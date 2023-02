High school swimming: 4A state meet results from Friday’s preliminaries

The preliminary round of the 4A state swim meet was held at BYU on Friday night with teams and swimmers positioning themselves for Saturday’s finals, which get underway at 4:15 p.m.

Ridgeline’s girls and Sky View’s boys are the defending state champs. Ridgeline’s girls won the Region 11 title two weeks ago and are the favorite to repeat on Saturday, while Sky View’s boys figure to be in a battle with Region 11 champ Mountain Crest and Region 10 champ Crimson Cliffs for the state title.

Here’s a list of the top eight qualifiers for Saturday’s finals in each event.

4A girls state swim meet

Friday’s preliminary results

At BYU

Top 8 qualifiers

200 medley relay



Ridgeline, 1:54.97 Desert Hills, 1:57.00 Crimson Cliffs, 1:58.19 Sky View, 1:59.04 Cedar City, 1:59.99 Green Canyon, 2:00.59 Mountain Crest, 2:00.66 Logan, 2:04.61

200 freestyle



Navie Powell, Ridgeline, 1:59.00 Laura Rigby, Ridgeline, 2:01.29 Addison Taylor, Cedar City, 2:01.87 Sarah Cook, Ridgeline, 2:02.33 Kyah Bindrup, Mountain Crest, 2:04.40 Aspen Simper, Cedar City, 2:05.21 Ava Caliendo, Ridgeline, 2:06.43 Olivia Price, Cedar City, 2:06.68

200 individual medley



Sarah Olsen, Sky View, 2:18.14 Claire Daley, Crimson Cliffs, 2:18.45 Emma Brown, Desert Hills, 2:18.54 Mackenzie Hansen, Ridgeline, 2:18.93 Rylie Corry, Green Canyon, 2:21.20 Isabelle Christensen, Ridgeline, 2:22.91 Allie Schwartz, Sky View, 2:24.56 Shannon Hyer, Bear River, 2:26.83

50 freestyle



Sorina Rom, Pine View, 25.27 Claire Daley, Crimson Cliffs, 25.78 Kendra Warren, Ridgeline, 25.98 Brooklyn Bischoff, Ridgeline, 26.00 Sydney Selinger, Cedar City, 26.14 Brynley Nielsen, Green Canyon, 26.16 Kate Walker, Crimson Cliffs, 26.19 Peyton Perry, Crimson Cliffs, 26.38

100 butterfly



Chesney Bonner, Desert Hills, 58.99 Sarah Cook, Ridgeline, 1:00.02 Rylie Corry, Green Canyon, 1:01.32 Malacha Leonard, Logan, 1:01.35 Kate Walker, Crimson Cliffs, 1:02.05 Shannon Hyer, Bear River, 1:02.13 Ava Roberts, Ridgeline, 1:03.64 Kinzlee Taylor, Logan, 1:05.52

100 freestyle



Dylan Romprey, Desert Hills, 56.51 Ava Caliendo, Ridgeline, 56.55 Brynley Nielsen, Green Canyon, 56.57 Keira Mannewitz, Sky View, 57.43 Adalyn Jones, Ridgeline, 58.03 Brooklyn Bischoff, Ridgeline, 58.10 Peyton Perry, Crimson Cliffs, 58.59 Zoey Hunter, Mountain Crest, 58.87

500 freestyle



McKenzie Mugleston, Snow Canyon, 5:23.24 Addison Taylor, Cedar City, 5:24.85 Malacha Leonard, Logan, 5:29.33 Laura Rigby, Ridgeline, 5:30.17 Sarah Olsen, Sky View, 5:30.24 Aspen Simper, Cedar City, 5:35.15 Madison Henry, Crimson Cliffs, 5:45.80 Amber Lawyer, Sky View, 5:46.97

200 freestyle relay



Ridgeline, 1:42.20 Sky View, 1:48.36 Cedar City, 1:48.56 Crimson Cliffs, 1:49.64 Logan, 1:50.56 Dixie, 1:51.68 Snow Canyon, 1:52.61 Pine View, 1:53.62

100 backstroke



Chesney Bonner, Desert Hills, 59.65 Mackenzie Hansen, Ridgeline, 1:01.81 Olivia Price, Cedar City, 1:02.39 Navie Powell, Ridgeline, 1:02.47 Kyah Bindrup, Mountain Crest, 1:03.47 Zoey Hunter, Mountain Crest, 1:04.16 Sydney Selinger, Cedar City, 1:04.50 Molly Peterson, Logan, 1:05.38

100 breaststroke



Sorina Rom, Pine View, 1:07.60 Isabelle Christensen, Ridgeline, 1:10.67 Emma Brown, Desert Hills, 1:11.64 Ava Roberts, Ridgeline, 1:12.45 Allie Schwartz, Sky View, 1:12.81 Kendra Warren, Ridgeline, 1:13.59 Abbie Nielsen, Mountain Crest, 1:14.00 McKenzie Mugleston, Snow Canyon, 1:14.83

400 freestyle relay



Ridgeline, 3:43.81 Desert Hills, 3:52.88 Crimson Cliffs, 3:55.83 Cedar City, 3:56.50 Mountain Crest, 3:59.13 Snow Canyon, 4:00.88 Logan, 4:04.66 Sky View, 4:12.13

4A boys state swim meet

Friday’s preliminary results

At BYU

Top 8 qualifiers

200 medley relay



Sky View, 1:41.72 Crimson Cliffs, 1:41.89 Desert Hills, 1:43.24 Cedar City, 1:43.29 Green Canyon, 1:46.64 Bear River, 1:49.51 Snow Canyon, 1:50.16 Mountain Crest, 1:50.99

200 freestyle



Andrew Sagers, Cedar City, 1:49.68 David Leon-Moreno, Dixie, 1:49.75 Mackey Cook, Crimson Cliffs, 1:50.55 Soldier Shreeve, Mountain Crest, 1:51.51 Damon Ericksen, Dixie, 1:51.71 Blake Reed, Sky View, 1:51.84 Justin Granado, Cedar City, 1:52.77 Kyler Kwant, Mountain Crest, 1:53.59

200 individual medley



Andrew Carlile, Dixie, 1:58.77 Josh Walker, Crimson Cliffs, 1:59.69 Troy Eggers, Desert Hills, 1:59.91 Brayden Jarrett, Mountain Crest, 2:01.08 Ashten Krans, Cedar City, 2:01.62 Derek Hall, Crimson Cliffs, 2:04.82 Tanner Dodds, Cedar City, 2:04.85 Max Morley, Desert Hills, 2:06.83

50 freestyle



Peter Gibbons, Sky View, 22.34 James Smith, Cedar City, 22.72 Bronson Plumb, Crimson Cliffs, 22.88 Josh Miggin, Green Canyon, 23.06 Tanner Losee, Snow Canyon, 23.11 Emery Cook, Cedar City, 23.46 Tylan Murray, Cedar City, 23.55 Jaden Hyer, Bear River, 23.79

100 butterfly



Andrew Sagers, Cedar City, 53.44 Clayton Nye, Sky View, 53.99 Mackey Cook, Crimson Cliffs, 54.05 Kade Bethers, Desert Hills, 55.87 Kyle Lunt, Cedar City, 56.00 Solmun Pak, Desert Hills, 56.70 Damon Ericksen, Dixie, 57.78 Ivan Khimach, Green Canyon, 57.87

100 freestyle



Josh Walker, Crimson Cliffs, 48.52 Luke Eubanks, Ridgeline, 49.39 James Smith, Cedar City, 50.02 Bronson Plumb, Crimson Cliffs, 50.42 Justin Granado, Cedar City, 50.84 Soldier Shreeve, Mountain Crest, 51.09 Blake Reed, Sky View, 51.20 Josh Miggin, Green Canyon, 51.30

500 freestyle



David Leon-Moreno, Dixie, 4:56.38 Derek Hall, Crimson Cliffs, 4:56.61 Ben Walters, Sky View, 4:57.61 Tanner Dodds, Cedar City, 5:06.46 Taylor Fox, Crimson Cliffs, 5;14.72 Charlie Lopez, Mountain Crest, 5:15.27 Anthony Finger, Crimson Cliffs, 5:15.88 Makoa Page, Snow Canyon, 5:16.82

200 freestyle relay



Sky View, 1:31.55 Cedar City, 1:31.78 Mountain Crest, 1:34.30 Ridgeline, 1:34.50 Crimson Cliffs, 1:35.07 Desert Hills, 1:35.11 Dixie, 1:36.17 Green Canyon, 1:36.44

100 backstroke



100 breaststroke



Ashten Krans, Cedar City, 1:01.91 Luke Eubanks, Ridgeline, 1:02.04 Clayton Nye, Sky View, 1:02.12 Hunter Iverson, Desert Hills, 1:02.15 Tanner Losee, Snow Canyon, 1:03.07 Chase Kehoe, Crimson Cliffs, 1:03.30 Troy Eggers, Desert Hills, 1:03.41 Emery Cook, Cedar City, 1:04.77

400 freestyle relay