syracuse; 8. Rylan Doak, Fremont

113 — 1. Geronimo Rivera Jr., Layton; 2. Jason Worthley, Fremont; 3. Kyler Pace, Layton; 4. Teague Brown, Syracuse; 5. Wade Mecham, American Fork; 6. Parker Ballantyne, Westlake; 7. Hadley Platt, Fremont; 8. Kyler North, Westlake

120 — 1. Jace Lemons, Layton; 2. Tege Kelley, American Fork; 3. Isaac Price, Copper Hills; 4. Kamren Wolff, Fremont; 5. Caleb Strom, Herriman; 6. Toby Blackner, Roy; 7. Trey Thompson, Westlake; 8. Andre Oster, Layton

126 — 1. Kyison Garcia, Mountain Ridge; 2. Logan Crowther, Layton; 3. Sutton Brown, Syracuse; 4. Cal Christiansen, Fremont; 5. Josh Fish, Westlake; 6. Colby Sottosanti, Clearfield; 7. Koen Musselman, Fremont; 8. Hunter Ball, Westlake

132 — 1. Brayden Robison, Westlake; 2. Dallan Hunsaker, American Fork; 3. Ryker Brann, Layton; 4. Chanden Reid, Mountain Ridge; 5. Tucker Keller, Fremont; 6. Bryden Knight, Fremont; 7. Isaiah Fowers, Copper Hills; 8. Eian Allen, American Fork

138 — 1. Preston Stevens, Mountain Ridge; 2. Zachary Nope, Copper Hills; 3. Logan Hancey, Fremont; 4. Cameron Baum, Westlake; 5. Baden Hearne, Layton; 6. Treyson Hunt, Fremont; 7. Wyatt Kinne, Layton; 8. Logan Diether, American Fork

144 — 1. Kaden Olson, Riverton; 2. Tucker Butler, Westlake; 3. Jaxon Bearden, Mountain Ridge; 4. Jack Lounsbury, Herriman; 5. Carter Lowe, Copper Hills; 6. Kalob Baker, Riverton; 7. Tate Harris, Layton; 8. Bryton Harding, Westlake

150 — 1. Jace Brower, Westlake; 2. Andrew Crowther, Layton; 3. Corbin Platt, Fremont; 4. Kaden Bennie, Layton; 5. Gabriel Mabin, Syracuse; 6. Chase Carter, Syracuse; 7. Ty Carman, Herriman; 8. Weston Nielsen, Riverton

157 — 1. Jordan Faifai, Syracuse; 2. Jacob Green, Westlake; 3. Carson Grundy, Herriman; 4. Maison Weekes, Westlake; 5. Payton Fowler, Clearfield; 6. Hunter Jensen, Layton; 7. Leonard Jordan, Cyprus; 8. Rhett Painter, Riverton

165 — 1. Kael Bennie, Layton; 2. Zachary Phipps, Syracuse; 3. Cody Stewart, Mountain Ridge; 4. Noah Fieeiki, American Fork; 5. Kane Baker, Riverton; 6. Kanyon Lee, Westlake; 7. Anthony Trujillo, Fremont; 8. Xander Barnes, Layton

175 — 1. Mark White, Westlake; 2. Jacob Keblis, Fremont; 3. Noah Mandleco, Layton; 4. Ty Hao, Clearfield; 5. Wyatt Miller, Riverton; 6. Cayden Thomson, Mountain Ridge; 7. Gage Watt, Riverton; 8. Brooklyn Loomis, Syracuse

190 — 1. Ridge Lindley, Fremont; 2. Ethan Hearne, Layton; 3. Drew Hansen, Layton; 4. Cooper Valencia, Roy; 5. Ryder Kieth Nielsen, Riverton; 6. Lione Hola, Kearns; 7. James Julander, Clearfield; 8. Kenneth Ochoa, Cyprus

215 — 2nd Place - Damon Armenta, Cyprus; 2. Skyler Armenta, Cyprus; 3. Connor Schwab, Syracuse; 4. Carter Hatch, Copper Hills; 5. Ryan Sazama, Fremont; 6. Deron Cofer, Westlake; 7. Ethan Sweet, Layton; 8. William Adamson, Mountain Ridge

285 — 2nd Place - Mason Bodell, Westlake; 2. Noah Linford, Layton; 3. Davis Pickett, Clearfield; 4. Jesus Herrera, Copper Hills; 5. Joshua `J.D.` Murray, Cyprus; 6. Braxton Doucette, Riverton; 7. Russten Follett, Clearfield; 8. Peyton Hansen, American Fork

Girls 6A Divisional A

At Westlake High School

Team scores

Westlake, 388.5 Syracuse, 213 Mountain Ridge, 191 Riverton, 160.5 Layton, 137 Weber, 129 Hunter, 103.5 Davis, 89.5

Individual results

100 — 1. Kristina Kent, Davis; 2. Mailien Tran, Bingham; 3. Emily Ball, Syracuse; 4. Paizlie Andre, Syracuse; 5. Mina Trinh, Riverton; Ulyssa Peterson, Weber.

105 — 1. Jamie Barton, Westlake; 2. Madelyn Nielsen, West; 3. Kaaulani Hew-Len, Hunter; 4. Tatum Stanger, Layton; 5. Kara Williamson, Westlake; 6. Allison Glover, Syracuse.

110 — 1. Marlie Rigby, Layton; 2. Aleena Navarrete, Weber; 3. Paris Bowen, Mountain Ridge; 4. Sabrina Jensen, Syracuse; 5. Lianny Barrena, Skyridge; 6. Jenna Olsen, Hunter.

115 — 1. Bella Butterfield, Riverton; 2. Samantha Memmot, Layton; 3. Abigail Griffith, Mountain Ridge; 4. Erin Fuller, Layton; 5. Gillian Luu, Weber; 6. Danielle Orton, Weber.

120 — 1. Ashley Cannon, Westlake; 2. Olivia Barton, Syracuse; 3. Sarah Dehaan, Mountain Ridge; 4. Nadia Thomas, Skyridge; 5. Ella Arnold, Westlake; 6. Myiah Giampapa, Riverton.

125 — 1. Celeste Detoles, Westlake; 2. Brylee Roennebeck, Syracuse; 3. Elizabeth Sinatra, Syracuse; 4. Eva Newland, Mountain Ridge; 5. Lara Croft, Riverton; 6. Andrea Castro, West Jordan.

130 — 1. Neida Valle, Hunter; 2. Kai Hunter, West Jordan; 3. Ameris Jensen, Westlake; 4. Katelyn Dawson, Riverton; 5. Muryha Summers, Westlake; 6. Amyrlin McDonald, Weber.

135 — 1. Quincy Peterson, Westlake; 2. Ashlea Larson, Riverton; 3. Kate McNeill, Mountain Ridge; 4. Lilly Simonsen, Riverton; 5. Alissa Lafferty, Westlake; 6. Arianna Strong, West Jordan.

140 — 1. Elizabeth Shunn, Westlake; 2. Makayla Packer, Syracuse; 3. Katie Navarro, West Jordan; 4. Hailey Pigg, Westlake; 5. Elizabeth Bouwhuis, Davis; 6. Cristina Feick, Davis.

145 — 1. Emmy Finlinson, Westlake; 2. Janessa Brown, Mountain Ridge; 3. Angella Van Valkenburg, Bingham; 4. Hailey Curtis, Mountain Ridge; 5. Ashlyn Packer, Syracuse; 6. Katherine Robbins, Westlake.

155 — 1. Haley Diaz, Layton; 2. Samantha Dotson, Westlake; 3. Yvonne Lealiiee, Hunter; 4. Ellyana Shaner, Weber; 5. Amayah Flores, Davis; 6. Anna McNeill, Mountain Ridge.

170 — 1. Adel Roennebeck, Syracuse; 2. Jesse Harrison, Westlake; 3. Gabi Merino, Mountain Ridge; 4. Hailey Hutchinson, Riverton; 5. Ella Giorgis, Mountain Ridge.

190 — 1. Mikaylee Stitcher, Bingham; 2. Rachel Johnson, Riverton; 3. Camryn Richins, Weber; 4. Celedonia Weller, Weber; 5. McKena Hawley, Westlake; 6. Madeline Fulks, Mountain Ridge.

235 — 1. Kelikki Nau Rarick, Westlake; 2. Makaylee Huntsman, Westlake; 3. Kate Ashton, Mountain Ridge; 4. Mya Marshall, Layton.

Girls 6A Divisional B

At Corner Canyon High School

Team scores

Copper Hills, 323 Pleasant Grove, 238.5 Corner Canyon, 159 Granger, 156 Cyprus, 136 Fremont, 125 Herriman, 98 Taylorsville, 70

Individual results