Region 5
Stroke average — School
- 350 — Bonneville
- 356 — Woods Cross
- 371 — Box Elder
- 385 — Bountiful
- 422 — Viewmont
- 441 — Clearfield
- 446 — Roy
- 456 — Northridge
Individual standings
Stroke average — School
- 71 — Cambria Ohlson, Bountiful
- 75 — Whitni Johnson, Bonneville
- 77 — Kennedee Pearson, Woods Cross
- 86 — Izzy Kuehne, Bountiful
- 88 — Anna Umbrell, Bonneville
- 90 — Olivia White, Box Elder
- 91 — Vivian Oaks, Woods Cross
- 91 — Brinley Car, Viewmont
- 92 — Mia Marx, Box Elder
- 93 — Ruby Owens, Box Elder
- 93 — Brynlee Needham, Bonneville
- 93 — Tess Poulson, Woods Cross
Most recent tournament (3/24)
At Lakeside Golf Course
- 71 — Cambria Ohlson, Bountiful
- 75 — Whitni Johnson, Bonneville
- 77 — Kennedee Pearson, Woods Cross
- 86 — Izzy Kuehne, Bountiful
- 88 — Anna Umbrell, Bonneville
- 90 — Olivia White, Box Elder
- 91 — Vivian Oaks, Woods Cross
- 91 — Brinley Car, Viewmont
- 92 — Mia Marx, Box Elder
- 93 — Ruby Owens, Box Elder
- 93 — Brynlee Needham, Bonneville
- 93 — Tess Poulson, Woods Cross
Region 6
Stroke average — School
- 340.3 — Skyline
- 351.3 — Brighton
- 364.3 — Alta
- 376 — Olympus
- 389.3 — East
- 399.6 — Highland
Individual standings
Stroke average — School
- 76.6 — Claire Olafsson, Brighton
- 77.6 — Campbell Kato, Olympus
- 80.3 — Jolie Heale, Alta
- 80.5 — Cate Cook, Brighton
- 83.5 — Tristyn Green, Skyline
- 83.6 — Bailey Sundberg, Skyline
- 85 — Elizabeth Holbrook, Skyline
- 85.5 — Berkeley Shepherd, Skyline
- 87.3 — Trinity Sauk, Alta
- 87.5 — India Colarusso, Skyline
Most recent tournament (03/26)
At Old Mill Golf Course
- 73 — Campbell Kato, Olympus
- 75 — Cate Cook, Brighton
- 75 — Claire Olafsson, Brighton
- 77 — Bailey Sundberg, Skyline
- 78 — Berkeley Shepherd, Skyline
- 79 — Jolie Heale, Alta
- 83 — Tristyn Green, Skyline
- 85 — Elizabeth Holbrook, Skyline
- 85 — India Colarusso, Skyline
- 86 — Trinity Sauk, Alta
- 87 — Taylor Blout, Olympus
- 89 — Lucie Holyoak, Skyline
- 89 — Sarah Holbrook, Skyline
- 89 — Ella Murdock, East
- 93 — Elizabeth Chandler, Skyline
- 93 — Mia Swenson-Preus, Highland
Region 7
Stroke average — School
- 351 — Springville
- 356 — Timpview
- 366 — Wasatch
- 368 — Salem Hills
- 374 — Spanish Fork
- 423 — Maple Mountain
- 449 — Cedar Valley
Individual standings
Stroke average — School
- 72 — Navy Hubbs, Salem Hills
- 77 — Raina Riml, Wasatch
- 79 — Seneti Toluta’u, Timpview
- 80 — Natalie Taragon, Springville
- 86 — Addy Levanger, Spanish Fork
- 86.5 — Lucy Child, Springville
- 87 — Ali Smith, Springville
- 88 — Courtney Peterson, Salem Hills
- 88 — Penny Hydrick, Timpview
- 89 — Emily Bingham, Spanish Fork
Most recent tournament (3/27)
At Canyon Hills Golf Course
- 70 — Navy Hubbs, Salem Hills
- 74 — Seneti Toluta’u, Timpview
- 74 — Raina Riml, Wasatch
- 81 — Natalie Aragon, Springville
- 85 — Maryn Martin, Timpview
- 86 — Penny Hydrick, Timpview
- 88 — Lucy Child, Springville
- 89 — Courtney Peterson, Salem Hills
- 89 — Ali Smith, Springville
- 90 — Emily Bingham, Spanish Fork
Region 9
Stroke average — School
- 337.7 — Crimson Cliffs
- 353.3 — Cedar
- 367.3 — Pine View
- 381 — Dixie
- 400.3 — Snow Canyon
- 452.7 — Hurricane
- 462 — Desert Hills
Individual standings
Stroke average — School
- 71.9 — Kate Walker, Crimson
- 78.3 — Brynlee Welch, Crimson
- 78.7 — Taylyn Wilson, Cedar
- 79.0 — Molli Mulhall, Pine View
- 80.7 — Breele Evans Cedar
- 81.7 — Brynlee Bandley, Crimson
- 83.0 — Brynn Staples, Dixie
- 86.0 — Matti Wieland, Pine View
- 88.7 — Denym Bohn, Cedar
- 89.7 — Piper Burgess, Dixie
Most recent tournament (3/27)
At Southgate Golf Course
- 69 — Kate Walker, Crimson
- 75 — Brynlee Welch, Crimson
- 76 — Taylyn Wilson, Cedar
- 78 — Molli Mulhall, Pine View
- 81 — Brynn Staples, Dixie
- 83 — Breele Evan’s, Cedar
- 84 — Matti Wieland, Pine View
- 86 — Denym Bohn, Cedar
- 87 — Brynlee Bandley, Crimson
- 91 — Piper Burgess, Dixie
- 91 — Gabe Fluckiger, Hurricane
Region 10
Stroke average — School
- 350.2 — Park City
- 373.8 — Stansbury
- 394.6 — Cottonwood
- 402.8 — Tooele
- 406.2 — Jordan
- 412.4 — Murray
Individual standings
Stroke average — School
- 82.2 — Kamry Bryan, Stansbury
- 82.75 — Ava Miller, Park City
- 85.0 — Emmy Williams, Jordan
- 85.6 — Chloe Aldous, Park City
- 86.4 — Brooklyn Hillman, Tooele
- 87.2 — Nicole Nelson, Cottonwood
- 92.0 — Piper Hastings, Park City
- 95.75 — Molly Shields, Stansbury
- 96.2 — Kelly Hough, Park City
- 97.2 — Addilyn Holm, Stansbury
Most recent tournament (3/25)
At Oquirrh Hills Golf Course
- 83 — Kamry Bryan, Stansbury
- 85 — Emmy Williams, Jordan
- 85 — Chloe Aidous, Park City
- 88 — Brooklyn Hillman, Tooele
- 90 — Nicole Nelson, Cottonwood
- 98 — Katelyn Bolin, Stansbury
- 99 — Piper Hastings, Park City
- 101 — Sofia Villa, Cottonwood
- 102 — Kelly Hough, Park City
- 102 — Addilyn Holm, Stansbury
- 102 — Zoe Carpenter, Stansbury
Region 11
Stroke average — School
- 359 — Ridgeline
- 370 — Bear River
- 381 — Sky View
- 402 — Green Canyon
- 419 — Mountain Crest
- 423 — Logan
- 442 — West Field
Most recent tournament (3/27)
At Skyway Golf Course
- 81 — Maddie Fujimoto, Ridgeline
- 82 — Tylee Bennett, Bear River
- 87 — Rylee Holman, Ridgeline
- 89 — Allie Spackman, Sky View
- 91 — AnnDee Creech, Sky View
- 94 — Boston Perrett, Ridgeline
- 95 — Madi Littlefield, Bear River
- 95 — Maggie Garn, Bear River
- 97 — Jaylee Blotter, Green Canyon
- 97 — Bentley Hansen, Ridgeline
- 97 — Jorie Norman, Mountain Crest
- 97 — Ivy Niederhauser, Sky View
Region 12
Stroke average — School
- 352.6 — Richfield
- 395.3 — Juab
- 450.6 — Carbon
- 455.6 — Delta
- 457.6 — North Sanpete
- 479.3 — Manti
- 506.3 — Canyon View
Individual standings
Stroke average — School
- 81.6 — Abbee Albrecht, Richfield
- 82.6 — Shelby Gardner, Richfield
- 87.6 — Ashlyn Matheson, Juab
- 91.0 — Mya Malcom, Richfield
- 93.3 — Carley West, Carbon
- 97.3 — Mailee Ablrecht, Richfield
- 98.0 — Callie McPherson, Juab
- 101 — Jessica Larsen, Manti
- 101.3 — Kaylynn Black, Carbon
- 101.6 — Bentley Hintze, Delta
- 103.3 — Brityn Lynn, Juab
- 104.3 — Adrie Seely, Richfield
Most recent tournament (3/26)
At Carbon Country Club Golf Course
- 78 — Shelby Gardner, Richfield
- 83 — Abbee Albrecht, Richfield
- 87 — Ashlyn Matheson, Juab
- 91 — Carley West, Carbon
- 91 — Mya Malcom, Richfield
- 92 — Callie McPherson, Juab
- 93 — Mailee Albrecht, Richfield
- 97 — Kaylynn Black, Carbon
- 100 — Jessica Larsen, Manti
- 101 — Paisley Archibald, Richfield
Region 13
Stroke average — School
- 353 — Morgan
- 389.17 — Union
- 401.17 — Grantsville
- 401.17 — Ogden
- 444.67 — Ben Lomond
- 492.2 — South Summit
Individual standings
Stroke average — School
- 78.5 — Jane Poll, Morgan
- 87.17 — Sophie Demond, Morgan
- 87.83 — Riley McBride, Grantsville
- 88 — Kacie Payne, Ogden
- 88.67 — Kennedy Benson, Morgan
- 94.17 — Presley Hester, Ben Lomond
- 95.5 — Bell Justice, Union
- 96.83 — Lindsey Wangsgard, Grantsville
- 97.17 — Emeree Harrison, Union
- 97.67 — Avery Rasmussen, Union
Most recent tournament (3/26)
At Mt. Ogden
- 82 — Jane Poll, Morgan
- 84 — Kennedy Benson, Morgan
- 88 — Sophie Demond, Morgan
- 94 — Riley McBride, Grantsville
- 94 — Kaycie Payne, Morgan
- 97 — Abby Wallis, Ogden
- 99 — Presley Hester, Ben Lomond
- 101 — Grace Bromley, Union
- 102 — Avery Rasmussen, Union
- 103 — Elena Harm, Morgan
- 103 — Emeree Harrison, Union
Region 14
Stroke average — School
- 319 — Juan Diego
- 389 — Judge Memorial
Individual standings
Stroke average — School
- 77.5 — Isabella Werner, Juan Diego
- 78.5 — Sabrina Macias, Juan Diego
- 80 — Paige Anae, Providence Hall
- 80.5 — Ava Werner, Juan Diego
- 83 — Camila Macias, Juan Diego
- 86 — Alexis Burt, Juan Diego
- 87 — Rylie Bates, Judge Memorial
- 88 — Katy Beaudry, Judge Memorial
- 96 — Sophia Burns, Judge Memorial
- 101 — Maddie Evans, Judge Memorial
Most recent tournament (3/26)
At Mountain View Golf Course
- 72 — Sabrina Macias, Juan Diego
- 77 — Ava Werner, Juan Diego
- 78 — Isabella Werner, Juan Diego
- 78 — Paige Anae, Providence Hall
- 81 — Camila Macias, Juan Diego
- 88 — Alexis Burt, Juan Diego
- 92 — Sophia Burns, Judge Memorial