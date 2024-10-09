Here’s a recap of the four 4A region cross country championships that were held this week.
Next Tuesday, teams and individuals will compete in the 4A Divisional meet at Lakeside Park in Orem to earn their spots for the 5A state championship meet on Oct. 29 back at Sugarhouse Park after the past four years were held at the Regional Athletic Complex.
Region 8
At Mountain View High School
Girls team scores
- Mountain View, 25
- Orem, 39
- Timpanogos, 70
- Uintah, 124
- Provo, 144
- Payson, 149
Girls individual results
- Julie Moore, Mountain View, Sr., 18:06.3
- Maddie Embley, Orem, Sr., 18:26.8
- Sophie Waite, Mountain View, Jr., 18:37.9
- Lily Waite, Mountain View, Jr., 18:59.2
- June Zimmerman, Mountain View, Sr., 19:09.5
- Anna Bliss, Timpanogos, So., 19:24.8
- Gabbi Garside, Orem, Jr., 19:47.8
- Kate Adams, Orem, Fr., 19:48.2
- Lydia Olsen, Orem, Sr., 19:55.1
- Brianna Pence, Timpanogos, Jr., 20:09.2
- Elsa Keith, Timpanogos, Fr., 20:10.8
- Ashlyn May, Mountain View, Sr., 20:22.0
- Allison Pope, Orem, So., 20:30.5
- Halle Nielson, Payson, So., 20:38.1
- Liv Trimble, Orem, So., 20:39.1
- Claire Sullivan, Mountain View, So., 20:56.1
- Rosalie Olsen, Orem, So., 21:10.9
- Seidy Hernandez, Provo, Sr., 21:17.4
- Angela Jolley, Uintah, Fr., 21:28.5
- Adelyn Hart, Timpanogos, Jr., 21:29.8
Boys team scores
- Mountain View, 37
- Orem, 43
- Timpanogos, 52
- Uintah, 98
- Payson, 159
- Provo, 165
Boys individual results
- Kyle Steadman, Mountain View, Sr., 14:56.6
- Deiderik Witt, Timpanogos, Sr., 15:31.8
- Takashi Shipp, Orem, Jr., 15:35.0
- Peter Mecham, Orem, Jr., 15:37.9
- Wyatt Jeppson, Mountain View, Jr., 15:51.5
- David Anderson, Uintah, Sr., 15:55.6
- John Richards, Orem, Sr., 16:00.2
- Kyle Chipman, Mountain View, So., 16:06.8
- Isaac Sohler, Mountain View, Sr., 16:11.0
- Gage Hart, Timpanogos, Jr., 16:17.1
- Caden Louder, Timpanogos, Sr., 16:19.0
- William Daley, Orem, Jr., 16:20.3
- Soren Allen, Timpanogos, Sr., 16:23.2
- Maverick Dutson, Mountain View, So., 16:24.1
- Peter Hendengen, Mountain View, So., 16:27.1
- Isaac Harbin, Timpanogos, Jr., 16:29.7
- Conrad Bigelow, Orem, Jr., 16:31.4
- Cale Manwaring, Uintah, So., 16:32.3
- Ammon Larson, Mountain View, Sr., 16:36.3
- Bridger Phillips, Timpanogos, Jr., 16:36.5
Region 9
At Bloomington Hills North Park
Girls team scores
- Cedar, 44
- Desert Hills, 45
- Pine View, 54
- Crimson Cliffs, 113
- Hurricane, 115
- Snow Canyon, 152
- Dixie, 197
Girls individual results
- Emmalee Williams, Pine View, Jr., 18:37.90
- Olivia Lay, Desert Hills, Sr., 19:05.84
- Abby Dyer, Desert Hills, Fr., 19:18.51
- Kendee Corry, Cedar City, So., 19:22.80
- Macie Mitchell, Cedar City, Fr., 19:26.14
- Kendra Raiger, Desert Hills, Jr., 19:34.66
- Tevye Geddes, Pine View, Fr., 19:37.09
- Elin Holt, Pine View, Fr., 19:38.90
- Samantha Heaton, Cedar City, Jr., 19:39.51
- Vanessa Ruiz, Pine View, So., 19:41.89
- Eliza Johnson, Cedar City, Fr., 19:43.72
- Arya Armstrong, Hurricane, Fr., 19:48.15
- Maggie Crosby, Snow Canyon, Jr., 20:07.65
- Taylor Baldwin, Crimson Cliffs, So., 20:15.73
- Alexis Daynes, Cedar City, Fr., 20:16.88
- Kenzey McKinlay, Desert Hills, Fr., 20:19.84
- IsaBella Bulkley, Snow Canyon, Fr., 20:26.58
- Kate Spriggs, Desert Hills, Fr., 20:34.60
- Sophie Robinson, Hurricane, Sr., 20:37.98
- Kylee McKinlay, Desert Hills, Jr., 20:42.07
Boys team scores
- Desert Hills, 31
- Pine View, 46
- Hurricane, 82
- Crimson Cliffs, 90
- Cedar, 117
- Snow Canyon, 140
- Dixie, 207
Boys individual results
- Bridger Jaggi, Pine View, Sr., 16:09.10
- Tucker Larsen, Desert Hills, Sr., 16:11.22
- Trevor Prior, Pine View, Jr., 16:11.80
- George Watkins, Desert Hills, Sr., 16:20.82
- Mason Gertsch, Crimson Cliffs, Jr., 16:23.76
- Logan Boyer, Desert Hills, Sr., 16:25.85
- Oakley Atwood, Crimson Cliffs, Sr., 16:28.76
- Jarren Ence, Hurricane, Sr., 16:31.24
- Jackson Mathews, Desert Hills, So., 16:31.74
- Jack Wells, Desert Hills, Sr., 16:35.21
- Brennan Heaps, Pine View, So., 16:38.35
- Breken Naylor, Crimson Cliffs, So., 16:40.01
- Cody Larkin, Cedar City, Jr., 16:40.19
- Karter Holt, Hurricane, So., 16:41.76
- Elliot Haendiges, Pine View, So., 16:42.39
- Liam Wright, Pine View, Jr., 16:43.78
- Brookston Shirts, Snow Canyon, Jr., 16:44.38
- Abraham Amy, Hurricane, Sr., 16:47.67
- Jake Saari, Pine View, Jr., 16:50.75
- Isaac LeBaron, Hurricane, Sr., 16:51.00
Region 10
At Cottonwood Complex
Girls team scores
- Stansbury, 37
- Park City, 42
- Jordan, 64
- Tooele, 110
- Hillcrest, 112
- Murray, 147
- Cottonwood, 184
Girls individual results
- Tatum Flach, Park City, Fr., 17:39.8
- Leah Larsen, Stansbury, Jr., 17:43.4
- Addie Dangerfield, Stansbury, Fr., 18:16.5
- Ellie Dangerfield, Stansbury, Sr., 18:26.2
- Sonja Preston, Park City, Jr., 18:48.2
- Mylah Twitchell, Jordan, Jr., 19:19.7
- Caroline Wagner, Jordan, Sr., 19:47.4
- Ella Goodman, Hillcrest, So., 19:50.5
- Sierra Ferguson, Jordan, Jr., 19:50.55
- Addison Cheney, Stansbury, Fr., 19:53.5
- Madeline McHenry, Park City, Sr., 19:54.0
- Lucy Taylor, Park City, Sr., 19:58.1
- Ava Shewell, Park City, Jr., 20:06.0
- Alicia Hansen, Murray, Sr., 20:10.4
- Lindsey Hansen, Tooele, Sr., 20:13.6
- Ramie Peacock, Tooele, Sr., 20:33.0
- Tavia Wilde, Hillcrest, So., 20:41.4
- Eliza Scown, Stansbury, Sr., 20:49.2
- Katie Twitchell, Jordan, Fr., 20:55.2
- Phoebe Zaniello, Park City, So., 21:00.7
Boys team scores
- Stansbury, 30
- Tooele, 58
- Jordan, 70
- Hillcrest, 88
- Park City, 125
- Murray, 160
- Cottonwood, 167
Boys individual results
- Josh Martin, Hillcrest, Sr., 15:36.0
- Jaxon Allen, Stansbury, Sr., 15:40.8
- Braxton Williams, Tooele, Jr., 15:42.8
- Ethan Belnap, Stansbury, So., 15:50.5
- Ryan Rich, Stansbury, Sr., 16:01.2
- Carter Sisam, Jordan, Sr., 16:07.0
- Griffin Bronder, Tooele, Sr., 16:16.5
- Kevin Archer, Jordan, Sr., 16:16.8
- Evan Reinhart, Stansbury, Sr., 16:20.8
- Austin Cheney, Stansbury, Sr., 16:22.8
- Jackson Mather, Tooele, Sr., 16:24.6
- Matt Keller, Hillcrest, Sr., 16:26.9
- Bridger Hansen, Tooele, So., 16:28.4
- Sebastian Crossland, Park City, Jr., 16:32.1
- Spencer Call, Jordan, Sr., 16:32.8
- Dallin Rubalcava, Murray, Jr., 16:33.3
- Henry Peters, Park City, Sr., 16:36.7
- Levi Walton, Hillcrest, Jr., 16:41.8
- Hayden Johnson, Stansbury, Jr., 16:44.0
- Parker Lassig, Jordan, Sr., 16:44.1
Region 11
At American West Heritage Center
Girls team scores
- Green Canyon, 26
- Sky View, 66
- West Field, 69
- Bear River, 116
- Mountain Crest, 118
- Ridgeline, 130
- Logan, 211
Girls individual results
- Charlotte Felt, Green Canyon, Sr., 17:48.3
- Hailey Shakespear, Green Canyon, Sr., 17:52.0
- Hailey Atwater, West Field, So., 18:27.1
- Chelsea Shakespear, Green Canyon, Sr., 18:54.5
- Rebekah Crookston, Sky View, Sr., 19:04.6
- Lily Knowles, Mountain Crest, So., 19:07.2
- Hadlie Ballard, Green Canyon, Sr., 19:17.1
- Jessica Keele, Sky View, So., 19:19.4
- Karli Harward, Bear River, Sr., 19:23.6
- Kaitlyn Yerka, West Field, Jr., 19:36.9
- Brinley Bodily, Sky View, Sr., 19:43.6
- Rachel Willie, Green Canyon, Jr., 20:09.8
- Brooklyn Bjorn, Bear River, So., 20:15.6
- Taylie Allen, West Field, So., 20:21.4
- Julia Fawson, Ridgeline, Jr., 20:21.9
- Elise Wright, Ridgeline, Sr., 20:34.2
- Hazel Balling, Green Canyon, Sr., 20:34.4
- Athena Jones, Sky View, Jr., 20:43.9
- Ali Suhaka, Green Canyon, Sr., 20:44.5
- Annie Christensen, West Field, Jr., 20:55.4
Boys team scores
- Green Canyon, 44
- Sky View, 59
- West Field, 79
- Mountain Crest, 95
- Ridgeline, 106
- Logan, 130
- Bear River, 149
Boys individual results
- Dean Louviere, Sky View, Jr., 16:00.9
- Blake Pilkington, West Field, So., 16:03.2
- Caleb Campbell, Green Canyon, Jr., 16:25.7
- Dallin Bracken, Green Canyon, Jr., 16:33.1
- Cody Casperson, West Field, Sr., 16:51.4
- Kelson Hale, Bear River, Jr., 16:54.8
- Gage Schmid, Mountain Crest, Jr., 16:56.5
- Daniel Rowe, Green Canyon, So., 16:56.9
- Cameron Wright, Mountain Crest, So., 16:57.7
- David Fisher, Logan, So., 16:59.4
- Gordon Low, Ridgeline, So., 16:59.8
- Evan Saunders, Green Canyon, So., 17:02.9
- Jack Irvine, Sky View, Sr., 17:10.0
- Tanner Lee, Sky View, Jr., 17:10.4
- Tyler Bodily, Sky View, Sr., 17:11.7
- Jay Legler, Sky View, So., 17:12.2
- Gavin Sandberg, Green Canyon, Fr., 17:16.9
- Bennett Simon, Ridgeline, So., 17:20.0
- Braxton Aschliman, West Field, Fr., 17:22.0
- Byron Lopez, Green Canyon, Jr., 17:22.9