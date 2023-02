High school wrestling: Layton, Westlake boys, Westlake, Copper Hills girls prevail at 6A Divisional meets

The 6A boys and girls state qualifying divisional meets were held this week, with Layton and Westlake boys winning their respective meets and then Westlake and Copper Hills girls winning their meets.

All the state tournament qualifiers will now rest up for the two-day state tournament at UVU on Feb. 15-16.

Boys 6A Divisional A

At Skyridge High School

Team scores



Layton, 538 Syracuse, 302.5 Lone Peak, 234.5 Fremont, 215 Herriman, 197 Skyridge, 188 Farmington, 183.5 Copper Hills, 147

Individual results



106 — 1. Aiden Bastian, Layton; 2. Cole Tobler, Copper Hills; 3. Porter Carlson, Syracuse; 4. Ryker Nelson, Syracuse; 5. Milo Fowden, Farmington; 6. Isaac Bachman, Lone Peak; 7. Gunner Rasmussen, Weber; 8. Michael Kowalski, Layton.

113 — 1. Mason Carlson, Syracuse; 2. Kyler Pace, Layton; 3. Dagen Lamano, Layton; 4. Zack Anderson, Syracuse; 5. Jake Wight, Farmington; 6. Andrew Jones, Weber; 7. Colby Tennant, Fremont; 8. Mesiah Montoya, Cyprus.

120 — 1. Geronimo Rivera, Layton; 2. Teague Brown, Syracuse; 3. Hadley Platt, Fremont; 4. Cole Fenwick, Layton; 5. Corban Atwood, Lone Peak; 6. Brice Lanman, Weber; 7. Kelton Gonzales, Syracuse; 8. Easton Josie, Skyridge.

126 — 1. Jason Worthley, Fremont; 2. Noah Bull, Layton; 3. Hudson Palmer, Farmington; 4. Nate Terrazas, Skyridge; 5. Addison Law, Syracuse; 6. Ryan Jordan, Cyprus; 7. Treyden Christensen, Layton; 8. Kaisen Thompson, Farmington.

132 — 1. Logan Crowther, Layton; 2. Andre Oster, Layton; 3. Caleb Strom, Herriman; 4. Easton Gines, Syracuse; 5. Conner Thompson, Farmington; 6. Keaton Gines, Fremont; 7. Luke Skousen, Lone Peak; 8. Kyle Herrera, Herriman.

138 — 1. Gavin Regis, Syracuse; 2. Jace Lemons, Layton; 3. Kamren Wolff, Fremont; 4. Ryan Reay, Skyridge; 5. Brady Nelson, Layton; 6. Jaxon Kranz, Herriman; 7. Tyler Rex, Skyridge; 8. Carter Dowding, Herriman.

144 — 1. Ryker Brann, Layton; 2. Zachary Nope, Copper Hills; 3. Treyson Hunt, Fremont; 4. Nick Orchard, Farmington; 5. Jacob Ireland, Layton; 6. Jacob Jensen, Cyprus; 7. Steen West, Lone Peak; 8. Alexander Nicholson, Kearns.

150 — 1. Ricky Mamone, Granger; 2. Jack Lounsbury, Herriman; 3. Wyatt Kinne, Layton; 4. Joshua Hacking, Farmington; 5. Brennan Higgs, Clearfield; 6. Rhett Collins, Skyridge; 7. Dawsen Pimentel, Layton; 8. Tyson Anson, Lone Peak.

157 — 1. Logan Hancey, Fremont; 2. Billy Ferguson, Skyridge; 3. Ty Carman, Herriman; 4. Gabriel Mabin, Syracuse; 5. Tate Harris, Layton; 6. Luke Hafen, Lone Peak; 7. Benson Finlayson, Clearfield; 8. Collin Richardson, Cyprus.

165 — 1. Andrew Crowther, Layton; 2. Tanner Giatras, Weber; 3. Kaden Bennie, Layton; 4. Macrae Parker, Herriman; 5. Corbin Baumgartner, Lone Peak; 6. Trapper Anderson, Fremont; 7. Jace VanOrman, Farmington; 8. Ethan Hunt, Fremont.

175 — 1. Carson Grundy, Herriman; 2. Ethan Hearne, Layton; 3. Jacob Keblis, Fremont; 4. Elijah Hawes, Layton; 5. Leonard Jordan, Cyprus; 6. Gage Pendleton, Copper Hills; 7. Chance Peterson, Skyridge; 8. Cole Murray, Farmington.

190 — 1. Cayaen Smith, Lone Peak; 2. Kael Bennie, Layton; 3. Matthew Cambell, Kearns; 4. Mason Kartchner, Farmington; 5. Logan Buckner, Copper Hills; 6. Fernando Mendes, Cyprus; 7. Noa Santiago, Granger; 8. Bryce Reed, Clearfield.

215 — 1. Mahkyi Smith, Lone Peak; 2. Skyler Armenta, Cyprus; 3. Connor Schwab, Syracuse; 4. Lione Hola, Kearns; 5. Ethan Sweet, Layton; 6. Braiden Moon, Layton; 7. Jared Smith, Lone Peak; 8. Benjamin McMurrin, Weber.

285 — 1. Ian Briskey, Weber; 2. Cooper Mumford, Lone Peak; 3. Martin Lake, Granger; 4. Raymond Tongolei, Kearns; 5. Kevin Blake, Copper Hills; 6. Carlos Ruiz, Granger; 7. Ty Hunter, Syracuse; 8. Ilaiasi Tukuafu, Skyridge.

Boys 6A Divisional B

At Corner Canyon High School

Team scores



Westlake, 361.5 Pleasant Grove, 337.5 Corner Canyon, 317 Mountain Ridge, 259.5 Davis, 246.5 American Fork, 211.5 Riverton, 170 Roy, 149.5

Individual results



106 — 1. Hanks Jacobson, American Fork; 2. Kaleb Blackner, Roy; 3. Hudson York, Corner Canyon; 4. Hunter Sanchez, Mountain Ridge; 5. Parker Garcia, Mountain Ridge; 6. Ryker Hunter, Westlake; 7. Corbyn Robison, Westlake; 8. Diego Ortiz, Hunter.

113 — 1. Lander Bosh, Mountain Ridge; 2. Maximo Quintana, Roy; 3. Keagan Pitcher, Westlake; 4. Andrew Thomson, Davis; 5. Dax Christensen, Bingham; 6. Ricky Garcia, Mountain Ridge; 7. Connor Sandquist, Hunter; 8. Cache Olson, Westlake.

120 — 1. Korbin Chuchran, Westlake; 2. Tyler Vivanco, Corner Canyon; 3. Trey Thompson, Westlake; 4. Parker Bowen, Pleasant Grove; 5. Vincent Sanchez, Mountain Ridge; 6. Luke Edgington, Davis; 7. Xander Fenner, Davis; 8. Liam Eller, Corner Canyon.

126 — 1. Jacob Carson, Pleasant Grove; 2. Parker Ballantyne, Westlake; 3. Jamyne Xoumphonphackdy, Westlake; 4. Micah Murdoch, American Fork; 5. Mason Pehrson, Mountain Ridge; 6. Jefferson Than, West; 7. Carter Olson, Riverton; 8. Wyatt Bingham, Pleasant Grove.

132 — 1. Kyison Garcia, Mountain Ridge; 2. Devyn Greenland, Pleasant Grove; 3. Bo Goodman, Pleasant Grove; 4. John (JC) Warnick, Davis; 5. Quinn Bedell, Corner Canyon; 6. Eian Allen, American Fork; 7. Ty Curtis, Riverton; 8. Ian Nielsen, West.

138 — 1. Tege Kelley, American Fork; 2. Josh Fish, Westlake; 3. Chanden Reid, Mountain Ridge; 4. Josh Nosler, Davis; 5. Derek Ball, Riverton; 6. Connor Young, Bingham; 7. Isaac Dickinson, Pleasant Grove; 8. Parker Stinger, Westlake.

144 — 1. Payden Woolsey, Corner Canyon; 2. Noah Dinkins, Westlake; 3. Thomas Bartholmew, American Fork; 4. Chase McGraw, Roy; 5. Curtis Borge, Westlake; 6. Will Neddo, Riverton; 7. Ryan McMillan, Bingham; 8. Jonathan Baylor Ballard, Davis.

150 — 1. Bradlee Farrer, Pleasant Grove; 2. Brayden Robison, Westlake; 3. Kaizen Detoles, Westlake; 4. Thomas Morelli, West; 5. Ryker Roundy, Davis; 6. Christian Carter, Pleasant Grove; 7. Angel Granandos, Hunter; 8. Caleb Clifford, West.

157 — 1. Banks Love, Bingham; 2. Preston Stevens, Mountain Ridge; 3. Zac Jones, West Jordan; 4. Bryton Harding, Westlake; 5. Desmond Fieeiki, American Fork; 6. Keaton Reid, Davis; 7. Hayden Wilkerson, Pleasant Grove; 8. Evan Smith, Westlake.

165 — 1. Caleb Robinson, Corner Canyon; 2. Noah Fieeiki, American Fork; 3. Landon Visser, Mountain Ridge; 4. Cash Colohan, Roy; 5. Dylan Shafizadeh, Riverton; 6. Zade Hawker, West Jordan; 7. Cameron Nelson, Davis; 8. Ryan Cerny, American Fork.

175 — 1. Leimana Fager, Corner Canyon; 2. Jake Closson, Pleasant Grove; 3. Hunter Gillman, Pleasant Grove; 4. Kenyon Paea, Hunter; 5. Brayden Christiansen, Riverton; 6. Carter Percival, Davis; 7. Logan Allen, West Jordan; 8. Noe Hernandez, West.

190 — 1. Gage Watt, Riverton; 2. Collin Webb, Corner Canyon; 3. Saurotuma Ralphs, Hunter; 4. Benjamin Brown, Davis; 5. Jacob Tonumaipea, West; 6. Colton Cook, Westlake; 7. Jayce Wilbon, Mountain Ridge; 8. Collin Ralphs, Riverton.

215 — 1. Trevyn Gates, Pleasant Grove; 2. Teancum Mitchell, Corner Canyon; 3. Arton Ramadani, Hunter; 4. Cayden Thomson, Mountain Ridge; 5. Cooper Valencia, Bingham; 6. Gabriel Geist, Pleasant Grove; 7. Ryson Cash, Roy; 8. Nathan Holladay, Corner Canyon.

285 — 1. Ray Griffin, Pleasant Grove; 2. NaiMana Filivaolelei, Corner Canyon; 3. Kaydon Williams, Corner Canyon; 4. Peyton Hansen, American Fork; 5. Jaxton Wilberg, Roy; 6. Benjamin Angulo, Roy; 7. Saumani Atiifale, Westlake; 8. Jace Parker, Davis.

Girls 6A Divisional A

At Skyridge High School

Team scores



Westlake, 374.5 Weber, 129 Cyprus, 125 Granger, 124 Layton, 124 Herriman, 117 Pleasant Grove, 116.5 Riverton, 109

Individual results



100 — 1. Macie Anderson, Herriman; 2. Ashlyn Ballantyne, Westlake; 3. Angelica Vargas, Granger; 4. Katelynn Miller, Riverton.

105 — 1. Caroline Pastrana, Cyprus; 2. Mina Trinh, Riverton; 3. Aubriana Wadley, Westlake; 4. Naomi Luu, Weber; 5. Lana Dos Santos, Bingham.

110 — 1. Marlie Rigby, Layton; 2. Tatum Stanger, Layton; 3. Hallie Hansen, Pleasant Grove; 4. Kara Williamson, Westlake; 5. Adalyn Payne, Clearfield; 7. Alyssa Vest, West Jordan.

115 — 1. Aleena Navarrete, Weber; 2. Bella Butterfield, Riverton; 3. Ella Arnold, Westlake; 4. Camri Palmer, Cyprus; 5. Brooke Fuller, Layton; 6. Emily Scherzinger, Cyprus; 7. Paris Parker, Westlake; 8. Ruby Fugal, Granger.

120 — 1. Nadia Thomas, Skyridge; 2. Casandra Pastrana, Cyprus; 3. Afton Lampright, Herriman; 4. Myiah Giampapa, Riverton; 5. Erin Fuller, Layton; 6. Ariana Bustamante, Pleasant Grove; 7. Kris Varela, Granger; 8. Giovana Silva, West Jordan.

125 — 1. Ashley Cannon, Westlake; 2. Kimberly Chaparro, Granger; 3. Hannah Bingham, Weber; 4. Hailey Tibbs, Herriman; 5. Medea Atkinson, Clearfield; 6. Riley Dallof, West Jordan; 7. Natasha Isom, Westlake; 8. Camille Vincent, Granger.

130 — 1. Madison Sherman, Skyridge; 2. Ava Krebs, Pleasant Grove; 3. Ameris Jensen, Westlake; 4. Amyrlin McDonald, Weber; 5. Andrea Castro, West Jordan; 6. Sarai Rodriguez-Rojas, Granger; 7. Lilly Simonsen, Riverton; 8. Alissa Lafferty, Westlake.

135 — 1. Celeste Detoles, Westlake; 2. Ragan Julander, Clearfield; 3. Angelica Magana, Cyprus; 4. Hailey Harvie, Herriman; 5. Aisha Mae Hunter, Bingham; 7. Catherine Naa, Granger; 8. Ryanna Toki, Westlake.

140 — 1. Hailey Pigg, Westlake; 2. Chloe Shumway, Westlake; 3. Taylor Martin, Pleasant Grove; 4. Paige Fowler, Clearfield; 5. Jacey Jones, Riverton; 6. Ellie Whitworth, Layton; 7. Kimberly Zuniga, West Jordan; 8. Kiera Reming, Weber.

145 — 1. Emmy Finlinson, Westlake; 2. Haley Diaz, Layton; 3. Tiana Robison, West Jordan; 4. Addison Grant, Weber; 5. Sarah Griffiths, Herriman; 6. Anaiah Whittle, Pleasant Grove; 7. Anna Camey Carlos, Pleasant Grove; 8. Amayrani Rojas Sanchez, Bingham.

155 — 1. Lizzie Raleigh, Westlake; 2. Leena Lacayo, Pleasant Grove; 3. Katie Law, Herriman; 4. Katherine Robbins, Westlake; 5. Ellyana Shaner, Weber; 6. Katie Navarro, West Jordan; 7. Tatyana Mejia, Layton; 8. Ashley Vazquez-Espinoza, Granger.

170 — 1. Matamoana Malohifoou, Granger; 2. Kathleen Ceron, Granger; 3. Camryn Richins, Weber; 4. Sabrie Goeckeritz, Herriman; 5. Kaitlyn Meyer, Skyridge; 6. Kajyah Lyons, Layton; 7. Kiowa Drave, West Jordan.

190 — 1. Rachel Johnson, Riverton; 2. Tori Poulsen, Cyprus; 3. O`dessa Laititi, Westlake; 4. McKena Hawley, Westlake; 5. Celedonia Weller, Weber; 7. Avery Larsen, Riverton.

235 — 1. Keilikki Nau Rarick, Westlake; 2. Emile Clark, Cyprus; 3. Chloe Collier, Westlake; 4. Tapuaki Halahingano, Granger; 5. Emillya Peeler, Pleasant Grove; 6. Olivia Biscaro, Layton; 7. Cecilia Garcia, West Jordan; 8. Abby Elliott, Riverton.

Girls 6A Divisional B

At Corner Canyon High School

Team scores



Copper Hills, 260 Syracuse, 254.5 Corner Canyon, 245 Mountain Ridge, 185 Davis, 154.5 Fremont, 115 Taylorsville, 102 Hunter, 98

Individual results