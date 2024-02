High school swimming: 6A state meet results from Friday’s preliminaries

The preliminary round of the 6A state swim meet was held at BYU on Friday afternoon with teams and swimmers positioning themselves for Saturday’s finals, which get underway at 10 a.m.

Lone Peak’s girls and Skyridge’s boys are the defending state champs, and both are coming off region championships and will be the favorites to repeat at state.

Here’s a list of the top eight individual qualifiers for Saturday’s finals in each event.

6A girls state swim meet

Friday’s preliminary results

At BYU

Top eight qualifiers

200 medley relay



Skyridge, 1:49.12 Lone Peak, 1:50.11 Pleasant Grove, 1:52.19 Lehi, 1:52.73 American Fork, 1:54.15 Riverton, 1:57.05 Farmington, 1:58.99 Westlake, 1:59.18

200 freestyle



Haylee Tiffany, Lone Peak, 1:52.31 Emme Brewer, Lone Peak, 1:58.37 Waimea Barlow, Weber, 2:00.37 Chloe Rasband, Layton, 2:01.25 Sophie Topham, Lone Peak, 2:01.41 Isabella Robinson, Lone Peak, 2:01.68 Meadow Tatum, Mountain Ridge, 2:01.88 Kara Moir, Skyridge, 2:02.97

200 individual medley



Taylor Bennett, Lone Peak, 2:07.14 Ava Clegg, Lone Peak, 2:15.53 Grace Wilson, 2:16.76 Alexandra Lund, Riverton, 2:17.43 Anya Clark, Skyridge, 2:19.04 Elsie Crowell, Farmington, 2:21.01 Alyssa Soderquist, Lehi, 2:21.88 Evie Hershkop, Lone Peak, 2:22.94

50 freestyle



Sophie Scoville, Pleasant Grove, 24.06 Breeze Ohlson, Herriman, 24.79 Kennedy Bennett, Lone Peak, 25.08 Dylan Egbert, Lone Peak, 25.17 Ella Comire, Skyridge, 25.18 Addie Harding, American Fork, 25.18 Hayley Bachman, Copper Hills, 25.51 Addi Zobrist, Lehi, 25.81

100 butterfly



Danielle Cannon, Skyridge, 59.38 Grace Wilson, Lone Peak, 59.99 Chloe Rasband, Layton, 1:00.36 Breeze Ohlson, Herriman, 1:00.97 Lucy Haymond, Riverton, 1:01.81 Kalia Hasselbach, Lehi, 1:01.81 Eva Ellington, Skyridge, 1:02.45 Avery Dyer, Westlake, 1:02.52

100 freestyle



Haylee Tiffany, Lone Peak, 51.34 Pleasant Grove, Pleasant Grove, 53.59 Meadow Tatum, Mountain Ridge, 55.12 Shelby Clegg, American Fork, 55.21 Ella Comire, Skyridge, 55.78 Hayley Bachman, Copper Hills, 56.03 Isabella Robinson, Lone Peak, 56.24 Madison Salazar, Syracuse, 56.65

500 freestyle



Taylor Bennett, Lone Peak, 5:16.00 Emme Brewer, Lone Peak, 5:19.04 Kara Moir, Skyridge, 5:23.69 Waimea Barlow, Weber, 5:27.90 Ellie Sintay, Skyridge, 5:28.35 Sophie Topham, Lone Peak, 5:28.75 Alexandra Lund, Riverton, 5:33.80 Ava Ming, Herriman, 5:34.49

200 freestyle relay



Lone Peak, 1:36.06 Skyridge, 1:43.61 Herriman, 1:45.65 Copper Hills, 1:45.92 Layton, 1:46.48 Lehi, 1:47.05 Mountain Ridge, 1:47.18 Bingham, 1:48.17

100 backstroke



Danielle Cannon, Skyridge, 58.26 Kennedy Bennett, Lone Peak, 59.98 Lily Hyde, Pleasant Grove, 1:00.30 Addie Harding, American Fork, 1:00.50 Kalia Hasselbach, Lehi, 1:00.80 Elsie Crowell, Farmington, 1:01.14 Alyssa Soderquist, Lehi, 1:01.55 Hallie Ehat, American Fork, 1:02.16

100 breaststroke



Anya Clark, Skyridge, 1:04.06 Ava Clegg, Lone Peak, 1:08.10 Addi Zobrist, Lehi, 1:08.32 Shelby Clegg, American Fork, 1:09.25 Dylan Egbert, Lone Peak, 1:10.82 Ruby Homer, Pleasant Grove, 1:13.07 Christian Parsons, Layton, 1;13.50 Avery Dyer, Westlake, 1:13.83

400 freestyle relay



Lone Peak, 3;31.95 American Fork, 3:47.79 Riverton, 3;51.01 Copper Hills, 3:53.10 Herriman, 3:53.78 Lehi, 3:54.80 Mountain Ridge, 3:54.83 Layton, 3:56.60

Swimmers compete in a girls 50-meter freestyle preliminary race at the 6A state meet at BYU on Friday, Feb. 23. Provided by Casey Moes

4A boys state swim meet

Friday’s preliminary results

At BYU

Top eight qualifiers

200 medley relay



Skyridge, 1:38.36 American Fork, 1:39.14 Corner Canyon, 1:40.18 Mountain Ridge, 1:41.66 Lone Peak, 1:42.19 Pleasant Grove, 1:42.69 Layton, 1:42.91 Syracuse, 1:43.28

200 freestyle



Lincoln Hymas, Bingham, 1:45.20 Mason Hemmert, Skyridge, 1:45.43 Sam Petersen, American Fork, 1:47.18 Graden Tennant, Bingham, 1:47.19 Garrett Barker, Davis, 1:48.05 Max Dickson, American Fork, 1:48.18 Nathan Dutton, Lone Peak, 1:49.51 Jack Haney, Lone Peak, 1:49.83

200 individual medley



Wade Ogden, Skyridge, 1:58.79 Andrew Lengler, Copper Hills, 2:00.53 Truman James, American Fork, 2:01.03 Weston Stewart, Lone Peak, 2:02.39 Konnor Spencer, Corner Canyon, 2:03.66 Van Haney, Lone Peak, 2:04.50 Connor Clark, Skyridge, 2:05.35 Austin Smith, Pleasant Grove, 2:05.35

50 freestyle



Sawyer Portillo, Syracuse, 21.30 Jaxon Fellingham, American Fork, 21.66 Xander Berg, Lone Peak, 21.83 Sam Mortensen, Skyridge, 22.20 Devin Harris, Fremont, 22.42 Huckleberry Burton, Mountain Ridge, 22.43 Davis Miller, American Fork, 22.59 Drew Moes, Herriman, 22.78

100 butterfly



Sawyer Portillo, Syracuse, 53.53 Beck Johnson, Lone peak, 53.54 Easton Adams, Weber, 53.76 Lincoln Burr, Skyridge, 54.10 Jonny Janzen, Riverton, 54.92 Dillon Giraldi, Skyridge, 54.92 Brayden Towns, Corner Canyon, 55.68 Aiden Butler, Syracuse, 56.32

100 freestyle



Jaxon Fellingham, American Fork, 47.34 Mason Hemmert, Skyridge, 47.56 Xander Berg, Lone Peak, 47.88 Marco Luckham, Layton, 48.51 Sam Mortensen, Skyridge, 48.94 Jack Haney, Lone Peak, 49.55 Andrew Lengler, Copper Hills, 49.75 Cole Ehat, American Fork, 49.98

500 freestyle



Lincoln Hymas, Bingham, 4:43.70 Nate Moir, Skyridge, 4:47.04 Sam Petersen, American Fork, 4:47.52 Weston Stewart, Lone Peak, 4:49.20 Graden Tennant, Bingham, 4:52.48 Nathan Dutton, Lone Peak, 4:57.48 Davy Hoyal, Lone Peak, 4:57.54 Van Haney, Lone Peak, 4:58.76

200 freestyle relay



Skyridge, 1:27.62 Lone Peak, 1:28.59 Syracuse, 1:30.14 Mountain Ridge, 1:32.21 American Fork, 1:32.30 Corner Canyon, 1:33.19 Farmington, 1:33.43 Davis, 1:33.96

100 backstroke



Truman James, American Fork, 51.48 Lincoln Burr, Skyridge, 52.87 Huckleberry Burton, Mountain Ridge, 53.49 Davis Miller, American Fork, 53.99 Payton Hill, Riverton, 54.99 Marco Luckham, Layton, 55.16 Drew Moes, Herriman, 55.52 Beck Johnson, Lone Peak, 55.64

100 breaststroke



Nate Moir, Skyridge, 59.88 Wade Ogden, Skyridge, 1:00.24 Connor Clark, Skyridge, 1:00.67 Konnor Spencer, Corner Canyon, 1:01.16 Noah Wayman, Syracuse, 1:02.23 Gabriel Campbell, Syracuse, 1:02.23 Steven Collins, Mountain Ridge, 1:02.49 Colton Parsons, Layton, 1:02.55

400 freestyle relay