2022 Deseret News girls basketball 6A All-State team

Editor’s note: The Deseret News All-State teams are based on coaches votes from a list of nominated players.

6A Player of the Year

Kailey Woolston, Lone Peak, 5-10, G, Jr.

Led Lone Peak to a 6A state title and a perfect record by averaging 20.0 ppg, 7.0 rpg, 3 3-pointers per game and shooting 93 percent from the free-throw line.

6A First Team

Timea Gardiner, Fremont, 6-3, F, Sr. — 15.6 ppg, 7 rpg, 2.8 apg, 1.8 spg, 1.1 bpg

Maggie Mendelson, Fremont, 6-5, C, Sr. — 17.5 ppg, 9.1 rpg, 1.4 apg, 1.5 spg, 1.8 bpg

Sierra Lichtie, Bingham, 6-0, G/F, Sr. — 18.0 ppg, 7.0 rpg, 3.6 apg, 2.0 spg

Makeili Ika, Lone Peak, 5-4, G, Jr. — 10 ppg, 3 apg, 2 spg, 53% 3s

Kylee Mabry, Davis, 5-11, G, Sr. — 12.4 ppg, 7.3 rpg, 5.5 apg, 5.4 spg, 1.7 bpg

Lexi Jensen, Herriman, 5-7, PG, Sr. — 16.5 ppg, 5.1 rpg, 4.1 apg, 2.9 spg, 45 3s

6A Second Team

Tessa Chaney, Westlake, 6-3, C, Sr. — 13.0 ppg, 7.0 rpg, 2.0 bpg

Kaylee Headrick, Westlake, 5-9, G, Sr. — 12.0 ppg, 5.6 rpg, 2.5 apg, 3.0 spg

Mia Austin, Fremont, 5-8, G, Sr. — 12.3 ppg, 2.3 rpg, 2.4 apg, 3.3 spg

Cambree Blackham, Skyridge, 5-6, PG, So. — 12.4 ppg, 2.8 apg, 2.7 spg

Ruby Vaitu’u, Granger, 5-6, PG, Sr. —17.8 ppg, 6.0 rpg, 4.1 apg, 4.7 spg

Jill Lungren, Westlake, 6-3, F, Sr. — 11.9 ppg, 3.5 rpg, 2.5 apg

6A Third Team

Whitney Sorenson, Syracuse, 5-11, SF, Sr. — 11.0 ppg, 7.0 rpg, 2.6 spg

Shawnee Nordstrom, Lone Peak, 5-6, G, So. — 10.0 ppg, 3.0 apg, 2.0 spg

Zariah Jenkins, Riverton, 5-10, P, Sr. — 11.0 ppg, 5.0 rpg, 2.0 spg, 2.0 apg

Teuila Nawahine, Lone Peak, 5-7, G, Sr. — 8.0 ppg, 6.0 rpg, 2.0 spg

Emily Evans, American Fork, 5-11, F, Sr. — 14.5 ppg, 5.0 rpg, 1.4 spg

Brooklyn Fely, Pleasant Grove, 5-11, F/C, Jr. — 13.5 ppg, 8.6 rpg, 2.3 spg, 1.7 apg

6A Honorable Mention

Belle Christensen, Riverton, 5-9, G, Sr.

Gracie Sorenson, Syracuse, 6-4, C, Sr.

Kendra Kitchen, Davis, 6-1, P, So.

Mariah Mons, Herriman, 5-10, SG, Jr.

Delaney Baker, Farmington, 6-3, C, Sr.

Amelia Echternkamp, Cyprus, 5-8, SG, So.

Ruby McLeish, Bingham, 5-11, F, Sr.

Ellie Taylor, Copper Hills, 5-10, G, So.

Ebony Lealao, West, 5-9, G/F, Jr.

Abigail McDougal, Riverton, 5-9, G, Sr.

Naia Tanuvasa, Lone Peak, 5-8, G, So.

Chloe Rutter, Pleasant Grove, 5-9, F/C, Jr.

Elina Mortensen, Corner Canyon, 6-1, F, So.

Miranda Mansfield, Clearfield, 5-4, PG, Sr.

Deseret News 6A All-Tournament Team

MVP — Kailey Woolston, Lone Peak

Makeili Ika, Lone Peak

Timea Gardiner, Fremont

Maggie Mendelson, Fremont

Lexi Jensen, Herriman

Shawnee Nordstrom, Lone Peak

Note: All-tourney teams selected by Deseret News writers