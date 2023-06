High school baseball: Deseret News 2023 5A All-State team

Note: The Deseret News all-state teams are based exclusively on coaches’ votes from a list of nominated players from each team.

5A Player of the Year

Billy Bird, Timpanogos, P/1B, Sr.

Led Timpanogos to 5A state title with a 10-0 record, 71 strikeouts and a 1.19 ERA. Hit .348 with three home runs and 36 RBIs.

1 of 15 2 of 15 3 of 15 4 of 15 5 of 15 6 of 15 7 of 15 8 of 15 9 of 15 10 of 15 11 of 15 12 of 15 13 of 15 14 of 15 15 of 15

5A First Team

Jackson Brousseau, Lehi, 1B/P, Sr. — .417 BA, 13 2Bs, 7 HRs, 36 RBIs, 8-2 record, 1.93 ERA.

Naulivou Lauaki, Springville, 1B/3B, Jr. — .544 BA, 9 HRs, 24 XBHs, 29 RBIs.

Luke Taylor, Olympus, C, Jr. — .532 BA, 10 HRs, 9 2Bs, 44 RBIs.

Kam Coburn, Salem Hills, P/SS, Sr. — .423 BA, 47 hits, 30 RBIs, 9-1 record, 2.28 ERA.

Cade Nalder, Jordan, C/OF, Sr. — .458 BA, .598 OBP, 11 2Bs, 5 HRs, 23 RBIs.

Tate MacGillivray, Timpanogos, SS, Sr. — 6-2 record, 2.14 ERA, 66 Ks, .436 BA, 33 RBIs.

Hunter Gatti, Jordan, OF, Sr. — .429 BA, .488 OBP, 13 2Bs, 23 RBIs.

Dawson Rodak, Lehi, P, Sr. — 8-1 record, 1.94 ERA, 78 Ks.

Chase Johnston, Maple Mountain, P/1B, So. — 6-1 record, 1.27 ERA, 86 Ks.

Jacob Faust, Olympus, 3B, Sr. — .512 BA, 5 3Bs, 11 HRs, 50 RBIs.

Avery Doezie, Cottonwood, 1B, Sr. — .460 BA, 8 2Bs, 8 HRs, 33 RBIs, .575 OBP.

Nolan Miller, Salem Hills, P/OF, Sr. — .397 BA, 8 2Bs, 48 hits, 6-0 record, 2.75 ERA.

Luke Jacobs, Viewmont, SS/P/CF, Sr. — .450 BA, 50 hits, 8 3Bs, 21 SBs, 1.47 ERA, 81 Ks.

Luke Kimmel, Orem, P, Sr. — 2.40 ERA, 64 Ks, 3-year starter.

1 of 14 2 of 14 3 of 14 4 of 14 5 of 14 6 of 14 7 of 14 8 of 14 9 of 14 10 of 14 11 of 14 12 of 14 13 of 14 14 of 14

5A Second Team

Bentley Crook, Alta, P/IB/OF, Sr.

Jaxon Fox, Olympus, 2B/C, Jr.

Will Dart, Spanish Fork, SS/RHP, Jr.

Ethan Wayman, Stansbury, P, Sr.

Jake Olsen, Lehi, SS/P, Sr.

Cal Miller, Viewmont, C/P/SS, So.

Sawyer Slade, Orem, C, Sr.

McGuire Madsen, Lehi, 2B/P/C, Sr.

Bryce Marvin, Payson, 3B/P, Sr.

Chett Wilson, Wasatch, 3B, Sr.

Cam Ford, Payson, SS, Sr.

Charlie Cushing, Salem Hills, 3B, Sr.

Max Moffat, Woods Cross, OF/P, So.

Chase Riggs, Timpanogos, P/1B, Jr.

5A Honorable Mention

Frandi Mosquea, Maple Mountain, OF, Sr.

Easton Davies, Orem, P/OF, Jr.

Kaleb Holman, Salem Hills, P, Jr.

Braxton Brenenstall, Viewmont, 3B/RF, Sr.

Evan Atkinson, Jordan, P/INF, Sr.

Vaughn Wilson, Murray, SS, Sr.

Justin Michaelis, Park City, 1B, So.

Easton Barrett, Springville, OF, Jr.

Riley Brown, Brighton, 3B, So.

Ethan Johnson, Cedar Valley, C, Jr.

Hunter Harmon, Murray, P/DH, Sr.

Alex Martinez, Provo, C, Sr.

Luke Livingston, Timpanogos, CF, Jr.

Keaton Stinson, Cottonwood, OF, Jr.

Xaviah Patch, Stansbury, 3B, So.

Jaxon Pfeil, Cottonwood, OF/P, Sr.

Merrick Bostock, Orem, 3B, So.

Brighton Tate, Timpanogos, 3B, Jr.