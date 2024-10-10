Olympus High School girls won the Region 6 championship this week.
James Edward

By James Edward

Here’s a recap of the four 5A region cross country championships that were held this week. On Tuesday, Oct. 15, teams and individuals will compete in the 5A Divisional meet at Lakeside Park in Orem to earn their spots in the 5A state championship meet on Oct. 30 back at Sugarhouse Park.

1 of 2
Taylorsville High School girls cross country won the Region 4 championship. | Provided by Taylorsville
2 of 2
Taylorsville High School boys cross country won the Region 4 championship. | Provided by Taylorsville

Region 4

At Valley Regional Complex

Girls team scores

  1. Taylorsville, 27
  2. Cyprus, 34
  3. West Jordan, 63
  4. Granger, 110
  5. Hunter, 121

Girls individual results

  1. Lily Jameson, Taylorsville, Fr., 18:34.2
  2. Lily Shawcroft, Cyprus, Sr., 19:33.9
  3. Paula Briceno, Taylorsville, Jr., 19:42.2
  4. Brynn Poulson, Cyprus, Sr., 19:46.0
  5. Sofia Briceno, Taylorsville, Jr., 19:53.0
  6. Abby DeMass, West Jordan, Jr., 20:59.0
  7. Jasmine Pacheco, Cyprus, Sr., 20:59.9
  8. Macy Moore, Taylorsville, Fr., 21:40.0
  9. Annabelle Shawcroft, Cyprus, Fr., 22:15.8
  10. Gloria Booth, Taylorsville, So., 22:29.7
  11. Sadie Kevan, West Jordan, Jr., 22:30.2
  12. Maddison Zacherson, Cyprus, Sr., 22:38.7
  13. Yllka Curtis, West Jordan, So., 23:13.6
  14. Jasmine Walden, Hunter, So., 23:39.4
  15. Rachel McAllister, Granger, Sr., 23:55.8
  16. Sydney Tyler, West Jordan, So., 24:00.5
  17. Emma Nordquist, West Jordan, So., 24:02.8
  18. Anne Horton, Taylorsville, Fr., 24:06.3
  19. Paige Meaders, Granger, Sr., 24:12.3
  20. Grace Gober, Cyprus, Sr., 24:17.3

Boys team scores

  1. Taylorsville, 15
  2. West Jordan, 49
  3. Cyprus, 79
  4. Granger, 113
  5. Hunter, 128

Boys individual results

  1. Edward Stout, Taylorsville, Jr., 15:25.4
  2. Cole Jameson, Taylorsville, Sr., 15:36.1
  3. Jonah Andrews, Taylorsville, Sr., 15:56.0
  4. Kai Makowski, Taylorsville, Sr., 15:57.2
  5. Elliott Stout, Taylorsville, Jr., 16:00.2
  6. Andrew Poulson, Cyprus, Sr., 16:16.8
  7. Devin Butterfield, West Jordan, Sr., 16:26.0
  8. Tyndale Curtis, West Jordan, Sr., 16:37.3
  9. Kyle Nelson, Taylorsville, So., 16:44.0
  10. Spencer Johns, West Jordan, Jr., 16:58.2
  11. Ayden Carter, West Jordan, Sr., 17:03.9
  12. Anthony Biesinger, Cyprus, Fr., 17:05.0
  13. Teague Coffman, West Jordan, So., 17:07.0
  14. Luke Mitchell, West Jordan, Jr., 17:07.4
  15. Bryten Christensen, West Jordan, Sr., 17:28.8
  16. Zacheria Decriscio, Kearns, Sr., 17:34.5
  17. Ethan Ostler, Granger, Sr., 17:39.7
  18. Anthony Martinez, Hunter, Jr., 17:40.4
  19. Mason Brown, Cyprus, Jr., 17:50.7
  20. Jack Winward, Taylorsville, So., 17:52.6
1 of 1
Viewmont High School boys cross country won the Region 5 championship. | Provided by Viewmont

Region 5

At Layton Commons

Girls team scores

  1. Box Elder, 40
  2. Viewmont, 49
  3. Woods Cross, 59
  4. Northridge, 97
  5. Bountiful, 122
  6. Clearfield, 162
  7. Roy, 204

Girls individual results

  1. Avery Barton, Bonneville, So., 18:04.50
  2. Katie Hansen, Woods Cross, Sr., 18:18.99
  3. Alyssa Clayton, Viewmont, So., 18:21.49
  4. Evelyn Cook, Northridge, Fr., 18:41.76
  5. Nicole Wayment, Bonneville, Sr., 18:45.22
  6. Maya Lee, Box Elder, Jr., 19:03.43
  7. Audrey Lemon, Viewmont, Sr., 19:10.23
  8. Elizabeth Rupper, Box Elder, Jr., 19:14.20
  9. Kiara DeVries, Woods Cross, Sr., 19:21.69
  10. Macie Lee, Box Elder, Jr., 19:21.89
  11. Kassidie Douglass, Box Elder, Sr., 19:34.77
  12. Kestle Eames, Bonneville, Jr., 19:38.48
  13. Brie Nydegger, Woods Cross, Jr., 19:40.36
  14. Tempe Anderson, Viewmont, Sr., 19:42.48
  15. Lexi Toronto, Viewmont, Sr., 19:52.53
  16. Molly Emerson, Box Elder, Jr., 19:54.73
  17. Brynlee Cragun, Box Elder, Fr., 20:04.48
  18. Ella Becker, Bountiful, Sr., 20:14.64
  19. Lexy Cluff-Baylon, Northridge, Sr., 20:20.11
  20. Taya Sanders, Bountiful, Jr., 20:23.22

Boys team scores

  1. Viewmont, 36
  2. Northridge, 53
  3. Bountiful, 76
  4. Box Elder, 76
  5. Woods Cross, 135
  6. Bonneville, 192
  7. Clearfield, 198

Boys individual results

  1. Hayden Hooper, Bountiful, Sr., 15:06.51
  2. Talmage Bruschke, Viewmont, Sr., 15:18.80
  3. Peter Gehring, Viewmont, Sr., 15:23.59
  4. Simon Barlow, Bountiful, Sr., 15:28.92
  5. Aaron Eskelson, Northridge, Sr., 15:49.75
  6. Jeff Hazard, Northridge, So., 15:50.80
  7. James Larson, Box Elder, Sr., 15:52.34
  8. Bryce Arbuckle, Viewmont, Sr., 15:53.00
  9. Junah Overson, Viewmont, So., 15:53.83
  10. Nate Eskelson, Northridge, Sr., 15:56.68
  11. Parker Lattin, Box Elder, Jr., 15:59.92
  12. Sam Phippen, Woods Cross, Jr., 16:02.01
  13. Eric Greding, Northridge, Sr., 16:04.57
  14. Ayden Lee, Viewmont, Jr., 16:12.67
  15. David Tervort, Viewmont, Sr., 16:13.67
  16. Spencer McKell, Bonneville, Jr., 16:27.09
  17. Bryce Mecham, Box Elder, Jr., 16:29.32
  18. Adin Droubay, Box Elder, Sr., 16:40.68
  19. Jordan Jensen, Northridge, Sr., 16:48.80
  20. Scout Waldron, Clearfield, Jr., 16:51.74
1 of 2
Skyline High School boys won the Region 6 championship this week.
2 of 2
Olympus High School girls won the Region 6 championship this week.

Region 6

At Sugarhouse Park

Girls team scores

  1. Olympus, 46
  2. Highland, 49
  3. Skyline, 62
  4. Brighton, 94
  5. Alta, 109
  6. West, 135

Girls individual results

  1. Adria Favero, Olympus, So., 17:22.3
  2. Bridget Smit, Brighton, Fr., 17:37.0
  3. Maddie Reeder, Highland, So., 18:11.2
  4. Sophie Sullivan, Skyline, Sr., 19:05.3
  5. Halle Sullivan, Skyline, So., 19:09.8
  6. Sofia Jourdon, Olympus, Sr., 19:23.6
  7. Kadence Gholson, Highland, Jr., 20:04.8
  8. Anika Crawford, Olympus, Fr., 20:21.9
  9. Kaja Wilcox, Highland, Jr., 20:23.3
  10. Grace Callister, Skyline, Jr., 20:29.9
  11. Amy Rowley, Brighton, Fr., 20:32.7
  12. Katelyn Vickers, Alta, Jr., 20:39.2
  13. Audrey Edwards, Olympus, Jr., 20:41.1
  14. Ellie Davis, Highland, Fr., 20:41.2
  15. Talia Shilling Rabin, West, Sr., 20:42.6
  16. Marian Wrathall, Highland, So., 20:51.2
  17. Harlow Ervin, Highland, Jr., 21:01.6
  18. Evelyn Clayton, Olympus, Sr., 21:13.0
  19. Chloe Crumley, West, Fr., 21:15.7
  20. Laura Blodgett, Skyline, So., 21:18.3

Boys team scores

  1. Skyline, 34
  2. Alta, 34
  3. Olympus, 89
  4. Brighton, 120
  5. West, 120
  6. Highland, 127

Boys individual results

  1. Aidan Neal, Alta, Jr., 15:20.5
  2. Jack Jensen, Alta, Sr., 15:26.1
  3. Jonah Fearnley, Skyline, Sr., 15:36.9
  4. Ezra Heckmann, Skyline, Jr., 15:38.3
  5. Lorenzo Brandt, Skyline, Sr., 15:46.1
  6. Will Towers, Olympus, So., 15:49.2
  7. Finn Rutledge, Olympus, Sr., 15:51.4
  8. Myles Jessen, Alta, So., 15:55.2
  9. Davis Howe, Skyline, Sr., 15:56.3
  10. Jacob Ward, Highland, Sr., 16:18.5
  11. Ethan Mendes, Alta, Sr., 16:25.2
  12. Tyler Walsh, Alta, Jr., 16:27.7
  13. Jacob Boyden, Skyline, Jr., 16:29.0
  14. Shepherd Foy, Skyline, Sr., 16:29.5
  15. Ethan Bryan, Brighton, Sr., 16:29.6
  16. Chinmay Goutham, West, Sr., 16:40.3
  17. Joaquin Stultz, Alta, Jr., 16:51.1
  18. Ty Lubbers, Brighton, Sr., 16:53.1
  19. Hudson Porter, Skyline, Sr., 16:53.2
  20. Jackson Smeal, West, So., 16:59.0
1 of 2
Timpview High School girls won the Region 7 championship this week.
2 of 2
Maple Mountain High School boys won the Region 7 championship this week.

Region 7

At Spanish Fork Sports Park

View Comments

Girls team scores

  1. Timpview, 45
  2. Springville, 46
  3. Salem Hills, 73
  4. Maple Mountain, 76
  5. Wasatch, 131
  6. Cedar Valley, 130
  7. Spanish Fork, 207

Girls individual results

  1. Ellie Esplin, Timpview, Sr., 18:13.52
  2. Anna Kent, Springville, Jr., 18:23.01
  3. Maya Boyer, Springville, Jr., 18:33.97
  4. Daphne Batmale, Timpview, Sr., 18:37.93
  5. Ashlynn Lainhart, Maple Mountain, Jr., 18:42.70
  6. Layla Aguero, Maple Mountain, Sr., 18:45.77
  7. Haley Livingston, Salem Hills, So., 19:02.67
  8. Lily O’Neal, Cedar Valley, Sr., 19:16.62
  9. Savannah Galbraith, Springville, Sr., 19:18.15
  10. Analia Boyer, Springville, Sr., 19:28.63
  11. Anya Salmon, Timpview, Sr., 19:38.58
  12. Oliisia Mecham, Timpview, Jr., 19:44.21
  13. Piper McDaniel, Salem Hills, Fr., 19:45.63
  14. Ali Ackerson, Wasatch, Sr., 19:50.95
  15. Mariah George, Wasatch, Sr., 20:00.35
  16. Danica Hughes, Salem Hills, Fr., 20:06.20
  17. Mary Marvell, Timpview, Jr., 20:17.70
  18. Eira Rose Groberg, Salem Hills, Jr., 20:19.39
  19. Kit Casperson, Salem Hills, So., 20:24.20
  20. Maelee Knight, Maple Mountain, Jr., 20:25.31

Boys team scores

  1. Maple Mountain, 27
  2. Timpview, 61
  3. Wasatch, 70
  4. Springville, 70
  5. Spanish Fork, 127
  6. Salem Hills, 189
  7. Cedar valley, 192

Boys individual results

  1. Aiden Cope, Maple Mountain, Sr., 15:23.95
  2. Alexander Spencer, Wasatch, Sr., 15:27.94
  3. Logan Rohatinsky, Maple Mountain, So., 15:35.86
  4. Joey Rees, Springville, Sr., 15:43.63
  5. Russell Fawcett, Maple Mountain, Sr., 15:48.80
  6. Teo Oscarson, Timpview, So., 15:53.90
  7. Talin Gosman, Springville, Sr., 15:53.95
  8. Riley Thorpe, Maple Mountain, Jr., 15:57.20
  9. David Boyce, Timpview, Sr., 15:58.85
  10. Cardston Davis, Maple Mountain, Jr., 16:02.28
  11. John Pearson, Wasatch, Sr., 16:02.79
  12. Spencer Smith, Maple Mountain, Sr., 16:08.86
  13. Cameron Cox, Spanish Fork, Sr., 16:12.64
  14. Samuel Clayton, Timpview, Sr., 16:14.77
  15. Luke Nuttal, Timpview, So., 16:16.82
  16. Isaac Hardy, Wasatch, Sr., 16:19.13
  17. Kaden Smith, Timpview, Jr., 16:21.23
  18. Brock Donahue, Springville, So., 16:21.71
  19. Grant Luke, Wasatch, So., 16:21.89
  20. Kristoffer Bartholomew, Springville, So., 16:22.78
Looking for comments?
Find comments in their new home! Click the buttons at the top or within the article to view them — or use the button below for quick access.