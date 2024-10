Here’s a recap of the four 5A region cross country championships that were held this week. On Tuesday, Oct. 15, teams and individuals will compete in the 5A Divisional meet at Lakeside Park in Orem to earn their spots in the 5A state championship meet on Oct. 30 back at Sugarhouse Park.

1 of 2 Taylorsville High School girls cross country won the Region 4 championship. | Provided by Taylorsville 2 of 2 Taylorsville High School boys cross country won the Region 4 championship. | Provided by Taylorsville

Region 4

At Valley Regional Complex

Girls team scores

Taylorsville, 27 Cyprus, 34 West Jordan, 63 Granger, 110 Hunter, 121

Girls individual results

Lily Jameson, Taylorsville, Fr., 18:34.2 Lily Shawcroft, Cyprus, Sr., 19:33.9 Paula Briceno, Taylorsville, Jr., 19:42.2 Brynn Poulson, Cyprus, Sr., 19:46.0 Sofia Briceno, Taylorsville, Jr., 19:53.0 Abby DeMass, West Jordan, Jr., 20:59.0 Jasmine Pacheco, Cyprus, Sr., 20:59.9 Macy Moore, Taylorsville, Fr., 21:40.0 Annabelle Shawcroft, Cyprus, Fr., 22:15.8 Gloria Booth, Taylorsville, So., 22:29.7 Sadie Kevan, West Jordan, Jr., 22:30.2 Maddison Zacherson, Cyprus, Sr., 22:38.7 Yllka Curtis, West Jordan, So., 23:13.6 Jasmine Walden, Hunter, So., 23:39.4 Rachel McAllister, Granger, Sr., 23:55.8 Sydney Tyler, West Jordan, So., 24:00.5 Emma Nordquist, West Jordan, So., 24:02.8 Anne Horton, Taylorsville, Fr., 24:06.3 Paige Meaders, Granger, Sr., 24:12.3 Grace Gober, Cyprus, Sr., 24:17.3

Boys team scores

Taylorsville, 15 West Jordan, 49 Cyprus, 79 Granger, 113 Hunter, 128

Boys individual results

Edward Stout, Taylorsville, Jr., 15:25.4 Cole Jameson, Taylorsville, Sr., 15:36.1 Jonah Andrews, Taylorsville, Sr., 15:56.0 Kai Makowski, Taylorsville, Sr., 15:57.2 Elliott Stout, Taylorsville, Jr., 16:00.2 Andrew Poulson, Cyprus, Sr., 16:16.8 Devin Butterfield, West Jordan, Sr., 16:26.0 Tyndale Curtis, West Jordan, Sr., 16:37.3 Kyle Nelson, Taylorsville, So., 16:44.0 Spencer Johns, West Jordan, Jr., 16:58.2 Ayden Carter, West Jordan, Sr., 17:03.9 Anthony Biesinger, Cyprus, Fr., 17:05.0 Teague Coffman, West Jordan, So., 17:07.0 Luke Mitchell, West Jordan, Jr., 17:07.4 Bryten Christensen, West Jordan, Sr., 17:28.8 Zacheria Decriscio, Kearns, Sr., 17:34.5 Ethan Ostler, Granger, Sr., 17:39.7 Anthony Martinez, Hunter, Jr., 17:40.4 Mason Brown, Cyprus, Jr., 17:50.7 Jack Winward, Taylorsville, So., 17:52.6

1 of 1 Viewmont High School boys cross country won the Region 5 championship. | Provided by Viewmont

Region 5

At Layton Commons

Girls team scores

Box Elder, 40 Viewmont, 49 Woods Cross, 59 Northridge, 97 Bountiful, 122 Clearfield, 162 Roy, 204

Girls individual results

Avery Barton, Bonneville, So., 18:04.50 Katie Hansen, Woods Cross, Sr., 18:18.99 Alyssa Clayton, Viewmont, So., 18:21.49 Evelyn Cook, Northridge, Fr., 18:41.76 Nicole Wayment, Bonneville, Sr., 18:45.22 Maya Lee, Box Elder, Jr., 19:03.43 Audrey Lemon, Viewmont, Sr., 19:10.23 Elizabeth Rupper, Box Elder, Jr., 19:14.20 Kiara DeVries, Woods Cross, Sr., 19:21.69 Macie Lee, Box Elder, Jr., 19:21.89 Kassidie Douglass, Box Elder, Sr., 19:34.77 Kestle Eames, Bonneville, Jr., 19:38.48 Brie Nydegger, Woods Cross, Jr., 19:40.36 Tempe Anderson, Viewmont, Sr., 19:42.48 Lexi Toronto, Viewmont, Sr., 19:52.53 Molly Emerson, Box Elder, Jr., 19:54.73 Brynlee Cragun, Box Elder, Fr., 20:04.48 Ella Becker, Bountiful, Sr., 20:14.64 Lexy Cluff-Baylon, Northridge, Sr., 20:20.11 Taya Sanders, Bountiful, Jr., 20:23.22

Boys team scores

Viewmont, 36 Northridge, 53 Bountiful, 76 Box Elder, 76 Woods Cross, 135 Bonneville, 192 Clearfield, 198

Boys individual results

Hayden Hooper, Bountiful, Sr., 15:06.51 Talmage Bruschke, Viewmont, Sr., 15:18.80 Peter Gehring, Viewmont, Sr., 15:23.59 Simon Barlow, Bountiful, Sr., 15:28.92 Aaron Eskelson, Northridge, Sr., 15:49.75 Jeff Hazard, Northridge, So., 15:50.80 James Larson, Box Elder, Sr., 15:52.34 Bryce Arbuckle, Viewmont, Sr., 15:53.00 Junah Overson, Viewmont, So., 15:53.83 Nate Eskelson, Northridge, Sr., 15:56.68 Parker Lattin, Box Elder, Jr., 15:59.92 Sam Phippen, Woods Cross, Jr., 16:02.01 Eric Greding, Northridge, Sr., 16:04.57 Ayden Lee, Viewmont, Jr., 16:12.67 David Tervort, Viewmont, Sr., 16:13.67 Spencer McKell, Bonneville, Jr., 16:27.09 Bryce Mecham, Box Elder, Jr., 16:29.32 Adin Droubay, Box Elder, Sr., 16:40.68 Jordan Jensen, Northridge, Sr., 16:48.80 Scout Waldron, Clearfield, Jr., 16:51.74

1 of 2 Skyline High School boys won the Region 6 championship this week. 2 of 2 Olympus High School girls won the Region 6 championship this week.

Region 6

At Sugarhouse Park

Girls team scores

Olympus, 46 Highland, 49 Skyline, 62 Brighton, 94 Alta, 109 West, 135

Girls individual results

Adria Favero, Olympus, So., 17:22.3 Bridget Smit, Brighton, Fr., 17:37.0 Maddie Reeder, Highland, So., 18:11.2 Sophie Sullivan, Skyline, Sr., 19:05.3 Halle Sullivan, Skyline, So., 19:09.8 Sofia Jourdon, Olympus, Sr., 19:23.6 Kadence Gholson, Highland, Jr., 20:04.8 Anika Crawford, Olympus, Fr., 20:21.9 Kaja Wilcox, Highland, Jr., 20:23.3 Grace Callister, Skyline, Jr., 20:29.9 Amy Rowley, Brighton, Fr., 20:32.7 Katelyn Vickers, Alta, Jr., 20:39.2 Audrey Edwards, Olympus, Jr., 20:41.1 Ellie Davis, Highland, Fr., 20:41.2 Talia Shilling Rabin, West, Sr., 20:42.6 Marian Wrathall, Highland, So., 20:51.2 Harlow Ervin, Highland, Jr., 21:01.6 Evelyn Clayton, Olympus, Sr., 21:13.0 Chloe Crumley, West, Fr., 21:15.7 Laura Blodgett, Skyline, So., 21:18.3

Boys team scores

Skyline, 34 Alta, 34 Olympus, 89 Brighton, 120 West, 120 Highland, 127

Boys individual results

Aidan Neal, Alta, Jr., 15:20.5 Jack Jensen, Alta, Sr., 15:26.1 Jonah Fearnley, Skyline, Sr., 15:36.9 Ezra Heckmann, Skyline, Jr., 15:38.3 Lorenzo Brandt, Skyline, Sr., 15:46.1 Will Towers, Olympus, So., 15:49.2 Finn Rutledge, Olympus, Sr., 15:51.4 Myles Jessen, Alta, So., 15:55.2 Davis Howe, Skyline, Sr., 15:56.3 Jacob Ward, Highland, Sr., 16:18.5 Ethan Mendes, Alta, Sr., 16:25.2 Tyler Walsh, Alta, Jr., 16:27.7 Jacob Boyden, Skyline, Jr., 16:29.0 Shepherd Foy, Skyline, Sr., 16:29.5 Ethan Bryan, Brighton, Sr., 16:29.6 Chinmay Goutham, West, Sr., 16:40.3 Joaquin Stultz, Alta, Jr., 16:51.1 Ty Lubbers, Brighton, Sr., 16:53.1 Hudson Porter, Skyline, Sr., 16:53.2 Jackson Smeal, West, So., 16:59.0

1 of 2 Timpview High School girls won the Region 7 championship this week. 2 of 2 Maple Mountain High School boys won the Region 7 championship this week.

Region 7

At Spanish Fork Sports Park

Girls team scores

Timpview, 45 Springville, 46 Salem Hills, 73 Maple Mountain, 76 Wasatch, 131 Cedar Valley, 130 Spanish Fork, 207

Girls individual results

Ellie Esplin, Timpview, Sr., 18:13.52 Anna Kent, Springville, Jr., 18:23.01 Maya Boyer, Springville, Jr., 18:33.97 Daphne Batmale, Timpview, Sr., 18:37.93 Ashlynn Lainhart, Maple Mountain, Jr., 18:42.70 Layla Aguero, Maple Mountain, Sr., 18:45.77 Haley Livingston, Salem Hills, So., 19:02.67 Lily O’Neal, Cedar Valley, Sr., 19:16.62 Savannah Galbraith, Springville, Sr., 19:18.15 Analia Boyer, Springville, Sr., 19:28.63 Anya Salmon, Timpview, Sr., 19:38.58 Oliisia Mecham, Timpview, Jr., 19:44.21 Piper McDaniel, Salem Hills, Fr., 19:45.63 Ali Ackerson, Wasatch, Sr., 19:50.95 Mariah George, Wasatch, Sr., 20:00.35 Danica Hughes, Salem Hills, Fr., 20:06.20 Mary Marvell, Timpview, Jr., 20:17.70 Eira Rose Groberg, Salem Hills, Jr., 20:19.39 Kit Casperson, Salem Hills, So., 20:24.20 Maelee Knight, Maple Mountain, Jr., 20:25.31

Boys team scores

Maple Mountain, 27 Timpview, 61 Wasatch, 70 Springville, 70 Spanish Fork, 127 Salem Hills, 189 Cedar valley, 192

Boys individual results