High school girls wrestling: Juab, Grantsville win their respective 3A/2A/1A Divisional state qualifying meet

The 3A/2A/1A Division A and B state qualifying meets were held at Sevier Valley Center on Saturday, with Juab and Grantsville finishing first in their respective divisions. They’ll return to the Sevier Valley Center on Feb. 17 for the state tournament.
3A/2A/1A Divisional A
At Sevier Valley Center
Team scores
- Juab, 222
- Union, 158.5
- Rich, 149
- Enterprise, 130
- Duchesne, 71
- Manti, 70.5
- Kanab, 25
- Ben Lomond, 24.5
Individual results
- 100 — 1. Breann Ivie, Duchesne; 2. Aspen Nielson, Juab; 3. Emily Shoemaker, Juab; 4. Emiliva Wirthlin, Rich
- 105 — 1. Kyra Pay, Juab; 2. Elizabeth Cox, Enterprise; 3. Isabella Holthaus, Juab; 4. Aliyah Zedicher, Manti; 5. Aspen Huntington, Duchesne; 6. Sade Petersen, Manti
- 110 — 1. Josephine Kay, Juab; 2. Alexie Weimer, Duchesne; 3. Kenzie Williams, Richfield; 4. Madison Montoya, Union; 5. Makaya Lund, Juab
- 115 — 1. Alexandria Ramirez, Enterprise; 2. Ali Hatch, Manti; 3. Albane Segonds, Duchesne; 4. Ivy Scarlett Adelman, Enterprise; 5. Cozzette Price, Ben Lomond; 6. Talya Stephensen, Juab
- 120 — 1. Grace Holman, Juab; 2. Josie Prevedel, Union; 3. Em Jenkins, Ben Lomond; 4. Kennedie Wilson, South Summit; 5. Veronika Wilhelm, Kanab
- 125 — 1. Samantha Reynolds, Juab; 2. Quinci Siddoway, Rich; 3. Adriana Acosta, Enterprise
- 130 — 1. Corrie Williams, Enterprise; 2. Nya Jolley, Rich; 3. Mikelle Church, Kanab; 4. Gracie Horrocks, Union; 5. Addison Johnson, Juab; 6. Oakley Barney, Union
- 135 — 1. Bret Weston, Rich; 2. Hadlei Weaver, Juab; 3. Charlise Matsuda, Summit Academy; 4. Bailee Thompson, Union; 5. Davari Riquelme, Enterprise; 6. Aubrianna Pasillas, Richfield
- 140 — 1. Annie Peart, Rich; 2. Mika Andersen, Rich; 3. Kinley Christansen, Juab; 4. Emily Perkins, Union
- 145 — 1. Jazlyn Chandler, Rich; 2. Kyra DeFino, Juab; 3. Addi Carrillo, Rich; 4. Sadie Roberts, Manti
- 155 — 1. Darcey Wallen, Union; 2. Hilary Rex, Rich; 3. Nina Hillier, Rich; 4. Lola Dumas, Union
- 170 — 1. Adriana Duncan, Union; 2. Jocelyn Padilla, Enterprise; 3. Dahlia Perry, Union
- 190 — 1. Hailey Butts, Juab; 2. Jasmine Brown, Union; 3. Kenya Torres, Enterprise; 4. Kymmura McCook, Union; 5. Alyssa Ricks, Grand
- 235 — 1. Danelynn Castro, Manti; 2. Oakley Snow, Union; 3. Shelby Putnam, Enterprise; 4. Ina Slivers, Enterprise; 5. Daphnee Serawop, Union
3A/2A/1A Divisional B
At Sevier Valley Center
Team scores
- Grantsville, 222
- ALA, 176
- North Sanpete, 155
- Canyon View, 94
- Ogden, 93
- Juan Diego, 57
- Morgan, 46
- North Sevier, 45
Individual results
- 100 — 1. Tenley Jones, Morgan; 2. Aubrie Stiglich, North Sanpete; 3. Rhylee Clark, Grantsville; 4. Camila Gutierrez, ALA; 5. Skylee Wright, ALA
- 105 — 1. Jaskin Hair, ALA; 2. Whitley Kinross, North Sanpete
- 110 — 1. Rachel Camacho, ALA; 2. Brighton Summers, Ogden; 3. Danya Craner, Grantsville; 4. Zaibree McInnes, Grantsville
- 115 — 1. Yvette Vargas, Juan Diego; 2. Kristie Jensen, Canyon View; 3. Journey Toomey, North Sanpete; 4. Jocelyn Bentley, Grantsville
- 120 — 1. Alyssa Lujan, Providence Hall; 2. Michaela Rember, Canyon View; 3. Sophia Calchera, Grantsville; 4. Reagan Pitt, Grantsville; 5. Skyley Hanna, Juan Diego; 6. Kennedy Cadiz, Ogden
- 125 — 1. Brielle Fawson, Grantsville; 2. Lorie Wardell, Morgan; 3. Vanessa Elexpuru, Grantsville; 4. Ximena Torales-Quintana, Juan Diego; 5. Tylee Day, Ogden; 6. Alexis Passaretti, North Sanpete
- 130 — 1. Nikki Dong, Grantsville; 2. Annika Moffitt, North Sanpete; 3. Aariel Worthen, ALA; 4. Janell Olivieri, Ogden
- 135 — 1. Emma Quigley-Tolman, Grantsville; 2. Willow Stewart, North Sanpete; 3. Margot Mortarotti, Ogden; 4. Yucong Angie Fan, ALA; 5. Jadyn Howlett, North Sanpete; 6. Lucy Curtis, ALA
- 140 — 1. Olivia Carrillo, ALA; 2. Kaizley Clark, Grantsville; 3. Tiphanie Marty, North Sevier; 4. Olivia Richmond, North Sanpete; 5. Isabella Bates, Grantsville
- 145 — 1. Jayden Morley, ALA; 2. Belen Wright, North Sanpete; 3. Breelyn O`Connor, Grantsville
- 155 — 1. McKenzie Brown, North Sevier; 2. Hailey Broderick, Grantsville; 3. Shea Rawlinson, North Sanpete
- 170 — 1. Hannah Broderick, Grantsville; 2. Natalia Burton, ALA; 3. Josalyn Quisenberry, LCA; 4. Elisa Pasimeni, Ogden
- 190 — 1. Tilisa Matakaiongo, Canyon View; 2. Jocelyn Helper, ALA; 3. Adriana Sierra, Canyon View; 4. Emma Johansen, North Sanpete
- 235 — 1. Maitae Cardenas, Canyon View; 2. Tomi Rogers, Ogden; 3. Hannah Perry, North Sanpete; 4. Grace Roper, Grantsville; 5. Madison Shearer, Canyon View; 6. Macie Chukwuba, Grantsville
Loading comments...