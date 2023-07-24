Deseret News 2023 men’s, women’s 5K results

Female overall
Place (Overall) Name, City — Time
1. Adria Favero, Holladay — 17:22
2. Katie Conrad, Salt Lake City — 18:24
3. Rosemarie Dangerfield, Stansbury Park — 18:25
Female masters
Place (Overall) Name, City — Time
1. (21) Megan Call, Salt Lake City — 21:59
Female Under 12
Place (Overall) Name, City — Time
1. (16) Avery Grover, South Jordan — 21:23
2. (19) Bethany Mittelstaedt, Herriman — 21:51
3. (20) Autumn Wardle, Herriman — 21:51
4. (24) Nora Goodman, Sandy — 22:35
5. (25) Emmy Turner, West Bountiful — 22:37
6. (33) Lydia Johnson, West Bountiful — 23:38
7. (38) Mia Favero, Holladay — 24:09
8. (47) Emmy Favero, Holladay — 25:56
9. (55) Aisata Sidibe, Magna — 26:48
10. (77) Nicole Cagnacci, American Fork — 28:59
11. (84) Elsa Nebeker, Salt Lake City — 30:10
12. (117) Quinn Adkinson, West Jordan — 32:07
13. (138) Ruby Ash, Murray — 33:37
14. (153) Ruby Fox Chesnos, Kaysville — 34:42
15. (161) Zina Perez, North Salt Lake — 35:11
16. (164) Abigail Lash, South Jordan — 35:17
17. (173) Fern Jones, Twin Falls, ID — 36:08
18. (174) Bethany Lambert, South Jordan — 36:08
19. (186) Evelyn L Smith, Hill Air Force Base — 37:10
20. (198) Gabriella Brown, South Jordan — 38:35
21. (204) Ella Torres, North Salt Lake — 39:08
22. (225) Rosie Hurst, Sandy — 41:15
23. (232) Silje Abildso, Salt Lake City — 41:54
24. (241) Emily Orme, Saint George — 42:07
25. (243) Olivia Orme, Pleasant View — 42:11
26. (256) Olivia Arnell, Eagle, ID — 43:39
27. (262) Lilian Elder, Colgate, WI — 44:09
28. (263) Gracie Brown, South Jordan — 44:11
29. (264) Heidi Brown, South Jordan — 44:12
30. (269) Charlotte Arnell, Eagle, ID — 44:46
31. (277) Kamryn Hall, Kaysville — 45:28
32. (296) Elliot Miles, Greensboro, NC — 46:38
33. (297) Kenedee Dixon, Greensboro, NC — 46:42
34. (298) Aubre Eichelt, Cadott, WI — 46:49
35. (304) Lillee Hair, Salt Lake City — 47:11
36. (309) Melea Waitkevich, Saratoga Springs — 47:44
37. (311) Kloe Hall, Kaysville — 48:01
38. (319) Ellie James, Rock Springs, WY — 49:18
39. (321) Sydney Rowell, Smithfield — 50:07
40. (327) Ellie Grow, Layton — 51:17
41. (338) Sabra Shwe, West Jordan — 52:41
42. (339) Brandi Waitkevich, Saratoga Springs — 52:42
43. (368) Cordelia Morrison, Sandy — 1:00:05
44. (372) Audrey Linford, Salt Lake City — 1:00:22
45. (373) Hattie Linford, Salt Lake City — 1:00:22
46. (378) Helen Ayres, Murray — 1:02:03
47. (382) Rue Hilton, Ogden — 1:02:58
48. (383) Eliza Landeen, Layton — 1:03
49. (387) Amberlynn Hafoka, Salt Lake City, VT — 1:04:49
50. (390) Tessa Davis, Parowan — 1:06:14
51. (397) Aspen Ayres, Murray — 1:08:02
Female 12-14
Place (Overall) Name, City — Time
1. (12) Ella Goodman, Sandy — 21:06
2. (15) Adaline Dangerfield, Stansbury Park — 21:23
3. (18) Sophie Smith, Eagle Mountain — 21:45
4. (26) Madison Smith, Eagle Mountain — 22:44
5. (30) Mia Gabbart, Holladay — 23:21
6. (37) Alyssa Cram, Layton — 24:04
7. (39) Yllka Curtis, West Jordan — 24:55
8. (43) Laura Kotter, Holliday — 25:22
9. (44) Angela Kotter, Holliday — 25:25
10. (50) Gabriella Henry, Farmington — 26:21
11. (53) Sarah Harris, Kaysville — 26:42
12. (57) Natalia Mcmahan, Oceanside, CA — 27:04
13. (62) Kaitlyn Harris, Kaysville — 27:40
14. (67) Sophia Kotter, Holliday — 28:02
15. (68) Catherine Holley, Valencia, CA — 28:03
16. (70) Mariama Sidibe, Magna — 28:10
17. (74) Eedie Jones, Jefferson City, MO — 28:32
18. (78) Grace Williams, Southampton, NA — 29:01
19. (93) Ruby Waite, Riverton — 30:42
20. (95) Amy Rowley, Cottonwood Heights — 30:57
21. (96) Eliza Orme, Saint George — 31:01
22. (104) Jane Breinholt, Salt Lake City — 31:15
23. (107) Eliza Bauman, Jefferson City, MO — 31:28
24. (108) Sadie Bauman, Holladay — 31:28
25. (111) Nairi Perez, North Salt Lake — 31:35
26. (116) Lyla Ash, Murray — 32:06
27. (125) Ellah Allred, Meridian, ID — 32:36
28. (132) C Hadfield, Erda — 33:29
29. (133) Sunny Kikkert, Cottonwood Heights — 33:32
30. (148) Jane Hansen, Holladay — 34:07
31. (149) Sophie Hansen, Holladay — 34:07
32. (167) Dahlia Jones, Twin Falls, ID — 35:34
33. (185) Brooklyn Gapinski, Bluffdale — 37:07
34. (188) Eleanor Grant, Salt Lake City — 37:32
35. (201) Ava Ash, South Jordan — 38:51
36. (228) Kierra Bitner, Draper — 41:41
37. (236) Allison Busby, Tucson, AZ — 42:02
38. (275) Lilah Hartley, Farr West — 45:25
39. (284) Valeen Hyde, West Valley City — 46:01
40. (292) Lexi Miles, Greensboro, NC — 46:29
41. (329) Jaymee Grow, Layton — 51:23
42. (330) Ashley Grow, Layton — 51:24
43. (352) Alexis Spencer, Syracuse — 55:38
44. (355) Rosana Hafoka, Salt Lake City — 55:55
45. (375) Chloe Brown, South Jordan — 1:00:49
46. (380) Brooklyn Hurst, West Jordan — 1:02:48
47. (389) Kinsley Davis, Parowan — 1:06:11
48. (391) Ashlyn Davis, Parowan — 1:06:15
Female 15-18
Place (Overall) Name, City — Time
1. (5) Breelyssa Leeper, South Jordan — 18:48
2. (6) Alayna Wardle, Herriman — 19:24
3. (7) Brooklyn Tarr, Herriman — 19:33
4. (9) Julia Rust, wanship — 20:17
5. (10) Molly Merrill, Murray — 20:41
6. (11) Grace Waite, Riverton — 20:42
7. (13) Cambree Benson, Riverton — 21:19
8. (14) Zarah Wiet, Herriman — 21:21
9. (31) Emma Gabbart, Holladay — 23:22
10. (35) Quinn Venzor, Salt Lake City — 23:46
11. (36) Portia Boggess, Alpine — 24:02
12. (42) Mikah Merrill, Murray — 25:00
13. (54) Breklyn Stout, Centerville — 26:48
14. (56) Naomi Ford, Millcreek — 27:04
15. (59) Cayla Stout, Centerville — 27:14
16. (60) Annika Stout, Centerville — 27:14
17. (66) Kaylee Bitner, Draper — 28:02
18. (72) Millie Sidibe, Magna — 28:23
19. (73) Haley Rodabough, West Bountiful — 28:26
20. (82) Abby Evans, Sandy — 30:00
21. (83) Maddie Orme, Pleasant View — 30:06
22. (86) Lily Anderson, Pleasant Grove — 30:17
23. (103) Magdalena Mcmahan, Oceanside, CA — 31:14
24. (113) Breeanna Thurgood, West Bountiful — 31:41
25. (130) J Hadfield, Erda — 33:08
26. (145) Sarajane Matheson, Salt Lake City — 33:56
27. (210) Sadie Walton, Millcreek — 39:33
28. (235) Josie Neel, Draper — 42:00
29. (260) Kat Adams, Bountiful — 44:03
30. (270) Reece Hartley, Farr West — 45:01
31. (313) Jayci Wight, Herriman — 48:11
32. (317) Isabelle Byram, Tooele — 49:07
33. (343) Ollie Diehl, Denver, CO — 54:07
34. (349) Gigi Diehl, Denver, CO — 54:25
35. (354) Annselina Tuaefe, Salt lake — 55:55
Female 19-24
Place (Overall) Name, City — Time
1. (4) Rachel Burgoyne, Provo — 18:38
2. (8) Emma Jensen, Kaysville — 20:00
3. (28) Mia Schloegel, Leawood, KS — 23:14
4. (51) Rachel Sessions, Pleasant Grove — 26:31
5. (52) Jenna Stout, Centerville — 26:39
6. (64) Elsie Whitney, Calgary — 27:53
7. (80) Whitney Lang, Draper — 29:18
8. (81) Leena Rucker, Bountiful — 29:28
9. (85) Ericka Topacio, West Valley City — 30:14
10. (87) Mary Breinholt, Salt Lake City — 30:18
11. (88) Mary Allen, Salt Lake City — 30:19
12. (94) Ying Huang, West Valley City — 30:47
13. (97) Brittney Mikalauskas, Salt Lake City — 31:01
14. (100) Alexandra Call, North Salt Lake — 31:06
15. (101) Gretchen Call, Logan — 31:08
16. (109) Emma Bauman, Holladay — 31:28
17. (110) Grace Bauman, Holladay — 31:33
18. (115) Violetta Wharton, Holladay — 31:50
19. (129) Ellie Whiting, Holladay — 32:50
20. (147) Natalia Galicza, Salt Lake City — 34:06
21. (159) Addie Goettig, Lehi — 35:09
22. (165) Genesis Olmedo, Compton, CA — 35:26
23. (166) Chloe Topacio, West Valley City — 35:28
24. (211) Hannah Williams, Millcreek — 39:33
25. (239) Megan Jensen, Kaysville — 42:06
26. (248) Lisa Thurgood, Salt Lake City — 42:33
27. (255) Francis Skinner, Syracuse — 43:19
28. (276) Kiana Allen, Kaysville — 45:27
29. (281) Jill Griffin, Salt Lake City — 45:49
30. (293) Hannah Chandler, Rock Springs, WY — 46:29
31. (300) Kali Lamoreaux, Springville — 46:53
32. (302) Andrea Lopez, Salt Lake City — 46:55
33. (308) Hailey Chandler, Rock Springs, WY — 47:25
34. (346) Jessica Juluson Smith, Layton — 54:08
35. (376) Sophie Taggart, Salt Lake City — 1:00:49
Female 25-29
Place (Overall) Name, City — Time
1. (17) Sam Hall, American Fork — 21:38
2. (27) Madeline Wolfenbarger, Tooele — 23:02
3. (61) Danika Borcik, Salt Lake City — 27:28
4. (106) Julie Tang, Taylorsville — 31:23
5. (123) Natalia Reyes, Holladay — 32:21
6. (137) Marlee Malohi, Arlington, TX — 33:37
7. (140) Allana Soriano, Layton — 33:40
8. (142) Kate Babcock, New York, NY — 33:53
9. (146) Cassidy Sterrett, Taylorsville — 33:57
10. (155) Jorie-Ann Jasmine, Layton — 34:54
11. (160) Hailee Wiggins, Draper — 35:09
12. (168) Monet West, Sandy — 35:38
13. (169) Amanda Callahan, Holladay Cottonwood — 35:39
14. (177) Kausha Lebeau, Salt Lake City — 36:23
15. (180) Pamela Candido, Murray — 36:49
16. (191) Emily Marshall, South Jordan — 37:54
17. (193) Karen Jijon, Taylorsville — 38:14
18. (206) Avery Donkin, Salt Lake City — 39:08
19. (209) Lennyx Hatch, Livermore, CA — 39:33
20. (231) Emily Vawdrey, Lehi — 41:50
21. (247) Brooke Jensen, Kaysville — 42:22
22. (249) Haley Todd, Eagle Mountain — 42:34
23. (258) Kaci Jones, Murray — 43:43
24. (288) Xayelyh Ovalle, Pleasant Grove — 46:14
25. (301) Alma Lopez, Salt Lake City — 46:53
26. (310) Katelyn Hall, Kaysville — 47:53
27. (326) Shannon Lamoreaux, Alpine — 51:14
28. (334) Ashley Davis, Bountiful — 52:26
29. (353) Jessica Spencer, Salt Lake City — 55:39
30. (365) Jennica Watkins, West Jordan — 58:43
31. (381) Emily Hilton, Ogden — 1:02:52
Female 30-34
Place (Overall) Name, City — Time
1. (41) Olivia Kimball, Salt Lake City — 24:57
2. (76) Ahinoam Pollack, Tilburg, NA — 28:54
3. (79) Yoselin Woffinden, Herriman — 29:13
4. (90) Lindsay Petersen, Tooele — 30:22
5. (99) Natalie Allen, South Salt Lake — 31:06
6. (112) Ana Brown, Taylorsville — 31:39
7. (152) Amanda Sterrett, Taylorsville — 34:27
8. (187) Jennifer Johnson, Layton — 37:20
9. (197) Sahar Ameri, Millcreek — 38:27
10. (199) Reyna King, West Valley City — 38:49
11. (202) Amanda Hunsaker, South Jordan — 38:53
12. (207) Elizabeth Rodie, Salt Lake City — 39:09
13. (212) Lorena Iorg, Herriman — 39:36
14. (213) Kelly Nelson, Sandy — 39:43
15. (215) Kara Fielding, Layton — 39:45
16. (227) Jessica Williams, Kearns — 41:36
17. (230) April Mao, Salt Lake City — 41:47
18. (279) Ashley Wright, Cottonwood Heights — 45:35
19. (285) Sarah Frisone, Kearns — 46:08
20. (299) Lara Holman, Layton — 46:50
21. (306) Emily Remington, Bluffdale — 47:21
22. (312) Hilary Georgell, Santaquin — 48:05
23. (316) Christie Chandler, Rock Springs, WY — 48:22
24. (318) Katie James, Rock Springs, WY — 49:12
25. (323) Natalia Hatathli, Tuba City, AZ — 51:08
26. (340) Reyna King, West Valley City — 53:09
27. (341) Cassandra Gowen, Midvale — 53:44
28. (348) Emili Jones, Omaha, NE — 54:12
29. (366) Morgan Parkinson, Cottonwood Heights — 58:50
30. (371) Lottie Johnson, Bountiful — 1:00:13
31. (396) Alisha Royall, South Jordan — 1:07:33
Female 35-39
Place (Overall) Name, City — Time
1. (29) Cassie Jones, Morrison, CO — 23:19
2. (34) Lindsay Lewis, Herriman — 23:41
3. (63) Rachel Forrest, Salt Lake City — 27:50
4. (105) Tami Vickrey, Herriman — 31:19
5. (119) Aleesha Marshall, Kaysville — 32:13
6. (122) Jennifer Warenski, Tooele — 32:20
7. (124) Lindsay Vargo, Sandy — 32:23
8. (126) Angie Wadman, Farmington — 32:37
9. (150) Courtney Polifka, Saratoga Springs — 34:20
10. (151) Aiko Slesk, Lehi — 34:27
11. (154) Tiffany Wayment, Bountiful — 34:46
12. (157) Jessica Pace, Riverton — 34:59
13. (175) Molly Jones, Twin Falls, ID — 36:13
14. (181) Karyn Byram, Tooele — 36:50
15. (195) Laura Averett, West Valley City — 38:17
16. (221) Linda Perez, North Salt Lake — 40:26
17. (222) Katie Mayne, Lehi — 40:36
18. (244) Melanie Harris, Kaysville — 42:15
19. (259) Julianne Gardner Arnell, Eagle, ID — 43:45
20. (268) Jill Lash, South Jordan — 44:39
21. (278) Amy Bonnemort, South Jordan — 45:29
22. (287) Nina Miles, Greensboro, NC — 46:12
23. (324) Latanya Hatathli, Flagstaff, AZ — 51:09
24. (325) Yen Lee, Millcreek — 51:14
25. (335) Jinyoung Logsdon, Heber City — 52:36
26. (336) Soo Ryun Lee, Bluffdale — 52:37
27. (364) Maegan Gillis, Eagle Mountain — 58:19
28. (369) Kimberly Morrison, Sandy — 1:00:06
29. (377) Abigail Ayres, Murray — 1:02:01
30. (393) Ambur Davis, Las Vegas, NV — 1:06:33
Female 40-44
Place (Overall) Name, City — Time
1. (22) Jennifer Liechti, Salt Lake City — 22:01
2. (45) Emily Dutson, Grantsville — 25:32
3. (58) Tara Leung, Salt Lake City — 27:08
4. (75) Sarah Allred, Meridian, ID — 28:46
5. (102) Kristine Orme, Pleasant View — 31:12
6. (118) Jen Gapinski, Bluffdale — 32:12
7. (120) Daena Adame, Salt Lake City — 32:16
8. (121) Cindy Fedor, Ogden — 32:20
9. (127) Erin Arnell, Kaysville — 32:46
10. (144) Heather Olson, Ashburn, VA — 33:55
11. (162) Steph Jones, North Salt Lake — 35:15
12. (179) Tressa Sidibe, Magna — 36:47
13. (183) Jessica Jones, Lincoln, NE — 36:56
14. (189) Victoria Lloyd, Syracuse — 37:45
15. (203) Marissa Heath, Murray — 39:01
16. (214) Heidi Perry, Orem — 39:44
17. (237) Brandi Bayliff, South Salt Lake — 42:03
18. (238) Natalie Wilson, Farmington — 42:04
19. (240) Yesenia Oyaga, Millcreek — 42:07
20. (251) Debra Hansen, Layton — 42:37
21. (257) Kellie Madsen, Salt Lake City — 43:43
22. (273) Elizabeth Buehler, Salt Lake City — 45:08
23. (274) Ruth Carlton, Draper — 45:17
24. (289) Marie Mecham, Vineyard — 46:15
25. (290) Tami Hansen, Riverton — 46:25
26. (295) Adria Garner, Salt Lake City — 46:34
27. (305) Esther Okang, Salt Lake City — 47:12
28. (332) Heidi Murdock, Perry — 52:08
29. (367) Jennifer Iorg, Herriman — 59:23
30. (374) Jenny Linford, Salt Lake City — 1:00:48
31. (388) Ana Hafoka, Salt Lake City — 1:04:52
Female 45-49
Place (Overall) Name, City — Time
1. (23) Andra Ghent, Salt Lake City — 22:07
2. (32) Rachel Bodily, Park City — 23:25
3. (46) Marchelle Elmer, Springville — 25:32
4. (48) Huong Dye, Pleasant View — 26:00
5. (49) Natalie Whitney, Calgary, NA — 26:03
6. (65) Nicole Humes, Price — 28:01
7. (71) Adrianne Benson, Riverton — 28:21
8. (114) Caisa Brown, South Jordan — 31:43
9. (128) Alicia Kruger, Taylorsville — 32:50
10. (134) Ana Nell, Taylorsville — 33:32
11. (156) Tif Chesnos, Kaysville — 34:57
12. (163) Cynthia Jacobsen, Woods Cross — 35:16
13. (171) Annalissa Rausch, Salt Lake City — 35:55
14. (176) Starr Wahlen, Cottonwood Heights — 36:22
15. (178) Gislene Rocha, Salt Lake City — 36:26
16. (184) Kelly Goff, Salt Lake City — 37:07
17. (190) Kristy Hartley, Farr West — 37:53
18. (194) Megan Mueller, Holladay — 38:16
19. (196) Andrea Lang, Draper — 38:19
20. (218) Christy Bailey, Roy — 39:55
21. (219) Kim Evinger, Farmington — 39:56
22. (229) Andrea Holley, Valencia, CA — 41:43
23. (233) Helle Abildso, Salt Lake City — 41:55
24. (265) Jen Burns, Pleasant Grove — 44:12
25. (266) Stephanie Hurst, North Salt Lake — 44:27
26. (267) Shauna Anderson, Pleasant Grove — 44:32
27. (271) Maryjo Webb, Woods Cross — 45:04
28. (314) Jerri Sadler, West Jordan — 48:13
29. (328) Jenny Harris, Corinne — 51:17
30. (337) Cumorah Shwe, West Jordan — 52:38
31. (344) Amy Bodily, Layton — 54:07
32. (358) Rebecca Breinholt, Salt Lake City — 56:21
33. (360) Sheri Tupou, Millcreek — 56:37
34. (362) Stacy Robbins, Midvale — 57:49
35. (363) Stephanie Brown, Midvale — 58:10
36. (385) Becky Hurst, West Jordan — 1:03:14
37. (386) Marriam Deberti-Mohi, Salt Lake City — 1:04:49
Female 50-54
Place (Overall) Name, City — Time
1. (69) Becky Lamoreaux, Springville — 28:05
2. (89) Ameret Reed, Oceanside, CA — 30:21
3. (92) Marie Gurr, West Jordan — 30:31
4. (141) Jenny Munford, Salt Lake City — 33:52
5. (172) Sara Perry, Murray — 35:59
6. (182) Amy Davis, North Salt Lake — 36:56
7. (192) Jeanette Gudgell, West Jordan — 37:58
8. (220) Keri Pond, Draper — 40:00
9. (226) Amy Hansen, Holladay — 41:25
10. (242) Heather Jensen, Kaysville — 42:08
11. (272) Annoni Larson, Woods Cross — 45:04
12. (283) Kathy Bitner, Draper — 45:56
13. (320) Jenni Bergman, South Weber — 49:46
14. (331) Rebekah Grow, Layton — 51:39
15. (345) Becky Juluson, Layton — 54:07
16. (357) Christianne Cox, Holladay — 56:20
17. (394) Kimberly Freeburg, Littleton, CO — 1:07
18. (395) Terisa Chavero, Murray — 1:07:23
Female 55-59
Place (Overall) Name, City — Time
1. (40) Deena Loyola, Park City — 24:56
2. (135) Amy Berger, Dracut, MA — 33:33
3. (136) Erin Tasiopoulos, Dracut, MA — 33:33
4. (139) Sandra Knutson, Baltimore, MD — 33:39
5. (143) Jill Giles, Magna — 33:55
6. (200) Roxana Hyde, West Valley City — 38:51
7. (208) Alicia Kanegae, West Jordan — 39:21
8. (224) Heidi Dawn, Salt Lake City — 40:46
9. (250) Sue Alvey, Layton — 42:36
10. (252) Debra Juarez, Clearfield — 42:41
11. (254) Allyson Skinner, Syracuse — 43:19
12. (280) Karen L Johnson, Eagle Mountain — 45:36
13. (294) Julie Lopp, Orem — 46:31
14. (307) Yasuko Beijerling, Bluffdale — 47:22
15. (342) Melanie Vovk, Castaic, CA — 54:06
16. (350) Marilyn Allred, Taylorsville — 55:01
17. (351) Connie Spencer, Syracuse — 55:38
18. (356) Bernadette Deschine, Salt Lake City — 56:01
19. (359) Andrea Davis, Salt Lake City — 56:29
20. (384) Andrea Landeen, Sandy — 1:03:01
Female 60-64
Place (Overall) Name, City — Time
1. (91) Krissy Smiley, Santa Monica, CA — 30:31
2. (98) Debra Kroll, South Jordan — 31:06
3. (205) Valerie Albrechtsen, Farmington — 39:08
4. (216) Nora Valentine, Kirtland, NM — 39:50
5. (261) Jane Taggart, Salt Lake City — 44:03
6. (282) Linda Kennedy, Herriman — 45:52
7. (322) Val Barnes, Morgan — 50:45
8. (361) Joanne Sorensen, Murray — 57:07
9. (392) Marianne Thayne, Las Vegas, NV — 1:06:15
Female 65-69
Place (Overall) Name, City — Time
1. (131) Mona Davis, Hurricane — 33:11
2. (158) Cc Haynes, SLC — 35:08
3. (223) Laurie Mcnabb, Salt Lake City — 40:43
4. (234) Elizabeth Armstrong, South Jordan — 41:57
5. (246) Jocelyn Elsholz, Sandy — 42:19
6. (253) Sue Gowen, Midvale — 43:18
7. (291) Patsy Zamani, North Salt Lake — 46:26
Female 70-79
Place (Overall) Name, City — Time
1. (170) Terry Gooch, Bountiful — 35:44
2. (217) Wendy Van De Kamp, Holladay — 39:54
3. (245) Barbara Hurst, Sandy — 42:19
4. (286) Ranae Powell, Bountiful — 46:10
5. (303) Maria Albanese, Salt Lake City — 47:03
6. (315) Carol Dixon, West Jordan — 48:14
7. (347) Sherrie Gillett, West Bountiful — 54:09
8. (370) Pam Peterson, Provo — 1:00:08
9. (379) Jeanette Sanders, Salt Lake City — 1:02:23
Female 80-89
Place (Overall) Name, City — Time
1. (333) Eileen Weldon, Corinne — 52:13
Male Overall
Place (Overall) Name, City — Time
1. Thomas Pickford, Orem — 15:58
2. Joshua Rust, Wanship — 16:36
3. Kenneth Briggs, South Jordan — 17:03
Male Masters
Place (Overall) Name, City — Time
1. (10) Michael Sackley, Payson — 17:55
Male Under 12
Place (Overall) Name, City — Time
1. (34) Jacob Johnson, West Bountiful — 19:53
2. (43) Matthew Mittelstaedt, Riverton — 21:44
3. (51) Noah Nordgren, Grantsville — 22:41
4. (67) Ismael Sidibe, Magna — 23:36
5. (68) Crew Brown, South Jordan — 23:36
6. (75) Mckay Brown, South Jordan — 24:02
7. (80) Jaxon Naef, Coppell, TX — 24:21
8. (84) Jordan Thompson, South Salt Lake — 24:29
9. (85) Will Kroll, Draper — 24:36
10. (95) Hudson Oldham, Cottonwood Heights — 25:46
11. (97) Crossley Clark, Grantsville — 25:58
12. (99) Linus Leung, Salt Lake City — 26:26
13. (101) Rocky Henry, Farmington — 26:26
14. (106) Brock Lubbers, Murray — 26:52
15. (118) Abram Jenkins, Veneta, OR — 27:28
16. (119) Luke Denny, Pleasant Grove — 27:28
17. (132) Lincoln Wright, Cottonwood Heights — 28:14
18. (133) Ethan Mittelstaedt, Riverton — 28:15
19. (142) David Grant, Salt Lake City — 28:34
20. (143) Wayne Langston, Cottonwood Heights — 28:36
21. (148) Hunter Allred, Meridian, ID — 28:47
22. (149) Jackson Kroll, Draper — 28:50
23. (152) Liam Mittelstaedt, Riverton — 28:55
24. (154) Blake Bell, Sandy — 28:58
25. (163) Leo Wright, Cottonwood Heights — 29:23
26. (167) Cooper Kroll, Draper — 29:27
27. (174) Carter Osborne, South Jordan — 30:05
28. (175) Miles Baker, Tooele — 30:06
29. (179) Jack Arnell, Kaysville — 30:18
30. (181) Luke Arnell, Kaysville — 30:18
31. (182) Ethan Arnell, Eagle, ID — 30:20
32. (191) Blake Boyer, Holladay — 31:07
33. (196) Noah Hatathli, Page, AZ — 31:27
34. (197) Otto Bauman, Jefferson City, MO — 31:27
35. (200) Rory Hundertmark, South Jordan — 31:30
36. (205) Taggart Brown, South Jordan — 31:41
37. (213) Scott Matheson, Millcreek — 32:10
38. (215) Michael Robbs, Millcreek — 32:19
39. (217) Charlie Robbs, Millcreek — 32:20
40. (222) Hayley Mittelstaedt, Herriman — 32:33
41. (227) Konner Mittelstaedt, Herriman — 32:43
42. (233) Jett Chesnos, Kaysville — 33:17
43. (238) Stockton Hansen, Murray — 33:33
44. (239) Spencer Gapinski, Bluffdale — 33:37
45. (241) Micah Tietz, Sandy — 33:43
46. (246) Ty Jones, North Salt Lake — 34:58
47. (254) Reed Jones, Twin Falls, ID — 35:35
48. (256) Cael Thompson, South Salt Lake — 35:45
49. (257) Andrew Boyer, Holladay — 36:03
50. (262) Andrew Averett, West Valley City — 36:42
51. (265) Samuel Harris, Kaysville — 36:55
52. (275) Auty Robbs, Millcreek — 37:27
53. (276) Benjamin Grant, Salt Lake City — 37:36
54. (280) Benjamin Harris, Kaysville — 38:16
55. (282) Timothy Grant, Salt Lake City — 38:33
56. (284) Herschel Torres, North Salt Lake — 39:08
57. (287) Robert Nelson, Sandy — 39:43
58. (288) Noah Lange, Evanston, WY — 39:57
59. (294) Monson Mecham, Vineyard — 41:05
60. (298) Kassim Sidibe, Magna — 41:27
61. (299) Owen Tietz, Sandy — 41:27
62. (300) Kolson Bitner, Draper — 41:29
63. (304) Beck Cullimore, Draper — 42:02
64. (314) Aaron Brown, South Jordan — 44:07
65. (321) Antonio Buehler, Salt Lake City — 45:08
66. (322) Matthew Elder, Colgate, WI — 45:11
67. (324) Peyton Chandler, Rock Springs, WY — 45:33
68. (331) Carter James, Rock Springs, WY — 46:29
69. (335) Jordan Chandler, Rock Springs, WY — 47:28
70. (336) Levi Hall, Kaysville — 47:33
71. (338) Tanner Hall, Kaysville — 47:37
72. (346) Peter Landeen, Layton — 49:50
73. (348) Ethan Lee, Millcreek — 51:12
74. (354) Tj Hafoka, Salt Lake City — 52:03
75. (364) Zeke Parkinson, Cottonwood Heights — 58:47
76. (368) Spencer Linford, Salt Lake City — 1:00:21
77. (369) Boone Chesnos, Kaysville — 1:00:23
78. (370) Jackson Allred, Meridian, ID — 1:00:24
79. (377) Jaxon Davis, Parowan — 1:06:14
80. (378) Taggart Ayres, Murray — 1:07:30
Male 12-14
Place (Overall) Name, City — Time
1. (9) Cooper Clark, Grantsville — 17:49
2. (11) Peter Hedengren, Provo — 18
3. (18) Nicholas Dutson, Grantsville — 18:34
4. (23) Eli Wardle, Herriman — 18:44
5. (26) Zachary Nordgren, Grantsville — 18:57
6. (28) Ethan Dye, Pleasant View — 19:20
7. (32) Vincent Dalton, South Jordan — 19:49
8. (39) Danny Burton, Layton — 20:39
9. (41) Will Hirst, Kaysville — 21:20
10. (45) Dioma Sidibe, Magna — 21:48
11. (47) Isaac Zimmerman, Orem — 21:54
12. (54) Eli Naef, Holladay — 22:48
13. (60) Tate Lubbers, Cottonwood Heights — 23:03
14. (69) Tyson Vickrey, Herriman — 23:37
15. (71) Nolan Jenkins, Veneta, OR — 23:44
16. (72) Duncan Judkins, Plain City — 23:50
17. (77) Caleb Lambert, South Jordan — 24:07
18. (78) Beckley Brown, South Jordan — 24:12
19. (87) Grady Bell, Sandy — 25:04
20. (96) Arden Hansen, Holladay — 25:54
21. (105) Walker Edwards, Highland — 26:49
22. (108) Cortland Hansen, Murray — 26:53
23. (111) Hunter Ogle, Stanley, WI — 27:14
24. (112) Atticus Jenkins, Veneta, OR — 27:14
25. (116) Logan Denny, Pleasant Grove — 27:25
26. (121) Clayton Boyer, Holladay — 27:42
27. (124) Spencer Olson, Ashburn, VA — 27:57
28. (130) Kreighton King, Gallup, NM — 28:13
29. (137) Bennett Hurst, Sandy — 28:23
30. (141) Samuel Grant, Salt Lake City — 28:33
31. (156) Wyatt Thurgood, West Bountiful — 29:07
32. (158) Julie Stoker, Draper — 29:13
33. (160) Grayson O’Neal, Eagle Mountain — 29:17
34. (189) Mccoy Ash, Murray — 30:57
35. (190) Henrie Lewis, Herriman — 30:59
36. (199) Milo Polifka, Saratoga Springs — 31:29
37. (214) Landry Muir, Clinton — 32:14
38. (218) Cody Hall, Kaysville — 32:22
39. (237) Colter Washburn, Farmington — 33:29
40. (243) Thayne Southwick, Mead, WA — 33:58
41. (259) Skyler Tietz, Sandy — 36:06
42. (263) Charles Madison, South Jordan — 36:48
43. (266) Keifer Goff, Salt Lake City — 37:06
44. (271) Brennan Gudgell, West Jordan — 37:09
45. (286) Coleman Hurst, Sandy — 39:38
46. (291) Wesley Lloyd, Syracuse — 40:53
47. (303) Cairo Rowell, Smithfield — 41:58
48. (305) Noah Bauman, Millcreek — 42:02
49. (315) Tucker Brown, South Jordan — 44:07
50. (330) Damon Mecham, Vineyard — 46:22
51. (339) Xander Perez, North Salt Lake — 47:46
52. (341) Micah Lange, Evanston, WY — 48:08
53. (353) Manase Tuaefe, Salt Lake City — 51:57
Male 15-18
Place (Overall) Name, City — Time
1. (5) Isaac Nordgren, Grantsville — 17:10
2. (6) Hudson Clark, Grantsville — 17:27
3. (8) Thomas Gudgell, West Jordan — 17:36
4. (12) Jacob Holiday, Ten Sleep, WY — 18:04
5. (13) Rocco Wharton, Holladay — 18:07
6. (15) Zachary Dutson, Grantsville — 18:18
7. (17) Clifford Richardson, Grantsville — 18:27
8. (21) Anthony Martinez, West Valley City — 18:40
9. (22) Ty Lubbers, Cottonwood Heights — 18:41
10. (25) Daxton Lear, Grantsville — 18:57
11. (27) Thomas Snow, Farmington — 19:10
12. (30) Samuel Fine, Coalville — 19:48
13. (42) Nathan Lamoreaux, Springville — 21:40
14. (44) Kabren King, Gallup, NM — 21:45
15. (48) Cameron Miller, Cottonwood Heights — 22:24
16. (49) Davin Zamani, North Salt Lake — 22:26
17. (53) Caden Naef, Holladay — 22:48
18. (59) Konnor Whitney, Calgary, NA — 23
19. (61) Gracie Lewis, Herriman — 23:03
20. (63) Ryan Smith, West Jordan — 23:20
21. (65) Zac Edwards, Highland — 23:30
22. (73) Henrik Abildso, Salt Lake City — 23:50
23. (81) Michael Fullmer, West Jordan — 24:24
24. (89) Leo Gishie, Flagstaff, AZ — 25:14
25. (120) Myles Folau, Salt Lake City — 27:41
26. (131) Brewster Madison, South Jordan — 28:14
27. (136) Jackson Hurst, Sandy — 28:19
28. (260) Sage Wahlen, Cottonwood Heights — 36:22
29. (297) Preston Miller, Cottonwood Heights — 41:18
30. (318) Coby Wight, Herriman — 44:54
31. (350) Andrew Wright, Perry — 51:16
32. (352) Pila Tuaefe, Salt Lake City — 51:57
33. (362) Paula Hafoka, Salt Lake City — 55:54
34. (375) Parker Hurst, West Jordan — 1:02:47
Male 19-24
Place (Overall) Name, City — Time
1. (4) David Castelli, Riverton — 17:08
2. (7) Aidan Griffin, Herriman — 17:30
3. (14) Brandon Judd, Alpine — 18:08
4. (20) Tanner Hart, Layton — 18:38
5. (29) Jackson Slesk, Wenatchee, WA — 19:21
6. (46) Jaden Thurgood, West Bountiful — 21:51
7. (50) Travis Kalb, Roy — 22:34
8. (52) Dylan Hart, Layton — 22:42
9. (56) James Whiting, Holladay — 22:51
10. (58) Ethan Anderson, Pleasant Grove — 22:57
11. (66) William Breinholt, Salt Lake City — 23:31
12. (79) Zach Dennis, Midland, GA — 24:15
13. (82) Anderson Ramirez, Salt Lake City — 24:24
14. (88) Zaxon Butcher, American Fork — 25:06
15. (91) Jorge Rojas, West Wendover, NV — 25:24
16. (92) Christian Tasiopoulos, Los Angeles, CA — 25:29
17. (107) Carlos Catania, Roy — 26:53
18. (135) Jake Babcock, Sandy — 28:17
19. (138) Jimmy Trinh, West Valley City — 28:23
20. (139) Kevin Truong, West Jordan — 28:24
21. (144) Spencer Jorgensen, Salt Lake City — 28:39
22. (146) Kamron Languido, West Valley City — 28:44
23. (162) Adam Griffin, Syracuse — 29:23
24. (168) Cooper Hall, Bountiful — 29:27
25. (173) Daniel Colledge, Bountiful — 30:03
26. (192) Jaxon Brown, Provo — 31:08
27. (226) Alexander Sutton, Salt Lake City — 32:43
28. (231) David To, West Valley City — 33:12
29. (234) Jonah Taylor, Kaysville — 33:22
30. (251) Chainarin Khonsanit, West Valley City — 35:31
31. (290) Ben Lamoreaux, Springville — 40:41
32. (306) James Neel, Draper — 42:03
33. (367) Logan Hurst, West Jordan — 1:00:16
Male 25-29
Place (Overall) Name, City — Time
1. (19) JK Jones, Holladay — 18:35
2. (40) Nathan Crum, Salt Lake City — 21:13
3. (93) Johnson Huynh, West Valley City — 25:31
4. (104) Hunter Stanford, Alpine — 26:42
5. (109) Chad Nail, Richardson, TX — 26:55
6. (134) Braden Vawdrey, Lehi — 28:16
7. (159) Joseph Mikalauskas, Salt Lake City — 29:14
8. (171) Tayrone Batista, Salt Lake City — 29:52
9. (188) Jake Slesk, Lehi — 30:55
10. (198) Boston Hatch, South Jordan — 31:29
11. (201) Shaun Mckenzie, West Jordan — 31:35
12. (204) Ethan Bauer, Provo — 31:41
13. (207) Ryan Spencer, Salt Lake City — 31:42
14. (211) Scott Bloomer, Spanish Fork — 32:01
15. (212) Tomard Moncur, Farmington — 32:02
16. (223) Chandler Allen, Kaysville — 32:33
17. (232) Austin Kelley, West Valley City — 33:13
18. (236) Andrew Nguyen, Taylorsville — 33:29
19. (245) Juan Cuartas, Herriman — 34:41
20. (247) Alexander Johnson, Draper — 35:08
21. (250) Thomas Griffin, Salt Lake City — 35:30
22. (268) Tyler Key, Midvale — 37:07
23. (296) Bruce Nguyen, Layton — 41:17
24. (309) Ryan Larsen, Murray — 43:18
25. (327) Jorge Ovalle, Pleasant Grove — 46:14
26. (337) Christian Burton, Provo — 47:35
27. (359) Preston Anderson, American Fork — 54:18
28. (365) Logan Tago, Herriman — 59:26
29. (376) Lance Hilton, Ogden — 1:02:59
30. (380) Fernando Del Jesus Michel, Murray — 1:14:35
Male 30-34
Place (Overall) Name, City — Time
1. (16) Adam Derfler, Riverton — 18:22
2. (38) Yeimy Pinzn, Millcreek — 20:38
3. (62) Jacob Roberts, Salt Lake City — 23:04
4. (74) Christian F Gonzalez Covarrubias, West Wendover, NV — 24:00
5. (76) Alic Giles, West Jordan — 24:05
6. (83) Daniel Zimmerman, Stansbury Park — 24:27
7. (100) David Tate, South Jordan — 26:26
8. (117) Eliezio Marques Da Silva, Bountiful — 27:26
9. (151) Kevin Reece, South Jordan — 28:53
10. (165) Jared Wright, Cottonwood Heights — 29:25
11. (178) Juan De La Pena, West Valley City — 30:17
12. (184) Jesus Ruiz, Riverton — 30:38
13. (187) Jon Madison, South Jordan — 30:46
14. (202) Logan Malohifo’Ou, Taylorsville — 31:39
15. (216) Mike Johnson, Bountiful — 32:20
16. (248) Michel Flores, American Fork — 35:18
17. (252) Ashkan Bashardoust, Millcreek — 35:32
18. (273) Collin Johnson, Layton — 37:21
19. (274) Austin Robbs, Millcreek — 37:25
20. (285) Parker Beyeler, Centerville — 39:09
21. (301) Ethan Zhou, Salt Lake City — 41:47
22. (302) Austin Davis, Bountiful — 41:54
23. (325) Brady James, Idaho Falls, ID — 45:39
24. (347) Spencer Landeen, Layton — 49:51
Male 35-39
Place (Overall) Name, City — Time
1. (24) Neal Johnson, Bountiful — 18:56
2. (33) Trent Johnson, South Jordan — 19:49
3. (90) Troy Georgell, Eagle Mountain — 25:17
4. (102) CJ Haynes, SLC — 26:30
5. (129) David Reece, South Jordan — 28:13
6. (176) Bryce Osborne, South Jordan — 30:07
7. (230) Daniel Fuentes, Herriman — 32:58
8. (255) Brandon Callahan, North Salt Lake — 35:37
9. (279) Matthew Parkinson, Cottonwood Heights — 37:58
10. (281) Steven Harris, Kaysville — 38:17
11. (283) Josh Hoggard, Murray — 38:37
12. (313) Tyler Lee, Salt Lake City — 44:06
13. (334) Titus Holman, Layton — 46:52
14. (342) Alex Perez, North Salt Lake — 48:11
15. (379) Ammon Ayres, Murray — 1:08:38
Male 40-44
Place (Overall) Name, City — Time
1. (31) Clint Dalton, South Jordan — 19:49
2. (35) Brian Evans, Sandy — 19:57
3. (36) Miki Romero, Salt Lake City — 20:15
4. (64) Joshua Coffey, Magna — 23:25
5. (98) James Dove, Clinton, MD — 26:02
6. (114) Jason Cram, Layton — 27:23
7. (147) Richard Allred, Meridian, ID — 28:47
8. (150) Kevin Chesnos, Kaysville — 28:50
9. (153) Brian Fullmer, West Jordan — 28:56
10. (155) Jonathan Cagnacci, American Fork — 28:58
11. (169) Jeff Niemsyk, West Jordan — 29:29
12. (177) Weston Arnell, Eagle, ID — 30:16
13. (194) Kevin Allred, Kearns — 31:20
14. (228) Michael Jones, Jefferson City, MO — 32:45
15. (242) Curtis Ash, South Jordan — 33:48
16. (258) Nate Boyer, Holladay — 36:03
17. (264) Richard Matheson, Salt Lake City — 36:54
18. (270) Howard Smith, Hill Air Force Base — 37:09
19. (272) Curtis Gapinski, Bluffdale — 37:14
20. (292) Tyler Lloyd, Syracuse — 40:55
21. (295) Richard Hurst, Sandy — 41:15
22. (307) Joe Orme, Saint George — 42:09
23. (310) Nick Howell, Salt Lake City — 43:43
24. (317) Lorin Brown, South Jordan — 44:22
25. (332) Nathan Jenkins, Veneta, OR — 46:51
26. (356) Kel Prime, Murray — 53:47
27. (360) Patrick Sanchez, Murray — 54:37
28. (361) Bryce Schouten, Kearns — 54:38
Male 45-49
Place (Overall) Name, City — Time
1. (55) Chad Turner, West Bountiful — 22:51
2. (57) Dylan Whitney, Calgary, NA — 22:56
3. (103) Jeff Hirst, Kaysville — 26:37
4. (113) Michael Miller, Cottonwood Heights — 27:17
5. (115) Matthew Gehring, CENTERVILLE — 27:23
6. (125) Jeremy Humes, Price — 28:02
7. (140) Matthew A Rodabough, West Bountiful — 28:25
8. (157) William Keil, Riverton — 29:08
9. (161) Scott Bell, Sandy — 29:21
10. (164) Cory Edwards, Highland — 29:24
11. (180) Taylor Anderson, Pleasant Grove — 30:18
12. (186) Brook Langston, Cottonwood Heights — 30:45
13. (195) Adrian Brown, South Jordan — 31:23
14. (209) Craig Blackwell, Lehi — 31:54
15. (224) Joseph Mittelstaedt, Herriman — 32:41
16. (293) Anthon Mecham, Vineyard — 40:56
17. (333) Mark Lamoreaux, Springville — 46:52
18. (345) Nate Mecham, Sandy — 49:17
19. (357) Greg Diehl, Denver, CO — 54:01
Male 50-54
Place (Overall) Name, City — Time
1. (86) Mike Scharman, salt lake city — 24:50
2. (110) Kevin Coltart, Dumfries, NA — 27:04
3. (126) Tom Kotter, Holliday — 28:02
4. (145) David Pond, Draper — 28:43
5. (193) Peter Breinholt, Salt Lake City — 31:18
6. (203) Michael Mecham, Ogden — 31:40
7. (210) Bart Boggess, Alpine — 32:01
8. (219) David Cook, Salt Lake City — 32:22
9. (220) Bill Robbs, Millcreek — 32:23
10. (229) Brad Hansen, Holladay — 32:51
11. (267) Mitchell Goff, Salt Lake City — 37:06
12. (329) Lee Workman, North Salt Lake — 46:18
13. (349) Jason Grow, Layton — 51:14
14. (366) Marc Morrison, Sandy — 1:00:04
15. (371) Colin Williams, Southampton — 1:00:55
Male 55-59
Place (Overall) Name, City — Time
1. (37) Gilberto Gonzalez, Salt Lake City — 20:33
2. (70) Gordon Wright, South Salt Lake — 23:40
3. (122) Kevin Mcmahan, Oceanside, CA — 27:49
4. (127) Ken Bitner, Draper — 28:03
5. (225) Eric Hall, Glendora, CA — 32:41
6. (235) J. D. Taylor, Kaysville — 33:23
7. (253) Louis Vitela, Salt Lake City — 35:33
8. (261) Howard Brady, Shoreline, WA — 36:33
9. (269) Michael Vantyne, Salt Lake City — 37:09
Male 60-64
Place (Overall) Name, City — Time
1. (206) Sergio B Jijon, West Valley City — 31:42
2. (208) Joel Gurr, West Jordan — 31:44
3. (278) Devin Bell, West Jordan — 37:54
4. (319) Brent Fullerton, Orem — 44:59
5. (323) Nic Frisone, Kearns — 45:27
6. (326) Christopher Kennedy, Herriman — 45:53
Male 65-69
Place (Overall) Name, City — Time
1. (128) Neil Cotter, Salt Lake City — 28:08
2. (166) Doug Barker, Murray — 29:27
3. (170) David Armstrong, South Jordan — 29:31
4. (221) Bruce Hatathli, Page, AZ — 32:32
5. (244) Gregory Mckenna, Salt Lake City — 34:13
6. (249) Gary Edward Baker, Lakemoor, IL — 35:26
7. (277) Brent Oram, Syracuse — 37:45
8. (311) Steve Anderton, South Jordan — 43:56
9. (320) Jeffrey Garner, West Jordan — 45:02
10. (355) Gary Beckstrand, Salt Lake City — 52:56
11. (373) Sione Ika, Bountiful — 1:01:12
Male 70-79
Place (Overall) Name, City — Time
1. (94) Don Bigger, Providence — 25:34
2. (123) Aj Smith, Salt Lake City — 27:52
3. (172) Stephen Wight, Herriman — 29:55
4. (183) Brent Scharman, Holladay — 30:34
5. (185) Randall Wilkes, Orem — 30:38
6. (240) Eric Evans, Salt Lake City — 33:42
7. (289) Jon Carlson, Sandy — 40:35
8. (308) Thomas Bauman, Millcreek — 43:03
9. (312) Stephen Snow, Salt Lake City — 43:58
10. (316) Sean Mcnabb, Salt Lake City — 44:11
11. (328) David Hoffmann, Holladay — 46:16
12. (340) David Mecham, Sandy — 47:48
13. (344) Glenn Miller, West Jordan — 48:43
14. (351) David Lewis, Bountiful — 51:46
15. (358) Steve Jones, Lincoln, NE — 54:12
16. (363) Ron Diehl, Sandy — 57:02
17. (372) Paul Taggart, Salt Lake City — 1:01:10
Male 80-89
Place (Overall) Name, City — Time
1. (343) Frank Moss, Bountiful — 48:27
2. (374) Fred Palmer, Salt Lake City — 1:02:27