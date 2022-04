High school track: Top performances from 2022 (Week 7)

The seventh week of the track and field season was a fairly busy one with 10 large meets held across the state. It would’ve been more, but weather delayed a few to this week.

Here’s a look at the top boys and girls track and field performances in all 38 events for the 2022 season.

Individuals are only listed once if they have multiple top-15 results in the same event and wind times are not included. Only performances at in-state sanctioned meets are included.

Note for coaches, if one of your athletes has a top-15 performance that isn’t listed, please contact prep editor James Edward at prepstats@deseretnews.com.

Boys top performances

100 meters



10.54 — Marcus Mckenzie, Pine View, Sr. (3/26 at Pine View).

10.66 — Smith Snowden, Skyridge, Jr. (3/11 at Snow Canyon).

10.83 — Amari Adams, Murray, Jr. (4/23 at Stansbury).

10.84 — Parker Kingston, Roy, Sr. (4/2 at UVU).

10.86 — Colby Anderson, Roy, Jr. (3/23 at Weber).

10.91 — Cody Hone, Bingham, Sr. (3/30 at Timpanogos).

11.00 — Aiden McDonald, Corner Canyon, Jr. (4/15 at Farmington).

11.01 — McCae Hillstead, Skyridge, Jr. (3/25 at Salem Hills).

11.03 — Kevin Doe, East, Jr. (4/15 at Farmington).

11.06 — Caiden Cooper Dixie, Jr. (4/2 at Desert Hills).

11.06 — Cody Hagen, Corner Canyon, Sr. (3/30 at Timpanogos).

11.07 — Peyton Wolvington, Brighton, Jr. (3/30 at Timpanogos).

11.08 — Tre Kofe, Corner Canyon, Sr. (4/15 at Farmington).

11.09 — Kenyon Brown, Farmington, Sr. (4/15 at Farmington).

11.09 — Taten Merrill, Sky View, Sr. (4/16 at Logan).

Note: State record is 10.47 by Murray’s Brian Hazelgren in 1981.

200 meters



21.28 — Marcus Mckenzie, Pine View, Sr. (3/26 at Pine View)

21.38 — Cody Hagen, Corner Canyon, Sr. (3/30 at Timpanogos).

21.65 — Parker Kingston, Roy, Sr. (4/2 at UVU).

21.68 — Smith Snowden, Skyridge, Jr. (4/15 at Farmington).

21.90 — Cody Hone, Bingham, Sr. (4/15 at Farmington).

22.04 — River Moore, Lehi, Sr. (3/30 at Timpanogos).

22.30 — Jake Hill, Snow Canyon, Jr. (3/26 at Pine View).

22.34 — Will Warner, Snow Canyon, Jr. (3/26 at Pine View).

22.35 — Cody Strong, Corner Canyon, Sr. (4/15 at Farmington).

22.44 — Colby Anderson, Roy, Jr. (4/15 at Farmington).

22.45 — Amari Adams, Murray, Jr. (4/2 at UVU).

22.49 — Caiden Cooper, Dixie, Jr. (4/22 at Dixie).

22.58 — Peyton Wolvington, Brighton, Jr. (3/30 at Timpanogos).

22.62 — Banks Jackson, Maple Mountain, So. (4/15 at Salem Hills).

22.64 — Kevin Doe, East, Jr. (3/19 at Mountain View).

Note: State record is 20.96 by Pine View’s Dominique McKenzie in 2021.

400 meters



49.21 — Jaron Higgs, Clearfield, Sr. (4/9 at Taylorsville).

49.26 — Cody Hone, Bingham (4/2 at Bingham).

49.55 — Colby Anderson, Roy, Jr. (4/2 at UVU).

49.55 — Marcus Mckenzie, Pine View, Sr. (4/22 at Dixie).

49.67 — Caleb White, Woods Cross, Sr. (4/15 at Farmington).

49.81 — Alejandro Romero, Granger, Sr. (4/20 at Cedar Valley).

49.96 — Lance Benham, Westlake, Sr. (3/11 at Snow Canyon).

50.16 — Tate Kjar, Corner Canyon, So. (4/15 at Farmington).

50.22 — Turner Williams, Pine View, Sr. (4/2 at Desert Hills).

50.63 — Braxton Hurst, Bear River, Sr. (4/15 at Farmington).

50.70 — Cade Olsen, Spanish Fork, Sr. (4/15 at Salem Hills).

50.78 — Henry Prusse, Farmington, Sr. (3/30 at Timpanogos).

50.79 — Julian Whisman, Lone Peak, Sr. (4/15 at Salem Hills).

51.01 — Miles Roberts, Bryce Valley, Sr. (4/2 at UVU).

51.01 — Ethan Valletta, Lone Peak, Jr. (4/15 at Salem Hills).

Note: State record is 46.24 by Syracuse’s Hunter Woodhall in 2017.

800 meters



1:53.26 — Carter Cutting, Corner Canyon, Jr. (3/26 at Pine View).

1:53.28 — Ethan Peterson, Farmington, Sr. (3/26 at Pine View).

1:53.81 — Tayson Echohawk, Orem, Jr. (3/26 at Pine View).

1:55.41 — Seth Wallgren, Skyridge, Sr. (4/15 at Farmington).

1:55.44 — Seth Sonerholm, Cedar City, Sr. (4/22 at Dixie).

1:55.67 — Spencer Leininger, Lone Peak, Sr. (3/30 at Timpanogos).

1:55.86 — William Spence, Olympus, Sr. (4/23 at American Fork).

1:55.99 — Isaac Hedengren, Timpview, Sr. (3/30 at Timpanogos).

1:56.09 — Alex Maxfield, West Jordan, Jr. (4/15 at Farmington).

1:56.31 — Jefferson McMullin, Lehi, Sr. (4/15 at Salem Hills).

1:56.88 — Jacob Jones, Davis, Sr. (3/30 at Timpanogos).

1:56.91 — Cannon Anderson, Richfield, Sr. (3/26 at Pine View).

1:56.93 — Logan Peel, Cedar City, Jr. (4/22 at Dixie).

1:57.32 — Jayden Gibson, Skyridge, Jr. (3/26 at Pine View).

1:57.33 — Matthew Neuenschwander, Farmington, Sr. (4/15 at Farmington).

Note: State record is 1:49.77 by Davis’ Logan MacKay in 2016.

1,600 meters



4:11.14 — Ethan Peterson, Farmington, Sr. (3/26 at Pine View).

4:11.62 — Carter Cutting, Corner Canyon, Jr. (3/26 at Pine View).

4:13.02 — Seth Wallgren, Skyridge, Sr. (3/26 at Pine View).

4:13.89 — Tyson Echohawk, Orem, Jr. (3/26 at Pine View).

4:15.99 — Jess Christiansen, Emery, Sr. (3/26 at Pine View).

4:16.64 — Jaron Hartshorn, Lone Peak, Jr. (3/19 at Mountain View).

4:16.81 — Jefferson McMullin, Lehi, Sr. (4/15 at Salem Hills).

4:16.99 — Isaac Hedengren, Timpview, Sr. (4/15 at Salem Hills).

4:17.46 — Carson Wall, Desert Hills, Sr. (3/11 at Snow Canyon).

4:17.94 — Liam Heninger, Mountain View, Jr. (3/26 at Pine View).

4:18.35 — Jackson Henstrom, Corner Canyon, Sr. (3/11 at Snow Canyon).

4:18.43 — Spencer Sharp, Riverton, Sr. (3/26 at Pine View).

4:18.82 — Jefferson McMullin, Lehi, Sr. (3/26 at Pine View).

4:19.07 — JoJo Jourdon, Olympus, Sr. (3/26 at Pine View).

4:19.42 — Ryan Bennett, Farmington, Sr. (3/26 at Pine View).

Note: State record is 4:05.16 by Skyline’s Thomas Boyden in 2020.

3,200 meters



9:07.03 — Ethan Peterson, Farmington, Sr. (3/11 at Snow Canyon).

9:07.43 — Seth Wallgren, Skyridge, Sr. (3/26 at Pine View).

9:08.89 — Jaron Hartshorn, Lone Peak, Jr. (3/26 at Pine View).

9:09.90 — Spencer Sharp, Riverton, Sr. (3/26 at Pine View).

9:11.00 — Ryan Bennett, Farmington, Sr. (3/26 at Pine View).

9:11.10 — Jackson Henstrom, Corner Canyon, Sr. (3/26 at Pine View).

9:11.14 — Jake Seegmiller, Riverton, Jr. (3/26 at Pine View).

9:12.75 — Isaac Halverson, Farmington, Sr. (3/11 at Snow Canyon).

9:13.66 — Parker Barnes, Mountain View, Jr. (3/26 at Pine View).

9:14.66 — JoJo Jourdon, Olympus, So. (3/26 at Pine View).

9:15.01 — Isaac Hedengren, Timpview, Sr. (3/26 at Pine View).

9:16.73 — Carter Cutting, Corner Canyon, Jr. (3/11 at Snow Canyon).

9:17.08 — Tyler McDougal, Riverton, Jr. (3/26 at Pine View).

9:17.26 — Spencer Bradshaw, Farmington, Jr. (3/11 at Snow Canyon).

9:19.52 — William Horne, Herriman, Jr. (3/11 at Snow Canyon).

Note: State record is 8:49.08 by Park City’s Ben Saarel in 2013.

110 hurdles



14.35 — Ryan Trane, Weber, Sr. (4/15 at Farmington).

14.55 — Jacob Smart, Skyridge, Sr. (4/15 at Farmington).

14.85 — Logan Jensen, Orem, Sr. (4/15 at Salem Hills).

15.03 — Elias Gerald, Westlake, Sr. (4/2 at UVU).

15.21 — Benjamin Johansen, Lehi, Sr. (4/15 at Salem Hills).

15.25 — Easton Brotherson, Park City, Jr. (3/26 at Pine View).

15.43 — Trevor Gough, Snow Canyon, So. (4/22 at Dixie).

15.45 — Joey Trageser, Spanish Fork, Sr. (3/26 at Pine View).

15.47 — Jackson Egbert, Orem, Sr. (4/15 at Salem Hills).

15.54 — Vance Nelson, Syracuse, Sr. (4/15 at Farmington).

15.58 — Elijah Earl, Lehi, Sr. (4/15 at Salem Hills).

15.60 — Samuel Adams, Copper Hills, Sr. (4/9 at Taylorsville).

15.60 — Jacob Flinders, Juab (4/20 at Cedar Valley).

15.66 — Chance Arbon, Summit Academy, Sr. (4/9 at Taylorsville).

15.66 — Nick Forsyth, Layton, Sr. (4/15 at Farmington).

15.66 — Weston Ballif, Dixie, Sr. (4/22 at Dixie).

Note: State record is 13.81 by West Jordan’s Jake Garlick in 2000.

300 hurdles



38.54 — Logan Jensen, Orem, Sr. (3/26 at Pine View).

39.45 — Chance Arbon, Summit Academy, Sr. (4/2 at Bingham).

39.49 — Ryan Trane, Weber, Sr. (4/2 at Bingham).

39.58 — Joey Trageser, Spanish Fork, Sr. (3/19 at Mountain View).

39.84 — Jacob Smart, Skyridge, Sr. (4/15 at Farmington).

39.90 — Jackson Egbert, Orem, Sr. (4/15 at Salem Hills).

39.92 — Benjamin Johansen, Lehi, Sr. (4/15 at Salem Hills).

40.11 — Trevor Gough, Snow Canyon, So. (4/2 at Desert Hills).

40.11 — Jacob Eldridge, Juab (4/20 at Cedar Valley).

40.16 — Easton Brotherson, Park City, Jr. (4/9 at Taylorsville).

40.24 — Jaren Arnold, Syracuse, Sr. (3/23 at Syracuse).

40.27 — Zach Mattson, Timpview, Sr. (4/15 at Salem Hills).

40.35 — Nikolas Kafentzis, Alta, Sr. (4/16 at Logan).

40.37 — Jackson Mckone, Crimson Cliffs, Sr. (3/11 at Snow Canyon).

40.52 — Miles Howa, Stansbury, Sr. (4/9 at Taylorsville).

40.55 — Joey Trageser, Spanish Fork, Sr. (3/26 at Pine View).

Note: State record is 36.30 by Woods Cross’ Cam Dopp in 2013.

4x100 relay



42.33 — Corner Canyon (3/26 at Pine View).

42.55 — Skyridge (3/25 at Salem Hills).

43.12 — Pine View (4/9 at Crimson Cliffs).

43.21 — Stansbury (4/23 at Stansbury).

43.23 — Bingham (4/15 at Farmington).

43.28 — Lehi (4/15 at Salem Hills).

43.34 — Snow Canyon (3/11 at Snow Canyon).

43.42 — Bear River (4/23 at Morgan).

43.43 — Layton (3/23 at Syracuse).

43.45 — Roy (3/23 at Weber).

43.58 — Mountain View (3/30 at Timpanogos).

43.71 — Morgan (3/26 at Pine View).

43.82 — Orem (3/19 at Mountain View).

43.83 — Alta (4/23 at Stansbury).

43.88 — Dixie (4/2 at Desert Hills).

Note: State record is 40.68 by Corner Canyon in 2021.

4x200 relay (4A-6A)



1:29.22 — Skyridge (3/25 at Salem Hills).

1:29.92 — Corner Canyon (3/30 at Timpanogos).

1:29.98 — Layton (4/15 at Farmington).

1:30.15 — Bear River (4/15 at Farmington).

1:30.40 — Roy (4/15 at Farmington).

1:30.53 — Mountain View (3/30 at Timpanogos).

1:30.85 — Bingham (4/15 at Farmington).

1:30.95 — Snow Canyon (4/2 at Desert Hills).

1:31.22 — Lehi (4/22 at American Fork).

1:31.60 — Syracuse (4/15 at Farmington).

1:31.61 — Park City (4/9 at Taylorsville).

1:31.82 — Stansbury (4/9 at Taylorsville).

1:31.89 — Dixie (4/9 at Crimson Cliffs).

1:32.22 — Cyprus (4/16 at Logan).

1:32.68 — Orem (3/30 at Timpanogos).

Note: State record is 1:26.80 by Pine View in 2021.

4x400 relay



3:24.17 — Corner Canyon (4/15 at Farmington).

3:25.92 — Bear River (4/15 at Farmington).

3:27.00 — Syracuse (4/15 at Farmington).

3:28.26 — Pine View (4/9 at Crimson Cliffs).

3:28.96 — Snow Canyon (3/26 at Pine View).

3:29.02 — Farmington (4/15 at Farmington).

3:29.81 — Alta (4/23 at Stansbury).

3:30.48 — Green Canyon (3/30 at Box Elder).

3:31.22 — Lehi (4/15 at Salem Hills).

3:31.33 — Woods Cross (4/15 at Farmington).

3:31.50 — Weber (4/2 at Bingham).

3:31.93 — Cedar City (4/22 at Dixie).

3:32.30 — Timpview (4/15 at Salem Hills).

3:32.35 — Richfield (3/19 at Carbon).

3:32.37 — West Jordan (4/15 at Farmington).

Note: State record is 3:16.19 by Syracuse in 2017.

4x800 relay (4A-6A)



7:52.40 — Farmington (4/15 at Farmington).

7:56.49 — Skyridge (3/30 at Timpanogos).

7:58.41 — American Fork (3/30 at Timpanogos).

8:03.92 — Corner Canyon (4/15 at Farmington).

8:08.64 — Herriman (4/15 at Farmington).

8:08.92 — Davis (4/14 at Woods Cross).

8:09.36 — Mountain View (3/26 at Pine View).

8:09.42 — Desert Hills (4/22 at Dixie).

8:11.91 — Woods Cross (4/14 at Woods Cross).

8:12.39 — Northridge (4/14 at Woods Cross).

8:12.65 — Cedar City (4/22 at Dixie).

8:12.51 — Richfield (3/26 at Pine View).

8:14.14 — Lehi (3/30 at Timpanogos).

8:14.39 — Viewmont (4/14 at Woos Cross).

8:15.39 — Olympus (3/19 at Mountain View).

Note: State record is 7:44.91 by Corner Canyon in 2021.

Sprint medley relay (1A-3A)



3:41.30 — Richfield (3/19 at Carbon).

3:45.81 — Canyon View (4/22 at Dixie).

3:46.81 — Millard (4/9 at Richfield).

3:47.64 — Manti (4/9 at Richfield).

3:47.80 — Union (3/19 at Carbon).

3:48.63 — South Sevier (3/25 at Carbon).

3:49.19 — Juab (4/2 at Juab).

3:49.53 — Carbon (3/25 at Carbon).

3:50.50 — Emery (3/19 at Carbon).

3:51.63 — North Sevier (4/9 at Crimson Cliffs).

3:53.75 — Juan Diego (4/9 at Richfield).

3:54.12 — Beaver (3/11 at Snow Canyon).

3:54.30 — Duchesne (3/19 at Carbon).

3:54.33 — Bryce Valley (3/26 at Pine View).

3:54.82 — Maeser Prep (3/25 at Carbon).

High jump



7’00.25 — Elias Gerald, Westlake, Sr. (4/15 at Salem Hills).

6’09.00 — Carter Walker, Orem, Sr. (4/2 at UVU).

6’05.00 — Owen Mackay, Snow Canyon, So. (4/2 at Desert Hills).

6’04.00 — Cade Huntsman, Hurricane, Sr. (3/26 at Pine View).

6’04.00 — Kovin Brazzle, Desert Hills, Jr. (4/2 at Desert Hills).

6’04.00 — Cade Huntsman, Hurricane, Sr. (4/2 at Desert Hills).

6’04.00 — Ethan Stoddard, Orem, Sr. (4/15 at Salem Hills).

6’04.00 — Owen Iloa, Hurricane, So. (4/22 at Dixie).

6’02.00 — Hayden Gribble, Herriman, So. (3/11 at Snow Canyon).

6’02.00 — Kevin Wise, Timpanogos, Sr. (4/15 at Salem Hills).

6’02.00 — Cole Johnson, Orem, Jr. (4/15 at Salem Hills).

6’02.00 — Cole Mortensen, Box Elder, Jr. (3/11 at Snow Canyon).

6’02.00 — Matthew Leavitt, Snow Canyon, Jr. (3/11 at Snow Canyon).

6’02.00 — Cameron Smith, Delta, So. (3/19 at Carbon).

6’02.00 — Branon Torgerson, Duchesne, Sr. (3/19 at Carbon).

6’02.00 — Colter Buck, Juab, Sr. (3/19 at Carbon).

6’02.00 — Joseph Eldridge, Park City, Jr. (3/26 at Pine View).

6’02.00 — Logan Prince, West Jordan, Sr. (3/26 at Copper Hills).

6’02.00 — William Giles, Layton, Sr. (3/23 at Syracuse).

6’02.00 — Aiden Harrop, Layton, Sr. (3/23 at Syracuse).

6’02.00 — Daxton Sorensen, Bear River, Sr. (3/30 at Box Elder).

6’02.00 — Joshua Pommerening, Copper Hills, Jr. (4/9 at Taylorsville).

6’02.00 — Taten Merrill, Sky View, Sr. (4/23 at Sky View).

Note: State record is 7’2.00 by Snow Canyon’s Adam Timo in 2008.

Long jump



23’03.50 — Elias Gerald, Westlake, Sr. (4/20 at Cedar Valley).

21’10.75 — Levi Smith, Manti, Sr. (3/25 at Salem Hills)

21’10.00 — Will Warner, Snow Canyon, Jr. (4/9 at Crimson Cliffs).

21’08.25 — Logan Sircable, Maple Mountain, So. (3/25 at Salem Hills).

21’06.50 — Austin Eaton, Crimson Cliffs, So. (4/9 at Crimson Cliffs).

21’06.00 — Jace Welsch, Provo, Sr. (3/30 at Timpanogos).

21’05.00 — Tyson Parker, Desert Hills, Sr. (3/11 at Snow Canyon).

21’05.00 — Jett Hill, Weber, Sr. (3/23 at Weber).

21’04.50 — Chet Colvin, Ogden, Jr. (3/23 at Weber).

21’03.50 — Joshua Pommerening, Copper Hills, Jr. (4/9 at Taylorsville).

21’03.50 — Preston Sadler, Mountain Crest, Sr. (4/16 at Logan).

21’03.25 — Jacob Anderegg, Lehi, Jr. (3/30 at Timpanogos).

21’03.00 — Marcus Loertscher, East, Fr. (4/15 at Farmington).

21’02.00 — Cole Mortensen, Box Elder, Jr. (3/30 at Box Elder).

21’02.00 — Brandon Gough, Snow Canyon, Jr. (4/2 at Desert Hills).

Note: State record is 23’10.50 by Davis’ Xakai Harry in 2017.

Shot put



61’08.00 — Mark Bryant, Orem, Sr. (3/26 at Pine View).

58’06.50 — Erik Bryant, Orem, Sr. (3/26 at Pine View).

56’10.50 — Fisher Stokes, Maple Mountain, Sr. (4/15 at Salem Hills).

55’06.75 — Jesse Helton, Park City, Sr. (3/26 at Pine View).

54’09.00 — Teague Andersen, Lehi, Sr. (4/20 at Cedar Valley).

53’06.00 — Tyler Poole, Layton, Jr. (4/15 at Farmington).

53’04.00 — Anthony Macedo, West Jordan, Sr. (4/15 at Farmington).

51’00.00 — Matt Lafaso, Syracuse, Sr. (4/15 at Farmington).

49’03.50 — Faagalu Aetonu, Pine View, Sr. (4/22 at Dixie).

49’01.00 — Evan Forbush, Davis, Jr. (4/15 at Farmington).

48’08.00 — Aleka Leausa, West Jordan, Sr. (4/2 at Bingham).

48’06.00 — Brock Bissegger, Box Elder, So. (4/15 at Farmington).

48’01.50 — Dallan DeMille, Cedar City, Jr. (4/22 at Dixie).

47’09.00 — Tyson Butler, Weber, Sr. (3/19 at Mountain View).

47’05.00 — Peter Falaniko, Pine View, Sr. (4/9 at Crimson Cliffs).

Note: State record is 66’06.50 by Mountain View’s Leif Arrhenius in 2004.

Discus



181’00.00 — Mark Bryant, Orem, Sr. (4/15 at Salem Hills).

171’06.00 — Teague Andersen, Lehi, Sr. (4/15 at Salem Hills).

166’06.00 — Tyler Poole, Layton, Jr. (3/30 at Timpanogos).

163’10.00 — Erik Bryant, Orem, Sr. (4/15 at Salem Hills).

156’06.50 — Aleka Leausa, West Jordan, Sr. (4/22 at American Fork).

155’05.00 — Jesse Helton, Park City (4/9 at Taylorsville).

154’10.00 — Michael Horton, Parowan, Sr. (4/2 at Desert Hills).

154’09.00 — Carson Stettler, Davis, Sr. (4/9 at Taylorsville).

149’02.00 — Gavin Lund, North Sanpete, Sr. (4/9 at Richfield).

148’04.50 — Dallan DeMille, Cedar City, Jr. (3/11 at Snow Canyon).

146’10.00 — Brock Bissegger, Box Elder, So. (4/23 at Sky View).

144’10.50 — Teancum Jensen, Pine View, So. (3/11 at Snow Canyon).

143’08.00 — Keaton Jeppsen, Box Elder, Jr. (4/23 at Sky View).

142’00.00 — Cole Johnson, Orem, Jr. (4/22 at American Fork).

141’11.00 — Faagalu Aetonu, Pine View, Sr. (4/9 at Crimson Cliffs).

Note: State record is 225’05.00 by Mountain View’s Nik Arrhenius in 2001.

Javelin



201’06 — Bo Hickman, Snow Canyon, Jr. (3/11 at Snow Canyon).

182’05 — Reese Jones, Roy, Sr. (4/15 at Farmington).

182’10.50 — Sawyer Woods, Pine View, Jr. (4/22 at Dixie).

182’01 — Bowden Robinson, Carbon, Sr. (4/1 at Juab).

174’01 — Brevin Hamblin, Syracuse, Jr. (3/19 at Herriman).

172’11 — Ethan Ecker, Roy, Sr. (3/11 at Snow Canyon).

171’09 — Walker Deede, Springville, Jr. (4/22 at Dixie)

170’02 — Justin Tobin, Bountiful, Sr. (3/23 at Syracuse).

169’09 — Dexten Draper, Crimson Cliffs, Sr. (3/11 at Snow Canyon).

169’05 — Nick Forsyth, Layton, Sr. (3/23 at Syracuse).

165’03 — Chase Robison, Sky View, Jr. (3/30 at Box Elder).

164’10 — Darant Johnson, Box Elder, Sr. (3/30 at Box Elder).

164’01 — Taggart Harris, Beaver, So. (4/9 at Milford).

161’11 — Rayce Olsen, Union, Sr. (4/9 at Uintah).

161’00 — Damon Sirois, Copper Hills, Jr. (4/15 at Farmington).

Note: State record is 217’09.50 by Jordan’s Austin Kafentzis in 2014.

Pole vault



(SR) 16’04 — Dallin Thornton, Bingham, Sr. (3/19 at Herriman).

15’06 — Nick Rubio, West, Sr. (4/9 at Taylorsville).

15’00 — Jackson Merrill, Orem, Jr. (3/19 at Mountain View).

14’04 — Kyle James, Riverton, Jr. (4/15 at Farmington).

14’04 — Wyatt Barker, Riverton, So. (4/15 at Farmington).

13’10 — Shawn Spencer, Hillcrest, Jr. (3/26 at Copper Hills).

13’04 — Brandon Hall, Bingham, Sr. (4/15 at Farmington).

13’00 — Joseph Brandt, Skyridge, Sr. (3/25 at Salem Hills).

12’10 — William Walker, Riverton, Fr. (4/15 at Farmington).

12’10 — Raymond Jordan, Davis, Jr. (4/15 at Farmington).

12’06 — Joshua Twitchell, Weber, Sr. (3/23 at Weber).

12’06 — Aiden Harrop, Layton, Sr. (3/23 at Syracuse).

12’06 — Tyson Morley, Viewmont, Jr. (4/16 at Logan).

12’04 — Cameron Tucker, Riverton, Sr. (3/11 at Riverton).

12’04 — Joshua Hodgkin, Copper Hills, Sr. (3/26 at Copper Hills).

12’04 — Joseph Brandt, Skyridge, Sr. (3/30 at Timpanogos).

12’04 — Braxton Cushing, Bingham, Jr. (4/15 at Farmington).

12’04 — Connor Gold, Bingham, Sr. (4/15 at Farmington).

Note: Old state record was 16’03 by Riverton’s Robbie Walker in 2019.

Girls top performances

100 meters



11.68 — Amare Harlan, Fremont, Jr. (3/23 at Weber).

11.92 — Marianne Barber, Farmington, Sr. (4/15 at Farmington).

11.94 — Kristin Cook, Snow Canyon, Sr. (4/15 at Farmington).

12.08 — Sarah Ballard, Lehi, Jr. (3/30 at Timpanogos).

12.24 — Andrea Amoah, Bingham, So. (4/15 at Farmington).

12.26 — Shelbie Workman, Bingham, Sr. (4/15 at Farmington).

12.39 — Madi Durrant, Wasatch, Jr. (3/26 at Pine View).

12.48 — Lily Boyden, Skyline, Sr. (3/30 at Kearns).

12.52 — Kooper Dennison, Desert Hills, Jr. (4/9 at Crimson Cliffs).

12.59 — Angelina Appel, Bingham, So. (3/11 at Snow Canyon).

12.66 — Jada Crockett, Rowland Hall, Jr. (3/26 at Pine View).

12.66 — Samiyah Jones, Crimson Cliffs, Jr. (4/9 at Crimson Cliffs).

12.68 — Natalie Scott, RSL Academy, Jr. (3/25 at Salem Hills).

12.69 — Kalena Bellini, Skyridge, Fr. (3/19 at Mountain View).

12.69 — Drew Schwartz, Desert Hills, So. (4/9 at Crimson Cliffs).

Note: State record is 11.68 by Herriman’s Kaysha Love in 2014.

200 meters



24.31 — Marianne Barber, Farmington, Sr. (4/15 at Farmington).

24.50 — Kristin Cook, Snow Canyon, Sr. (4/15 at Farmington).

24.85 — Sarah Ballard, Lehi, Jr. (3/25 at Pine View).

24.99 — Amare Harlan, Fremont, Jr. (3/23 at Weber).

25.23 — Andrea Amoah, Bingham, So. (4/15 at Farmington).

25.56 — Elysse Jessen, Alta, Jr. (3/11 at Snow Canyon).

25.67 — Madi Durrant, Wasatch, Jr. (3/30 at Timpanogos).

25.80 — Hannah Hawkins, Lone Peak, Sr. (4/15 at Salem Hills).

25.86 — Kooper Dennison, Desert Hills, Jr. (4/9 at Crimson Cliffs).

25.86 — Brooklyn Sturdivant, Orem, Fr. (4/15 at Salem Hills).

26.03 — Samiyah Jones, Crimson Cliffs, Jr. (4/22 at Dixie).

26.08 — Macy Ellis, Alta, Jr. (3/30 at Timpanogos).

26.04 — Jada Crockett, Rowland Hall, Jr. (3/25 at Pine View).

26.11 — Morgan Carter, Park City, So. (4/2 at UVU).

26.11 — Tess Werts, Corner Canyon, Sr. (3/25 at Pine View).

Note: State record is 23.75 by Enterprise’s Jaslyn Gardner in 2017.

400 meters



55.87 — Marianne Barber, Farmington, Sr. (3/30 at Timpanogos).

56.35 — Elysse Jessen, Alta, Jr. (3/11 at Snow Canyon).

57.04 — Madi Durrant, Wasatch, Jr. (3/26 at Pine View).

57.17 — Sarah Ballard, Lehi, Jr. (4/22 at American Fork).

57.53 — Kylie Olsen, Skyridge, Jr. (4/22 at American Fork).

58.18 — Brooklyn Sturdivant, Orem, Fr. (3/26 at Pine View).

58.26 — Hannah Hawkins, Lone Peak, Sr. (4/15 at Salem Hills).

58.28 — Summer Christensen, Timpanogos, Jr. (3/26 at Pine View).

58.34 — Ashlyn Gwynn, Fremont, So. (3/23 at Weber).

58.64 — Addy Pace, Canyon View, Sr. (4/9 at Crimson Cliffs).

58.67 — Bria Anderson, Timpanogos, So. (3/30 at Timpanogos).

58.78 — Kylie Hadfield, Box Elder, Jr. (4/16 at Logan).

58.96 — Brynlee Johnston, Pine View, Sr. (4/9 at Crimson Cliffs).

59.03 — Sunny Meyers, Corner Canyon, Jr. (3/30 at Timpanogos).

59.12 — Tess Werts, Corner Canyon, Sr. (4/15 at Farmington).

Note: State record is 52.59 by Provo’s Meghan Hunter in 2018.

800 meters



2:12.17 — Elyse Jessen, Alta, Jr. (3/26 at Pine View).

2:12.88 — Taylor Rohatinsky, Lone Peak, Sr. (3/26 at Pine View).

2:14.48 — Kaylee Hale, Park City, So. (3/26 at Pine View).

2:16.05 — Hailee Phillips, Snow Canyon, Sr. (4/22 at Dixie).

2:16.42 — Kylie Olsen, Skyridge, Jr. (3/25 at Salem Hills).

2:16.71 — Jane Hedengren, Timpview, Fr. (3/30 at Timpanogos)

2:16.99 — Caroline Moon, Lehi, Jr. (3/26 at Pine View).

2:17.79 — Natalie Swain, Bingham, Jr. (3/30 at Timpanogos).

2:18.16 — Tobin Hutchings, Timpanogos, Sr. (4/15 at Salem Hills).

2:18.23 — Julie Moore, Mountain View, Fr. (3/26 at Pine View).

2:18.40 — Addi Bruening, Herriman, Sr. (4/15 at Farmington)

2:18.59 — Rachel Edwards, Lone Peak, Sr. (4/15 at Salem Hills).

2:18.61 — Raygan Peterson, Timpanogos, Jr. (3/26 at Pine View).

2:18.61 — Lexi Goff, Lone Peak, Sr. (4/15 at Salem Hills).

2:18.69 — Taylor O’Farrell, Riverton, Sr. (3/26 at Pine View).

Note: State record is 2:08.45 by Davis’ Shea Martinez in 2013.

1,600 meters



4:48.71 — Taylor Rohatinsky, Lone Peak, Sr. (3/26 at Pine View).

4:58.74 — Jane Hedengren, Timpview, Fr. (4/15 at Salem Hills).

4:59.10 — Julie Moore, Mountain View, Fr. (4/15 at Salem Hills).

4:59.20 — Avalon Mecham, American Fork, So. (4/15 at Salem Hills).

4:59.92 — Addie Bruening, Herriman, Sr. (3/30 at Timpanogos).

5:01.27 — Shelby Jensen, Westlake, Jr. (4/20 at Cedar Valley).

5:01.39 — Natalie Swain, Bingham, Jr. (3/30 at Timpanogos).

5:01.41 — Hailee Phillips, Snow Canyon, Sr. (4/23 at Dixie).

5:02.67 — Katelyn Bybee, Lone Peak, Sr. (4/15 at Salem Hills).

5:03.19 — Kylie Olsen, Skyridge, Jr. (4/15 at Salem Hills).

5:04.58 — Lydia Templeman, Springville, Jr. (4/15 at Salem Hills).

5:04.89 — Caroline Moon, Lehi, Jr. (3/26 at Pine View).

5:06.14 — Abigail Barlow, American Fork, Sr. (4/15 at Salem Hills).

5:06.18 — Hailey Low, Layton, Jr. (4/15 at Farmington).

5:06.80 — Raygan Peterson, Timpanogos, Jr. (3/26 at Pine View).

Note: State record is 4:45.13 by Ogden’s Sarah Feeny in 2014.

3,200 meters



10:43.04 — Jane Hedengren, Timpview, Jr. (3/11 at Snow Canyon).

10:43.16 — Addi Bruening, Herriman, Sr. (3/11 at Snow Canyon).

10:50.64 — Taylor Rohatinsky, Lone Peak, Sr. (3/19 at Mountain View).

10:51.23 — Natalie Swain, Bingham, Jr. (3/11 at Snow Canyon).

10:53.08 — Avalon Miller, American Fork, So. (3/19 at Mountain View).

10:56.40 — Julie Moore, Mountain View, Fr. (3/19 at Mountain View).

10:59.30 — Avery Moore, American Fork, Sr. (3/19 at Mountain View).

11:04.79 — Abigail Barlow, American Fork, Sr. (3/19 at Mountain View).

11:07.55 — Hailee Phillips, Snow Canyon, Sr. (4/9 at Crimson Cliffs).

11:08.72 — Marah Holmes, Lone Peak, Sr. (3/26 at Pine View).

11:08.86 — Sarah Ellis, Crimson Cliffs, Sr. (4/22 at Dixie).

11:09.19 — Katie Bybee, Lone Peak, Sr. (3/26 at Pine View).

11:09.50 — Caroline Rupper, Brighton, Sr. (3/11 at Snow Canyon).

11:09.63 — Kate Heywood, Morgan, Sr. (3/26 at Pine View).

11:11.37 — Hailey Low, Layton, Jr. (4/15 at Farmington).

Note: State record is 10:13.86 by Ogden’s Sarah Feeny in 2014.

100 hurdles



15.02 — Eliza Smith, Bingham, Sr. (3/30 at Timpanogos).

15.11 — Sarah Spangenberg, Viewmont, Sr. (3/23 at Syracuse).

15.16 — Eden DeVries, Weber, Jr. (3/23 at Weber).

15.20 — Sydney Watson, Springville, Jr. (3/30 at Timpanogos).

15.53 — Lily Crofts, Corner Canyon, Sr. (3/19 at Mountain View).

15.69 — Sariah Gerald, Westlake, Fr. (3/25 at Salem Hills).

15.69 — Carleen Miyamoto, Clearfield, Sr. (4/16 at Logan).

15.72 — Violett Taylor, Rich, So. (4/16 at Logan).

15.81 — Brinley Beus, Ogden, Jr. (3/23 at Weber).

15.84 — Olivia Taylor, Salem Hills, Sr. (3/25 at Salem Hills).

15.88 — Katrina Hirst, Farmington, Jr. (3/23 at Syracuse).

15.93 — Brentlee Mineer, Parowan, So. (4/22 at Dixie).

15.97 — Megan Johnson, Provo, Sr. (4/2 at UVU).

16.01 — Madelynne Taggart, Corner Canyon, Jr. (4/15 at Farmington).

16.05 — Gracyn Cook, Spanish Fork, So. (4/15 at Salem Hills).

Note: State record is 14.08 by East’s Sue DeVries in 1983.

300 hurdles



45.74 — Ainsli Heap, Weber, So. (4/2 at Bingham).

45.76 — Eliza Smith, Bingham, Sr. (4/2 at Bingham).

45.89 — Sarena Mackley, Box Elder, Jr. (4/23 at Sky View).

45.96 — Violett Taylor, Rich, So. (4/23 at Sky View).

46.10 — Carleen Miyamoto, Clearfield, Sr. (3/23 at Syracuse).

46.42 — Sydney Watson, Springville, Jr. (4/22 at Dixie).

46.60 — Mia Kauffman, Skyridge, Jr. (4/15 at Farmington).

46.73 — Lilly Wittwer, Snow Canyon, So. (4/22 at Dixie).

46.98 — Sariah Gerald, Westlake, Fr. (4/15 at Salem Hills).

47.17 — Ebony Dodoo, Delta, So. (4/9 at Richfield).

47.19 — Madison George, Desert Hills, Sr. (4/9 at Crimson Cliffs).

47.21 — Ellie Hendrix, Desert Hills, So. (4/9 at Crimson Cliffs).

47.22 — Lily Crofts, Corner Canyon, Sr. (3/26 at Pine View).

47.29 — Madelynne Taggart, Corner Canyon, Jr. (3/30 at Timpanogos).

47.35 — Aniston Haycock, Davis, Sr. (3/23 at Syracuse).

Note: State record is 41.54 by Sky View’s Brenna Porter in 2013.

4x100 relay



49.03 — Bingham (4/15 at Farmington).

49.55 — Corner Canyon (3/30 at Timpanogos).

49.64 — Skyridge (3/25 at Salem Hills).

49.69 — Desert Hills (4/9 at Crimson Cliffs).

49.84 — Copper Hills (4/2 at Bingham).

49.95 — Timpview (4/15 at Salem Hills).

50.09 — Farmington (4/15 at Farmington).

50.10 — Spanish Fork (3/25 at Salem Hills).

50.11 — Pine View (3/26 at Pine View).

50.56 — Green Canyon (3/30 at Box Elder).

50.58 — Lone Peak (3/30 at Timpanogos).

50.68 — Snow Canyon (3/11 at Snow Canyon).

50.75 — Cedar Valley (4/15 at Salem Hills).

50.76 — East (4/15 at Farmington).

50.79 — Weber (4/2 at Bingham).

Note: State record is 47.33 by Herriman in 2014.

4x200 relay



1:43.46 — Bingham (4/15 at Farmington).

1:44.58 — Skyridge (3/25 at Salem Hills).

1:45.60 — Corner Canyon (4/15 at Farmington).

1:46.04 — Spanish Fork (4/15 at Salem Hills).

1:46.74 — Pine View (4/22 at Dixie).

1:46.80 — Lone Peak (3/30 at Timpanogos).

1:46.83 — Copper Hills (4/15 at Farmington).

1:47.00 — Timpanogos (3/30 at Timpanogos).

1:47.61 — Davis (3/23 at Syracuse).

1:47.64 — Box Elder (4/16 at Logan).

1:47.67 — Green Canyon (4/16 at Logan).

1:48.01 — Timpview (4/15 at Salem Hills).

1:48.36 — Desert Hills (3/26 at Pine View).

1:48.90 — Cyprus (3/30 at Kearns).

1:48.92 — Park City (4/9 at Taylorsville).

Note: State record is 1:42.71 by Lone Peak in 2021.

4x400 relay



4:00.48 — Lone Peak (3/19 at Mountain View).

4:02.00 — Timpanogos (3/19 at Mountain View).

4:02.94 — Canyon View (3/26 at Pine View).

4:04.58 — Desert Hills (4/22 at Dixie).

4:04.92 — Corner Canyon (3/19 at Mountain View).

4:06.42 — Park City (3/19 at Mountain View).

4:07.34 — Pine View (4/22 at Dixie).

4:07.50 — Snow Canyon (4/22 at Dixie).

4:07.82 — American Fork (4/15 at Salem Hills).

4:08.32 — Box Elder (4/14 at Woods Cross).

4:08.85 — Skyridge (3/11 at Snow Canyon).

4:09.68 — Hurricane (4/9 at Crimson Cliffs).

4:10.53 — Skyline (4/16 at Logan).

4:11.03 — Lehi (3/19 at Mountain View).

4:12.25 — Northridge (3/23 at Syracuse).

Note: State record is 3:50.70 by Spanish Fork in 2005.

4x800 relay (4A-6A)



9:37.05 — Herriman (4/15 at Farmington).

9:38.40 — Skyridge (3/30 at Timpanogos).

9:39.87 — Timpanogos (3/26 at Pine View).

9:46.35 — Brighton (4/23 at Ogden).

9:48.94 — Riverton (4/2 at UVU).

9:49.15 — Park City (3/26 at Pine View).

9:49.41 — Mountain View (3/26 at Pine View).

9:49.69 — American Fork (3/25 at Salem Hills).

9:49.77 — Springville (4/22 at Dixie).

9:53.05 — Farmington (4/15 at Farmington).

9:53.29 — Westlake (3/11 at Snow Canyon).

9:56.66 — Timpview (3/19 at Mountain View).

9:57.72 — Copper Hills (4/15 at Farmington).

9:58.73 — Maple Mountain (4/15 at Salem Hills).

9:59.30 — Orem (3/26 at Pine View).

Note: State record is 9:19.04 by Lone Peak in 2021.

Sprint medley relay (1A-3A)



4:19.49 — Canyon View (3/26 at Pine View).

4:27.16 — Morgan (4/23 at Morgan).

4:32.88 — Panguitch (4/9 at Richfield).

4:34.23 — Manti (4/9 at Richfield).

4:34.74 — Delta (4/1 at Juab).

4:35.69 — North Sanpete (3/25 at Carbon).

4:36.61 — Grand (3/25 at Carbon).

4:37.21 — Union (3/25 at Carbon).

4:37.40 — Carbon (3/19 at Carbon).

4:40.06 — Juan Diego (3/23 at Carbon).

4:41.80 — North Sevier (4/2 at Desert Hills).

4:43.16 — North Summit (4/1 at Juab).

4:43.41 — Ogden (3/23 at Weber).

4:47.24 — Maeser Prep (4/23 at North Sevier).

4:48.79 — Monticello (3/25 at Carbon).

High jump



5’07 — Cortnie Barker, Syracuse, So. (4/9 at Taylorsville).

5’06 — Loryn Helgesen, Davis, So. (3/30 at Timpanogos).

5’06 — Cami Cvitkovich, Weber, So. (4/2 at Bingham).

5’05 — Summer Christensen, Timpanogos, Jr. (3/30 at Timpanogos).

5’05 — Leah DeHart, Salem Hills, Sr. (4/2 at Juab).

5’04 — Shelby Johnson, Box Elder, Jr. (3/11 at Snow Canyon).

5’04 — Mikelle Church, Kanab, Sr. (3/11 at Snow Canyon).

5’04 — Kloe Liptrot, Syracuse, Sr. (3/19 at Herriman).

5’04 — Madi Orton, Kanab, Jr. (4/2 at Desert Hills).

5’04 — Kara Acor, Desert Hills, Sr. (3/26 at Pine View).

5’04 — Nancy Roundy, Pleasant Grove, Fr. (4/15 at Salem Hills).

5’04 — Presley Gray, American Fork, So. (4/15 at Salem Hills).

5’04 — Madeline Carmona, Ridgeline, Jr. (4/23 at Sky View).

5’03 — Tabetha Henrie, Panguitch, So. (3/19 at Kanab).

Note: State record is 6’1.25 by Mountain View’s Julie Waters in 1981.

Long jump



19’00.00 — Amare Harlan, Fremont, Jr. (3/23 at Weber).

17’08.00 — Kinslee Drake, Union, Sr. (4/2 at Bingham).

17’05.00 — Sarah Ballard, Lehi, Jr. (3/26 at Pine View).

17’05.00 — Harmonie Ragin, Lone Peak, Jr. (4/15 at Salem Hills).

17’04.25 — Kora Cook, Uintah, Jr. (3/26 at Pine View).

17’01.50 — Elle Jacobson, Jordan, Jr. (3/30 at Timpanogos).

17’01.50 — Sarena Mackley, Box Elder, Jr. (3/30 at Box Elder).

17’01.25 — Kirsten Oldham, Jordan, Jr. (3/30 at Timpanogos).

16’11.25 — Haylee Prescott, Carbon, Sr. (3/19 at Carbon).

16’11.00 — Sabrina Fairbanks, Lone Peak, Jr. (3/25 at Salem Hills).

16’10.50 — Kara Camp, Millard, Jr. (4/9 at Richfield).

16’10.50 — Meredith Boggess, Lone Peak, Sr. (4/15 at Salem Hills).

16’10.00 — Taryn Nye, Morgan, Sr. (3/26 at Pine View).

16’10.00 — Shelby Johnson, Box Elder, Jr. (3/30 at Box Elder).

16’10.00 — Tehana Moo, Syracuse, Jr. (4/15 at Farmington).

16’10.00 — Isabel Crofts, Corner Canyon, Sr. (4/15 at Farmington).

Note: State record is 19’04.75 by Alta’s Amy Menlove in 2001.

Shot put



41’09.50 — Milly Garren, Logan, Sr. (4/16 at Logan).

38’02.00 — Tieri Rigamoto, Westlake, Sr. (3/25 at Salem Hills).

38’02.00 — Kalo Fifita, Herriman, Jr. (4/20 at Cedar Valley).

38’02.00 — Abigail Blau, Green Canyon, Jr. (4/23 at Sky View).

37’10.00 — Aneres Liufau, Provo, Sr. (4/15 at Salem Hills).

37’09.00 — Ulu Havea, West Jordan, Sr. (4/15 at Farmington).

37’07.00 — Saylor Day, Delta, Sr. (3/19 at Carbon).

37’06.60 — Kaydee Marshall, Beaver, Sr. (4/23 at North Sevier).

37’04.00 — Shannan Fonua West Jordan Sr. (3/26 at Copper Hills).

37’04.00 — Teisa Halaufia, Skyline, Sr. (3/30 at Kearns).

36’09.50 — Paige Egbert, Mountain Crest, So. (3/30 at Box Elder).

36’08.50 — Emmie Willoughby, Delta, Sr. (3/26 at Pine View).

36’08.00 — Clara Barker, American Fork, So. (4/22 at American Fork).

36’05.50 — Maren McKenna, Green Canyon, Jr. (3/30 at Box Elder).

36’05.00 — Kennadee Vaughn, Box Elder, Sr. (3/11 at Snow Canyon).

Note: State record is 49’06.00 by Davis’ Kelli Burton in 2002.

Discus



135’05.00 — Milly Garren, Logan, Sr. (3/11 at Snow Canyon).

130’09.00 — Ulu Havea, West Jordan, Sr. (4/15 at Farmington).

127’07.50 — Tieri Rigamoto, Westlake, Sr. (3/11 at Snow Canyon).

124’04.00 — Grace Knudsen, Maple Mountain, Sr. (3/19 at Mountain View).

122’00.00 — Madison Terry, Enterprise, Sr. (4/22 at Dixie).

121’05.00 — Ajah Rajvong, Lehi, Sr. (3/30 at Timpanogos).

121’02.00 — Kalo Fifita, Herriman, Jr. (4/20 at Westlake).

117’02.50 — Teisa Halaufia, Skyline, Sr. (4/16 at Logan).

114’03.00 — Carly Hodge, Skyridge, Sr. (3/19 at Mountain View).

113’08.00 — Aspen Sorenson, Bonneville, Sr. (4/22 t Dixie).

113’00.00 — Laisaane Toa, Northridge, Sr. (4/9 at Taylorsville).

111’09.00 — Ashlyn Reeder, Box Elder, Sr. (4/23 at Sky View).

111’06.00 — Saylor Day, Delta, Sr. (4/9 at Richfield).

110’00.00 — Jasmin Murillo, Manti, Sr. (4/9 at Richfield).

108’00.00 — Emmie Willoughby, Delta, Sr. (4/9 at Richfield).

Note: State record is 160’10.00 by Clearfield’s Candice Workman in 2000.

Javelin



138’10 — Mary Degraffenreid, Millard, Sr. (3/19 at Kanab).

137’06 — Brekell Gammell, Salem Hills, Sr. (4/15 at Salem Hills).

123’03 — Saylor Day, Delta, Sr. (4/1 at Juab).

123’01 — Sarah Snell, St. Joseph, Jr. (4/16 at Logan).

123’02 — Ashlyn Reeder, Box Elder, Sr. (4/14 at Woods Cross).

122’02 — Aleka Robinson, South Sevier, Sr. (4/2 at Desert Hills).

121’04 — Sade Turlington, Desert Hills, Sr. (3/11 at Snow Canyon).

118’11 — Cadee Alder, Manti, Fr. (4/9 at Richfield).

118’03 — Maren McKenna, Green Canyon, Jr. (3/30 at Box Elder).

116’04 — Keira Braegger, Box Elder, Sr. (3/11 at Snow Canyon).

115’04 — Kaelynn Cox, Panguitch, Sr. (3/11 at Snow Canyon).

114’08 — Kaydee Marshall, Beaver, Sr. (3/11 at Snow Canyon).

114’07 — Milly Garren, Logan, Sr. (4/16 at Logan).

112’08 — Emmalyn Jacobs, Juan Diego, Jr. (4/9 at Richfield).

112’00 — Jenilee Keener, Green River, So. (3/19 at Carbon).

Note: State record is 160’06.00 by Park City’s Chrissy Glasmann in 2014.

Pole vault



12’04 — Brielle Davis, Copper Hills, Sr. (3/26 at Copper Hills).

11’02 — Emma Hamblin, Corner Canyon, So. (3/19 at Herriman).

11’00 — Sabrina Fairbanks, Lone Peak, Jr. (3/19 at Mountain View).

11’00 — Lucy Jeppson, Lone Peak, So. (4/15 at Salem Hills).

10’08 — Aaleiah Porter-Gyll, Herriman, So. (3/19 at Herriman).

10’08 — Rylan Marin, Bingham, So. (3/19 at Herriman).

10’06 — Taylor Yee, Maple Mountain, So. (4/15 at Salem Hills).

10’06 — Miley Richards, Skyridge, Jr. (4/20 at Cedar Valley).

10’02 — Emily Conlin, Layton, Jr. (3/11 at Riverton).

10’02 — Anna Ames, Hillcrest, So. (4/2 at Bingham).

10’02 — India Ortiz, West, Sr. (4/9 at Taylorsville).

9’08 — Rylan Marin, Bingham, So. (3/30 at Timpanogos).

9’02 — Desiree Whithead, Skyridge, Jr. (4/15 at Farmington).

Note: State record is 12’09 by Copper Hills Brielle Davis in 2021.