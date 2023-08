Projecting Utah State’s two-deep ahead of Iowa opener

Another fall camp has come and gone in Logan and the Utah State Aggies now shift their focus to the Iowa Hawkeyes, who the Aggies will battle Week 1 in Iowa City on Saturday, Sept. 2.

Here’s our best guess at Utah State’s depth chart for the opener, barring injury/ineligiblity:

Offense

QB

No. 5 — Cooper Legas — 6-1, 215, Sr.

No. 16 — Levi Williams — 6-5, 230, Jr.

RB

No. 2 — Robert Briggs — 5-6, 185, So.

No. 6 — Davon Booth — 5-10, 205, Jr.

WR (X)

No. 4 — Micah Davis — 5-11, 185, Jr.

No. 1 — Jalen Royals — 6-0, 195, Jr.

WR (Z)

No. 8 — Colby Bowman — 6-2, 195, Jr.

No. 15 — Otto Tia — 6-4, 215, So.

WR (Slot)

No. 0 — Terrell Vaughn — 5-7, 175, Sr.

No. 84 — Ryder MacGillivray — 6-1, 175, So.

WR (Slot)

No. 9 — Kyle Van Leeuwen — 5-9, 190, Sr.

No. 26 — Kyrese Rowan — 5-10, 185, Jr.

TE (Y)

No. 83 — Josh Sterzer — 6-3, 240 Sr.

No. 87 — Broc Lane — 6-4, 245, Jr.

LT

No. 77 — Ralph Frias — 6-7, 340, Sr.

No. 56 — Cole Motes — 6-5, 305, Jr.

LG

No. 79 — Wade Meacham — 6-5, 310, Sr.

No. 76 — Jackson Owens — 6-5, 295, Sr.

C

No. 69 — Falepule Alo — 6-2, 285, Sr.

No. 73 — Elia Migao — 6-2, 310, So.

RG

No. 65 — Tavo Motu’apuaka — 6-5, 330, Fr.

No. 64 — Aloali’i Maui — 6-1, 300, So.

RT

No. 72 — Calvin Knapp — 6-4, 280, Sr.

No. 60 — Wyatt Bowles — 6-5, 290, Sr.

Defense

DE

No. 98 — Cian Slone — 6-4, 225, Jr.

No. 45 — Enoka Migao — 6-4, 255, So.

DT

No. 8 — Hale Motu’apuaka — 6-1, 290, Sr.

No. 96 — Sir Mells — 6-4, 300, Fr.

DT

No. 9 — Poukesi Vakauta — 6-0, 305, Sr.

No. 48 — Seni Tuiaki — 6-1, 280, So.

DE

No. 42 — John Ward — 6-4, 245, Jr.

No. 32 — Paul Fitzgerald — 6-3, 240, Fr.

LB (WILL)

No. 33 — Max Alford — 6-1, 235, So.

No. 30 — Josh Williams — 6-1, 205, Fr.

LB (MIKE)

No. 2 — MJ Tafisi — 6-0, 250, Sr.

No. 40 — Gavin Barthiel — 6-2, 225, So.

CB (L)

No. 22 — Michael Anyanwu — 5-9, 180, Sr.

No. 7 — Xavion Steele — 5-9, 180, Sr.

CB (R)

No. 17 — Avante Dickerson — 6-0, 175, So.

No. 13 — Al Ashford — 6-0, 180, So.

NICKEL

No. 1 — Anthony Switzer — 6-0, 210, Jr.

No. 15 — Simeon Harris — 6-0, 185, So.

FS

No. 6 — Isaac Larsen — 5-10, 185, So.

No. 5 — Omari Okeke — 6-2, 195, Sr.

SS

No. 3 — Javar Strong — 6-3, 195, So.

No. 16 — Devin Dye — 6-0, 185, So.

Specialists

K

No. 89 — Elliott Nimrod — 6-0, 180, Jr.

No. 59 — William Testa — 5-10, 200, Jr.

P

No. 63 — Stephen Kotsanlee — 6-1, 205, Sr.

No. 47 — Ryan Marks — 5-11, 215, Fr.

KR

No. 0 — Terrell Vaughn — 5-7, 170, Sr.

No. 6 — Davon Booth — 5-10, 200, Jr.

PR

No. 31 — Cooper Jones — 5-6, 170, Sr.

No. 9 — Kyle Van Leeuwen — 5-9, 190, Sr.