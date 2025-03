Sprinters compete during the final day of the 4A Utah state track meet at the Track and Field Complex in Provo on Saturday, May 18, 2024.

Here’s a look at the top boys and girls track and field performances in all 38 events two weeks into the 2025 high school season.

Individuals are only listed once if they have multiple top-15 results in the same event; wind times are not included. Only performances at in-state sanctioned meets are included.

Note for coaches, if one of your athletes has a top-15 performance that isn’t listed, please contact prep editor James Edward at prepstats@deseretnews.com.

Boys top performances

100 meters

10.72 — Jaden Heap, Juab, Jr. (3/15 at Carbon)

11.00 — Ty Pringle, Manti, Jr. (3/15 at Carbon)

11.02 — Easton Lott, Crimson Cliffs, Sr. (3/7 at Snow Canyon)

11.02 — Payton Myers, Juab, Jr. (3/15 at Carbon)

11.04 — Gage Yardley, Richfield, Sr. (3/15 at Carbon)

11.12 — Steven Carlsen, Corner Canyon, Sr. (3/15 at Timpanogos)

11.15 — David Konan, Corner Canyon, Sr. (3/7 at Snow Canyon)

11.18 — Brock White, Corner Canyon, Sr. (3/15 at Timpanogos)

11.20 — Jack Weaver, Timpview, Sr. (3/15 at Timpanogos)

11.21 — Brayden Jakins, Cedar Valley, Sr. (3/8 at Grand)

11.24 — Jaiden Millar, Bingham, Sr. (3/15 at Timpanogos)

11.26 — Zander Batty, Uintah, Jr. (3/15 at Carbon)

11.27 — Joseph Covey, Timpview, Sr. (3/15 at Timpanogos)

11.28 — Landan Goff, Lone Peak, Sr. (3/15 at Timpanogos)

11.29 — Ryker Ellis, Alta, Jr. (3/15 at Timpanogos)

Note: State record is 10.36 by Corner Canyon’s Jerome Myles in 2024

200 meters

21.69 — Charlie McConkie, Highland, Sr. (3/7 at Snow Canyon)

21.86 — David Konan, Corner Canyon, Sr. (3/15 at Timpanogos)

21.90 — Brock White, Corner Canyon, Sr. (3/15 at Timpanogos)

22.14 — Skyler Connelly, Mountain View, Sr. (3/15 at Timpanogos)

22.15 — Sebastian Bodily, Park City, Sr. (3/15 at Timpanogos)

22.21 — Jeremylee Macias, Box Elder, Sr. (3/7 at Snow Canyon)

22.41 — Briggs Parker, Skyridge, Jr. (3/15 at Timpanogos)

22.55 — Steven Carlsen, Corner Canyon, Sr. (3/15 at Timpanogos)

22.63 — Jordan Jensen, Viewmont, Jr. (3/7 at Snow Canyon)

22.67 — Jack Joyce, Teton, Sr. (3/15 at Timpanogos)

22.74 — Mason Hamilton, Corner Canyon, Jr. (3/15 at Timpanogos)

22.75 — Tyson Pugmire, Maple Mountain, Jr. (3/15 at Timpanogos)

22.84 — Ryker Ellis, Alta, Jr. (3/15 at Timpanogos)

22.90 — Zander Batty, Uintah, Jr. (3/8 at Grand)

22.95 — Kyle Lively, Summit Academy, Sr. (3/15 at Timpanogos)

Note: State record is 20.84 by Corner Canyon’s Jerome Myles in 2024

400 meters

49.03 — Jordan Jensen, Viewmont, Jr. (3/7 at Snow Canyon)

49.46 — Jack Weaver, Timpview, Sr. (3/15 at Timpanogos)

49.61 — Skyler Connelly, Mountain View, Sr. (3/15 at Timpanogos)

50.16 — Joseph Covey, Timpview, Sr. (3/15 at Timpanogos)

50.17 — Ace Brown, Viewmont, Sr. (3/7 at Snow Canyon)

50.21 — Tyson Pugmire, Maple Mountain, Jr. (3/7 at Snow Canyon)

50.48 — Bridger Jaggi, Pine View, Sr. (3/15 at Kanab)

50.53 — Kaden Fairbanks, American Fork, Jr. (3/15 at Timpanogos)

50.65 — Dallin Hansen, American Fork, So. (3/15 at Timpanogos)

50.72 — Benjamin Judd, Snow Canyon, Jr. (3/15 at Kanab)

50.77 — Cael Flinders, American Fork, Sr. (3/15 at Timpanogos)

50.81 — Cameron Wood, Skyridge, Sr. (3/7 at Snow Canyon)

51.07 — Preston Rocque, American Fork, Sr. (3/7 at Snow Canyon)

51.39 — Ridge Olsen, Union, Jr. (3/15 at Carbon)

52.45 — Maxwell Carlson, Carbon, Sr. (3/8 at Grand)

Note: State record is 46.05 by Maple Mountain’s Bank Jackson in 2024

800 meters

1:52.70 — McKay Wells, Corner Canyon, Sr. (3/7 at Snow Canyon)

1:56.31 — Aidan Neal, Alta, Jr. (3/15 at Timpanogos)

1:56.63 — Van Talbott, Park City, Sr. (3/7 at Snow Canyon)

1:57.57 — Kyle Steadman, Mountain View, Sr. (3/15 at Timpanogos)

1:57.70 — Henry Bennion, Lone Peak, Sr. (3/15 at Timpanogos)

1:58.17 — Phin Mayer, Corner Canyon, Sr. (3/7 at Snow Canyon)

1:58.31 — Jaiden Jordan, Page, So. (3/7 at Snow Canyon)

1:58.44 — Symond Martin, Page, Jr. (3/7 at Snow Canyon)

1:58.51 — Parker Allred, Lehi, Sr. (3/15 at Timpanogos)

1:58.69 — Andrew Poulson, Cyprus, Sr. (3/15 at Timpanogos)

1:58.98 — Brennon Tippets, Maple Mountain, Jr. (3/15 at Timpanogos)

1:59.00 — Dallin Harrington, American Fork, Jr. (3/7 at Snow Canyon)

1:59.50 — Nyall Prather, Page, So. (3/7 at Snow Canyon)

1:59.70 — Eli Jarvis, Herriman, Jr. (3/15 at Timpanogos)

1:59.87 — Wes Peterson, Orem, Jr. (3/7 at Snow Canyon)

Note: State record is 1:49.77 by Davis’ Logan MacKay in 2016.

1,600 meters

4:11.37 — Ryker Bement, American Fork, Sr. (3/7 at Snow Canyon)

4:12.39 — Micah Tang, Herriman, Sr. (3/7 at Snow Canyon)

4:13.36 — Austin Plewe, American Fork, Jr. (3/7 at Snow Canyon)

4:13.87 — Jonah Tang, Herriman, Sr. (3/7 at Snow Canyon)

4:14.85 — Bridger Jaggi, Pine View, Sr. (3/7 at Snow Canyon)

4:15.39 — Aidan Neal, Alta, Jr. (3/15 at Timpanogos)

4:16.41 — Jonah Fearnley, Skyline, Sr. (3/15 at Timpanogos)

4:16.73 — Carter Moore, American Fork, Sr. (3/7 at Snow Canyon)

4:16.87 — Deiderik Witt, Timpanogos, Sr. (3/15 at Timpanogos)

4:17.19 — Kyle Steadman, Mountain View, Sr. (3/15 at Timpanogos)

4:17.27 — Symond Martin, Page, Jr. (3/7 at Snow Canyon)

4:17.28 — Cole Jameson, Taylorsville, Sr. (3/7 at Snow Canyon)

4:17.29 — Phin Mayer, Corner Canyon, Sr. (3/15 at Timpanogos)

4:18.29 — Mordechai Yadegar II, Moapa Valley, Sr. (3/7 at Snow Canyon)

4:18.77 — Matyas Bird, Westlake, Jr. (3/7 at Snow Canyon)

Note: Previous state record was 4:05.16 by Skyline’s Thomas Boyden in 2020.

3,200 meters

9:12.21 — Jonah Tang, Herriman, Sr. (3/7 at Snow Canyon)

9:13.12 — Micah Tang, Herriman, Sr. (3/7 at Snow Canyon)

9:15.28 — Carter Moore, American Fork, Sr. (3/7 at Snow Canyon)

9:15.36 — Mordechai Yadegar II, Moapa Valley, Sr. (3/7 at Snow Canyon)

9:15.69 — Austin Plewe, American Fork, Jr. (3/7 at Snow Canyon)

9:18.48 — Ryker Bement, American Fork, Sr. (3/7 at Snow Canyon)

9:24.55 — Bridger Jaggi, Pine View, Sr. (3/7 at Snow Canyon)

9:24.78 — Caleb Brown, Herriman, Jr. (3/7 at Snow Canyon)

9:32.89 — Jonathan Thornley, Layton, Sr. (3/7 at Snow Canyon)

9:34.22 — Ryan Etherington, Corner Canyon, Jr. (3/7 at Snow Canyon)

9:34.32 — Cooper Bybee, Lone Peak, Sr. (3/15 at Timpanogos)

9:36.36 — Zane Lindquist, Teton, Sr. (3/15 at Timpanogos)

9:36.76 — Brady Wilde, Lone Peak, Sr. (3/15 at Timpanogos)

9:40.42 — Colin Pugmire, Layton, Jr. (3/7 at Snow Canyon)

9:40.84 — Edward Fuller, Skyridge, Sr. (3/15 at Timpanogos)

Note: Previous state record was 8:42.47 by American Fork’s Daniel Simmons in 2024.

110 hurdles

14.25 — Denver Spanheimer, Payson, Sr. (3/7 at Snow Canyon)

14.57 — Dylan Dye, Orem, Jr. (3/15 at Timpanogos)

14.73 — Beaumont La Fleur, Brighton, Sr. (3/15 at Timpanogos)

15.17 — Caiden Garcia-Casey, Crimson Cliffs, Sr. (3/7 at Snow Canyon)

15.25 — Isaac Strong, Orem, Jr. (3/15 at Timpanogos)

15.36 — Dejan Richards, Riverton, Sr. (3/15 at Timpanogos)

15.38 — Erick Robinson, South Sevier, Sr. (3/15 at Kanab)

15.49 — Trevor Cox, Layton, Jr. (3/7 at Snow Canyon)

15.69 — Blake Ames, Corner Canyon, Sr. (3/15 at Timpanogos)

15.71 — Carson Howard, Lehi, Jr. (3/15 at Timpanogos)

15.79 — Tucker Kidd, Timpanogos, Sr. (3/15 at Timpanogos)

15.80 — Ryker Miller, American Fork, Sr. (3/7 at Snow Canyon)

15.84 — Finn Western, Brighton, So. (3/7 at Snow Canyon)

15.97 — Carter Evans, Cedar Valley, So. (3/8 at Grand)

16.38 — Brayden Hammond, North Sevier, Sr. (3/8 at Grand)

Note: State record is 13.80 by Weber’s Josh Hamblin in 2024

300 hurdles

38.83 — Brock White, Corner Canyon, Sr. (3/7 at Snow Canyon)

38.84 — Beaumont La Fleur, Brighton, Sr. (3/7 at Snow Canyon)

39.94 — Blake Ames, Corner Canyon, Sr. (3/7 at Snow Canyon)

40.27 — Shane Farley, Weber, Sr. (3/7 at Snow Canyon)

41.08 — Rawley Coats, Crimson Cliffs, Jr. (3/7 at Snow Canyon)

41.16 — Ryker Miller, American Fork, Sr. (3/15 at Timpanogos)

41.18 — Gavin Miller, Union, Sr. (3/15 at Carbon)

41.21 — Caiden Garcia-Casey, Crimson Cliffs, Sr. (3/7 at Snow Canyon)

41.35 — Lincoln Houston, West Jordan, Sr. (3/15 at Timpanogos)

41.90 — Erick Robinson, South Sevier, Sr. (3/15 at Kanab)

42.36 — Isaac Richards, Skyridge, Sr. (3/7 at Snow Canyon)

43.72 — Carter Evans, Cedar Valley, So. (3/8 at Grand)

44.13 — Cooper Laws, San Juan, So. (3/8 at Grand)

44.17 — Andrew Nielson, San Juan, So. (3/8 at Grand)

44.51 — Rhett Van Oostendorp, Uintah, So. (3/8 at Grand)

Note: State record is 36.30 by Woods Cross’ Cam Dopp in 2013.

4x100 relay

41.73 — Corner Canyon (3/15 at Timpanogos)

43.12 — American Fork (3/7 at Snow Canyon)

43.29 — Skyridge (3/15 at Timpanogos)

43.48 — American Fork (3/15 at Timpanogos)

43.59 — Park City (3/7 at Snow Canyon)

43.67 — Desert Hills (3/7 at Snow Canyon)

43.74 — Union (3/15 at Carbon)

43.86 — Cedar Valley (3/8 at Grand)

44.31 — Box Elder (3/7 at Snow Canyon)

44.68 — Timpview (3/15 at Timpanogos)

44.82 — Lehi (3/15 at Timpanogos)

45.44 — Summit Academy (3/15 at Timpanogos)

45.46 — Riverton (3/15 at Timpanogos)

45.47 — Orem (3/15 at Timpanogos)

45.52 — Hurricane (3/7 at Snow Canyon)

Note: state record was 40.68 by Corner Canyon in 2021.

4x200 relay

1:30.02 — American Fork (3/7 at Snow Canyon)

1:30.22 — Box Elder (3/7 at Snow Canyon)

1:30.25 — Corner Canyon (3/15 at Timpanogos)

1:31.03 — Park City (3/7 at Snow Canyon)

1:31.35 — Fremont (3/15 at Timpanogos)

1:31.91 — Westlake (3/7 at Snow Canyon)

1:32.38 — Bingham (3/15 at Timpanogos)

1:33.07 — Corner Canyon (3/7 at Snow Canyon)

1:34.35 — Lehi (3/15 at Timpanogos)

1:34.60 — Clearfield (3/15 at Timpanogos)

1:34.90 — Riverton (3/15 at Timpanogos)

1:36.79 — Highland (3/7 at Snow Canyon)

1:37.37 — Jordan (3/15 at Timpanogos)

1:37.42 — Pine View (3/7 at Snow Canyon)

1:38.28 — Mountain View (3/15 at Timpanogos)

Note: State record is 1:24.61 by Corner Canyon in 2024.

4x400 relay

3:21.25 — Corner Canyon (3/7 at Snow Canyon)

3:23.44 — American Fork (3/7 at Snow Canyon)

3:23.86 — Viewmont (3/7 at Snow Canyon)

3:25.65 — Desert Hills (3/7 at Snow Canyon)

3:27.88 — Corner Canyon (3/15 at Timpanogos)

3:29.37 — Park City (3/7 at Snow Canyon)

3:30.25 — Westlake (3/7 at Snow Canyon)

3:31.15 — Skyridge (3/7 at Snow Canyon)

3:32.54 — Riverton (3/15 at Timpanogos)

3:35.02 — Weber (3/7 at Snow Canyon)

3:35.46 — Timpanogos (3/15 at Timpanogos)

3:36.36 — Brighton (3/15 at Timpanogos)

3:39.83 — Herriman (3/15 at Timpanogos)

3:40.94 — Bingham (3/15 at Timpanogos)

3:41.12 — Richfield (3/15 at Carbon)

Note: State record is 3:12.49 by Corner Cnayon in 2024.

4x800 relay

8:03.80 — Herriman (3/15 at Timpanogos)

8:30.26 — Pine View (3/7 at Snow Canyon)

8:31.89 — Timpanogos (3/15 at Timpanogos)

8:37.98 — Westlake (3/15 at Timpanogos)

8:41.99 — Fremont (3/15 at Timpanogos)

8:43.85 — Viewmont (3/7 at Snow Canyon)

8:45.72 — Bingham (3/15 at Timpanogos)

8:47.34 — Mountain View (3/15 at Timpanogos)

8:55.05 — Corner Canyon (3/15 at Timpanogos)

8:59.14 — Herriman (3/7 at Snow Canyon)

9:02.69 — Skyridge (3/15 at Timpanogos)

9:03.36 — Cedar (3/7 at Snow Canyon)

9:11.36 — Farmington (3/7 at Snow Canyon)

9:18.18 — Logan (3/15 at Timpanogos)

9:19.16 — North Sanpete (3/15 at Timpanogos)

Note: State record was 7:31.57 by American Fork in 2024.

Sprint Medley

3:44.23 — North Sevier (3/15 at Kanab)

3:44.83 — Cedar Valley (3/8 at Grand)

3:46.88 — Beaver (3/15 at Kanab)

3:47.35 — Union (3/15 at Carbon)

3:48.65 — South Sevier (3/15 at Kanab)

3:55.62 — Valley (3/15 at Kanab)

4:00.66 — North Summit (3/15 at Carbon)

4:03.10 — Beaver (3/15 at Kanab)

4:03.63 — Carbon (3/15 at Carbon)

4:04.45 — Cedar Valley (3/8 at Grand)

4:06.90 — Juan Diego (3/15 at Carbon)

4:09.48 — San Juan (3/8 at Grand)

4:10.09 — North Sanpete (3/8 at Grand)

4:11.00 — Panguitch (3/15 at Kanab)

4:11.64 — Water Canyon (3/7 at Snow Canyon)

Note: State record is 3:28.73 by Davis in 2016.

High jump

6′08.00 — Eli Connelly, Crimson Cliffs, Jr. (3/7 at Snow Canyon)

6′07.00 — Tripp Palmer, San Juan, Jr. (3/8 at Grand)

6′01.00 — Kamryn Moore, Bingham, Sr. (3/15 at Timpanogos)

6′01.00 — Caden Scherbel, American Fork, Jr. (3/15 at Timpanogos)

6′01.00 — Nathan Briggs, Cedar, Sr. (3/7 at Snow Canyon)

6′01.00 — Asher Geldmacher, Payson, Sr. (3/7 at Snow Canyon)

6′01.00 — Jace Cox, Valley, Sr. (3/15 at Kanab)

6′00.00 — Joshua Keel, Lehi, Sr. (3/15 at Timpanogos)

6′00.00 — Daxton Miller, Panguitch, Sr. (3/15 at Kanab)

6′00.00 — Remme Chappell, Panguitch, Sr. (3/15 at Kanab)

5′11.00 — Carter Branch, Carbon, So. (3/15 at Carbon)

5′11.00 — Cooper Allred, Juab, Sr. (3/15 at Carbon)

5′11.00 — Seth Staley, Payson, Sr. (3/7 at Snow Canyon)

5′11.00 — Joshua Leavitt, Snow Canyon, Sr. (3/7 at Snow Canyon)

5′09.00 — Talan Dyreng, Gunnison Valley, Jr. (3/8 at Grand)

Note: State record is 7′2.00 by Snow Canyon’s Adam Timo in 2008

Long jump

22′08.25 — Jaden Heap, Juab, Jr. (3/15 at Carbon)

21′11.00 — Eli Connelly, Crimson Cliffs, Jr. (3/7 at Snow Canyon)

21′10.00 — Denver Spanheimer, Payson, Sr. (3/7 at Snow Canyon)

21′07.00 — Ethan Duncan, Union, Sr. (3/15 at Carbon)

21′05.00 — Blake Rasmussen, Union, Sr. (3/15 at Carbon)

21′03.50 — Steven Carlsen, Corner Canyon, Sr. (3/7 at Snow Canyon)

21′02.00 — Joshua Keel, Lehi, Sr. (3/15 at Timpanogos)

21′02.00 — Tyler Warnick, Riverton, Sr. (3/15 at Timpanogos)

21′01.00 — Kesler Robison, Richfield, Sr. (3/15 at Carbon)

21′00.00 — Ryker Miller, American Fork, Sr. (3/7 at Snow Canyon)

20′11.00 — Gage Yardley, Richfield, Sr. (3/15 at Carbon)

20′10.00 — Seth Staley, Payson, Sr. (3/7 at Snow Canyon)

20′07.00 — Kamryn Moore, Bingham, Sr. (3/15 at Timpanogos)

20′06.00 — David Konan, Corner Canyon, Sr. (3/7 at Snow Canyon)

20′04.75 — Clay Gray, Bryce Valley, So. (3/15 at Kanab)

Note: State record os 23′11.00 by West Jordan’s Dominic Overby in 2024.

Shot put

59′06.00 — Matthew Bryant, Lone Peak, Jr. (3/15 at Timpanogos)

58′03.50 — Jace Cook, Syracuse, So. (3/7 at Snow Canyon)

53′04.00 — Tina’u Fiaui, Corner Canyon, Jr. (3/15 at Timpanogos)

51′06.00 — Justin Thayer, Lone Peak, So. (3/15 at Timpanogos)

50′08.50 — Johnny Parker, Davis, So. (3/7 at Snow Canyon)

50′03.25 — Kingston Bailey, Dixie, Jr. (3/7 at Snow Canyon)

50′02.00 — Asher Bowcutt, Copper Hills, Sr. (3/15 at Timpanogos)

49′11.50 — Benjamin Asay, Layton, Jr. (3/7 at Snow Canyon)

48′07.00 — Tayvin Jensen, American Fork, Sr. (3/15 at Timpanogos)

48′03.00 — Alrick Stanley, Copper Hills, Sr. (3/15 at Timpanogos)

48′02.50 — Chance Richards, Box Elder, Jr. (3/7 at Snow Canyon)

47′11.50 — Madden Jensen, American Fork, Jr. (3/7 at Snow Canyon)

46′03.00 — Gideon Owen, Uintah, Sr. (3/8 at Grand)

43′06.50 — Treysen Colmenares, Uintah, Sr. (3/8 at Grand)

39′03.00 — Trace York, Grand County, Sr. (3/8 at Grand)

Note: State record is 66′06.50 by Mountain View’s Leif Arrhenius in 2004.

Discus

181′08.00 — Matthew Bryant, Lone Peak, Jr. (3/15 at Timpanogos)

158′11.00 — Johnny Parker, Davis, So. (3/7 at Snow Canyon)

158′00.00 — Asher Bowcutt, Copper Hills, Sr. (3/15 at Timpanogos)

154′05.00 — Madden Jensen, American Fork, Jr. (3/15 at Timpanogos)

153′02.00 — Spencer Rice, Westlake, Sr. (3/15 at Timpanogos)

149′10.00 — Gideon Owen, Uintah, Sr. (3/15 at Carbon)

148′02.00 — Tayvin Jensen, American Fork, Sr. (3/15 at Timpanogos)

147′06.00 — Tina’u Fiaui, Corner Canyon, Jr. (3/15 at Timpanogos)

145′06.00 — Zayden Viers, Delta, Sr. (3/15 at Carbon)

144′10.00 — Ethan Sam Fong, Pine View, Jr. (3/7 at Snow Canyon)

143′08.00 — Justin Thayer, Lone Peak, So. (3/15 at Timpanogos)

143′06.00 — Benjamin Asay, Layton, Jr. (3/7 at Snow Canyon)

142′07.00 — Jarom Parker, Davis, Sr. (3/7 at Snow Canyon)

141′07.00 — Ethan Sam Fong, Pine View, Jr. (3/15 at Kanab)

118′03.00 — Stetson Holden, Carbon, Sr. (3/8 at Grand)

Note: State record is 225′05.00 by Mountain View’s Nik Arrhenius in 2001.

Javelin

181′09.00 — Edward Hutchings, Skyridge, Sr. (3/7 at Snow Canyon)

180′05.00 — Treysen Colmenares, Uintah, Sr. (3/8 at Grand)

175′06.00 — Tripp Palmer, San Juan, Jr. (3/8 at Grand)

167′00.50 — Daxton Miller, Panguitch, Sr. (3/15 at Kanab)

166′00.00 — Bristol Woods, Dixie, Jr. (3/7 at Snow Canyon)

162′04.00 — Porter Jackson, Juab, Sr. (3/15 at Carbon)

161′04.00 — Kody Horsley, Cedar Valley, Sr. (3/8 at Grand)

161′03.50 — Dixon Kelly, Kanab, Sr. (3/15 at Kanab)

159′11.00 — Kaylex Cox, Manti, Sr. (3/15 at Carbon)

153′02.00 — Caden Springer, Lone Peak, Sr. (3/15 at Timpanogos)

152′07.00 — Spencer Rice, Westlake, Sr. (3/7 at Snow Canyon)

152′03.00 — Nolan Johnson, Enterprise, Sr. (3/7 at Snow Canyon)

149′11.00 — Miken Keith, San Juan, So. (3/8 at Grand)

145′00.00 — Jared Bryson, Carbon, Sr. (3/8 at Grand)

144′08.00 — Dexter Packard, Carbon, So. (3/8 at Grand)

Note: State record is 217′09.50 by Jordan’s Austin Kafentzis in 2014.

Pole vault

14′06.00 — Isaac Richards, Skyridge, Sr. (3/15 at Timpanogos)

13′00.00 — Brennan Powell, Timpanogos, So. (3/15 at Timpanogos)

12′06.00 — Bronson Miller, American Fork, So. (3/15 at Timpanogos)

12′00.00 — Jesus Perez, Herriman, Sr. (3/15 at Timpanogos)

11′06.00 — Porter Luthi, Copper Hills, Sr. (3/15 at Timpanogos)

11′00.00 — Connor Peterson, Copper Hills, Sr. (3/15 at Timpanogos)

10′06.00 — Tyler Weiss, Herriman, Sr. (3/15 at Timpanogos)

10′00.00 — Kashton Gulbransen, Herriman, Jr. (3/15 at Timpanogos)

10′00.00 — Carter Hill, Hillcrest, Sr. (3/15 at Timpanogos)

9′06.00 — Ben Anson, Clearfield, Jr. (3/15 at Timpanogos)

9′00.00 — Aaron Christensen, Clearfield, Jr. (3/15 at Timpanogos)

8′00.00 — Tanner Wilson, Brighton, Jr. (3/15 at Timpanogos)

8′00.00 — Owen McHugh, Herriman, So. (3/15 at Timpanogos)

Note: State record is 16′09 by Bingham’s Dallin Thornton in 2022.

Girls top performances

100 meters

12.00 — Cambria Hasler, American Fork, Sr. (3/7 at Snow Canyon)

12.04 — Amelia Nadauld, Snow Canyon, Jr. (3/7 at Snow Canyon)

12.29 — Emerson Stout, Cedar Valley, Sr. (3/8 at Grand)

12.34 — Jade Reimer, Pine View, Sr. (3/7 at Snow Canyon)

12.36 — Ashley Leavitt, Pine View, Jr. (3/7 at Snow Canyon)

12.44 — Macey Woolley, Crimson Cliffs, So. (3/7 at Snow Canyon)

12.49 — Sierra Darling, Park City, Jr. (3/7 at Snow Canyon)

12.53 — Brooklyn Sturdivant, Timpanogos, Sr. (3/15 at Timpanogos)

12.54 — Liberty Henstrom, Corner Canyon, Sr. (3/15 at Timpanogos)

12.55 — Sariah Johnson, Taylorsville, Sr. (3/7 at Snow Canyon)

12.58 — Estella Salyers, Park City, Sr. (3/7 at Snow Canyon)

12.66 — Lucy Harris, Desert Hills, Sr. (3/7 at Snow Canyon)

12.67 — Trey Torgerson, North Sevier, Sr. (3/8 at Grand)

12.73 — Zoey Bonds, Skyridge, Jr. (3/15 at Timpanogos)

12.76 — Anna Burnham, Lehi, So. (3/15 at Timpanogos)

Note: State record is 11.43 by Fremont’s Amare Harlan in 2023.

200 meters

24.70 — Amelia Nadauld, Snow Canyon, Jr. (3/7 at Snow Canyon)

24.92 — Ashley Leavitt, Pine View, Jr. (3/7 at Snow Canyon)

25.14 — Brooklyn Sturdivant, Timpanogos, Sr. (3/15 at Timpanogos)

25.17 — Cambria Hasler, American Fork, Sr. (3/7 at Snow Canyon)

25.37 — Emerson Stout, Cedar Valley, Sr. (3/8 at Grand)

25.54 — Lucy Harris, Desert Hills, Sr. (3/7 at Snow Canyon)

25.74 — Trey Torgerson, North Sevier, Sr. (3/8 at Grand)

25.75 — Liberty Henstrom, Corner Canyon, Sr. (3/15 at Timpanogos)

25.92 — Jade Reimer, Pine View, Sr. (3/7 at Snow Canyon)

25.94 — Macey Rockwood, Alta, Jr. (3/15 at Timpanogos)

26.01 — Abby Egbert, Orem, Sr. (3/15 at Timpanogos)

26.02 — Jade Reimer, Pine View, Sr. (3/15 at Kanab)

26.08 — Kaitlyn Durham, Bingham, Sr. (3/15 at Timpanogos)

26.24 — Reese Lewis, Riverton, Jr. (3/15 at Timpanogos)

26.33 — Lydia Christensen, Orem, Jr. (3/15 at Timpanogos)

26.56 — Brooklyn Olsen, Corner Canyon, Fr. (3/15 at Timpanogos)

Note: State record is 23.30 by Fremont’s Amare Harlan in 2023.

400 meters

57.89 — Macey Rockwood, Alta, Jr. (3/7 at Snow Canyon)

59.34 — Meg Murdock, Highland, Sr. (3/7 at Snow Canyon)

1:00.03 — Ruby Lurth, Beaver, Fr. (3/7 at Snow Canyon)

1:00.07 — Emmalee Williams, Pine View, Jr. (3/15 at Kanab)

1:00.23 — Arianna Poll, Box Elder, Jr. (3/15 at Timpanogos)

1:00.32 — Kaylan Anderson, Box Elder, Jr. (3/7 at Snow Canyon)

1:00.45 — Elise Wright, Ridgeline, Sr. (3/7 at Snow Canyon)

1:00.46 — Trey Torgerson, North Sevier, Sr. (3/8 at Grand)

1:00.59 — Mia Taylor, Westlake, Jr. (3/7 at Snow Canyon)

1:00.87 — Jaylin York, Cedar, So. (3/7 at Snow Canyon)

1:01.12 — Kenna Wong, Corner Canyon, Sr. (3/15 at Timpanogos)

1:01.13 — Ruby Lurth, Beaver, Fr. (3/15 at Kanab)

1:01.17 — Brooklyn Sturdivant, Timpanogos, Sr. (3/15 at Timpanogos)

1:01.48 — Madison Mergler, Tooele, Sr. (3/15 at Timpanogos)

1:01.65 — Holly Dransfield, Riverton, Jr. (3/15 at Timpanogos)

Note: State record is 52.59 by Provo’s Meghan Hunter in 2018.

800 meters

2:16.79 — Kenidee Glazier, Kanab, Jr. (3/7 at Snow Canyon)

2:16.82 — Haley Whitford, American Fork, Sr. (3/7 at Snow Canyon)

2:19.68 — Mya Curtis, Westlake, Sr. (3/7 at Snow Canyon)

2:19.71 — Gentry Christiansen, Emery, So. (3/8 at Grand)

2:20.23 — Kenna Wong, Corner Canyon, Sr. (3/7 at Snow Canyon)

2:20.74 — Elise Wright, Ridgeline, Sr. (3/7 at Snow Canyon)

2:20.87 — Scarlett Guillen, Cedar, Jr. (3/7 at Snow Canyon)

2:21.03 — Rozlyn Stowe, Carbon, Jr. (3/8 at Grand)

2:21.45 — Alexis Daynes, Cedar, Fr. (3/7 at Snow Canyon)

2:21.91 — Gretchen Bluth, Timpanogos, Sr. (3/15 at Timpanogos)

2:22.00 — Paige Wagner, Park City, Jr. (3/15 at Timpanogos)

2:22.41 — Kenidee Glazier, Kanab, Jr. (3/15 at Timpanogos)

2:22.51 — Haley Whitford, American Fork, Sr. (3/15 at Timpanogos)

2:22.84 — Liv Trimble, Orem, So. (3/7 at Snow Canyon)

2:22.85 — Helen Glaze, Davis, Sr. (3/7 at Snow Canyon)

Note: State record is 2:07.28 by Timpview’s Lily Alder in 2024

1,600 meters

5:01.84 — Addy Guymon, Emery, Jr. (3/8 at Grand)

5:04.70 — Kenidee Glazier, Kanab, Jr. (3/7 at Snow Canyon)

5:05.29 — Maddie Reeder, Highland, So. (3/7 at Snow Canyon)

5:06.22 — Maci Woolf, Herriman, Sr. (3/7 at Snow Canyon)

5:06.32 — Madelyn Embley, Orem, Sr. (3/7 at Snow Canyon)

5:07.62 — Lindsey Gerhart, Herriman, Jr. (3/7 at Snow Canyon)

5:07.73 — Teagan Harris, Corner Canyon, Fr. (3/7 at Snow Canyon)

5:09.13 — Haley Whitford, American Fork, Sr. (3/7 at Snow Canyon)

5:10.57 — Joanna May, Mountain View, Sr. (3/15 at Timpanogos)

5:10.82 — Millie Robinson, Westlake, Sr. (3/7 at Snow Canyon)

5:11.11 — Maddie Reeder, Highland, So. (3/15 at Timpanogos)

5:11.84 — Teagan Harris, Corner Canyon, Fr. (3/15 at Timpanogos)

5:12.34 — Gabriella Garside, Orem, Jr. (3/7 at Snow Canyon)

5:13.28 — Madi Bench, Skyridge, So. (3/15 at Timpanogos)

5:14.20 — Gretchen Bluth, Timpanogos, Sr. (3/15 at Timpanogos)

Note: State record is 4:37.72 by Timpview’s Jane Hedengren in 2024.

3,200 meters

10:54.14 — Maddie Reeder, Highland, So. (3/7 at Snow Canyon)

10:57.09 — Tatum Flach, Park City, Fr. (3/7 at Snow Canyon)

10:58.83 — Millie Robinson, Westlake, Sr. (3/7 at Snow Canyon)

10:59.59 — Madelyn Embley, Orem, Sr. (3/7 at Snow Canyon)

10:59.62 — Teagan Harris, Corner Canyon, Fr. (3/7 at Snow Canyon)

11:01.89 — Maci Woolf, Herriman, Sr. (3/7 at Snow Canyon)

11:06.61 — Isabella Cram, Davis, So. (3/7 at Snow Canyon)

11:07.63 — Kassidie Douglass, Box Elder, Sr. (3/7 at Snow Canyon)

11:09.29 — Evelyn Cook, Northridge, Fr. (3/7 at Snow Canyon)

11:17.55 — Claire Hoenes, Herriman, Sr. (3/7 at Snow Canyon)

11:22.67 — Lydia Olsen, Orem, Sr. (3/7 at Snow Canyon)

11:25.19 — Emmalee Williams, Pine View, Jr. (3/7 at Snow Canyon)

11:27.68 — Eliza Thornley, Layton, Fr. (3/7 at Snow Canyon)

11:29.52 — Marci Havens, Westlake, Jr. (3/7 at Snow Canyon)

11:31.08 — Tevye Geddes, Pine View, Fr. (3/7 at Snow Canyon)

Note: State record is 9:52.96 by Timpview’s Jane Hedengren in 2024.

100 hurdles

14.24 — Tia Brown, Snow Canyon, Sr. (3/7 at Snow Canyon)

15.05 — Adasia Crandall, Herriman, Sr. (3/15 at Timpanogos)

15.14 — Tia Brown, Snow Canyon, Sr. (3/15 at Timpanogos)

15.22 — Megan Harrison, American Fork, Sr. (3/15 at Timpanogos)

15.26 — Skylee Guymon, Emery, So. (3/8 at Grand)

15.42 — Tori Conrad, Pine View, Sr. (3/7 at Snow Canyon)

15.42 — Sariah Johnson, Taylorsville, Sr. (3/7 at Snow Canyon)

15.69 — Mallory Palmer, Layton, Sr. (3/7 at Snow Canyon)

15.75 — Abby Egbert, Orem, Sr. (3/7 at Snow Canyon)

15.86 — Marlee Mack, Monticello, Jr. (3/8 at Grand)

15.91 — Emersyn Visser, Providence Hall, Sr. (3/7 at Snow Canyon)

15.93 — Samantha Johansen, Crimson Cliffs, Jr. (3/7 at Snow Canyon)

16.25 — Elsie Boyer, Timpanogos, Jr. (3/15 at Timpanogos)

16.29 — Marlee Mack, Monticello, Jr. (3/15 at Carbon)

16.33 — Heather Rucker, Lehi, So. (3/15 at Timpanogos)

Note: State record is 14.03 by Weber’s Eden DeVries in 2023.

300 hurdles

43.21 — Tia Brown, Snow Canyon, Sr. (3/7 at Snow Canyon)

44.31 — Abby Egbert, Orem, Sr. (3/7 at Snow Canyon)

45.18 — Skylee Guymon, Emery, So. (3/8 at Grand)

45.67 — Adasia Crandall, Herriman, Sr. (3/15 at Timpanogos)

46.92 — Kirra Singley, Viewmont, Jr. (3/7 at Snow Canyon)

47.10 — Cale Torgerson, North Sevier, Sr. (3/8 at Grand)

47.44 — Alexandra Helm, Park City, Sr. (3/7 at Snow Canyon)

48.04 — Samantha Johansen, Crimson Cliffs, Jr. (3/7 at Snow Canyon)

48.21 — Lisa Richards, Union, So. (3/15 at Carbon)

48.78 — Megan Harrison, American Fork, Sr. (3/15 at Timpanogos)

49.12 — Kenzlie Stuart, Snow Canyon, So. (3/7 at Snow Canyon)

49.64 — Marlee Mack, Monticello, Jr. (3/15 at Carbon)

50.31 — Kenzlie Stuart, Snow Canyon, So. (3/15 at Timpanogos)

50.67 — Jacee Rex, Lehi, Fr. (3/15 at Timpanogos)

50.69 — Adeline Doman, American Fork, Jr. (3/15 at Timpanogos)

Note: State record is 41.54 by Sky View’s Brenna Porter in 2013.

4x100 relay

48.77 — Park City (3/7 at Snow Canyon)

48.98 — Corner Canyon (3/15 at Timpanogos)

49.53 — Timpview (3/15 at Timpanogos)

50.06 — Desert Hills (3/7 at Snow Canyon)

50.07 — Skyridge (3/15 at Timpanogos)

50.36 — Lehi (3/15 at Timpanogos)

50.76 — Riverton (3/15 at Timpanogos)

51.05 — Mountain View (3/15 at Timpanogos)

51.40 — Corner Canyon (3/7 at Snow Canyon)

51.46 — Timpanogos (3/15 at Timpanogos)

51.52 — Union (3/15 at Carbon)

51.56 — Herriman (3/15 at Timpanogos)

51.57 — Cedar Valley (3/8 at Grand)

51.61 — Crimson Cliffs (3/7 at Snow Canyon)

52.60 — American Fork (3/7 at Snow Canyon)

Note: State record is 46.82 by Corner Canyon in 2024.

4x200 relay

1:42.90 — Park City (3/7 at Snow Canyon)

1:44.61 — Corner Canyon (3/15 at Timpanogos)

1:46.86 — Mountain View (3/15 at Timpanogos)

1:48.03 — Corner Canyon (3/7 at Snow Canyon)

1:48.55 — Skyridge (3/15 at Timpanogos)

1:48.64 — Timpanogos (3/15 at Timpanogos)

1:49.09 — Riverton (3/15 at Timpanogos)

1:49.20 — Timpview (3/15 at Timpanogos)

1:50.29 — American Fork (3/7 at Snow Canyon)

1:51.19 — Westlake (3/7 at Snow Canyon)

1:51.22 — Box Elder (3/7 at Snow Canyon)

1:52.89 — Maple Mountain (3/15 at Timpanogos)

1:53.17 — Cyprus (3/15 at Timpanogos)

1:56.15 — Cedar (3/7 at Snow Canyon)

1:57.89 — Desert Hills (3/7 at Snow Canyon)

Note: State record is 1:37.74 by Bingham 2024.

4x400 relay

4:00.23 — Park City (3/7 at Snow Canyon)

4:02.96 — Corner Canyon (3/15 at Timpanogos)

4:05.96 — Desert Hills (3/7 at Snow Canyon)

4:06.12 — Corner Canyon (3/7 at Snow Canyon)

4:07.26 — Skyridge (3/15 at Timpanogos)

4:07.46 — Timpanogos (3/15 at Timpanogos)

4:10.28 — Bingham (3/15 at Timpanogos)

4:12.11 — Emery (3/8 at Grand)

4:12.87 — Box Elder (3/7 at Snow Canyon)

4:13.04 — Westlake (3/7 at Snow Canyon)

4:13.77 — American Fork (3/7 at Snow Canyon)

4:15.55 — Cyprus (3/15 at Timpanogos)

4:17.78 — North Sanpete (3/15 at Timpanogos)

4:19.83 — Carbon (3/15 at Carbon)

4:22.89 — Hurricane (3/7 at Snow Canyon)

Note: State record is 3:46.56 by American Fork in 2024.

4x800 relay

10:09.85 — Pine View (3/7 at Snow Canyon)

10:10.43 — Corner Canyon (3/15 at Timpanogos)

10:16.28 — Timpanogos (3/15 at Timpanogos)

10:17.54 — Viewmont (3/7 at Snow Canyon)

10:20.62 — Mountain View (3/15 at Timpanogos)

10:22.55 — American Fork (3/15 at Timpanogos)

10:27.98 — Bingham (3/15 at Timpanogos)

10:35.66 — Westlake (3/15 at Timpanogos)

10:42.39 — Cedar (3/7 at Snow Canyon)

10:43.13 — Maple Mountain (3/15 at Timpanogos)

10:55.57 — Lehi (3/15 at Timpanogos)

11:39.44 — Bingham (3/7 at Snow Canyon)

12:03.46 — Dixie (3/7 at Snow Canyon)

Note: State record is 8:58.92 by Timpview in 2024.

Sprint Medley

4:20.42 — Carbon (3/15 at Carbon)

4:30.11 — Union (3/15 at Carbon)

4:43.31 — Kanab (3/7 at Snow Canyon)

4:44.03 — Richfield (3/15 at Carbon)

4:48.49 — Valley (3/15 at Kanab)

4:48.81 — North Summit (3/15 at Carbon)

4:50.32 — Millard (3/7 at Snow Canyon)

4:53.08 — Juan Diego (3/15 at Carbon)

4:53.78 — South Sevier (3/15 at Kanab)

4:57.73 — Monticello (3/8 at Grand)

5:00.89 — Parowan (3/15 at Kanab)

5:07.99 — Cedar Valley (3/8 at Grand)

5:19.01 — Grand County (3/8 at Grand)

Note: State record is 3:50.92 by Spanish Fork in 2008.

High jump

5′07.00 — Rylee Little, Kanab, Jr. (3/7 at Snow Canyon)

5′05.00 — Riley Gough, South Sevier, Sr. (3/15 at Kanab)

5′04.00 — Lisa Richards, Union, So. (3/15 at Carbon)

5′04.00 — Cale Torgerson, North Sevier, Sr. (3/8 at Grand)

5′02.00 — Tia Brown, Snow Canyon, Sr. (3/7 at Snow Canyon)

5′01.00 — Natalie Nielsen, Timpanogos, Jr. (3/15 at Timpanogos)

5′01.00 — Rebekah Stewart, Gunnison Valley, Sr. (3/15 at Kanab)

5′00.00 — Nataya Valenzuela, Box Elder, Sr. (3/7 at Snow Canyon)

5′00.00 — Emily Dufour, Carbon, Jr. (3/15 at Carbon)

5′00.00 — Lydia Shurtliff, Dixie, Fr. (3/7 at Snow Canyon)

5′00.00 — Olivia Bassett, Millard, Jr. (3/7 at Snow Canyon)

5′00.00 — Tori Conrad, Pine View, Sr. (3/7 at Snow Canyon)

5′00.00 — Claire LeFevre, Pine View, Sr. (3/7 at Snow Canyon)

5′00.00 — Amelia Smith, Cedar Valley, Jr. (3/8 at Grand)

5′00.00 — Savannah Christensen, North Sanpete, So. (3/8 at Grand)

Note: State record is 6′1.25 by Mountain View’s Julie Waters in 1981.

Long jump

17′05.50 — Amelia Nadauld, Snow Canyon, Jr. (3/7 at Snow Canyon)

17′05.50 — Ashley Leavitt, Pine View, Jr. (3/7 at Snow Canyon)

16′11.00 — Mylee Jensen, Richfield, Sr. (3/15 at Carbon)

16′07.50 — Macey Rockwood, Alta, Jr. (3/7 at Snow Canyon)

16′05.50 — Nataya Valenzuela, Box Elder, Sr. (3/7 at Snow Canyon)

16′05.50 — Blakelie Davies, Millard, Fr. (3/7 at Snow Canyon)

16′05.50 — Marlee Mack, Monticello, Jr. (3/8 at Grand)

16′05.00 — Brynn Kingston, Layton, Jr. (3/7 at Snow Canyon)

16′05.00 — Lily Collier, American Fork, Sr. (3/7 at Snow Canyon)

16′04.50 — Paris Laycock, American Fork, Jr. (3/7 at Snow Canyon)

16′01.50 — Lily Collier, American Fork, Sr. (3/7 at Snow Canyon)

16′00.50 — McKenna Taylor, Payson, So. (3/7 at Snow Canyon)

15′10.50 — Elsie Morley, Carbon, Fr. (3/8 at Grand)

15′10.25 — McKinlie Sharp, Carbon, Sr. (3/15 at Carbon)

15′10.00 — Trey Torgerson, North Sevier, Sr. (3/8 at Grand)

Note: State record is 19′04.75 by Alta’s Amy Menlove in 2001.

Shot put

45′09.50 — Burklie Burton, Layton, Sr. (3/7 at Snow Canyon)

39′00.50 — Kennedy Scott, Snow Canyon, Sr. (3/7 at Snow Canyon)

38′11.00 — Kiera Sam Fong, Pine View, Jr. (3/7 at Snow Canyon)

35′07.50 — Alexis Brunstad, Hurricane, Sr. (3/7 at Snow Canyon)

35′06.50 — Abigail Combs, American Fork, Sr. (3/7 at Snow Canyon)

35′03.50 — Ulukilupetea Wright, Pine View, Sr. (3/7 at Snow Canyon)

35′00.00 — Ellie Stephens, North Summit, So. (3/15 at Carbon)

34′05.50 — Maile Mataele, Juan Diego, Jr. (3/15 at Carbon)

33′08.50 — Anali Kling, Richfield, So. (3/15 at Carbon)

33′07.00 — Adahleigh Anderson, Box Elder, Sr. (3/7 at Snow Canyon)

33′04.50 — Heather Kerr, Pinnacle, Sr. (3/15 at Carbon)

32′10.50 — Heather Kerr, Pinnacle, Sr. (3/8 at Grand)

32′06.25 — Asinate Mafuahingano, Cedar Valley, Sr. (3/8 at Grand)

31′05.50 — Savannah Richmond, San Juan, Sr. (3/8 at Grand)

30′09.00 — Hayden Shumway, San Juan, Sr. (3/8 at Grand)

Note: State record is 49′06.00 by Davis’ Kelli Burton in 2002.

Discus

147′10.00 — Burklie Burton, Layton, Sr. (3/7 at Snow Canyon)

127′02.00 — Kiera Sam Fong, Pine View, Jr. (3/7 at Snow Canyon)

125′01.00 — Kira Sam Fong, Pine View, Jr. (3/15 at Timpanogos)

124′00.00 — Mailey Rimmasch, Pine View, Fr. (3/15 at Kanab)

115′08.00 — Abigail Combs, American Fork, Sr. (3/7 at Snow Canyon)

114′11.00 — Mailey Rimmasch, Pine View, Fr. (3/7 at Snow Canyon)

111′05.00 — Savannah Richmond, San Juan, Sr. (3/15 at Carbon)

110′04.00 — Savannah Richmond, San Juan, Sr. (3/8 at Grand)

108′00.00 — Adahleigh Anderson, Box Elder, Sr. (3/7 at Snow Canyon)

107′03.50 — Maile Mataele, Juan Diego, Jr. (3/15 at Carbon)

106′05.00 — Kennedy Scott, Snow Canyon, Sr. (3/7 at Snow Canyon)

105′06.00 — Analeia Tilo, Cedar Valley, So. (3/8 at Grand)

102′06.00 — Maryanne Carlson, Corner Canyon, Fr. (3/7 at Snow Canyon)

100′04.00 — Allie Hunter, Layton, Jr. (3/7 at Snow Canyon)

97′03.00 — Anali Kling, Richfield, So. (3/15 at Carbon)

Note: State record is 160′10.00 by Clearfield’s Candice Workman in 2000.

Javelin

122′09.00 — Chloe Glines, Uintah, Sr. (3/15 at Carbon)

122′04.00 — IIa Jacobs, Juan Diego, Jr. (3/15 at Carbon)

120′02.00 — Chloe Glines, Uintah, Sr. (3/8 at Grand)

109′01.00 — Kate Carter, Hurricane, Sr. (3/7 at Snow Canyon)

108′50.00 — Madison Johansen, North Sanpete, Sr. (3/8 at Grand)

108′06.00 — Jaycee Barlow, Enterprise, Jr. (3/7 at Snow Canyon)

107′10.00 — Maci Frandsen, Panguitch, Jr. (3/7 at Snow Canyon)

107′02.00 — Ella Ashton, Cyprus, Sr. (3/15 at Timpanogos)

106′11.00 — Brynli Taylor, Uintah, Sr. (3/15 at Carbon)

106′05.00 — Rylee Little, Kanab, Jr. (3/15 at Timpanogos)

105′02.00 — Maci Frandsen, Panguitch, Jr. (3/15 at Kanab)

104′10.00 — Blakelie Davies, Millard, Fr. (3/15 at Kanab)

103′11.00 — Brooklyn Olson, Manti, Sr. (3/15 at Carbon)

103′11.00 — Justi Cook, Union, Sr. (3/15 at Carbon)

103′04.00 — Maci Frandsen, Panguitch, Jr. (3/7 at Snow Canyon)

Note: State record is 160′06.00 by Park City’s Chrissy Glasmann in 2014.

Pole vault

11′06.00 — Allison Sorenson, Maple Mountain, Sr. (3/15 at Timpanogos)

10′00.00 — Erin Hillam, Skyridge, Sr. (3/15 at Timpanogos)

9′06.00 — Emma Hillam, Skyridge, Sr. (3/15 at Timpanogos)

9′00.00 — Tynlee Hulse, Hillcrest, Sr. (3/15 at Timpanogos)

9′00.00 — Emery Williams, Corner Canyon, Jr. (3/15 at Timpanogos)

8′06.00 — Lydia Meyers, Skyridge, Sr. (3/15 at Timpanogos)

8′06.00 — Alexis Morgan, Box Elder, Sr. (3/15 at Timpanogos)

8′00.00 — Mallory Palmer, Layton, Sr. (3/15 at Timpanogos)

8′00.00 — Ella Wells, Skyridge, Sr. (3/15 at Timpanogos)

8′00.00 — Allison Hillam, Skyridge, So. (3/15 at Timpanogos)

7′06.00 — Becca Maughan, Skyridge, Jr. (3/15 at Timpanogos)

7′06.00 — Chloe Robertson, Mountain View, Jr. (3/15 at Timpanogos)

7′00.00 — Jana Lakota, Bear River, So. (3/15 at Timpanogos)

7′00.00 — Anna Golub, Maple Mountain, Sr. (3/15 at Timpanogos)

7′00.00 — Katelyn Brown, Mountain View, Fr. (3/15 at Timpanogos)

Note: State record was 13′00 by Copper Hills Brielle Davis in 2022.