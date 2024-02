High school boys wrestling: Defending 6A champ Layton rolls to 6A Divisional meet title, Westlake edges Pleasant Grove

The Layton Lancers dominated the 6A state tournament a year ago, and after their terrific showing at the 6A Divisional meet on Saturday, there’s no reason to think they can’t repeat.

Layton rolled to the Divisional A title at Syracuse High School, finishing with 355.5 points, well ahead of runner-up Corner Canyon’s 272.5 points.

Layton finished with six individual champions and qualified 24 wrestlers for the state tournament, which will be held Feb. 16-17 at UVU.

Corner Canyon qualified 19 wrestlers to state.

In the Divisional B meet, host Westlake looked right at home on its own mat, tallying 314 points to edge region foe Pleasant Grove, which scored 270 points.

Both teams qualified 20 wrestlers to state.

There will be seven wrestlers looking to defend their 6A state championships at this year’s state meet: American Fork’s Hanks Jacobson, Syracuse’s Mason Carlson, Layton’s Geronimo Rivera, American Fork’s Tege Kelley, Pleasant Grove’s Brad Farrer, Fremont’s Logan Hancey and Pleasant Grove’s Trevyn Gates.

Boys 6A Divisional A

At Syracuse High School

Team scores



Layton, 355.5 Corner Canyon, 272.5 Fremont, 228 Mountain Ridge, 214.5 Syracuse, 198.5 Lehi, 173.5 Riverton, 168.5 Weber, 79

Individual results



106 — 1. Samuel Moody, Riverton; 2. Tanner Telford, Corner Canyon; 3. Perry Fowler, Syracuse; 4. Kacen Jones, Corner Canyon; 5. Porter Carlson, Syracuse; 6. Easton Rolson, Riverton; 7. Michael Kowalski, Layton; 8. Rave Morby, Layton.

113 — 1. Aiden Bastian, Layton; 2. Hudson York, Corner Canyon; 3. Coleton Tobler, Copper Hills; 4. Ryker Nelson, Syracuse; 5. Ian Schoenfeld, Syracuse; 6. Calin Olson, Riverton; 7. Hunter Hurl, Corner Canyon; 8. Landon Reynosa, Mountain Ridge.

120 — 1. Mason Carlson, Syracuse; 2. Lander Bosh, Layton; 3. Dagen Lamano, Layton; 4. Zack Anderson, Syracuse; 5. Andrew Jones, Weber; 6. Brice Lanman, Weber; 7. Richard Garcia, Mountain Ridge; 8. Boston Richins, Lehi.

126 — 1. Geronimo Rivera, Layton; 2. Parker Garcia, Mountain Ridge; 3. Lincoln Rex, Lehi; 4. Colby Tennant, Fremont; 5. Gunner Rasmussen, Weber; 6. Bracken Kentch, Syracuse; 7. Brayden Bath, Corner Canyon; 8. Carter Perkins, Syracuse.

132 — 1. Teague Brown, Syracuse; 2. Cole Fenwick, Layton; 3. Hadley Platt, Fremont; 4. Karl Ledbetter, Corner Canyon; 5. Cohen Mortensen, Lehi; 6. Treyden Christensen, Layton; 7. Frankie Harris, Syracuse; 8. Xander Martinez, Mountain Ridge.

138 — 1. Layne Kleimann, Mountain Ridge; 2. Jason Worthley, Fremont; 3. Jace Lemons, Layton; 4. Tucker Sorensen, Layton; 5. Carter Olson, Riverton; 6. Liam Eller, Corner Canyon; 7. Kelton Gonzales, Syracuse; 8. Heber McPherson, Riverton.

144 — 1. Noah Bull, Layton; 2. Easton Gines, Syracuse; 3. Mason Pehrson, Mountain Ridge; 4. Beck Olson, Lehi; 5. Porter Baclayon, Layton; 6. Jacob Roy, Riverton; 7. Judson Murdock, Fremont; 8. Lincoln Eure, Corner Canyon.

150 — 1. Gavin Regis, Layton; 2. Payden Woolsey, Corner Canyon; 3. Ammon Cannon, Lehi; 4. Coen Maxwell, Mountain Ridge; 5. Seth Apodaca, Layton; 6. Treyson Hunt, Fremont; 7. Bennett Neilson, Riverton; 8. Dylan Galant, Weber.

157 — 1. Preston Stevens, Mountain Ridge; 2. Kamren Wolff, Fremont; 3. Dawsen Pimentel, Layton; 4. Kalob Baker, Riverton; 5. Gage Brady, Corner Canyon; 6. Hayden Johnson, Mountain Ridge; 7. Kyle Nye, Corner Canyon; 8. Chase Titan, Layton.

165 — 1. Logan Hancey, Fremont; 2. Cooper Robins, Syracuse; 3. Mason Fink, Lehi; 4. Jonathon Inagaki, Layton; 5. Sterling Johnson, Riverton; 6. Deken Knowles, Corner Canyon; 7. Spencer Kochevar, Mountain Ridge; 8. Judson Yorgason, Fremont.

175 — 1. Kaden Bennie, Layton; 2. Caleb Robinson, Corner Canyon; 3. Landon Visser, Mountain Ridge; 4. Connor Kennedy, Layton; 5. Dylan Shafizadeh, Riverton; 6. Wyatt Rasmussen, Fremont; 7. Luke Jordan, Riverton; 8. Mason Mickiewicz, Lehi.

190 — 1. Leimana Fager, Corner Canyon; 2. Elijah Hawes, Layton; 3. Gage Watt, Riverton; 4. Jayce Wilbon, Mountain Ridge; 5. Logan Buckner, Copper Hills; 6. Sawyer Lynch, Fremont; 7. Collin Ralphs, Riverton; 8. Tolufale Fiaui, Corner Canyon.

215 — 1. Ridge Lindley, Fremont; 2. Collin Webb, Corner Canyon; 3. Ethan Sweet, Layton; 4. Tyler Croston, Layton; 5. Austin Stauffer, Lehi; 6. Jackson Olsen, Mountain Ridge; 7. Yitzhak Contreras, Corner Canyon; 8. Riley Huntsman, Riverton.

285 — 1. Takoa Byrd, Layton; 2. Kaydon Williams, Corner Canyon; 3. Braiden Moon, Layton; 4. Issac Sweat, Lehi; 5. Nathan Holladay, Corner Canyon; 6. Ty Hunter, Syracuse; 7. Will Struthers, Fremont; 8. Samuel Lee, Riverton.

Boys 6A Divisional B

At Westlake High School

Team scores



Westlake, 314 Pleasant Grove, 270 Davis, 247.5 Herriman, 173 Bingham, 169.5 Farmington, 133 Skyridge, 131 Lone Peak, 125

Individual results