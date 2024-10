Green Canyon's boys and girls cross country teams on the Week 11 championship on Tuesday.

Here’s a recap of the four 4A region cross country championships that were held this week.

Next Tuesday, teams and individuals will compete in the 4A Divisional meet at Lakeside Park in Orem to earn their spots for the 5A state championship meet on Oct. 29 back at Sugarhouse Park after the past four years were held at the Regional Athletic Complex.

1 of 2 Mountain View's girls cross country team won the Region 8 championship this year. 2 of 2 Mountain View's boys cross country team won the Region 8 championship this year.

Region 8

At Mountain View High School

Girls team scores

Mountain View, 25 Orem, 39 Timpanogos, 70 Uintah, 124 Provo, 144 Payson, 149

Girls individual results

Julie Moore, Mountain View, Sr., 18:06.3 Maddie Embley, Orem, Sr., 18:26.8 Sophie Waite, Mountain View, Jr., 18:37.9 Lily Waite, Mountain View, Jr., 18:59.2 June Zimmerman, Mountain View, Sr., 19:09.5 Anna Bliss, Timpanogos, So., 19:24.8 Gabbi Garside, Orem, Jr., 19:47.8 Kate Adams, Orem, Fr., 19:48.2 Lydia Olsen, Orem, Sr., 19:55.1 Brianna Pence, Timpanogos, Jr., 20:09.2 Elsa Keith, Timpanogos, Fr., 20:10.8 Ashlyn May, Mountain View, Sr., 20:22.0 Allison Pope, Orem, So., 20:30.5 Halle Nielson, Payson, So., 20:38.1 Liv Trimble, Orem, So., 20:39.1 Claire Sullivan, Mountain View, So., 20:56.1 Rosalie Olsen, Orem, So., 21:10.9 Seidy Hernandez, Provo, Sr., 21:17.4 Angela Jolley, Uintah, Fr., 21:28.5 Adelyn Hart, Timpanogos, Jr., 21:29.8

Boys team scores

Mountain View, 37 Orem, 43 Timpanogos, 52 Uintah, 98 Payson, 159 Provo, 165

Boys individual results

Kyle Steadman, Mountain View, Sr., 14:56.6 Deiderik Witt, Timpanogos, Sr., 15:31.8 Takashi Shipp, Orem, Jr., 15:35.0 Peter Mecham, Orem, Jr., 15:37.9 Wyatt Jeppson, Mountain View, Jr., 15:51.5 David Anderson, Uintah, Sr., 15:55.6 John Richards, Orem, Sr., 16:00.2 Kyle Chipman, Mountain View, So., 16:06.8 Isaac Sohler, Mountain View, Sr., 16:11.0 Gage Hart, Timpanogos, Jr., 16:17.1 Caden Louder, Timpanogos, Sr., 16:19.0 William Daley, Orem, Jr., 16:20.3 Soren Allen, Timpanogos, Sr., 16:23.2 Maverick Dutson, Mountain View, So., 16:24.1 Peter Hendengen, Mountain View, So., 16:27.1 Isaac Harbin, Timpanogos, Jr., 16:29.7 Conrad Bigelow, Orem, Jr., 16:31.4 Cale Manwaring, Uintah, So., 16:32.3 Ammon Larson, Mountain View, Sr., 16:36.3 Bridger Phillips, Timpanogos, Jr., 16:36.5

1 of 2 Desert Hills High School's boys cross country team won the Region 9 championship on Tuesday. 2 of 2 Cedar High School's girls cross country team won the Region 9 championship on Tuesday.

Region 9

At Bloomington Hills North Park

Girls team scores

Cedar, 44 Desert Hills, 45 Pine View, 54 Crimson Cliffs, 113 Hurricane, 115 Snow Canyon, 152 Dixie, 197

Girls individual results

Emmalee Williams, Pine View, Jr., 18:37.90 Olivia Lay, Desert Hills, Sr., 19:05.84 Abby Dyer, Desert Hills, Fr., 19:18.51 Kendee Corry, Cedar City, So., 19:22.80 Macie Mitchell, Cedar City, Fr., 19:26.14 Kendra Raiger, Desert Hills, Jr., 19:34.66 Tevye Geddes, Pine View, Fr., 19:37.09 Elin Holt, Pine View, Fr., 19:38.90 Samantha Heaton, Cedar City, Jr., 19:39.51 Vanessa Ruiz, Pine View, So., 19:41.89 Eliza Johnson, Cedar City, Fr., 19:43.72 Arya Armstrong, Hurricane, Fr., 19:48.15 Maggie Crosby, Snow Canyon, Jr., 20:07.65 Taylor Baldwin, Crimson Cliffs, So., 20:15.73 Alexis Daynes, Cedar City, Fr., 20:16.88 Kenzey McKinlay, Desert Hills, Fr., 20:19.84 IsaBella Bulkley, Snow Canyon, Fr., 20:26.58 Kate Spriggs, Desert Hills, Fr., 20:34.60 Sophie Robinson, Hurricane, Sr., 20:37.98 Kylee McKinlay, Desert Hills, Jr., 20:42.07

Boys team scores

Desert Hills, 31 Pine View, 46 Hurricane, 82 Crimson Cliffs, 90 Cedar, 117 Snow Canyon, 140 Dixie, 207

Boys individual results

Bridger Jaggi, Pine View, Sr., 16:09.10 Tucker Larsen, Desert Hills, Sr., 16:11.22 Trevor Prior, Pine View, Jr., 16:11.80 George Watkins, Desert Hills, Sr., 16:20.82 Mason Gertsch, Crimson Cliffs, Jr., 16:23.76 Logan Boyer, Desert Hills, Sr., 16:25.85 Oakley Atwood, Crimson Cliffs, Sr., 16:28.76 Jarren Ence, Hurricane, Sr., 16:31.24 Jackson Mathews, Desert Hills, So., 16:31.74 Jack Wells, Desert Hills, Sr., 16:35.21 Brennan Heaps, Pine View, So., 16:38.35 Breken Naylor, Crimson Cliffs, So., 16:40.01 Cody Larkin, Cedar City, Jr., 16:40.19 Karter Holt, Hurricane, So., 16:41.76 Elliot Haendiges, Pine View, So., 16:42.39 Liam Wright, Pine View, Jr., 16:43.78 Brookston Shirts, Snow Canyon, Jr., 16:44.38 Abraham Amy, Hurricane, Sr., 16:47.67 Jake Saari, Pine View, Jr., 16:50.75 Isaac LeBaron, Hurricane, Sr., 16:51.00

Stansbury's boys and girls cross country teams won the Region 10 championship.

Region 10

At Cottonwood Complex

Girls team scores

Stansbury, 37 Park City, 42 Jordan, 64 Tooele, 110 Hillcrest, 112 Murray, 147 Cottonwood, 184

Girls individual results

Tatum Flach, Park City, Fr., 17:39.8 Leah Larsen, Stansbury, Jr., 17:43.4 Addie Dangerfield, Stansbury, Fr., 18:16.5 Ellie Dangerfield, Stansbury, Sr., 18:26.2 Sonja Preston, Park City, Jr., 18:48.2 Mylah Twitchell, Jordan, Jr., 19:19.7 Caroline Wagner, Jordan, Sr., 19:47.4 Ella Goodman, Hillcrest, So., 19:50.5 Sierra Ferguson, Jordan, Jr., 19:50.55 Addison Cheney, Stansbury, Fr., 19:53.5 Madeline McHenry, Park City, Sr., 19:54.0 Lucy Taylor, Park City, Sr., 19:58.1 Ava Shewell, Park City, Jr., 20:06.0 Alicia Hansen, Murray, Sr., 20:10.4 Lindsey Hansen, Tooele, Sr., 20:13.6 Ramie Peacock, Tooele, Sr., 20:33.0 Tavia Wilde, Hillcrest, So., 20:41.4 Eliza Scown, Stansbury, Sr., 20:49.2 Katie Twitchell, Jordan, Fr., 20:55.2 Phoebe Zaniello, Park City, So., 21:00.7

Boys team scores

Stansbury, 30 Tooele, 58 Jordan, 70 Hillcrest, 88 Park City, 125 Murray, 160 Cottonwood, 167

Boys individual results

Josh Martin, Hillcrest, Sr., 15:36.0 Jaxon Allen, Stansbury, Sr., 15:40.8 Braxton Williams, Tooele, Jr., 15:42.8 Ethan Belnap, Stansbury, So., 15:50.5 Ryan Rich, Stansbury, Sr., 16:01.2 Carter Sisam, Jordan, Sr., 16:07.0 Griffin Bronder, Tooele, Sr., 16:16.5 Kevin Archer, Jordan, Sr., 16:16.8 Evan Reinhart, Stansbury, Sr., 16:20.8 Austin Cheney, Stansbury, Sr., 16:22.8 Jackson Mather, Tooele, Sr., 16:24.6 Matt Keller, Hillcrest, Sr., 16:26.9 Bridger Hansen, Tooele, So., 16:28.4 Sebastian Crossland, Park City, Jr., 16:32.1 Spencer Call, Jordan, Sr., 16:32.8 Dallin Rubalcava, Murray, Jr., 16:33.3 Henry Peters, Park City, Sr., 16:36.7 Levi Walton, Hillcrest, Jr., 16:41.8 Hayden Johnson, Stansbury, Jr., 16:44.0 Parker Lassig, Jordan, Sr., 16:44.1

Region 11

At American West Heritage Center

Girls team scores

Green Canyon, 26 Sky View, 66 West Field, 69 Bear River, 116 Mountain Crest, 118 Ridgeline, 130 Logan, 211

Girls individual results

Charlotte Felt, Green Canyon, Sr., 17:48.3 Hailey Shakespear, Green Canyon, Sr., 17:52.0 Hailey Atwater, West Field, So., 18:27.1 Chelsea Shakespear, Green Canyon, Sr., 18:54.5 Rebekah Crookston, Sky View, Sr., 19:04.6 Lily Knowles, Mountain Crest, So., 19:07.2 Hadlie Ballard, Green Canyon, Sr., 19:17.1 Jessica Keele, Sky View, So., 19:19.4 Karli Harward, Bear River, Sr., 19:23.6 Kaitlyn Yerka, West Field, Jr., 19:36.9 Brinley Bodily, Sky View, Sr., 19:43.6 Rachel Willie, Green Canyon, Jr., 20:09.8 Brooklyn Bjorn, Bear River, So., 20:15.6 Taylie Allen, West Field, So., 20:21.4 Julia Fawson, Ridgeline, Jr., 20:21.9 Elise Wright, Ridgeline, Sr., 20:34.2 Hazel Balling, Green Canyon, Sr., 20:34.4 Athena Jones, Sky View, Jr., 20:43.9 Ali Suhaka, Green Canyon, Sr., 20:44.5 Annie Christensen, West Field, Jr., 20:55.4

Boys team scores

Green Canyon, 44 Sky View, 59 West Field, 79 Mountain Crest, 95 Ridgeline, 106 Logan, 130 Bear River, 149

Boys individual results