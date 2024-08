Preseason training camp has concluded and the BYU Cougars are just days away from opening the 2024 season against the Southern Illinois Salukis at LaVell Edwards Stadium on Saturday.

BYU released its depth chart for the opener on Monday, but it was filled with co-starters and the “or” designation, most notably at quarterback. Where’s the fun in that?

Here are our projections of what BYU’s depth chart looks like heading into the opener — with not an “or” in sight:

Offense

QB

No. 12 — Jake Retzlaff — 6-1, 205 pounds, Jr.

No. 3 — Gerry Bohanon — 6-3, 225 pounds, Sr.

RB

No. 27 — LJ Martin — 6-2, 225 pounds, So.

No. 7 — Hinckley Ropati — 5-9, 220 pounds, Sr.

WR

No. 2 — Chase Roberts — 6-4, 210 pounds, Jr.

No. 13 — JoJo Phillips — 6-5, 205 pounds, Fr.

WR

No. 5 — Darius Lassiter — 6-2, 210 pounds, Sr.

No. 17 — Keelan Marion — 6-0, 195 pounds, Jr.

WR

No. 0 — Kody Epps — 5-11, 187 pounds, Jr.

No. 11 — Parker Kingston — 5-11, 185 pounds, So.

TE

No. 1 — Keanu Hill — 6-4, 240 pounds, Sr.

No. 88 — Mata’ava Ta’ase — 6-3, 255 pounds, Sr.

LT

No. 76 — Caleb Etienne — 6-8, 320 pounds, Sr.

No. 50 — Isaiah Jatta — 6-6, 320 pounds, Sr.

LG

No. 61 — Weylin Lapuaho — 6-4, 305 pounds, Sr.

No. 63 — Bruce Mitchell — 6-4, 295 pounds, So.

C

No. 70 — Connor Pay — 6-5, 315 pounds, Sr.

No. 56 — Jake Eichorn — 6-5, 300 pounds, Jr.

RG

No. 51 — Sonny Makasini — 6-4, 315 pounds, So.

No. 55 — Austin Leausa — 6-5, 315 pounds, Jr.

RT

No. 64 — Brayden Keim — 6-9, 315 pounds, Sr.

No. 77 — Jake Griffin — 6-5, 291 pounds, Fr.

Defense

OE

No. 59 — Logan Lutui — 6-2, 255 pounds, Sr.

No. 13 — Isaiah Bagnah — 6-4, 245 pounds, Sr.

DE

No. 92 — Tyler Batty — 6-5, 275 pounds, Sr.

No. 48 — Bodie Schoonover — 6-3, 265 pounds, So.

NT

No. 94 — John Nelson — 6-4, 290 pounds, Sr.

No. 99 — Joshua Singh — 6-0, 285 pounds, Jr.

DT

No. 93 — Blake Mangelson — 6-5, 275 pounds, Sr.

No. 95 — Luke To’omolatai — 6-2, 315 pounds, Jr.

SAM LB

No. 16 — Isaiah Glasker — 6-5, 235 pounds, So.

No. 33 — Choe Bryant-Strother — 6-3, 235 pounds, Jr.

MACK LB

No. 11 — Harrison Taggart — 61, 235 pounds, So.

No. 54 — Siale Esera — 6-3, 250 pounds, So.

ROVER LB

No. 17 — Jack Kelly — 6-2, 240 pounds, Jr.

No. 18 — Ace Kaufusi — 6-4, 230 pounds, So.

SS

No. 1 — Micah Harper, 5-10, 195 pounds, Jr.

No. 25 — Talan Alfrey, 6-2, 205 pounds, Jr.

FS

No. 28 — Tanner Wall — 6-1, 200 pounds, Jr.

No. 22 — Tommy Prassas — 6-2, 190 pounds, Fr.

*NICKEL

No. 1 — Micah Harper, 5-10, 195 pounds, Jr.

No. 23 — Jonathan Kabeya, 5-10, 173 pounds, Fr.

CB

No. 0 — Jakob Robinson — 5-11, 170 pounds, Sr.

No. 21 — Evan Johnson — 6-0, 180 pounds, So.

CB

No. 4 — Mory Bamba — 6-3, 195 pounds, Jr.

No. 2 — Marque Collins — 5-11, 175 pounds, Sr.

Special Teams

PK

No. 44 — Will Ferrin, 6-3, 175 pounds, Jr.

No. 97 — Matthias Dunn, 6-0, 205 pounds, Fr.

P

No. 35 — Sam Vander Haar, 6-0, 219 pounds, So.

No. 39 — Landon Rehkow, 6-1, 190 pounds, Fr.

PR

No. 11 — Parker Kingston, 5-11, 185 pounds, So.

No. 2 — Chase Roberts, 6-4, 210 pounds, Jr.

KR

No. 17 — Keelan Marion, 6-0, 195 pounds, Jr.

No. 11 — Parker Kingston, 5-11, 185 pounds, So.

• — When BYU uses its nickel package on defense, it generally uses only two linebackers