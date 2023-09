High school volleyball: UHSAA unveils initial RPI rankings of 2023 season

Monday morning, a month into the high school volleyball season, the UHSAA unveiled its initial class-by-class RPI rankings, which will be used to seed the state tournaments in late October.

The No. 1 seeds are Lone Peak (6A), Maple Mountain (5A), Green Canyon (4A), Carbon (3A), Parowan (2A) and Monument Valley (1A). Of the six, only Lone Peak and Parowan are defending state champs.

Here’s a closer look at the rankings in each of the six classifications as region play starts to ramp up this week.

Class 6A Rankings Rank School RPI WP OWP OOWP W-L 1 Lone Peak 0.828 1.000 0.693 0.656 5-0 2 Skyridge 0.791 1.000 0.627 0.585 14-0 3 Corner Cyn 0.746 0.917 0.616 0.563 11-1 4 Bingham 0.730 0.900 0.595 0.571 9-1 5 Weber 0.703 0.833 0.604 0.562 10-2 6 Pl. Grove 0.688 0.769 0.631 0.579 10-3 7 Herriman 0.682 0.833 0.553 0.584 5-1 8 Mtn. Ridge 0.647 0.690 0.621 0.569 14-6 9 Copper Hills 0.625 0.615 0.654 0.539 8-5 10 Syracuse 0.619 0.643 0.597 0.616 9-5 11 Layton 0.606 0.692 0.537 0.524 9-4 12 Fremont 0.604 0.800 0.422 0.538 4-1 13 American Fork 0.589 0.571 0.620 0.534 8-6 14 Westlake 0.585 0.667 0.519 0.519 8-4 15 Davis 0.533 0.400 0.663 0.546 4-6 16 Farmington 0.516 0.500 0.534 0.513 5-5 17 Riverton 0.408 0.316 0.477 0.510 6-13 18 Lehi 0.384 0.308 0.433 0.503 4-9

Class 5A Rankings Rank School RPI WP OWP OOWP W-L 1 Maple Mtn 0.669 0.667 0.698 0.546 4-2 2 Salem Hills 0.607 0.636 0.589 0.552 7-4 3 Woods Cross 0.605 0.727 0.498 0.537 8-3 4 Skyline 0.580 0.615 0.561 0.505 8-5 5 West Jordan 0.578 0.857 0.325 0.462 6-1 6 Hunter 0.571 0.750 0.408 0.494 3-1 7 Viewmont 0.536 0.538 0.536 0.521 7-6 8 Box Elder 0.517 0.538 0.504 0.475 7-6 9 Bountiful 0.514 0.500 0.529 0.512 5-5 10 Timpview 0.508 0.526 0.482 0.543 10-9 11 Clearfield 0.503 0.545 0.462 0.497 6-5 12 East 0.503 0.571 0.440 0.482 4-3 13 Spanish Fork 0.498 0.364 0.629 0.512 4-7 14 Alta 0.491 0.583 0.399 0.486 7-5 15 Springville 0.482 0.400 0.556 0.520 4-6 16 Brighton 0.476 0.462 0.473 0.551 6-7 17 Northridge 0.468 0.333 0.587 0.535 2-4 18 Cyprus 0.423 0.667 0.185 0.397 4-2 19 Kearns 0.413 0.333 0.476 0.493 2-4 20 Roy 0.404 0.333 0.460 0.465 2-4 21 Wasatch 0.375 0.200 0.524 0.495 2-8 22 Cedar Valley 0.341 0.125 0.513 0.537 2-14 23 Olympus 0.322 0.167 0.443 0.475 3-15 24 Bonneville 0.309 0.125 0.453 0.494 1-7 25 West 0.291 0.125 0.440 0.374 1-7 26 Granger 0.283 0.167 0.367 0.427 1-5 27 Highland 0.267 0.182 0.317 0.423 2-9 28 Taylorsville 0.189 0.000 0.333 0.389 0-5

Class 4A Rankings Rank School RPI WP OWP OOWP W-L 1 Green Cyn 0.727 0.923 0.572 0.541 12-1 2 Sky View 0.712 0.917 0.543 0.553 11-1 3 Orem 0.690 0.714 0.688 0.596 5-2 4 Desert Hills 0.649 0.733 0.578 0.588 11-4 5 Hurricane 0.647 0.786 0.530 0.555 11-3 6 Park City 0.627 0.750 0.530 0.506 9-3 7 Cedar 0.619 0.833 0.412 0.589 10-2 8 Payson 0.612 0.720 0.523 0.526 11-4 9 Ridgeline 0.599 0.667 0.553 0.501 8-4 10 Snow Canyon 0.570 0.727 0.417 0.556 8-3 11 Mtn. View 0.543 0.333 0.746 0.572 2-4 12 Stansbury 0.500 0.538 0.457 0.520 7-6 13 Hillcrest 0.481 0.538 0.426 0.478 9-7 14 Uintah 0.467 0.500 0.420 0.525 10-10 15 Crimson Clfs 0.457 0.231 0.674 0.502 3-10 16 Tooele 0.457 0.357 0.547 0.507 5-9 17 Mtn. Crest 0.435 0.308 0.554 0.472 4-9 18 Timpanogos 0.430 0.353 0.488 0.521 6-11 19 Dixie 0.418 0.233 0.580 0.517 3-9 20 Jordan 0.392 0.263 0.494 0.511 5-14 21 Bear River 0.369 0.286 0.432 0.464 4-10 22 Logan 0.354 0.240 0.441 0.478 4-11 23 Murray 0.351 0.286 0.388 0.478 4-10 24 Pine View 0.333 0.000 0.625 0.513 0-11 25 Provo 0.324 0.167 0.446 0.479 2-10 26 Cottonwood 0.313 0.222 0.383 0.408 2-7

Class 3A Rankings Rank School RPI WP OWP OOWP W-L 1 Carbon 0.721 0.900 0.573 0.579 9-1 2 Emery 0.712 0.957 0.505 0.539 14-0 3 Canyon View 0.682 0.733 0.662 0.537 9-3 4 Morgan 0.664 0.692 0.650 0.601 9-4 5 Ogden 0.572 0.614 0.551 0.482 9-5 6 Union 0.572 0.538 0.615 0.527 7-6 7 Delta 0.538 0.500 0.582 0.510 6-6 8 No. Sanpete 0.513 0.429 0.602 0.497 6-8 9 Juab 0.500 0.440 0.558 0.507 7-8 10 Manti 0.480 0.500 0.447 0.534 9-9 11 Summit Acad 0.475 0.493 0.452 0.497 8-7 12 Richfield 0.469 0.417 0.503 0.546 5-7 13 So. Summit 0.456 0.500 0.389 0.555 5-5 14 Juan Diego 0.432 0.375 0.475 0.495 3-5 15 Grantsville 0.410 0.429 0.371 0.498 6-8 16 Judge 0.380 0.400 0.347 0.436 2-3 17 Prov. Hall 0.324 0.133 0.491 0.430 2-13 18 Ben Lomond 0.225 0.143 0.268 0.399 1-6 19 LCA 0.000 0.000 0.000 0.000 0-0

Class 2A Rankings Rank School RPI WP OWP OOWP W-L 1 Parowan 0.825 1.150 0.547 0.614 5-0 2 Kanab 0.698 0.808 0.625 0.538 10-3 3 Millard 0.674 0.650 0.727 0.544 6-4 4 No. Summit 0.670 0.946 0.419 0.559 11-3 5 No. Sevier 0.666 0.828 0.538 0.514 12-4 6 So. Sevier 0.647 0.786 0.538 0.518 10-4 7 Draper APA 0.622 0.857 0.410 0.520 6-1 8 Wasatch Ac. 0.579 0.500 0.736 0.226 1-1 9 St. Joseph 0.577 0.813 0.360 0.496 6-2 10 San Juan 0.542 0.591 0.498 0.519 6-5 11 Beaver 0.528 0.625 0.436 0.509 5-3 12 Rowland Hall 0.495 0.708 0.284 0.480 4-2 13 ALA 0.480 0.446 0.524 0.433 6-8 14 SL Academy 0.460 0.500 0.435 0.395 1-1 15 Waterford 0.456 0.525 0.374 0.511 5-5 16 Duchesne 0.447 0.283 0.604 0.477 4-11 17 Enterprise 0.445 0.339 0.529 0.547 4-10 18 UM Camp Will. 0.437 0.600 0.276 0.431 3-2 19 Am. Heritage 0.434 0.250 0.646 0.305 1-3 20 Grand 0.416 0.346 0.467 0.502 4-9 21 ICS 0.413 0.327 0.492 0.450 4-9 22 Freedom Prep 0.404 0.500 0.299 0.447 3-3 23 Water Canyon 0.374 0.200 0.517 0.510 1-4 24 Gunnison 0.358 0.333 0.366 0.435 2-4 25 Merit 0.329 0.333 0.333 0.286 1-2 26 Maeser 0.324 0.125 0.508 0.388 1-7 27 UM Hillfield 0.279 0.500 0.000 0.545 1-1 28 APA WV 0.184 0.000 0.354 0.251 0-6 29 Rockwell 0.163 0.000 0.274 0.398 0-6