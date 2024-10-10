Here’s a recap of the four 5A region cross country championships that were held this week. On Tuesday, Oct. 15, teams and individuals will compete in the 5A Divisional meet at Lakeside Park in Orem to earn their spots in the 5A state championship meet on Oct. 30 back at Sugarhouse Park.
Region 4
At Valley Regional Complex
Girls team scores
- Taylorsville, 27
- Cyprus, 34
- West Jordan, 63
- Granger, 110
- Hunter, 121
Girls individual results
- Lily Jameson, Taylorsville, Fr., 18:34.2
- Lily Shawcroft, Cyprus, Sr., 19:33.9
- Paula Briceno, Taylorsville, Jr., 19:42.2
- Brynn Poulson, Cyprus, Sr., 19:46.0
- Sofia Briceno, Taylorsville, Jr., 19:53.0
- Abby DeMass, West Jordan, Jr., 20:59.0
- Jasmine Pacheco, Cyprus, Sr., 20:59.9
- Macy Moore, Taylorsville, Fr., 21:40.0
- Annabelle Shawcroft, Cyprus, Fr., 22:15.8
- Gloria Booth, Taylorsville, So., 22:29.7
- Sadie Kevan, West Jordan, Jr., 22:30.2
- Maddison Zacherson, Cyprus, Sr., 22:38.7
- Yllka Curtis, West Jordan, So., 23:13.6
- Jasmine Walden, Hunter, So., 23:39.4
- Rachel McAllister, Granger, Sr., 23:55.8
- Sydney Tyler, West Jordan, So., 24:00.5
- Emma Nordquist, West Jordan, So., 24:02.8
- Anne Horton, Taylorsville, Fr., 24:06.3
- Paige Meaders, Granger, Sr., 24:12.3
- Grace Gober, Cyprus, Sr., 24:17.3
Boys team scores
- Taylorsville, 15
- West Jordan, 49
- Cyprus, 79
- Granger, 113
- Hunter, 128
Boys individual results
- Edward Stout, Taylorsville, Jr., 15:25.4
- Cole Jameson, Taylorsville, Sr., 15:36.1
- Jonah Andrews, Taylorsville, Sr., 15:56.0
- Kai Makowski, Taylorsville, Sr., 15:57.2
- Elliott Stout, Taylorsville, Jr., 16:00.2
- Andrew Poulson, Cyprus, Sr., 16:16.8
- Devin Butterfield, West Jordan, Sr., 16:26.0
- Tyndale Curtis, West Jordan, Sr., 16:37.3
- Kyle Nelson, Taylorsville, So., 16:44.0
- Spencer Johns, West Jordan, Jr., 16:58.2
- Ayden Carter, West Jordan, Sr., 17:03.9
- Anthony Biesinger, Cyprus, Fr., 17:05.0
- Teague Coffman, West Jordan, So., 17:07.0
- Luke Mitchell, West Jordan, Jr., 17:07.4
- Bryten Christensen, West Jordan, Sr., 17:28.8
- Zacheria Decriscio, Kearns, Sr., 17:34.5
- Ethan Ostler, Granger, Sr., 17:39.7
- Anthony Martinez, Hunter, Jr., 17:40.4
- Mason Brown, Cyprus, Jr., 17:50.7
- Jack Winward, Taylorsville, So., 17:52.6
Region 5
At Layton Commons
Girls team scores
- Box Elder, 40
- Viewmont, 49
- Woods Cross, 59
- Northridge, 97
- Bountiful, 122
- Clearfield, 162
- Roy, 204
Girls individual results
- Avery Barton, Bonneville, So., 18:04.50
- Katie Hansen, Woods Cross, Sr., 18:18.99
- Alyssa Clayton, Viewmont, So., 18:21.49
- Evelyn Cook, Northridge, Fr., 18:41.76
- Nicole Wayment, Bonneville, Sr., 18:45.22
- Maya Lee, Box Elder, Jr., 19:03.43
- Audrey Lemon, Viewmont, Sr., 19:10.23
- Elizabeth Rupper, Box Elder, Jr., 19:14.20
- Kiara DeVries, Woods Cross, Sr., 19:21.69
- Macie Lee, Box Elder, Jr., 19:21.89
- Kassidie Douglass, Box Elder, Sr., 19:34.77
- Kestle Eames, Bonneville, Jr., 19:38.48
- Brie Nydegger, Woods Cross, Jr., 19:40.36
- Tempe Anderson, Viewmont, Sr., 19:42.48
- Lexi Toronto, Viewmont, Sr., 19:52.53
- Molly Emerson, Box Elder, Jr., 19:54.73
- Brynlee Cragun, Box Elder, Fr., 20:04.48
- Ella Becker, Bountiful, Sr., 20:14.64
- Lexy Cluff-Baylon, Northridge, Sr., 20:20.11
- Taya Sanders, Bountiful, Jr., 20:23.22
Boys team scores
- Viewmont, 36
- Northridge, 53
- Bountiful, 76
- Box Elder, 76
- Woods Cross, 135
- Bonneville, 192
- Clearfield, 198
Boys individual results
- Hayden Hooper, Bountiful, Sr., 15:06.51
- Talmage Bruschke, Viewmont, Sr., 15:18.80
- Peter Gehring, Viewmont, Sr., 15:23.59
- Simon Barlow, Bountiful, Sr., 15:28.92
- Aaron Eskelson, Northridge, Sr., 15:49.75
- Jeff Hazard, Northridge, So., 15:50.80
- James Larson, Box Elder, Sr., 15:52.34
- Bryce Arbuckle, Viewmont, Sr., 15:53.00
- Junah Overson, Viewmont, So., 15:53.83
- Nate Eskelson, Northridge, Sr., 15:56.68
- Parker Lattin, Box Elder, Jr., 15:59.92
- Sam Phippen, Woods Cross, Jr., 16:02.01
- Eric Greding, Northridge, Sr., 16:04.57
- Ayden Lee, Viewmont, Jr., 16:12.67
- David Tervort, Viewmont, Sr., 16:13.67
- Spencer McKell, Bonneville, Jr., 16:27.09
- Bryce Mecham, Box Elder, Jr., 16:29.32
- Adin Droubay, Box Elder, Sr., 16:40.68
- Jordan Jensen, Northridge, Sr., 16:48.80
- Scout Waldron, Clearfield, Jr., 16:51.74
Region 6
At Sugarhouse Park
Girls team scores
- Olympus, 46
- Highland, 49
- Skyline, 62
- Brighton, 94
- Alta, 109
- West, 135
Girls individual results
- Adria Favero, Olympus, So., 17:22.3
- Bridget Smit, Brighton, Fr., 17:37.0
- Maddie Reeder, Highland, So., 18:11.2
- Sophie Sullivan, Skyline, Sr., 19:05.3
- Halle Sullivan, Skyline, So., 19:09.8
- Sofia Jourdon, Olympus, Sr., 19:23.6
- Kadence Gholson, Highland, Jr., 20:04.8
- Anika Crawford, Olympus, Fr., 20:21.9
- Kaja Wilcox, Highland, Jr., 20:23.3
- Grace Callister, Skyline, Jr., 20:29.9
- Amy Rowley, Brighton, Fr., 20:32.7
- Katelyn Vickers, Alta, Jr., 20:39.2
- Audrey Edwards, Olympus, Jr., 20:41.1
- Ellie Davis, Highland, Fr., 20:41.2
- Talia Shilling Rabin, West, Sr., 20:42.6
- Marian Wrathall, Highland, So., 20:51.2
- Harlow Ervin, Highland, Jr., 21:01.6
- Evelyn Clayton, Olympus, Sr., 21:13.0
- Chloe Crumley, West, Fr., 21:15.7
- Laura Blodgett, Skyline, So., 21:18.3
Boys team scores
- Skyline, 34
- Alta, 34
- Olympus, 89
- Brighton, 120
- West, 120
- Highland, 127
Boys individual results
- Aidan Neal, Alta, Jr., 15:20.5
- Jack Jensen, Alta, Sr., 15:26.1
- Jonah Fearnley, Skyline, Sr., 15:36.9
- Ezra Heckmann, Skyline, Jr., 15:38.3
- Lorenzo Brandt, Skyline, Sr., 15:46.1
- Will Towers, Olympus, So., 15:49.2
- Finn Rutledge, Olympus, Sr., 15:51.4
- Myles Jessen, Alta, So., 15:55.2
- Davis Howe, Skyline, Sr., 15:56.3
- Jacob Ward, Highland, Sr., 16:18.5
- Ethan Mendes, Alta, Sr., 16:25.2
- Tyler Walsh, Alta, Jr., 16:27.7
- Jacob Boyden, Skyline, Jr., 16:29.0
- Shepherd Foy, Skyline, Sr., 16:29.5
- Ethan Bryan, Brighton, Sr., 16:29.6
- Chinmay Goutham, West, Sr., 16:40.3
- Joaquin Stultz, Alta, Jr., 16:51.1
- Ty Lubbers, Brighton, Sr., 16:53.1
- Hudson Porter, Skyline, Sr., 16:53.2
- Jackson Smeal, West, So., 16:59.0
Region 7
At Spanish Fork Sports Park
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Girls team scores
- Timpview, 45
- Springville, 46
- Salem Hills, 73
- Maple Mountain, 76
- Wasatch, 131
- Cedar Valley, 130
- Spanish Fork, 207
Girls individual results
- Ellie Esplin, Timpview, Sr., 18:13.52
- Anna Kent, Springville, Jr., 18:23.01
- Maya Boyer, Springville, Jr., 18:33.97
- Daphne Batmale, Timpview, Sr., 18:37.93
- Ashlynn Lainhart, Maple Mountain, Jr., 18:42.70
- Layla Aguero, Maple Mountain, Sr., 18:45.77
- Haley Livingston, Salem Hills, So., 19:02.67
- Lily O’Neal, Cedar Valley, Sr., 19:16.62
- Savannah Galbraith, Springville, Sr., 19:18.15
- Analia Boyer, Springville, Sr., 19:28.63
- Anya Salmon, Timpview, Sr., 19:38.58
- Oliisia Mecham, Timpview, Jr., 19:44.21
- Piper McDaniel, Salem Hills, Fr., 19:45.63
- Ali Ackerson, Wasatch, Sr., 19:50.95
- Mariah George, Wasatch, Sr., 20:00.35
- Danica Hughes, Salem Hills, Fr., 20:06.20
- Mary Marvell, Timpview, Jr., 20:17.70
- Eira Rose Groberg, Salem Hills, Jr., 20:19.39
- Kit Casperson, Salem Hills, So., 20:24.20
- Maelee Knight, Maple Mountain, Jr., 20:25.31
Boys team scores
- Maple Mountain, 27
- Timpview, 61
- Wasatch, 70
- Springville, 70
- Spanish Fork, 127
- Salem Hills, 189
- Cedar valley, 192
Boys individual results
- Aiden Cope, Maple Mountain, Sr., 15:23.95
- Alexander Spencer, Wasatch, Sr., 15:27.94
- Logan Rohatinsky, Maple Mountain, So., 15:35.86
- Joey Rees, Springville, Sr., 15:43.63
- Russell Fawcett, Maple Mountain, Sr., 15:48.80
- Teo Oscarson, Timpview, So., 15:53.90
- Talin Gosman, Springville, Sr., 15:53.95
- Riley Thorpe, Maple Mountain, Jr., 15:57.20
- David Boyce, Timpview, Sr., 15:58.85
- Cardston Davis, Maple Mountain, Jr., 16:02.28
- John Pearson, Wasatch, Sr., 16:02.79
- Spencer Smith, Maple Mountain, Sr., 16:08.86
- Cameron Cox, Spanish Fork, Sr., 16:12.64
- Samuel Clayton, Timpview, Sr., 16:14.77
- Luke Nuttal, Timpview, So., 16:16.82
- Isaac Hardy, Wasatch, Sr., 16:19.13
- Kaden Smith, Timpview, Jr., 16:21.23
- Brock Donahue, Springville, So., 16:21.71
- Grant Luke, Wasatch, So., 16:21.89
- Kristoffer Bartholomew, Springville, So., 16:22.78