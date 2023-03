2023 Deseret News girls basketball 5A All-State team

Editor’s note: The Deseret News All-State teams are based on coaches votes from a list of nominated players.

5A Player of the Year

Taylor Harvey, Bountiful, 6-3, Wing, So.

Led Bountiful to the 5A state title as she averaged 14.9 ppg, 6.1 rpg, 2.0 bpg and 2.8 spg.

5A First Team

Ellie Esplin, Springville, 5-7, G, Sr. — 16.4 ppg, 2.8 spg

Tina Njike, Skyline, 6-2, C, Sr. — 14.9 ppg, 11.6 rpg, 2.9 apg

Sosefina Langi, Highland, 5-10, G, Sr. — 14.9 ppg

Brooke Pennington, Springville, 5-5, G, Sr. — 10.3 ppg, 6.4 rpg, 4.1 apg

Summer Christensen, Timpanogos, 5-6, G, Sr. — 15.9 ppg, 5.6 rpg, 5.1 apg, 3.5 spg

Jordyn Harvey, Bountiful, 6-1, W, Sr. — 9.8 ppg, 7.2 rpg, 4.1 spg

5A Second Team

Ali Tripp, Cottonwood, 5-8, G/SF, Sr. — 18.6 ppg, 5.5 rpg, 2.5 apg, 2.1 spg

Addy Scrivner, Lehi, 5-8, G, Jr. — 17.0 ppg, 5.0 rpg, 2.0 apg

Kayla Porray, Springville, 5-7, G, Sr. — 12.4 ppg, 3.1 rpg, 2.4 apg

Ashley Garner, Wasatch, 6-2, C, Jr. — 16.7 ppg, 11.8 rpg, 35 blocks

Natalia Ballin, Timpview, 5-5, G, Sr. — 12.1 ppg, 2.0 apg, 3.0 spg

Fui Niumeitolu, Jordan, 5-10, G, Jr. — 17.8 ppg, 6.8 rpg, 1.8 apg, 2.0 spg

5A Third Team

Sophie Nielsen, Brighton, 5-9, F, Fr. — 14.1 ppg, 7.8 rpg, 4.1 apg, 2.8 spg

Joss Baker, Olympus, 5-10, F, So. — 12.2 ppg, 7.3 rpg, 2.3 spg, 1.0 apg

Milika Satuala, Bountiful, 5-10, W, Fr. — 9.7 ppg, 5.6 rpg, 1.7 spg, 2 apg

Madison Hosino, Northridge, 5-9, G/F, Sr. — 15.0 ppg, 6.0 rpg, 4.0 apg, 2.0 spg

Sophia Legate, Highland, 5-10, SG, Sr. — 11.6 ppg, 57 3s

Lea Afu, Jordan, 5-10, F, Sr. — 14.0 ppg, 10.5 rpg, 1.1 apg, 1.4 spg

5A Honorable Mention

Abby Topham, Olympus, 6-0, F/C, Sr.

Lizzy McConkie, Bountiful, 5-7, G, Sr.

Iyana Beh, Murray, 6-0, F, Sr.

Georgia Hatton, Woods Cross, 6-0, F, Sr.

Mia AuClaire, Murray, 5-7, G, Jr.

Olivia Stephens, Brighton, 5-7, PG, Fr.

Kate Dickinson, Timpanogos, 6-1, C, Sr.

Emily Gwilliam, Spanish Fork, 6-1, C, Jr.

Tailor Palmer, Stansbury, 5-10, F, Sr.

Claire Cook, Bountiful, 5-11, F, Sr.

Cecilia Olevao, Highland, 5-11, C, Sr.

Sammi Love, Lehi, 5-8, G, Jr.

Brooke Eyre, Timpview, 6-1, F, Sr.

Emma Mulitalo, Viewmont, 5-10, SF, Sr.

Emersea Beddoes, Payson, 5-8, G, Sr.

Katie Walker, Timpanogos, 5-7, G, Sr.

Ghoops.allstate.archives Deseret News All-State Girls basketball archives

The Deseret News has 35-plus years of girls basketball all-state teams archived at Deseret.com dating back to 1986.

Deseret News 5A All-Tournament Team

MVP — Taylor Harvey, Bountiful

Milika Satuala, Bountiful

Brooke Pennington, Springville

Ellie Esplin, Springville

Tina Njike, Skyline

Emily Gwilliam, Spanish Fork

Note: All-tourney teams were selected by Deseret News writers