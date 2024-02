High school swimming: 4A state meet results from Friday’s preliminaries

The preliminary round of the 4A state swim meet was held at BYU on Friday afternoon with teams and swimmers positioning themselves for Saturday’s finals, which get underway at 10 a.m.

Ridgeline girls and Crimson Cliffs boys are the defending state champs. Both won their respective region champions two weeks ago and will be among the favorites to claim the 4A state championship.

Here’s a list of the top eight qualifiers for Saturday’s finals in each event.

4A girls state swim meet

Friday’s preliminary results

At BYU

Top 8 qualifiers

200 medley relay



Ridgeline, 1:53.88 Cottonwood, 1:55.26 Park City, 1:56.35 Crimson Cliffs, 1:58.63 Green Canyon, 1:59.34 Snow Canyon, 1:59.94 Cedar, 2:00.89 Sky View, 2:01.24

200 freestyle



Avery Bulkley, Payson, 1:55.99 Dylan Romprey, Desert Hills, 1:57.57 Gretchen Lane, Park City, 1:58.51 Laura Rigby, Ridgeline, 1:58.93 Lauren Biglow, Park City, 2:00.01 Tayte Swenson, Park City, 2:02.53 McKenzie Mugleston, Snow Canyon, 2:02.84 Addison Taylor, Cedar, 2:04.50

200 individual medley



Kathleen Richter, Murray, 2:13.73 Sarah Cook, Ridgeline, 2:14.44 Chesney Bonner, Desert Hills, 2:15.11 Adessa Talbot, Cottonwood, 2:15.25 Maisey Preece, Payson, 2:19.93 Emma Stevens, Desert Hills, 2:21.26 Isabelle Christensen, Ridgeline, 2:21.80 Claire Pocock, Provo, 2:23.27

50 freestyle



Raiden Harris, Timpanogos, 24.07 Brooklyn Richter, Murray, 24.12 Natty Alonso, Cottonwood, 24.74 Sydney Weeks, Provo, 25.33 Kendra Warren, Ridgeline, 25.55 Haley Bott, Payson, 25.88 Brooklyn Bischoff, Ridgeline, 25.91 Hannah Quinn, Park City, 25.93

100 butterfly



Chesney Bonner, Desert Hills, 58.52 Sarah Cook, Ridgeline, 58.55 Adessa Talbot, Cottonwood, 59.54 Malacha Leonard, Logan, 1:02.02 Kinzlee Taylor, Logan, 1:02.25 Rylie Corry, Green Canyon, 1:02.57 Kate Walker, Crimson Cliffs, 1:03.13 Shyanne Standing, Hurricane, 1:03.81

100 freestyle



Brooklyn Richter, Murray, 52.62 Sydney Weeks, Provo, 54.61 Claire Daley, Crimson Cliffs, 55.17 Maisey Preece, Payson, 55.78 Bryn Nielsen, Green Canyon, 56.11 Zoey Hunter, Mountain Crest, 56.36 Hannah Quinn, Park City, 56.43 Addison Taylor, Cedar, 57.06

500 freestyle



Avery Bulkley, Payson, 5:04.93 Gretchen Lane, Park City, 5:18.04 McKenzie Mugleston, Snow Canyon, 5:18.12 Laura Rigby, Ridgeline, 5:19.91 Tayte Swenson, Park City, 5:28.14 Dylan Romprey, Desert Hills, 5:28.24 Kaitlyn Bonnett, Provo, 5:31.73 Amber Lawyer, Sky View, 5:35.59

200 freestyle relay



Ridgeline, 1:41.73 Murray, 1:42.87 Provo, 1:44.31 Payson, 1:44.72 Desert Hills, 1:45.41 Park City, 1:46.65 Snow Canyon, 1:47.21 Timpanogos, 1:48.23

100 backstroke



Raiden Harris, Timpanogos, 58.43 Natty Alonso, Cottonwood, 48.94 Kathleen Richter, Murray, 1:00.79 Lauren Biglow, Park City, 1:00.83 Tayley Meyerson, Sky View, 1:01.53 Zoey Hunter, Mountain Crest, 1:02.91 Kaitlyn Bonnett, Provo, 1:04.30 Olivia Price, Cedar, 1:05.12

100 breaststroke



Isabelle Christensen, Ridgeline, 1:09.34 Claire Daley, Crimson Cliffs, 1:11.44 Ava Roberts, Ridgeline, 1:12.86 Kendra Warren, Ridgeline, 1:13.16 Rylie Corry, Green Canyon, 1:14.12 Annelise Han, Park City, 1:14.81 Paloma Manriquez, Cedar, 1:14.89 Maddie Nicholson, Tooele, 1:15.02

400 freestyle relay



Park City, 3:42.16 Rigeline, 3:43.22 Payson, 3:45.40 Desert Hills, 3:48.26 Murray, 3:49.00 Provo, 3:50.90 Crimson Cliffs, 3:52.60 Cedar, 3:55.48

4A boys state swim meet

Friday’s preliminary results

At BYU

Top 8 qualifiers

200 medley relay



Crimson Cliffs, 1:40.73 Jordan, 1:40.90 Sky View, 1:42.18 Uintah, 1:42.18 Hillcrest, 1:42.46 Orem, 1:42.71 Desert Hills, 1:43.27 Cedar, 1:43.37

200 freestyle



Robert Barton, Jordan, 1:43.34 Jaime Taylor, Park City, 1:45.82 Jagger Morton, Uintah, 1:48.62 Marcus Richter, Murray, 1:49.56 Mackey Cook, Crimson Cliffs, 1:49.90 David Leon-Moreno, Dixie, 1:50.14 Chris Lopez, Mountain crest, 1:50.36 James Christensen, Orem, 1:51.24

200 individual medley



Ashten Krans, Cedar, 2:02.03 Bode Anders, Cottonwood, 2:04.04 Mateo Flores Montes De Oca, Orem, 2:04.38 Kyler Kwant, Mountain Crest, 2:05.18 Taylor Fox, Crimson Cliffs, 2:05.27 Chase Dehoe, Crimson Cliffs, 2:05.86 Riser Lundeberg, Murray, 2:06.04 Thomas Powers, Hillcrest, 2:06.90

50 freestyle



Andrew Carlile, Dixie, 21.69 Peter Gibbons, Sky View, 21.84 Owen Hirschi, Jordan, 21.85 Keegan Elgie, Park City, 21.99 Boston Plumb, Crimson Cliffs, 21.99 Austin Sorensen, Murray, 22.10 Aiden Martin, Murray, 22.59 Soldier Shreeve, Mountain Crest, 22.61

100 butterfly



Robert Barton, Jordan, 49.91 Ben Walters, Sky View, 52.61 Derek Hall, Crimson Cliffs, 53.09 Jagger Morton, Uintah, 53.18 Mackey Cook, Crimson Cliffs, 54.91 Somun Pak, Desert Hills, 55.08 Jaten Barraclough, Uintah, 55.50 Bode Anders, Cottonwood, 55.71

100 freestyle



Zach Richter, Murray, 47.26 Peter Gibbons, Sky View, 47.98 Owen Hirschi, Jordan, 48.29 Bronson Plumb, Crimson Cliffs, 48.81 Austin Sorensen, Murray, 49.23 Jaime Taylor, Park City, 49.81 Soldier Shreeve, Mountain Crest, 49.88 Aiden Martin, Murray, 50.01

500 freestyle



Keegan Elgie, Park City, 4:43.30 David Leon-Moreno, Dixie, 4:54.94 Derek Hall, Crimson Cliffs, 4:55.64 Marcus Richter, Murray, 5:00.22 Harris Bae, Park City, 5:01.01 Anthony Finger, Crimson Cliffs, 5:03.24 Cody Judd, Crimson Cliffs, 5:06.64 Blake Reed, Sky View, 5:09.74

200 freestyle relay



Murray, 1:29.38 Crimson Cliffs, 1:30.83 Jordan, 1:30.92 Mountain Crest, 1:31.90 Park City, 1:32.27 Desert Hills, 1:33.86 Bear River, 1:34.86 Payson, 1:35.97

100 backstroke



Andrew Carlile, Dixie, 51.39 Justin Granado, Cedar, 54.45 Solmun Pak, Desert Hills, 54.54 Alex Skorut, Hillcrest, 55.40 Kala Cabana, Crimson Cliffs, 55.46 Anthony Finger, Crimson Cliffs, 55.77 Jaden Hyer, Bear River, 56.51 Brigham Skinner, Mountain Crest, 56.99

100 breaststroke



Thomas Powers, Hillcrest, 1:00.22 Zach Richter, Murray, 1:00.34 Ben Walters, Sky View, 1:00.75 James Christensen, Orem, 1:01.00 Chase Kehoe, Crimson Cliffs, 1:01.04 Ludwig Ibarra, Orem, 1:02.19 Hunter Iverson, Desert Hills, 1:02.90 Riser Lundeberg, Murray, 1:02.97

400 freestyle relay