2022 Deseret News girls basketball 4A All-State team

Editor’s note: The Deseret News All-State teams are based on coaches votes from a list of nominated players.

4A Player of the Year

Emilee Skinner, Ridgeline, 5-10, G, Fr.

Led Ridgeline to region championship and runner-up finish by averaging 18.3 ppg, 6.8 rpg, 3.4 apg, 3.8 spg.

4A First Team

Maren McKenna, Green Canyon, 5-9, G, Sr. — 16.7 ppg, 11.3 rpg, 2 apg, 3.3 spg, 35 3s

Julia Jacobsen, Desert Hills, 5-11, C, Sr. — 13.26 ppg, 9.2 rpg, 1.8 spg, 1.2 bpg

Olivia Hamlin, Snow Canyon, 5-6, G, Fr. — 20.1 ppg, 3.4 rpg, 3.3. apg, 4.7 spg

Hannah Radford, Sky View, 5-7, G, Jr. — 13.7 ppg, 3.8 rpg, 1.7 apg, 1.4 spg

Sa’de Turlington, Desert Hills, 5-5, PG, Sr. — 9.8 ppg, 6.8 rpg, 3.7 spg. 3.6 apg

Elise Livingston, Ridgeline, 5-9, G, So. — 11.5 ppg, 1.8 rpg, 1.6 apg, 2.0 spg

4A Second Team

Enid Vaifanua, Desert Hills, 5-4, G, Sr. — 10.44 ppg, 18 3s, 2.1 spg, 2.4 apg

Macy Hellstern, Sky View, 5-7, G, Sr. — 11 ppg, 4.7 rpg, 4.4 apg, 2.8 spg

Melanie Hiatt, Sky View, 5-11, C, Jr. — 11.6 ppg, 7.8 rpg, 1.7 apg, 1.6 bpg, 1.2 spg

Cambree Tensmeyer, Green Canyon, 5-6, PG, Jr. — 12.5 ppg, 1.7 rpg, 3 apg, 2 spg, 36 3s

Kealah Faumuina, Dixie, 5-11, PF, So. — 16.9 ppg, 5.8 rpg, 1.1 apg, 1.0 bpg

Havyn Brown, Mountain Crest, 5-10, G, Sr. — 12.4 ppg, 4.0 rpg, 2.0 spg

4A Third Team

Braylee Peterson, Cedar City, 5-8, PG, Sr. — 13 ppg, 19 3s, 3.5 rpg, 2.5 apg, 2.5 spg

Macie Brown, Ridgeline, 6-0, F, So. — 7.7 ppg, 5.3 rpg, 3.3 apg, 1.2 spg

Alivia Cluff, Desert Hills, 5-6, G/F, Sr. — 8.3 ppg, 1.8 spg, 2.2 apg

Hallee Smith, Ridgeline, 5-6, G, So. — 7.8 ppg, 3.5 rpg, 3.0 apg, 3.2 spg

Sadie Coggins, Mountain Crest, 5-8, G, Sr. — 11.6 ppg, 3 rpg, 3 spg

Emma Jensen, Pine View, 6-0, G/F, Sr. — 9.3 ppg, 4.8 rpg, 2.2 spg

4A Honorable Mention

Brooklyn Monson, Green Canyon, 6-1, C, Sr.

Natalie Olson, Snow Canyon, 5-11, F, Jr.

Addey Merrill, Sky View, 5-5, G, Jr.

Ashlyn Clark, Pine View, 5-9, F, Sr.

Hali Smith, Dixie, 5-9, SG, So.

Kate Dahle, Bear River, 6-0, PF, Jr.

Gracie Riley, Bear River, 6-0, SG, Jr.

Avery Gustin, Pine View, 5-7, G, Jr.

Kali Jones, Mountain Crest, 6-3, C, So.

Lexie Coggins, Mountain Crest, 5-8, G, Sr.

Morgan Stout, Hurricane, 5-3, G, Sr.

Ellie Wilson, Pine View, 5-4, G, Jr.

Deseret News 4A All-Tournament Team

MVP — Sa’de Turlington, Desert Hills

Alivia Cluff, Desert Hills

Enid Vaifanua, Desert Hills

Emilee Skinner, Ridgeline

Elise Livingston, Ridgeline

Maren McKenna, Green Canyon

Note: All-tourney teams selected by Deseret News writers