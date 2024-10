Here’s a recap of the four 2A region cross country championships that were held the past two week. The focus now shifts to the state tournament which is returning to Sugar House Park in Salt Lake City next Tuesday.

Region 15

At Pacheco Trail

Girls team scores

North Summit, 19 Grand County, 48 San Juan, 79 North Sevier, 93

Girls individual results

Chayden Sargent, North Summit, Jr., 21:02.1 Gemma Phillips, Grand County, So., 21:50.8 Audrey Moore, North Summit, Fr., 21:52.4 Kinsey Moore, North Summit, Fr., 22:08.8 Tessa Zwahlen, North Summit, Jr., 22:20.0 Isabell Sargent, North Summit, So., 22:26.0 Ava Sargent, North Summit, Jr., 22:30.2 Ainsleigh Kasprick, Grand County, Sr., 22:33.4 Elisabeth Knight, Grand County, Sr., 22:55.6 Zoey Rhees, North Sevier, So., 23:05.6

North Sevier's boys cross country team won the Region 15 championship. | Provided by North Sevier

Boys team scores

North Sevier, 23 San Juan, 47 Grand County, 65 North Summit, 97 Gunnison Valley, 147

Boys individual results

Cruze Hallows, North Sevier, Jr., 18:23.6 Emmitt Nelson, North Sevier, Jr., 18:53.8 Lincoln Hallows, North Sevier, Fr., 19:04.2 River Shaw, Grand County, So., 19:13.6 Kade Johnson, North Sevier, Jr., 19:31.2 Austin Pincock, San Juan, Sr., 19:36.8 Samuel Fine, North Summit, Jr., 19:47.3 Abram Lyman, San Juan, Sr., 20:00.1 Platte Lyman, San Juan, So., 20:08.7 Preston Packard, Grand County, So., 20:11.0

Region 16

At Spanish Fork Sports Park

Girls team scores

ICS, 29 Vanguard, 42 Merit Prep, 60 Freedom Prep, 95

Girls individual results

Elaine Lunsford, ICS, Sr., 19:30.80 Ella Jay, Merit Prep, So., 21:42.90 Josie Adema, ICS, So., 22:37.80 Jocelyn Peery, UM Hill Field, Sr., 22:49.90 Abigail Harmon, ICS, Sr., 23:34.40 Elizabeth Anderson, Vanguard, Jr., 23:53.20 Melanie Anderson, Vanguard, Fr., 23:55.10 Mallory Gustafson, Vanguard, So., 23:59.20 Olivia Jay, Merit Prep, Sr., 25:09.60 Brynley Packer, ICS, Jr., 25:19.00

Boys team scores

Vanguard, 33 ICS, 41 UM Hill Field, 80 Merit Prep, 93 Freedom Prep, 112

Boys individual results

Whittaker Bettis, ICS, Fr., 17:09.40 Isaac Bailey, Vanguard, Sr., 18:22.80 Cruz Webb, UM Hill Field, So., 18:40.30 Carl Lane, Vanguard, Jr., 18:48.30 Dillon Cook, ICS, So., 19:08.70 Christopher Chase, Vanguard, So., 19:26.20 Jonathan Doty, ICS, Jr., 19:34.70 Jayden Smith, ICS, So., 19:54.30 Charles Bailey, Vanguard, Fr., 20:04.30 Seth Ponczoch, Freedom Prep, Jr., 20:06.40

Region 17

At Wheeler Farm

Girls team scores

Rowland Hall, 34 St. Joseph, 39 American Heritage, 52

Girls individual results

Brooke Greenberg, Rowland Hall, Fr., 19:15.3 Lili Nolan, Maeser Prep, Fr., 21:05.5 Carolina Corcoran, Rowland Hall, Sr., 22:23.2 Anysia Pinchak, Saint Joseph, So., 22:47.0 Daniela Valverde, American Heritage, Sr., 23:22.6 Ava Volpe, Saint Joseph, Fr., 23:41.9 Kendall Kanarowski, Rowland Hall, Sr., 24:22.8 Grace Lawyer, American Heritage, Sr., 24:28.1 Emily Nolan, Maeser Prep, Jr., 24:49.9 Breanne Jensen, American Heritage, So., 24:55.4

1 of 2 Rowland Hall's girls cross country team won the Region 17 championship. | Provided by Rowland Hall 2 of 2 Waterford's boys cross country team won the Region 17 championship. | Provided by Waterford

Boys team scores

Waterford, 27 American Heritage, 34 Maeser Prep, 82 ALA, 115 Saint Joseph, 146 Rowland Hall, 153

Boys individual results

Spencer Crossley, American Heritage, Sr., 17:44.2 Camden Judd, Waterford, Fr., 18:05.7 Kiran Reddy, Waterford, Sr., 18:21.2 Johnny Brockbank, American Heritage, Fr., 18:30.7 Jack Pead, Waterford, Fr., 18:38.5 Dylan Dymek, Waterford, Sr., 18:39.0 Mason Blackham, ALA, Sr., 18:39.8 Luke Shepherd, American Heritage, Sr., 18:41.1 Mike Jacobson, American Heritage, Sr., 18:49.8 Johnny Cannon, Maeser Prep, Jr., 18:52.4

Region 18

At Thunderbird Golf Course

Girls team scores

Millard, 60 Enterprise, 82 South Sevier, 82 Beaver, 83 Parowan, 91 Kanab, 93 Water Canyon, 177

Girls individual results

Kennidee Glazier, Kanab, Jr., 18:40.9 Kyra Moat, Millard, Sr., 20:38.5 Callie Owens, South Sevier, Jr., 20:50.0 Lucy McMaster, Beaver, Jr., 21:53.7 Clara Peterson, Millard, Jr., 22:22.6 Clair Bray, Millard, Jr., 22:25.1 Brooklynn Edwards, Parowan, Jr., 22:28.7 Ruby Lurth, Beaver, Fr., 22:34.0 Paige Bowler, Enterprise, Sr., 22:42.6 Paisley Cowley, Enterprise, Fr., 22:50.8

Boys team scores

Millard, 32 Enterprise, 90 Kanab, 93 Parowan, 111 South Sevier, 111 Water Canyon, 121 Beaver, 126

Boys individual results