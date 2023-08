Projecting BYU’s two-deep ahead of Sam Houston opener

Another preseason training camp is in the books and the BYU Cougars have turned their attention to hosting the Sam Houston Bearkats at LaVell Edwards Stadium on Sept. 2.

Here’s our best guess at BYU’s depth chart for the opener:

Offense

QB

No. 10 — Kedon Slovis — 6-3, 215, R-Sr.

No. 12 — Jake Retzlaff — 6-1, 205, Jr.

RB

No. 3 — Aidan Robbins — 6-3, 235, R-Jr.

No. 20 — Deion Smith — 6-0, 200, R-Sr.

WR

No. 0 — Kody Epps — 5-11, 187, R-So.

No. 17 — Keelan Marion — 6-0, 200, R-So.

WR

No. 2 — Chase Roberts — 6-4, 205, R-So.

No. 5 — Darius Lassiter — 6-3, 205, R-Sr.

WR

No. 1 — Keanu Hill — 6-4, 215, R-Jr.

No. 82 — Parker Kingston — 5-11, 180, R-Fr.

TE

No. 83 — Isaac Rex — 6-6, 255, R-Jr.

No. 99 — Mata’ava Ta’ase — 6-3, 255, Jr.

LT

No. 78 — Kingsley Suamataia — 6-6, 320, R-So.

No. 69 — Simi Moala — 6-7, 310, R-Sr.

LG

No. 54 — Paul Maile — 6-2, 300, R-Sr.

No. 60 — Tyler Little — 6-6, 295, R-So.

C

No. 70 — Connor Pay — 6-5, 305, Jr.

No. 68 — Peter Falaniko — 6-3, 315, R-Fr.

RG

No. 61 — Weylin Lapuaho — 6-4, 305, So.

No. 56 — Jake Eichorn — 6-5, 295, R-So.

RT

No. 76 — Caleb Etienne — 6-8, 330, R-Jr.

No. 64 — Brayden Keim — 6-8, 310, R-Jr.

Defense

DE

No. 92 — Tyler Batty — 6-5, 270, Jr.

No. 93 — Blake Mangelson — 6-5, 260, Jr.

NT

No. 62 — Atunaisa Mahe — 6-1, 315, R-Sr.

No. 95 — Caden Haws — 6-2, 310, R-Jr.

DT

No. 91 — Jackson Cravens — 6-2, 305, R-Sr.

No. 94 — John Nelson — 6-4, 280, Jr.

OE

No. 13 — Isaiah Bagnah — 6-4, 235, R-Jr.

No. 58 — Aisea Moa — 6-2, 245, R-Fr.

OLB

No. 31 — Max Tooley — 6-2, 225, R-Sr.

No. 16 — Isaiah Glasker — 6-5, 220, R-Fr.

MLB

No. 2 — Ben Bywater — 6-3, 235, R-Jr.

No. 18 — Ace Kaufusi — 6-4, 217, Fr.

OLB

No. 10 — AJ Vongphachanh — 6-3, 235, R-Sr.

No. 53 — Fisher Jackson — 6-5, 230, Jr.

LC

No. 5 — Eddie Heckard — 5-10, 190, R-Sr.

No. 7 — Kamden Garrett — 5-11, 185, Sr.

RC

No. 0 — Jakob Robinson — 5-11, 170, Jr.

No. 19 — Mory Bamba — 6-3, 180, R-Jr.

FS

No. 12 — Malik Moore — 6-0, 195, R-Sr.

No. 23 — Chika Ebunoha — 6-0, 185, R-Fr.

SS

No. 25 — Talan Alfrey — 6-2, 205, R-So.

No. 33 — Raider Damuni — 6-1, 210, Fr.

Specialists

K

No. 44 — Will Ferrin — 6-3, 175, R-So.

P

No. 24 — Ryan Rehkow — 6-5, 235, Jr.

KR

No. 17 — Keelan Marion — 6-0, 200, R-So.

PR

No. 23 — Hobbs Nyberg — 5-11, 195, Jr.