High school boys wrestling: A closer look at the 60 participants in the 24th annual Utah All-Star Duals

The 24th annual Utah All-Star Duals will take place Tuesday at the UCCU Center at UVU, with the first matches beginning at 5:45 p.m.

This year’s event will feature 60 boys participants invited by USA Wrestling Utah broken up into four teams. There is a team of wrestlers for 6A-5A, 4A-3A, 2A-1A and then a wild-card team. The event runs in conjunction with the girls All-Star Duals at the same time.

Here’s a look at the invited participants for all four teams.

6A-5A All-Stars

106 — Perry Fowler, Syracuse

113 — Kaleb Blackner, Roy

120 — Mason Carlson, Syracuse

126 — Ben Kohler, Wasatch

132 — Hudson Palmer, Farmington

138 — Layne Kleimann, Mountain Ridge

144 — Noah Bull, Layton

150 — Josh Fish, Westlake

157 — Bradley Farrer, Pleasant Grove

165 — Logan Hancey, Fremont

175 — Banks Love, Bingham

190 — Trevyn Gates, Pleasant Grove

215 — Cayaen Smith, Pleasant Grove

285 — Cash Henderson, Woods Cross

4A-3A All-Stars

106 — James Rollins, Mountain Crest

113 — Monty Christiansen, Emery

120 — Bryce Pulver, South Summit

126 — Michael Alexander, Uintah

132 — Kaden Guymon, Snow Canyon (injured)

138 — Hayden Park, Juab

144 — Lincoln Lofthouse, Mountain Crest

150 — Tucker Roybal, Union

157 — Brandon Ploehn, Stansbury

165 — Ben Smith, South Summit

175 — Bridger Thalman, Mountain Crest

190 — Landen Shurtleff, Payson

215 — Dallin Sweat, Manti

285 — Trayvn Boger, South Summit

2A-1A All-Stars

106 — Max McKinlay, North Sevier

113 — Chad Yellow, San Juan

120 — Kolter Kelly, Millard

126 — Dak Eldredge, Millard

132 — Dillon Ivie, Altamont

138 — Austin Paris, Grand

144 — Sam Rasmussen, Millard

150 — Colton Barnes, Milford

157 — Jacob Marshall, Panguitch

165 — Morgan Tingey, Millard

175 — Kaden Turner, Millard

190 — Emilio Jackson, Millard

215 — Kutler Matheson, Beaver

285 — Taylor Black, San Juan

Wildcard All-Stars

106 — Ethan Sharp, Uintah

113 — Krew King, North Sanpete

120 — Karson Shelley, Spanish Fork

126 — Israel Borge, Westlake

132 — Glade Harman, Mountain View

132 — Teague Brown, Syracuse

132 — Austin Ellis, Davis

138 — Russell Evans, Beaver

138 — Jason Worthley, Fremont

138 — Jace Lemons, Layton

144 — Tege Kelley, American Fork

150 — Brody Rhoades, Uintah

157 — Brayden Robison, Westlake

165 — Quayde Beck, Payson

175 — Kaden Bennie, Layton

190 — Tevita Valeti, Springville

215 — Marc Richardson, Canyon View

285 — Austin McNaughtan, Wasatch