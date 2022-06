High school baseball: Deseret News 2022 2A All-State team

Note: The Deseret News all-state teams are based exclusively on coaches votes from a list of nominated players from each team.

2A Player of the Year

Shaydon Benson, Parowan, LHP/OF, Sr.

Force at the plate and on the mound. Batted .530 with a .604 on-base percentage, seven home runs and 33 RBIs. Had a 2.24 ERA and struck out 91 batters.

2A Playoff MVP

Riley Barney, South Sevier, 2B/SS/OF, Jr.

2A First Team

RJ Mognett, Kanab, C, Sr. — .411 BA, 6 HR, 13 2B, 33 RBIs, 17 SB. Threw out 15 runners.

Riley Barney, South Sevier, 2B/SS/OF, Jr. — .481 BA, .594 OBP, 1.391 OPS, 37 hits.

Keegon Heath, South Sevier, OF/P, Jr. — 40 IP, 42 strikeouts, .433 BA, 7 2B, .484 OBP.

Breken Mason, North Sevier, P/1B, Sr. — .392 BA, 9 2B, 4 HR, 26 RBIs, 22 runs.

Ryland Randall, Enterprise, P/SS, Sr. — 7-1 record, 2.43 ERA, 73 strikeouts, .434 BA, 7 2B.

Draker Goodliffe, Duchesne, UT, So. — .562 BA, .594 OBP, 18 XBH, 37 RBIs, 35 runs.

Treven Yardley, Parowan, SS/RHP, Sr. — .523 BA, .588 OBP, 4 HR, 8 3B, 22 SB, 22 RBIs.

Bracken McQuivey, Kanab, P/IF/OF, Sr. — 9-1 record, 3.50 ERA, 58 IP, .372 BA, 34 runs.

Cobe Carter, Beaver, SS/P, Sr. — .400 BA, 32 RBIs, 68 strikeouts on mound.

Griffen Bone, Kanab, P/INF, So. — 6-1 record, 2.48 ERA, 56 IP, .429 BA, 9 2B, 30 RBIs, 15 SB.

Parker Crum, Duchesne, C/UT, So. — .418 BA, .514 OBP, 14 XBH, 28 RBIs, 40 runs, 30 SB.

Parker Snyder, San Juan, C/P, So. — .446 BA, .595 OBP, 22 RBIs.

Boston Black, Beaver, UT, Sr. — .451 BA, 37 hits.

Jace Little, Parowan, DH/INF, Sr. — .391 BA, .562 OBP, 1.244 OPS, 5 HR, 27 RBIs.

2A Second Team

Christian Bost, Parowan, C, Sr.

Treyson Randall, Enterprise, P/UT, So.

Tait Brown, South Sevier, 1B, P, Jr.

Jace Palmer, San Juan, CF/P, Sr.

Hunter Rhodes, Millard, SS/P, Jr.

Jake Sorenson, Gunnison Valley, 3B, Jr.

Parker Staheli, Enterprise, P/UTIL, Fr.

Peyton Ingram, South Sevier, C/OF, Fr.

Garrett Young, San Juan, SS, Jr.

Ridge Tebbs, South Sevier, SS/3B, Jr.

Paxton Smith, North Summit, C/P, So.

Kyson LaFollette, Duchesne, P/1B, Sr.

Corbyn Dalton, Milford, P/SS, Sr.

Waylon White, Kanab, OF, Jr.

2A Honorable Mention

Deagan Brazell, North Sevier, 1B, Sr.

Peyton Rasmussen, Millard, SS/P, Sr.

Hagun Morrell, South Sevier, OF, Sr.

Bentley Bradshaw, Beaver, OF, Jr.

Collin Baker, San Juan, OF/P, Jr.

Easton Young, Monticello, C/P, Jr.

Colter King, Gunnison, C, Jr.

Kutlur Matheson, Beaver, P/C, Jr.

Matt Townsend, Parowan, 2B/SS, Jr.

Karson Stauffer, Enterprise, C, So.

Tyten Fails, Beaver, IF/P, Jr.

Stockton Roberts, South Sevier, P, Fr.

Blake Barnes, Milford, OF, Sr.

Easton Newman, Gunnison Valley, SS, Jr.

Zach Brackett, Gunnison Valley, UT, Jr.

Bowdey Larsen, Duchesne, 2B/P/OF, Sr.