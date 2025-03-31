Crimson Cliffs’ Kate Walker competes in the 4A girls golf high school state championship at TalonsCove Golf Club in Saratoga Springs on Thursday, May 9, 2024. Megan Nielsen, Deseret News
James Edward
By James Edward

Region 5

Stroke average — School

  • 350 — Bonneville
  • 356 — Woods Cross
  • 371 — Box Elder
  • 385 — Bountiful
  • 422 — Viewmont
  • 441 — Clearfield
  • 446 — Roy
  • 456 — Northridge

Individual standings

Stroke average — School

  • 71 — Cambria Ohlson, Bountiful
  • 75 — Whitni Johnson, Bonneville
  • 77 — Kennedee Pearson, Woods Cross
  • 86 — Izzy Kuehne, Bountiful
  • 88 — Anna Umbrell, Bonneville
  • 90 — Olivia White, Box Elder
  • 91 — Vivian Oaks, Woods Cross
  • 91 — Brinley Car, Viewmont
  • 92 — Mia Marx, Box Elder
  • 93 — Ruby Owens, Box Elder
  • 93 — Brynlee Needham, Bonneville
  • 93 — Tess Poulson, Woods Cross

Most recent tournament (3/24)

At Lakeside Golf Course

  • 71 — Cambria Ohlson, Bountiful
  • 75 — Whitni Johnson, Bonneville
  • 77 — Kennedee Pearson, Woods Cross
  • 86 — Izzy Kuehne, Bountiful
  • 88 — Anna Umbrell, Bonneville
  • 90 — Olivia White, Box Elder
  • 91 — Vivian Oaks, Woods Cross
  • 91 — Brinley Car, Viewmont
  • 92 — Mia Marx, Box Elder
  • 93 — Ruby Owens, Box Elder
  • 93 — Brynlee Needham, Bonneville
  • 93 — Tess Poulson, Woods Cross

Region 6

Stroke average — School

  • 340.3 — Skyline
  • 351.3 — Brighton
  • 364.3 — Alta
  • 376 — Olympus
  • 389.3 — East
  • 399.6 — Highland

Individual standings

Stroke average — School

  • 76.6 — Claire Olafsson, Brighton
  • 77.6 — Campbell Kato, Olympus
  • 80.3 — Jolie Heale, Alta
  • 80.5 — Cate Cook, Brighton
  • 83.5 — Tristyn Green, Skyline
  • 83.6 — Bailey Sundberg, Skyline
  • 85 — Elizabeth Holbrook, Skyline
  • 85.5 — Berkeley Shepherd, Skyline
  • 87.3 — Trinity Sauk, Alta
  • 87.5 — India Colarusso, Skyline

Most recent tournament (03/26)

At Old Mill Golf Course

  • 73 — Campbell Kato, Olympus
  • 75 — Cate Cook, Brighton
  • 75 — Claire Olafsson, Brighton
  • 77 — Bailey Sundberg, Skyline
  • 78 — Berkeley Shepherd, Skyline
  • 79 — Jolie Heale, Alta
  • 83 — Tristyn Green, Skyline
  • 85 — Elizabeth Holbrook, Skyline
  • 85 — India Colarusso, Skyline
  • 86 — Trinity Sauk, Alta
  • 87 — Taylor Blout, Olympus
  • 89 — Lucie Holyoak, Skyline
  • 89 — Sarah Holbrook, Skyline
  • 89 — Ella Murdock, East
  • 93 — Elizabeth Chandler, Skyline
  • 93 — Mia Swenson-Preus, Highland

Region 7

Stroke average — School

  • 351 — Springville
  • 356 — Timpview
  • 366 — Wasatch
  • 368 — Salem Hills
  • 374 — Spanish Fork
  • 423 — Maple Mountain
  • 449 — Cedar Valley

Individual standings

Stroke average — School

  • 72 — Navy Hubbs, Salem Hills
  • 77 — Raina Riml, Wasatch
  • 79 — Seneti Toluta’u, Timpview
  • 80 — Natalie Taragon, Springville
  • 86 — Addy Levanger, Spanish Fork
  • 86.5 — Lucy Child, Springville
  • 87 — Ali Smith, Springville
  • 88 — Courtney Peterson, Salem Hills
  • 88 — Penny Hydrick, Timpview
  • 89 — Emily Bingham, Spanish Fork

Most recent tournament (3/27)

At Canyon Hills Golf Course

  • 70 — Navy Hubbs, Salem Hills
  • 74 — Seneti Toluta’u, Timpview
  • 74 — Raina Riml, Wasatch
  • 81 — Natalie Aragon, Springville
  • 85 — Maryn Martin, Timpview
  • 86 — Penny Hydrick, Timpview
  • 88 — Lucy Child, Springville
  • 89 — Courtney Peterson, Salem Hills
  • 89 — Ali Smith, Springville
  • 90 — Emily Bingham, Spanish Fork

Region 9

Stroke average — School

  • 337.7 — Crimson Cliffs
  • 353.3 — Cedar
  • 367.3 — Pine View
  • 381 — Dixie
  • 400.3 — Snow Canyon
  • 452.7 — Hurricane
  • 462 — Desert Hills

Individual standings

Stroke average — School

  • 71.9 — Kate Walker, Crimson
  • 78.3 —  Brynlee Welch, Crimson
  • 78.7 — Taylyn Wilson, Cedar
  • 79.0 — Molli Mulhall, Pine View
  • 80.7 — Breele Evans Cedar
  • 81.7 — Brynlee Bandley, Crimson
  • 83.0 — Brynn Staples, Dixie
  • 86.0 — Matti Wieland, Pine View
  • 88.7 — Denym Bohn, Cedar
  • 89.7 — Piper Burgess, Dixie

Most recent tournament (3/27)

At Southgate Golf Course

  • 69 — Kate Walker, Crimson
  • 75 — Brynlee Welch, Crimson
  • 76 — Taylyn Wilson, Cedar
  • 78 — Molli Mulhall, Pine View
  • 81 — Brynn Staples, Dixie
  • 83 — Breele Evan’s, Cedar
  • 84 — Matti Wieland, Pine View
  • 86 — Denym Bohn, Cedar
  • 87 — Brynlee Bandley, Crimson
  • 91 — Piper Burgess, Dixie
  • 91 — Gabe Fluckiger, Hurricane

Region 10

Stroke average — School

  • 350.2 — Park City
  • 373.8 — Stansbury
  • 394.6 — Cottonwood
  • 402.8 — Tooele
  • 406.2 — Jordan
  • 412.4 — Murray

Individual standings

Stroke average — School

  • 82.2 — Kamry Bryan, Stansbury
  • 82.75 — Ava Miller, Park City
  • 85.0 — Emmy Williams, Jordan
  • 85.6 — Chloe Aldous, Park City
  • 86.4 — Brooklyn Hillman, Tooele
  • 87.2 — Nicole Nelson, Cottonwood
  • 92.0 — Piper Hastings, Park City
  • 95.75 — Molly Shields, Stansbury
  • 96.2 — Kelly Hough, Park City
  • 97.2 — Addilyn Holm, Stansbury

Most recent tournament (3/25)

At Oquirrh Hills Golf Course

  • 83 — Kamry Bryan, Stansbury
  • 85 — Emmy Williams, Jordan
  • 85 — Chloe Aidous, Park City
  • 88 — Brooklyn Hillman, Tooele
  • 90 — Nicole Nelson, Cottonwood
  • 98 — Katelyn Bolin, Stansbury
  • 99 — Piper Hastings, Park City
  • 101 — Sofia Villa, Cottonwood
  • 102 — Kelly Hough, Park City
  • 102 — Addilyn Holm, Stansbury
  • 102 — Zoe Carpenter, Stansbury

Region 11

Stroke average — School

  • 359 — Ridgeline
  • 370 — Bear River
  • 381 — Sky View
  • 402 — Green Canyon
  • 419 — Mountain Crest
  • 423 — Logan
  • 442 — West Field

Most recent tournament (3/27)

At Skyway Golf Course

  • 81 — Maddie Fujimoto, Ridgeline
  • 82 — Tylee Bennett, Bear River
  • 87 — Rylee Holman, Ridgeline
  • 89 — Allie Spackman, Sky View
  • 91 — AnnDee Creech, Sky View
  • 94 — Boston Perrett, Ridgeline
  • 95 — Madi Littlefield, Bear River
  • 95 — Maggie Garn, Bear River
  • 97 — Jaylee Blotter, Green Canyon
  • 97 — Bentley Hansen, Ridgeline
  • 97 — Jorie Norman, Mountain Crest
  • 97 — Ivy Niederhauser, Sky View

Region 12

Stroke average — School

  • 352.6 — Richfield
  • 395.3 — Juab
  • 450.6 — Carbon
  • 455.6 — Delta
  • 457.6 — North Sanpete
  • 479.3 — Manti
  • 506.3 — Canyon View

Individual standings

Stroke average — School

  • 81.6 — Abbee Albrecht, Richfield
  • 82.6 — Shelby Gardner, Richfield
  • 87.6 — Ashlyn Matheson, Juab
  • 91.0 — Mya Malcom, Richfield
  • 93.3 — Carley West, Carbon
  • 97.3 — Mailee Ablrecht, Richfield
  • 98.0 — Callie McPherson, Juab
  • 101 — Jessica Larsen, Manti
  • 101.3 — Kaylynn Black, Carbon
  • 101.6 — Bentley Hintze, Delta
  • 103.3 — Brityn Lynn, Juab
  • 104.3 — Adrie Seely, Richfield

Most recent tournament (3/26)

At Carbon Country Club Golf Course

  • 78 — Shelby Gardner, Richfield
  • 83 — Abbee Albrecht, Richfield
  • 87 — Ashlyn Matheson, Juab
  • 91 — Carley West, Carbon
  • 91 — Mya Malcom, Richfield
  • 92 — Callie McPherson, Juab
  • 93 — Mailee Albrecht, Richfield
  • 97 — Kaylynn Black, Carbon
  • 100 — Jessica Larsen, Manti
  • 101 — Paisley Archibald, Richfield

Region 13

Stroke average — School

  • 353 — Morgan
  • 389.17 — Union
  • 401.17 — Grantsville
  • 401.17 — Ogden
  • 444.67 — Ben Lomond
  • 492.2 — South Summit

Individual standings

Stroke average — School

  • 78.5 — Jane Poll, Morgan
  • 87.17 — Sophie Demond, Morgan
  • 87.83 — Riley McBride, Grantsville
  • 88 — Kacie Payne, Ogden
  • 88.67 — Kennedy Benson, Morgan
  • 94.17 — Presley Hester, Ben Lomond
  • 95.5 — Bell Justice, Union
  • 96.83 — Lindsey Wangsgard, Grantsville
  • 97.17 — Emeree Harrison, Union
  • 97.67 — Avery Rasmussen, Union

Most recent tournament (3/26)

At Mt. Ogden

  • 82 — Jane Poll, Morgan
  • 84 — Kennedy Benson, Morgan
  • 88 — Sophie Demond, Morgan
  • 94 — Riley McBride, Grantsville
  • 94 — Kaycie Payne, Morgan
  • 97 — Abby Wallis, Ogden
  • 99 — Presley Hester, Ben Lomond
  • 101 — Grace Bromley, Union
  • 102 — Avery Rasmussen, Union
  • 103 — Elena Harm, Morgan
  • 103 — Emeree Harrison, Union

Region 14

Stroke average — School

  • 319 — Juan Diego
  • 389 — Judge Memorial
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Individual standings

Stroke average — School

  • 77.5 — Isabella Werner, Juan Diego
  • 78.5 — Sabrina Macias, Juan Diego
  • 80 — Paige Anae, Providence Hall
  • 80.5 — Ava Werner, Juan Diego
  • 83 — Camila Macias, Juan Diego
  • 86 — Alexis Burt, Juan Diego
  • 87 — Rylie Bates, Judge Memorial
  • 88 — Katy Beaudry, Judge Memorial
  • 96 — Sophia Burns, Judge Memorial
  • 101 — Maddie Evans, Judge Memorial

Most recent tournament (3/26)

At Mountain View Golf Course

  • 72 — Sabrina Macias, Juan Diego
  • 77 — Ava Werner, Juan Diego
  • 78 — Isabella Werner, Juan Diego
  • 78 — Paige Anae, Providence Hall
  • 81 — Camila Macias, Juan Diego
  • 88 — Alexis Burt, Juan Diego
  • 92 — Sophia Burns, Judge Memorial
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