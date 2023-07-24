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Monday, July 24, 2023 | 
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Deseret News 2023 men’s, women’s 5K results

By James Edward James Edwardjedward@deseretnews.com
SHARE Deseret News 2023 men’s, women’s 5K results
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Participants take off at the start of the Deseret News Marathon 5K race in Salt Lake City on Monday, July 24, 2023.

Laura Seitz, Deseret News

Female overall

Place (Overall) Name, City — Time

1. Adria Favero, Holladay — 17:22

2. Katie Conrad, Salt Lake City — 18:24

3. Rosemarie Dangerfield, Stansbury Park — 18:25

Female masters

Place (Overall) Name, City — Time

1. (21) Megan Call, Salt Lake City — 21:59

Female Under 12

Place (Overall) Name, City — Time

1. (16) Avery Grover, South Jordan — 21:23

2. (19) Bethany Mittelstaedt, Herriman — 21:51

3. (20) Autumn Wardle, Herriman — 21:51

4. (24) Nora Goodman, Sandy — 22:35

5. (25) Emmy Turner, West Bountiful — 22:37

6. (33) Lydia Johnson, West Bountiful — 23:38

7. (38) Mia Favero, Holladay — 24:09

8. (47) Emmy Favero, Holladay — 25:56

9. (55) Aisata Sidibe, Magna — 26:48

10. (77) Nicole Cagnacci, American Fork — 28:59

11. (84) Elsa Nebeker, Salt Lake City — 30:10

12. (117) Quinn Adkinson, West Jordan — 32:07

13. (138) Ruby Ash, Murray — 33:37

14. (153) Ruby Fox Chesnos, Kaysville — 34:42

15. (161) Zina Perez, North Salt Lake — 35:11

16. (164) Abigail Lash, South Jordan — 35:17

17. (173) Fern Jones, Twin Falls, ID — 36:08

18. (174) Bethany Lambert, South Jordan — 36:08

19. (186) Evelyn L Smith, Hill Air Force Base — 37:10

20. (198) Gabriella Brown, South Jordan — 38:35

21. (204) Ella Torres, North Salt Lake — 39:08

22. (225) Rosie Hurst, Sandy — 41:15

23. (232) Silje Abildso, Salt Lake City — 41:54

24. (241) Emily Orme, Saint George — 42:07

25. (243) Olivia Orme, Pleasant View — 42:11

26. (256) Olivia Arnell, Eagle, ID — 43:39

27. (262) Lilian Elder, Colgate, WI — 44:09

28. (263) Gracie Brown, South Jordan — 44:11

29. (264) Heidi Brown, South Jordan — 44:12

30. (269) Charlotte Arnell, Eagle, ID — 44:46

31. (277) Kamryn Hall, Kaysville — 45:28

32. (296) Elliot Miles, Greensboro, NC — 46:38

33. (297) Kenedee Dixon, Greensboro, NC — 46:42

34. (298) Aubre Eichelt, Cadott, WI — 46:49

35. (304) Lillee Hair, Salt Lake City — 47:11

36. (309) Melea Waitkevich, Saratoga Springs — 47:44

37. (311) Kloe Hall, Kaysville — 48:01

38. (319) Ellie James, Rock Springs, WY — 49:18

39. (321) Sydney Rowell, Smithfield — 50:07

40. (327) Ellie Grow, Layton — 51:17

41. (338) Sabra Shwe, West Jordan — 52:41

42. (339) Brandi Waitkevich, Saratoga Springs — 52:42

43. (368) Cordelia Morrison, Sandy — 1:00:05

44. (372) Audrey Linford, Salt Lake City — 1:00:22

45. (373) Hattie Linford, Salt Lake City — 1:00:22

46. (378) Helen Ayres, Murray — 1:02:03

47. (382) Rue Hilton, Ogden — 1:02:58

48. (383) Eliza Landeen, Layton — 1:03

49. (387) Amberlynn Hafoka, Salt Lake City, VT — 1:04:49

50. (390) Tessa Davis, Parowan — 1:06:14

51. (397) Aspen Ayres, Murray — 1:08:02

Female 12-14

Place (Overall) Name, City — Time

1. (12) Ella Goodman, Sandy — 21:06

2. (15) Adaline Dangerfield, Stansbury Park — 21:23

3. (18) Sophie Smith, Eagle Mountain — 21:45

4. (26) Madison Smith, Eagle Mountain — 22:44

5. (30) Mia Gabbart, Holladay — 23:21

6. (37) Alyssa Cram, Layton — 24:04

7. (39) Yllka Curtis, West Jordan — 24:55

8. (43) Laura Kotter, Holliday — 25:22

9. (44) Angela Kotter, Holliday — 25:25

10. (50) Gabriella Henry, Farmington — 26:21

11. (53) Sarah Harris, Kaysville — 26:42

12. (57) Natalia Mcmahan, Oceanside, CA — 27:04

13. (62) Kaitlyn Harris, Kaysville — 27:40

14. (67) Sophia Kotter, Holliday — 28:02

15. (68) Catherine Holley, Valencia, CA — 28:03

16. (70) Mariama Sidibe, Magna — 28:10

17. (74) Eedie Jones, Jefferson City, MO — 28:32

18. (78) Grace Williams, Southampton, NA — 29:01

19. (93) Ruby Waite, Riverton — 30:42

20. (95) Amy Rowley, Cottonwood Heights — 30:57

21. (96) Eliza Orme, Saint George — 31:01

22. (104) Jane Breinholt, Salt Lake City — 31:15

23. (107) Eliza Bauman, Jefferson City, MO — 31:28

24. (108) Sadie Bauman, Holladay — 31:28

25. (111) Nairi Perez, North Salt Lake — 31:35

26. (116) Lyla Ash, Murray — 32:06

27. (125) Ellah Allred, Meridian, ID — 32:36

28. (132) C Hadfield, Erda — 33:29

29. (133) Sunny Kikkert, Cottonwood Heights — 33:32

30. (148) Jane Hansen, Holladay — 34:07

31. (149) Sophie Hansen, Holladay — 34:07

32. (167) Dahlia Jones, Twin Falls, ID — 35:34

33. (185) Brooklyn Gapinski, Bluffdale — 37:07

34. (188) Eleanor Grant, Salt Lake City — 37:32

35. (201) Ava Ash, South Jordan — 38:51

36. (228) Kierra Bitner, Draper — 41:41

37. (236) Allison Busby, Tucson, AZ — 42:02

38. (275) Lilah Hartley, Farr West — 45:25

39. (284) Valeen Hyde, West Valley City — 46:01

40. (292) Lexi Miles, Greensboro, NC — 46:29

41. (329) Jaymee Grow, Layton — 51:23

42. (330) Ashley Grow, Layton — 51:24

43. (352) Alexis Spencer, Syracuse — 55:38

44. (355) Rosana Hafoka, Salt Lake City — 55:55

45. (375) Chloe Brown, South Jordan — 1:00:49

46. (380) Brooklyn Hurst, West Jordan — 1:02:48

47. (389) Kinsley Davis, Parowan — 1:06:11

48. (391) Ashlyn Davis, Parowan — 1:06:15

Female 15-18

Place (Overall) Name, City — Time

1. (5) Breelyssa Leeper, South Jordan — 18:48

2. (6) Alayna Wardle, Herriman — 19:24

3. (7) Brooklyn Tarr, Herriman — 19:33

4. (9) Julia Rust, wanship — 20:17

5. (10) Molly Merrill, Murray — 20:41

6. (11) Grace Waite, Riverton — 20:42

7. (13) Cambree Benson, Riverton — 21:19

8. (14) Zarah Wiet, Herriman — 21:21

9. (31) Emma Gabbart, Holladay — 23:22

10. (35) Quinn Venzor, Salt Lake City — 23:46

11. (36) Portia Boggess, Alpine — 24:02

12. (42) Mikah Merrill, Murray — 25:00

13. (54) Breklyn Stout, Centerville — 26:48

14. (56) Naomi Ford, Millcreek — 27:04

15. (59) Cayla Stout, Centerville — 27:14

16. (60) Annika Stout, Centerville — 27:14

17. (66) Kaylee Bitner, Draper — 28:02

18. (72) Millie Sidibe, Magna — 28:23

19. (73) Haley Rodabough, West Bountiful — 28:26

20. (82) Abby Evans, Sandy — 30:00

21. (83) Maddie Orme, Pleasant View — 30:06

22. (86) Lily Anderson, Pleasant Grove — 30:17

23. (103) Magdalena Mcmahan, Oceanside, CA — 31:14

24. (113) Breeanna Thurgood, West Bountiful — 31:41

25. (130) J Hadfield, Erda — 33:08

26. (145) Sarajane Matheson, Salt Lake City — 33:56

27. (210) Sadie Walton, Millcreek — 39:33

28. (235) Josie Neel, Draper — 42:00

29. (260) Kat Adams, Bountiful — 44:03

30. (270) Reece Hartley, Farr West — 45:01

31. (313) Jayci Wight, Herriman — 48:11

32. (317) Isabelle Byram, Tooele — 49:07

33. (343) Ollie Diehl, Denver, CO — 54:07

34. (349) Gigi Diehl, Denver, CO — 54:25

35. (354) Annselina Tuaefe, Salt lake — 55:55

Female 19-24

Place (Overall) Name, City — Time

1. (4) Rachel Burgoyne, Provo — 18:38

2. (8) Emma Jensen, Kaysville — 20:00

3. (28) Mia Schloegel, Leawood, KS — 23:14

4. (51) Rachel Sessions, Pleasant Grove — 26:31

5. (52) Jenna Stout, Centerville — 26:39

6. (64) Elsie Whitney, Calgary — 27:53

7. (80) Whitney Lang, Draper — 29:18

8. (81) Leena Rucker, Bountiful — 29:28

9. (85) Ericka Topacio, West Valley City — 30:14

10. (87) Mary Breinholt, Salt Lake City — 30:18

11. (88) Mary Allen, Salt Lake City — 30:19

12. (94) Ying Huang, West Valley City — 30:47

13. (97) Brittney Mikalauskas, Salt Lake City — 31:01

14. (100) Alexandra Call, North Salt Lake — 31:06

15. (101) Gretchen Call, Logan — 31:08

16. (109) Emma Bauman, Holladay — 31:28

17. (110) Grace Bauman, Holladay — 31:33

18. (115) Violetta Wharton, Holladay — 31:50

19. (129) Ellie Whiting, Holladay — 32:50

20. (147) Natalia Galicza, Salt Lake City — 34:06

21. (159) Addie Goettig, Lehi — 35:09

22. (165) Genesis Olmedo, Compton, CA — 35:26

23. (166) Chloe Topacio, West Valley City — 35:28

24. (211) Hannah Williams, Millcreek — 39:33

25. (239) Megan Jensen, Kaysville — 42:06

26. (248) Lisa Thurgood, Salt Lake City — 42:33

27. (255) Francis Skinner, Syracuse — 43:19

28. (276) Kiana Allen, Kaysville — 45:27

29. (281) Jill Griffin, Salt Lake City — 45:49

30. (293) Hannah Chandler, Rock Springs, WY — 46:29

31. (300) Kali Lamoreaux, Springville — 46:53

32. (302) Andrea Lopez, Salt Lake City — 46:55

33. (308) Hailey Chandler, Rock Springs, WY — 47:25

34. (346) Jessica Juluson Smith, Layton — 54:08

35. (376) Sophie Taggart, Salt Lake City — 1:00:49

Female 25-29

Place (Overall) Name, City — Time

1. (17) Sam Hall, American Fork — 21:38

2. (27) Madeline Wolfenbarger, Tooele — 23:02

3. (61) Danika Borcik, Salt Lake City — 27:28

4. (106) Julie Tang, Taylorsville — 31:23

5. (123) Natalia Reyes, Holladay — 32:21

6. (137) Marlee Malohi, Arlington, TX — 33:37

7. (140) Allana Soriano, Layton — 33:40

8. (142) Kate Babcock, New York, NY — 33:53

9. (146) Cassidy Sterrett, Taylorsville — 33:57

10. (155) Jorie-Ann Jasmine, Layton — 34:54

11. (160) Hailee Wiggins, Draper — 35:09

12. (168) Monet West, Sandy — 35:38

13. (169) Amanda Callahan, Holladay Cottonwood — 35:39

14. (177) Kausha Lebeau, Salt Lake City — 36:23

15. (180) Pamela Candido, Murray — 36:49

16. (191) Emily Marshall, South Jordan — 37:54

17. (193) Karen Jijon, Taylorsville — 38:14

18. (206) Avery Donkin, Salt Lake City — 39:08

19. (209) Lennyx Hatch, Livermore, CA — 39:33

20. (231) Emily Vawdrey, Lehi — 41:50

21. (247) Brooke Jensen, Kaysville — 42:22

22. (249) Haley Todd, Eagle Mountain — 42:34

23. (258) Kaci Jones, Murray — 43:43

24. (288) Xayelyh Ovalle, Pleasant Grove — 46:14

25. (301) Alma Lopez, Salt Lake City — 46:53

26. (310) Katelyn Hall, Kaysville — 47:53

27. (326) Shannon Lamoreaux, Alpine — 51:14

28. (334) Ashley Davis, Bountiful — 52:26

29. (353) Jessica Spencer, Salt Lake City — 55:39

30. (365) Jennica Watkins, West Jordan — 58:43

31. (381) Emily Hilton, Ogden — 1:02:52

Female 30-34

Place (Overall) Name, City — Time

1. (41) Olivia Kimball, Salt Lake City — 24:57

2. (76) Ahinoam Pollack, Tilburg, NA — 28:54

3. (79) Yoselin Woffinden, Herriman — 29:13

4. (90) Lindsay Petersen, Tooele — 30:22

5. (99) Natalie Allen, South Salt Lake — 31:06

6. (112) Ana Brown, Taylorsville — 31:39

7. (152) Amanda Sterrett, Taylorsville — 34:27

8. (187) Jennifer Johnson, Layton — 37:20

9. (197) Sahar Ameri, Millcreek — 38:27

10. (199) Reyna King, West Valley City — 38:49

11. (202) Amanda Hunsaker, South Jordan — 38:53

12. (207) Elizabeth Rodie, Salt Lake City — 39:09

13. (212) Lorena Iorg, Herriman — 39:36

14. (213) Kelly Nelson, Sandy — 39:43

15. (215) Kara Fielding, Layton — 39:45

16. (227) Jessica Williams, Kearns — 41:36

17. (230) April Mao, Salt Lake City — 41:47

18. (279) Ashley Wright, Cottonwood Heights — 45:35

19. (285) Sarah Frisone, Kearns — 46:08

20. (299) Lara Holman, Layton — 46:50

21. (306) Emily Remington, Bluffdale — 47:21

22. (312) Hilary Georgell, Santaquin — 48:05

23. (316) Christie Chandler, Rock Springs, WY — 48:22

24. (318) Katie James, Rock Springs, WY — 49:12

25. (323) Natalia Hatathli, Tuba City, AZ — 51:08

26. (340) Reyna King, West Valley City — 53:09

27. (341) Cassandra Gowen, Midvale — 53:44

28. (348) Emili Jones, Omaha, NE — 54:12

29. (366) Morgan Parkinson, Cottonwood Heights — 58:50

30. (371) Lottie Johnson, Bountiful — 1:00:13

31. (396) Alisha Royall, South Jordan — 1:07:33

Female 35-39

Place (Overall) Name, City — Time

1. (29) Cassie Jones, Morrison, CO — 23:19

2. (34) Lindsay Lewis, Herriman — 23:41

3. (63) Rachel Forrest, Salt Lake City — 27:50

4. (105) Tami Vickrey, Herriman — 31:19

5. (119) Aleesha Marshall, Kaysville — 32:13

6. (122) Jennifer Warenski, Tooele — 32:20

7. (124) Lindsay Vargo, Sandy — 32:23

8. (126) Angie Wadman, Farmington — 32:37

9. (150) Courtney Polifka, Saratoga Springs — 34:20

10. (151) Aiko Slesk, Lehi — 34:27

11. (154) Tiffany Wayment, Bountiful — 34:46

12. (157) Jessica Pace, Riverton — 34:59

13. (175) Molly Jones, Twin Falls, ID — 36:13

14. (181) Karyn Byram, Tooele — 36:50

15. (195) Laura Averett, West Valley City — 38:17

16. (221) Linda Perez, North Salt Lake — 40:26

17. (222) Katie Mayne, Lehi — 40:36

18. (244) Melanie Harris, Kaysville — 42:15

19. (259) Julianne Gardner Arnell, Eagle, ID — 43:45

20. (268) Jill Lash, South Jordan — 44:39

21. (278) Amy Bonnemort, South Jordan — 45:29

22. (287) Nina Miles, Greensboro, NC — 46:12

23. (324) Latanya Hatathli, Flagstaff, AZ — 51:09

24. (325) Yen Lee, Millcreek — 51:14

25. (335) Jinyoung Logsdon, Heber City — 52:36

26. (336) Soo Ryun Lee, Bluffdale — 52:37

27. (364) Maegan Gillis, Eagle Mountain — 58:19

28. (369) Kimberly Morrison, Sandy — 1:00:06

29. (377) Abigail Ayres, Murray — 1:02:01

30. (393) Ambur Davis, Las Vegas, NV — 1:06:33

Female 40-44

Place (Overall) Name, City — Time

1. (22) Jennifer Liechti, Salt Lake City — 22:01

2. (45) Emily Dutson, Grantsville — 25:32

3. (58) Tara Leung, Salt Lake City — 27:08

4. (75) Sarah Allred, Meridian, ID — 28:46

5. (102) Kristine Orme, Pleasant View — 31:12

6. (118) Jen Gapinski, Bluffdale — 32:12

7. (120) Daena Adame, Salt Lake City — 32:16

8. (121) Cindy Fedor, Ogden — 32:20

9. (127) Erin Arnell, Kaysville — 32:46

10. (144) Heather Olson, Ashburn, VA — 33:55

11. (162) Steph Jones, North Salt Lake — 35:15

12. (179) Tressa Sidibe, Magna — 36:47

13. (183) Jessica Jones, Lincoln, NE — 36:56

14. (189) Victoria Lloyd, Syracuse — 37:45

15. (203) Marissa Heath, Murray — 39:01

16. (214) Heidi Perry, Orem — 39:44

17. (237) Brandi Bayliff, South Salt Lake — 42:03

18. (238) Natalie Wilson, Farmington — 42:04

19. (240) Yesenia Oyaga, Millcreek — 42:07

20. (251) Debra Hansen, Layton — 42:37

21. (257) Kellie Madsen, Salt Lake City — 43:43

22. (273) Elizabeth Buehler, Salt Lake City — 45:08

23. (274) Ruth Carlton, Draper — 45:17

24. (289) Marie Mecham, Vineyard — 46:15

25. (290) Tami Hansen, Riverton — 46:25

26. (295) Adria Garner, Salt Lake City — 46:34

27. (305) Esther Okang, Salt Lake City — 47:12

28. (332) Heidi Murdock, Perry — 52:08

29. (367) Jennifer Iorg, Herriman — 59:23

30. (374) Jenny Linford, Salt Lake City — 1:00:48

31. (388) Ana Hafoka, Salt Lake City — 1:04:52

Female 45-49

Place (Overall) Name, City — Time

1. (23) Andra Ghent, Salt Lake City — 22:07

2. (32) Rachel Bodily, Park City — 23:25

3. (46) Marchelle Elmer, Springville — 25:32

4. (48) Huong Dye, Pleasant View — 26:00

5. (49) Natalie Whitney, Calgary, NA — 26:03

6. (65) Nicole Humes, Price — 28:01

7. (71) Adrianne Benson, Riverton — 28:21

8. (114) Caisa Brown, South Jordan — 31:43

9. (128) Alicia Kruger, Taylorsville — 32:50

10. (134) Ana Nell, Taylorsville — 33:32

11. (156) Tif Chesnos, Kaysville — 34:57

12. (163) Cynthia Jacobsen, Woods Cross — 35:16

13. (171) Annalissa Rausch, Salt Lake City — 35:55

14. (176) Starr Wahlen, Cottonwood Heights — 36:22

15. (178) Gislene Rocha, Salt Lake City — 36:26

16. (184) Kelly Goff, Salt Lake City — 37:07

17. (190) Kristy Hartley, Farr West — 37:53

18. (194) Megan Mueller, Holladay — 38:16

19. (196) Andrea Lang, Draper — 38:19

20. (218) Christy Bailey, Roy — 39:55

21. (219) Kim Evinger, Farmington — 39:56

22. (229) Andrea Holley, Valencia, CA — 41:43

23. (233) Helle Abildso, Salt Lake City — 41:55

24. (265) Jen Burns, Pleasant Grove — 44:12

25. (266) Stephanie Hurst, North Salt Lake — 44:27

26. (267) Shauna Anderson, Pleasant Grove — 44:32

27. (271) Maryjo Webb, Woods Cross — 45:04

28. (314) Jerri Sadler, West Jordan — 48:13

29. (328) Jenny Harris, Corinne — 51:17

30. (337) Cumorah Shwe, West Jordan — 52:38

31. (344) Amy Bodily, Layton — 54:07

32. (358) Rebecca Breinholt, Salt Lake City — 56:21

33. (360) Sheri Tupou, Millcreek — 56:37

34. (362) Stacy Robbins, Midvale — 57:49

35. (363) Stephanie Brown, Midvale — 58:10

36. (385) Becky Hurst, West Jordan — 1:03:14

37. (386) Marriam Deberti-Mohi, Salt Lake City — 1:04:49

Female 50-54

Place (Overall) Name, City — Time

1. (69) Becky Lamoreaux, Springville — 28:05

2. (89) Ameret Reed, Oceanside, CA — 30:21

3. (92) Marie Gurr, West Jordan — 30:31

4. (141) Jenny Munford, Salt Lake City — 33:52

5. (172) Sara Perry, Murray — 35:59

6. (182) Amy Davis, North Salt Lake — 36:56

7. (192) Jeanette Gudgell, West Jordan — 37:58

8. (220) Keri Pond, Draper — 40:00

9. (226) Amy Hansen, Holladay — 41:25

10. (242) Heather Jensen, Kaysville — 42:08

11. (272) Annoni Larson, Woods Cross — 45:04

12. (283) Kathy Bitner, Draper — 45:56

13. (320) Jenni Bergman, South Weber — 49:46

14. (331) Rebekah Grow, Layton — 51:39

15. (345) Becky Juluson, Layton — 54:07

16. (357) Christianne Cox, Holladay — 56:20

17. (394) Kimberly Freeburg, Littleton, CO — 1:07

18. (395) Terisa Chavero, Murray — 1:07:23

Female 55-59

Place (Overall) Name, City — Time

1. (40) Deena Loyola, Park City — 24:56

2. (135) Amy Berger, Dracut, MA — 33:33

3. (136) Erin Tasiopoulos, Dracut, MA — 33:33

4. (139) Sandra Knutson, Baltimore, MD — 33:39

5. (143) Jill Giles, Magna — 33:55

6. (200) Roxana Hyde, West Valley City — 38:51

7. (208) Alicia Kanegae, West Jordan — 39:21

8. (224) Heidi Dawn, Salt Lake City — 40:46

9. (250) Sue Alvey, Layton — 42:36

10. (252) Debra Juarez, Clearfield — 42:41

11. (254) Allyson Skinner, Syracuse — 43:19

12. (280) Karen L Johnson, Eagle Mountain — 45:36

13. (294) Julie Lopp, Orem — 46:31

14. (307) Yasuko Beijerling, Bluffdale — 47:22

15. (342) Melanie Vovk, Castaic, CA — 54:06

16. (350) Marilyn Allred, Taylorsville — 55:01

17. (351) Connie Spencer, Syracuse — 55:38

18. (356) Bernadette Deschine, Salt Lake City — 56:01

19. (359) Andrea Davis, Salt Lake City — 56:29

20. (384) Andrea Landeen, Sandy — 1:03:01

Female 60-64

Place (Overall) Name, City — Time

1. (91) Krissy Smiley, Santa Monica, CA — 30:31

2. (98) Debra Kroll, South Jordan — 31:06

3. (205) Valerie Albrechtsen, Farmington — 39:08

4. (216) Nora Valentine, Kirtland, NM — 39:50

5. (261) Jane Taggart, Salt Lake City — 44:03

6. (282) Linda Kennedy, Herriman — 45:52

7. (322) Val Barnes, Morgan — 50:45

8. (361) Joanne Sorensen, Murray — 57:07

9. (392) Marianne Thayne, Las Vegas, NV — 1:06:15

Female 65-69

Place (Overall) Name, City — Time

1. (131) Mona Davis, Hurricane — 33:11

2. (158) Cc Haynes, SLC — 35:08

3. (223) Laurie Mcnabb, Salt Lake City — 40:43

4. (234) Elizabeth Armstrong, South Jordan — 41:57

5. (246) Jocelyn Elsholz, Sandy — 42:19

6. (253) Sue Gowen, Midvale — 43:18

7. (291) Patsy Zamani, North Salt Lake — 46:26

Female 70-79

Place (Overall) Name, City — Time

1. (170) Terry Gooch, Bountiful — 35:44

2. (217) Wendy Van De Kamp, Holladay — 39:54

3. (245) Barbara Hurst, Sandy — 42:19

4. (286) Ranae Powell, Bountiful — 46:10

5. (303) Maria Albanese, Salt Lake City — 47:03

6. (315) Carol Dixon, West Jordan — 48:14

7. (347) Sherrie Gillett, West Bountiful — 54:09

8. (370) Pam Peterson, Provo — 1:00:08

9. (379) Jeanette Sanders, Salt Lake City — 1:02:23

Female 80-89

Place (Overall) Name, City — Time

1. (333) Eileen Weldon, Corinne — 52:13

Male Overall

Place (Overall) Name, City — Time

1. Thomas Pickford, Orem — 15:58

2. Joshua Rust, Wanship — 16:36

3. Kenneth Briggs, South Jordan — 17:03

Male Masters

Place (Overall) Name, City — Time

1. (10) Michael Sackley, Payson — 17:55

Male Under 12

Place (Overall) Name, City — Time

1. (34) Jacob Johnson, West Bountiful — 19:53

2. (43) Matthew Mittelstaedt, Riverton — 21:44

3. (51) Noah Nordgren, Grantsville — 22:41

4. (67) Ismael Sidibe, Magna — 23:36

5. (68) Crew Brown, South Jordan — 23:36

6. (75) Mckay Brown, South Jordan — 24:02

7. (80) Jaxon Naef, Coppell, TX — 24:21

8. (84) Jordan Thompson, South Salt Lake — 24:29

9. (85) Will Kroll, Draper — 24:36

10. (95) Hudson Oldham, Cottonwood Heights — 25:46

11. (97) Crossley Clark, Grantsville — 25:58

12. (99) Linus Leung, Salt Lake City — 26:26

13. (101) Rocky Henry, Farmington — 26:26

14. (106) Brock Lubbers, Murray — 26:52

15. (118) Abram Jenkins, Veneta, OR — 27:28

16. (119) Luke Denny, Pleasant Grove — 27:28

17. (132) Lincoln Wright, Cottonwood Heights — 28:14

18. (133) Ethan Mittelstaedt, Riverton — 28:15

19. (142) David Grant, Salt Lake City — 28:34

20. (143) Wayne Langston, Cottonwood Heights — 28:36

21. (148) Hunter Allred, Meridian, ID — 28:47

22. (149) Jackson Kroll, Draper — 28:50

23. (152) Liam Mittelstaedt, Riverton — 28:55

24. (154) Blake Bell, Sandy — 28:58

25. (163) Leo Wright, Cottonwood Heights — 29:23

26. (167) Cooper Kroll, Draper — 29:27

27. (174) Carter Osborne, South Jordan — 30:05

28. (175) Miles Baker, Tooele — 30:06

29. (179) Jack Arnell, Kaysville — 30:18

30. (181) Luke Arnell, Kaysville — 30:18

31. (182) Ethan Arnell, Eagle, ID — 30:20

32. (191) Blake Boyer, Holladay — 31:07

33. (196) Noah Hatathli, Page, AZ — 31:27

34. (197) Otto Bauman, Jefferson City, MO — 31:27

35. (200) Rory Hundertmark, South Jordan — 31:30

36. (205) Taggart Brown, South Jordan — 31:41

37. (213) Scott Matheson, Millcreek — 32:10

38. (215) Michael Robbs, Millcreek — 32:19

39. (217) Charlie Robbs, Millcreek — 32:20

40. (222) Hayley Mittelstaedt, Herriman — 32:33

41. (227) Konner Mittelstaedt, Herriman — 32:43

42. (233) Jett Chesnos, Kaysville — 33:17

43. (238) Stockton Hansen, Murray — 33:33

44. (239) Spencer Gapinski, Bluffdale — 33:37

45. (241) Micah Tietz, Sandy — 33:43

46. (246) Ty Jones, North Salt Lake — 34:58

47. (254) Reed Jones, Twin Falls, ID — 35:35

48. (256) Cael Thompson, South Salt Lake — 35:45

49. (257) Andrew Boyer, Holladay — 36:03

50. (262) Andrew Averett, West Valley City — 36:42

51. (265) Samuel Harris, Kaysville — 36:55

52. (275) Auty Robbs, Millcreek — 37:27

53. (276) Benjamin Grant, Salt Lake City — 37:36

54. (280) Benjamin Harris, Kaysville — 38:16

55. (282) Timothy Grant, Salt Lake City — 38:33

56. (284) Herschel Torres, North Salt Lake — 39:08

57. (287) Robert Nelson, Sandy — 39:43

58. (288) Noah Lange, Evanston, WY — 39:57

59. (294) Monson Mecham, Vineyard — 41:05

60. (298) Kassim Sidibe, Magna — 41:27

61. (299) Owen Tietz, Sandy — 41:27

62. (300) Kolson Bitner, Draper — 41:29

63. (304) Beck Cullimore, Draper — 42:02

64. (314) Aaron Brown, South Jordan — 44:07

65. (321) Antonio Buehler, Salt Lake City — 45:08

66. (322) Matthew Elder, Colgate, WI — 45:11

67. (324) Peyton Chandler, Rock Springs, WY — 45:33

68. (331) Carter James, Rock Springs, WY — 46:29

69. (335) Jordan Chandler, Rock Springs, WY — 47:28

70. (336) Levi Hall, Kaysville — 47:33

71. (338) Tanner Hall, Kaysville — 47:37

72. (346) Peter Landeen, Layton — 49:50

73. (348) Ethan Lee, Millcreek — 51:12

74. (354) Tj Hafoka, Salt Lake City — 52:03

75. (364) Zeke Parkinson, Cottonwood Heights — 58:47

76. (368) Spencer Linford, Salt Lake City — 1:00:21

77. (369) Boone Chesnos, Kaysville — 1:00:23

78. (370) Jackson Allred, Meridian, ID — 1:00:24

79. (377) Jaxon Davis, Parowan — 1:06:14

80. (378) Taggart Ayres, Murray — 1:07:30

Male 12-14

Place (Overall) Name, City — Time

1. (9) Cooper Clark, Grantsville — 17:49

2. (11) Peter Hedengren, Provo — 18

3. (18) Nicholas Dutson, Grantsville — 18:34

4. (23) Eli Wardle, Herriman — 18:44

5. (26) Zachary Nordgren, Grantsville — 18:57

6. (28) Ethan Dye, Pleasant View — 19:20

7. (32) Vincent Dalton, South Jordan — 19:49

8. (39) Danny Burton, Layton — 20:39

9. (41) Will Hirst, Kaysville — 21:20

10. (45) Dioma Sidibe, Magna — 21:48

11. (47) Isaac Zimmerman, Orem — 21:54

12. (54) Eli Naef, Holladay — 22:48

13. (60) Tate Lubbers, Cottonwood Heights — 23:03

14. (69) Tyson Vickrey, Herriman — 23:37

15. (71) Nolan Jenkins, Veneta, OR — 23:44

16. (72) Duncan Judkins, Plain City — 23:50

17. (77) Caleb Lambert, South Jordan — 24:07

18. (78) Beckley Brown, South Jordan — 24:12

19. (87) Grady Bell, Sandy — 25:04

20. (96) Arden Hansen, Holladay — 25:54

21. (105) Walker Edwards, Highland — 26:49

22. (108) Cortland Hansen, Murray — 26:53

23. (111) Hunter Ogle, Stanley, WI — 27:14

24. (112) Atticus Jenkins, Veneta, OR — 27:14

25. (116) Logan Denny, Pleasant Grove — 27:25

26. (121) Clayton Boyer, Holladay — 27:42

27. (124) Spencer Olson, Ashburn, VA — 27:57

28. (130) Kreighton King, Gallup, NM — 28:13

29. (137) Bennett Hurst, Sandy — 28:23

30. (141) Samuel Grant, Salt Lake City — 28:33

31. (156) Wyatt Thurgood, West Bountiful — 29:07

32. (158) Julie Stoker, Draper — 29:13

33. (160) Grayson O’Neal, Eagle Mountain — 29:17

34. (189) Mccoy Ash, Murray — 30:57

35. (190) Henrie Lewis, Herriman — 30:59

36. (199) Milo Polifka, Saratoga Springs — 31:29

37. (214) Landry Muir, Clinton — 32:14

38. (218) Cody Hall, Kaysville — 32:22

39. (237) Colter Washburn, Farmington — 33:29

40. (243) Thayne Southwick, Mead, WA — 33:58

41. (259) Skyler Tietz, Sandy — 36:06

42. (263) Charles Madison, South Jordan — 36:48

43. (266) Keifer Goff, Salt Lake City — 37:06

44. (271) Brennan Gudgell, West Jordan — 37:09

45. (286) Coleman Hurst, Sandy — 39:38

46. (291) Wesley Lloyd, Syracuse — 40:53

47. (303) Cairo Rowell, Smithfield — 41:58

48. (305) Noah Bauman, Millcreek — 42:02

49. (315) Tucker Brown, South Jordan — 44:07

50. (330) Damon Mecham, Vineyard — 46:22

51. (339) Xander Perez, North Salt Lake — 47:46

52. (341) Micah Lange, Evanston, WY — 48:08

53. (353) Manase Tuaefe, Salt Lake City — 51:57

Male 15-18

Place (Overall) Name, City — Time

1. (5) Isaac Nordgren, Grantsville — 17:10

2. (6) Hudson Clark, Grantsville — 17:27

3. (8) Thomas Gudgell, West Jordan — 17:36

4. (12) Jacob Holiday, Ten Sleep, WY — 18:04

5. (13) Rocco Wharton, Holladay — 18:07

6. (15) Zachary Dutson, Grantsville — 18:18

7. (17) Clifford Richardson, Grantsville — 18:27

8. (21) Anthony Martinez, West Valley City — 18:40

9. (22) Ty Lubbers, Cottonwood Heights — 18:41

10. (25) Daxton Lear, Grantsville — 18:57

11. (27) Thomas Snow, Farmington — 19:10

12. (30) Samuel Fine, Coalville — 19:48

13. (42) Nathan Lamoreaux, Springville — 21:40

14. (44) Kabren King, Gallup, NM — 21:45

15. (48) Cameron Miller, Cottonwood Heights — 22:24

16. (49) Davin Zamani, North Salt Lake — 22:26

17. (53) Caden Naef, Holladay — 22:48

18. (59) Konnor Whitney, Calgary, NA — 23

19. (61) Gracie Lewis, Herriman — 23:03

20. (63) Ryan Smith, West Jordan — 23:20

21. (65) Zac Edwards, Highland — 23:30

22. (73) Henrik Abildso, Salt Lake City — 23:50

23. (81) Michael Fullmer, West Jordan — 24:24

24. (89) Leo Gishie, Flagstaff, AZ — 25:14

25. (120) Myles Folau, Salt Lake City — 27:41

26. (131) Brewster Madison, South Jordan — 28:14

27. (136) Jackson Hurst, Sandy — 28:19

28. (260) Sage Wahlen, Cottonwood Heights — 36:22

29. (297) Preston Miller, Cottonwood Heights — 41:18

30. (318) Coby Wight, Herriman — 44:54

31. (350) Andrew Wright, Perry — 51:16

32. (352) Pila Tuaefe, Salt Lake City — 51:57

33. (362) Paula Hafoka, Salt Lake City — 55:54

34. (375) Parker Hurst, West Jordan — 1:02:47

Male 19-24

Place (Overall) Name, City — Time

1. (4) David Castelli, Riverton — 17:08

2. (7) Aidan Griffin, Herriman — 17:30

3. (14) Brandon Judd, Alpine — 18:08

4. (20) Tanner Hart, Layton — 18:38

5. (29) Jackson Slesk, Wenatchee, WA — 19:21

6. (46) Jaden Thurgood, West Bountiful — 21:51

7. (50) Travis Kalb, Roy — 22:34

8. (52) Dylan Hart, Layton — 22:42

9. (56) James Whiting, Holladay — 22:51

10. (58) Ethan Anderson, Pleasant Grove — 22:57

11. (66) William Breinholt, Salt Lake City — 23:31

12. (79) Zach Dennis, Midland, GA — 24:15

13. (82) Anderson Ramirez, Salt Lake City — 24:24

14. (88) Zaxon Butcher, American Fork — 25:06

15. (91) Jorge Rojas, West Wendover, NV — 25:24

16. (92) Christian Tasiopoulos, Los Angeles, CA — 25:29

17. (107) Carlos Catania, Roy — 26:53

18. (135) Jake Babcock, Sandy — 28:17

19. (138) Jimmy Trinh, West Valley City — 28:23

20. (139) Kevin Truong, West Jordan — 28:24

21. (144) Spencer Jorgensen, Salt Lake City — 28:39

22. (146) Kamron Languido, West Valley City — 28:44

23. (162) Adam Griffin, Syracuse — 29:23

24. (168) Cooper Hall, Bountiful — 29:27

25. (173) Daniel Colledge, Bountiful — 30:03

26. (192) Jaxon Brown, Provo — 31:08

27. (226) Alexander Sutton, Salt Lake City — 32:43

28. (231) David To, West Valley City — 33:12

29. (234) Jonah Taylor, Kaysville — 33:22

30. (251) Chainarin Khonsanit, West Valley City — 35:31

31. (290) Ben Lamoreaux, Springville — 40:41

32. (306) James Neel, Draper — 42:03

33. (367) Logan Hurst, West Jordan — 1:00:16

Male 25-29

Place (Overall) Name, City — Time

1. (19) JK Jones, Holladay — 18:35

2. (40) Nathan Crum, Salt Lake City — 21:13

3. (93) Johnson Huynh, West Valley City — 25:31

4. (104) Hunter Stanford, Alpine — 26:42

5. (109) Chad Nail, Richardson, TX — 26:55

6. (134) Braden Vawdrey, Lehi — 28:16

7. (159) Joseph Mikalauskas, Salt Lake City — 29:14

8. (171) Tayrone Batista, Salt Lake City — 29:52

9. (188) Jake Slesk, Lehi — 30:55

10. (198) Boston Hatch, South Jordan — 31:29

11. (201) Shaun Mckenzie, West Jordan — 31:35

12. (204) Ethan Bauer, Provo — 31:41

13. (207) Ryan Spencer, Salt Lake City — 31:42

14. (211) Scott Bloomer, Spanish Fork — 32:01

15. (212) Tomard Moncur, Farmington — 32:02

16. (223) Chandler Allen, Kaysville — 32:33

17. (232) Austin Kelley, West Valley City — 33:13

18. (236) Andrew Nguyen, Taylorsville — 33:29

19. (245) Juan Cuartas, Herriman — 34:41

20. (247) Alexander Johnson, Draper — 35:08

21. (250) Thomas Griffin, Salt Lake City — 35:30

22. (268) Tyler Key, Midvale — 37:07

23. (296) Bruce Nguyen, Layton — 41:17

24. (309) Ryan Larsen, Murray — 43:18

25. (327) Jorge Ovalle, Pleasant Grove — 46:14

26. (337) Christian Burton, Provo — 47:35

27. (359) Preston Anderson, American Fork — 54:18

28. (365) Logan Tago, Herriman — 59:26

29. (376) Lance Hilton, Ogden — 1:02:59

30. (380) Fernando Del Jesus Michel, Murray — 1:14:35

Male 30-34

Place (Overall) Name, City — Time

1. (16) Adam Derfler, Riverton — 18:22

2. (38) Yeimy Pinzn, Millcreek — 20:38

3. (62) Jacob Roberts, Salt Lake City — 23:04

4. (74) Christian F Gonzalez Covarrubias, West Wendover, NV — 24:00

5. (76) Alic Giles, West Jordan — 24:05

6. (83) Daniel Zimmerman, Stansbury Park — 24:27

7. (100) David Tate, South Jordan — 26:26

8. (117) Eliezio Marques Da Silva, Bountiful — 27:26

9. (151) Kevin Reece, South Jordan — 28:53

10. (165) Jared Wright, Cottonwood Heights — 29:25

11. (178) Juan De La Pena, West Valley City — 30:17

12. (184) Jesus Ruiz, Riverton — 30:38

13. (187) Jon Madison, South Jordan — 30:46

14. (202) Logan Malohifo’Ou, Taylorsville — 31:39

15. (216) Mike Johnson, Bountiful — 32:20

16. (248) Michel Flores, American Fork — 35:18

17. (252) Ashkan Bashardoust, Millcreek — 35:32

18. (273) Collin Johnson, Layton — 37:21

19. (274) Austin Robbs, Millcreek — 37:25

20. (285) Parker Beyeler, Centerville — 39:09

21. (301) Ethan Zhou, Salt Lake City — 41:47

22. (302) Austin Davis, Bountiful — 41:54

23. (325) Brady James, Idaho Falls, ID — 45:39

24. (347) Spencer Landeen, Layton — 49:51

Male 35-39

Place (Overall) Name, City — Time

1. (24) Neal Johnson, Bountiful — 18:56

2. (33) Trent Johnson, South Jordan — 19:49

3. (90) Troy Georgell, Eagle Mountain — 25:17

4. (102) CJ Haynes, SLC — 26:30

5. (129) David Reece, South Jordan — 28:13

6. (176) Bryce Osborne, South Jordan — 30:07

7. (230) Daniel Fuentes, Herriman — 32:58

8. (255) Brandon Callahan, North Salt Lake — 35:37

9. (279) Matthew Parkinson, Cottonwood Heights — 37:58

10. (281) Steven Harris, Kaysville — 38:17

11. (283) Josh Hoggard, Murray — 38:37

12. (313) Tyler Lee, Salt Lake City — 44:06

13. (334) Titus Holman, Layton — 46:52

14. (342) Alex Perez, North Salt Lake — 48:11

15. (379) Ammon Ayres, Murray — 1:08:38

Male 40-44

Place (Overall) Name, City — Time

1. (31) Clint Dalton, South Jordan — 19:49

2. (35) Brian Evans, Sandy — 19:57

3. (36) Miki Romero, Salt Lake City — 20:15

4. (64) Joshua Coffey, Magna — 23:25

5. (98) James Dove, Clinton, MD — 26:02

6. (114) Jason Cram, Layton — 27:23

7. (147) Richard Allred, Meridian, ID — 28:47

8. (150) Kevin Chesnos, Kaysville — 28:50

9. (153) Brian Fullmer, West Jordan — 28:56

10. (155) Jonathan Cagnacci, American Fork — 28:58

11. (169) Jeff Niemsyk, West Jordan — 29:29

12. (177) Weston Arnell, Eagle, ID — 30:16

13. (194) Kevin Allred, Kearns — 31:20

14. (228) Michael Jones, Jefferson City, MO — 32:45

15. (242) Curtis Ash, South Jordan — 33:48

16. (258) Nate Boyer, Holladay — 36:03

17. (264) Richard Matheson, Salt Lake City — 36:54

18. (270) Howard Smith, Hill Air Force Base — 37:09

19. (272) Curtis Gapinski, Bluffdale — 37:14

20. (292) Tyler Lloyd, Syracuse — 40:55

21. (295) Richard Hurst, Sandy — 41:15

22. (307) Joe Orme, Saint George — 42:09

23. (310) Nick Howell, Salt Lake City — 43:43

24. (317) Lorin Brown, South Jordan — 44:22

25. (332) Nathan Jenkins, Veneta, OR — 46:51

26. (356) Kel Prime, Murray — 53:47

27. (360) Patrick Sanchez, Murray — 54:37

28. (361) Bryce Schouten, Kearns — 54:38

Male 45-49

Place (Overall) Name, City — Time

1. (55) Chad Turner, West Bountiful — 22:51

2. (57) Dylan Whitney, Calgary, NA — 22:56

3. (103) Jeff Hirst, Kaysville — 26:37

4. (113) Michael Miller, Cottonwood Heights — 27:17

5. (115) Matthew Gehring, CENTERVILLE — 27:23

6. (125) Jeremy Humes, Price — 28:02

7. (140) Matthew A Rodabough, West Bountiful — 28:25

8. (157) William Keil, Riverton — 29:08

9. (161) Scott Bell, Sandy — 29:21

10. (164) Cory Edwards, Highland — 29:24

11. (180) Taylor Anderson, Pleasant Grove — 30:18

12. (186) Brook Langston, Cottonwood Heights — 30:45

13. (195) Adrian Brown, South Jordan — 31:23

14. (209) Craig Blackwell, Lehi — 31:54

15. (224) Joseph Mittelstaedt, Herriman — 32:41

16. (293) Anthon Mecham, Vineyard — 40:56

17. (333) Mark Lamoreaux, Springville — 46:52

18. (345) Nate Mecham, Sandy — 49:17

19. (357) Greg Diehl, Denver, CO — 54:01

Male 50-54

Place (Overall) Name, City — Time

1. (86) Mike Scharman, salt lake city — 24:50

2. (110) Kevin Coltart, Dumfries, NA — 27:04

3. (126) Tom Kotter, Holliday — 28:02

4. (145) David Pond, Draper — 28:43

5. (193) Peter Breinholt, Salt Lake City — 31:18

6. (203) Michael Mecham, Ogden — 31:40

7. (210) Bart Boggess, Alpine — 32:01

8. (219) David Cook, Salt Lake City — 32:22

9. (220) Bill Robbs, Millcreek — 32:23

10. (229) Brad Hansen, Holladay — 32:51

11. (267) Mitchell Goff, Salt Lake City — 37:06

12. (329) Lee Workman, North Salt Lake — 46:18

13. (349) Jason Grow, Layton — 51:14

14. (366) Marc Morrison, Sandy — 1:00:04

15. (371) Colin Williams, Southampton — 1:00:55

Male 55-59

Place (Overall) Name, City — Time

1. (37) Gilberto Gonzalez, Salt Lake City — 20:33

2. (70) Gordon Wright, South Salt Lake — 23:40

3. (122) Kevin Mcmahan, Oceanside, CA — 27:49

4. (127) Ken Bitner, Draper — 28:03

5. (225) Eric Hall, Glendora, CA — 32:41

6. (235) J. D. Taylor, Kaysville — 33:23

7. (253) Louis Vitela, Salt Lake City — 35:33

8. (261) Howard Brady, Shoreline, WA — 36:33

9. (269) Michael Vantyne, Salt Lake City — 37:09

Male 60-64

Place (Overall) Name, City — Time

1. (206) Sergio B Jijon, West Valley City — 31:42

2. (208) Joel Gurr, West Jordan — 31:44

3. (278) Devin Bell, West Jordan — 37:54

4. (319) Brent Fullerton, Orem — 44:59

5. (323) Nic Frisone, Kearns — 45:27

6. (326) Christopher Kennedy, Herriman — 45:53

Male 65-69

Place (Overall) Name, City — Time

1. (128) Neil Cotter, Salt Lake City — 28:08

2. (166) Doug Barker, Murray — 29:27

3. (170) David Armstrong, South Jordan — 29:31

4. (221) Bruce Hatathli, Page, AZ — 32:32

5. (244) Gregory Mckenna, Salt Lake City — 34:13

6. (249) Gary Edward Baker, Lakemoor, IL — 35:26

7. (277) Brent Oram, Syracuse — 37:45

8. (311) Steve Anderton, South Jordan — 43:56

9. (320) Jeffrey Garner, West Jordan — 45:02

10. (355) Gary Beckstrand, Salt Lake City — 52:56

11. (373) Sione Ika, Bountiful — 1:01:12

Male 70-79

Place (Overall) Name, City — Time

1. (94) Don Bigger, Providence — 25:34

2. (123) Aj Smith, Salt Lake City — 27:52

3. (172) Stephen Wight, Herriman — 29:55

4. (183) Brent Scharman, Holladay — 30:34

5. (185) Randall Wilkes, Orem — 30:38

6. (240) Eric Evans, Salt Lake City — 33:42

7. (289) Jon Carlson, Sandy — 40:35

8. (308) Thomas Bauman, Millcreek — 43:03

9. (312) Stephen Snow, Salt Lake City — 43:58

10. (316) Sean Mcnabb, Salt Lake City — 44:11

11. (328) David Hoffmann, Holladay — 46:16

12. (340) David Mecham, Sandy — 47:48

13. (344) Glenn Miller, West Jordan — 48:43

14. (351) David Lewis, Bountiful — 51:46

15. (358) Steve Jones, Lincoln, NE — 54:12

16. (363) Ron Diehl, Sandy — 57:02

17. (372) Paul Taggart, Salt Lake City — 1:01:10

Male 80-89

Place (Overall) Name, City — Time

1. (343) Frank Moss, Bountiful — 48:27

2. (374) Fred Palmer, Salt Lake City — 1:02:27

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Participants take off at the start of the Deseret News Marathon 5K race in Salt Lake City on Monday, July 24, 2023.

Laura Seitz, Deseret News
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Participants take off at the start of the Deseret News Marathon 5K race in Salt Lake City on Monday, July 24, 2023.

Laura Seitz, Deseret News
2 of 17
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Marissa Heath and her daughter, Madison, 5, of Murray participate in the Deseret News Marathon 5K race in Salt Lake City on Monday, July 24, 2023.

Laura Seitz, Deseret News
3 of 17
Participants take off at the start of the Deseret News Marathon 5K race in Salt Lake City on Monday, July 24, 2023.

Participants take off at the start of the Deseret News Marathon 5K race in Salt Lake City on Monday, July 24, 2023.

Laura Seitz, Deseret News
4 of 17
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Racers approach the Deseret News 5K finish line by Liberty Park in Salt Lake City on Monday, July 24, 2023.

Kristin Murphy, Deseret News
5 of 17
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Liam Chandler, 4, gets a high five as he approaches the Deseret News 5K finish line by Liberty Park in Salt Lake City on Monday, July 24, 2023.

Kristin Murphy, Deseret News
6 of 17
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Noah Lange crosses the finish line of the Deseret News 5K by Liberty Park in Salt Lake City on Monday, July 24, 2023.

Kristin Murphy, Deseret News
7 of 17
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Cairo Rowell approaches the Deseret News Marathon 5K race finish line at Liberty Park in Salt Lake City on Monday, July 24, 2023.

Kristin Murphy, Deseret News
8 of 17
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Joanne Sorensen approaches the Deseret News Marathon 5K race finish line at Liberty Park in Salt Lake City on Monday, July 24, 2023.

Kristin Murphy, Deseret News
9 of 17
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Thomas Pickford poses for a photo after winning the Deseret News Marathon 5K race in Salt Lake City on Monday, July 24, 2023.

Scott G Winterton, Deseret News
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Adria Favero wins the Deseret News Marathon 5K race in Salt Lake City on Monday, July 24, 2023.

Scott G Winterton, Deseret News
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Runners celebrates as they near the finish line in the Deseret News Marathon, Half Marathon, 10K and 5K races in Salt Lake City on Monday, July 24, 2023.

Scott G Winterton, Deseret News
12 of 17
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Liam Mittelstaedt jumps the last foot over the finish line as he finishes the Deseret News Marathon 5K race in Salt Lake City on Monday, July 24, 2023.

Scott G Winterton, Deseret News
13 of 17
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Ahinoam Pollack finishes the Deseret News Marathon 5K race in Salt Lake City on Monday, July 24, 2023.

Scott G Winterton, Deseret News
14 of 17
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Ethan Mittelstaedt, left, walks away from the finish line with Matthew Mittelstaedt during the Deseret News Marathon 5K race in Salt Lake City on Monday, July 24, 2023.

Scott G Winterton, Deseret News
15 of 17
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Cooper Clark finishes the Deseret News Marathon 5K race in Salt Lake City on Monday, July 24, 2023.

Scott G Winterton, Deseret News
16 of 17
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Eli Wardle, Nicholas Dutson and Ty Lubbers among others cross the finish line as they complete the Deseret News Marathon 5K race in Salt Lake on Monday, July 24, 2023.

Scott G Winterton, Deseret News
17 of 17
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Participants take off at the start of the Deseret News Marathon 5K race in Salt Lake City on Monday, July 24, 2023.
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merlin_2989584.jpg
merlin_2989582.jpg
merlin_2989580.jpg
merlin_2989578.jpg
merlin_2989564.jpg
merlin_2989562.jpg
merlin_2989528.jpg
merlin_2989790.jpg
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