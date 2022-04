High school soccer: See which teams grabbed top RPI seeds in debut rankings release by UHSAA

The UHSAA unveiled its first high school soccer RPI rankings of the 2022 season on Friday morning, with the top spots going to Davis (6A), Salem Hills (5A), Dixie (4A), Juab (3A) and Maeser Prep (2A).

These RPI rankings will be updated daily on the UHSAA website until the final week of the regular season.

This is the second year the UHSAA is using the RPI format to seed state tournaments in the spring.

Class 6A RPI Rankings Rank School RPI WP OWP OOWP W-L 1 Davis 0.775 1.000 0.591 0.590 6-0-0 2 Bingham 0.706 0.833 0.627 0.493 5-1-0 3 Syracuse 0.700 0.714 0.724 0.524 5-2-0 4 Farmington 0.699 0.875 0.537 0.640 7-1-0 5 Corner Cyn 0.674 0.857 0.528 0.505 6-1-0 6 Weber 0.663 0.857 0.483 0.599 6-1-0 7 Herriman 0.642 0.750 0.567 0.499 3-1-0 8 West 0.637 0.800 0.518 0.440 4-1-0 9 Westlake 0.578 0.625 0.539 0.536 5-3-0 10 Pl. Grove 0.564 0.625 0.498 0.593 5-3-0 11 Cop. Hills 0.553 0.571 0.552 0.475 4-3-0 12 Lone Peak 0.549 0.571 0.516 0.597 4-3-0 13 Mtn. Ridge 0.535 0.500 0.584 0.474 3-3-0 14 Roy 0.512 0.625 0.401 0.501 5-3-0 15 Am. Fork 0.508 0.600 0.400 0.577 3-2-0 16 Layton 0.505 0.429 0.571 0.553 3-4-0 17 Riverton 0.471 0.333 0.606 0.483 2-4-0 18 Fremont 0.461 0.188 0.725 0.506 1-6-1 19 Granger 0.444 0.429 0.447 0.497 3-4-0 20 Clearfield 0.428 0.286 0.552 0.509 2-5-0 21 West Jordan 0.395 0.222 0.537 0.528 2-7-0 22 Skyridge 0.392 0.143 0.618 0.495 1-6-0 23 Hunter 0.387 0.333 0.434 0.415 2-4-0 24 Kearns 0.292 0.200 0.361 0.393 1-4-0 25 Cyprus 0.285 0.125 0.405 0.466 1-7-0 26 Taylorsville 0.218 0.167 0.213 0.473 1-5-0

Class 5A RPI Rankings Rank School RPI WP OWP OOWP W-L 1 Salem Hills 0.713 1.000 0.440 0.649 8-0-0 2 Alta 0.688 0.900 0.510 0.539 9-1-0 3 Provo 0.686 0.875 0.524 0.568 7-1-0 4 Murray 0.673 0.857 0.513 0.568 6-1-0 5 Olympus 0.664 0.714 0.643 0.530 5-2-0 6 Lehi 0.662 0.857 0.497 0.526 6-1-0 7 Skyline 0.621 0.786 0.457 0.623 5-1-1 8 Northridge 0.595 0.600 0.602 0.547 3-2-0 9 East 0.584 0.500 0.694 0.470 3-3-0 10 Wasatch 0.584 0.714 0.465 0.531 5-2-0 11 Stansbury 0.581 0.571 0.615 0.475 4-3-0 12 Timpanogos 0.572 0.714 0.449 0.488 5-2-0 13 Park City 0.566 0.600 0.530 0.573 3-2-0 14 Box Elder 0.554 0.571 0.548 0.505 4-3-0 15 Uintah 0.537 0.600 0.486 0.480 3-2-0 16 Hillcrest 0.520 0.571 0.473 0.503 4-3-0 17 Orem 0.504 0.500 0.505 0.515 5-5-0 18 Woods Cross 0.494 0.500 0.481 0.530 4-4-0 19 Bonneville 0.487 0.333 0.640 0.489 2-4-0 20 Tooele 0.473 0.500 0.437 0.514 4-4-0 21 Brighton 0.473 0.286 0.658 0.482 2-5-0 22 Jordan 0.462 0.444 0.465 0.533 4-5-0 23 Springville 0.449 0.167 0.726 0.475 1-5-0 24 Highland 0.449 0.286 0.604 0.485 2-5-0 25 Spanish Fork 0.410 0.375 0.438 0.447 3-5-0 26 Payson 0.396 0.429 0.346 0.471 3-4-0 27 Timpview 0.379 0.143 0.591 0.493 1-6-0 28 Maple. Mtn. 0.377 0.143 0.588 0.475 1-6-0 29 Cottonwood 0.370 0.286 0.424 0.503 2-5-0 30 Mtn. View 0.367 0.100 0.607 0.491 1-9-0 31 Bountiful 0.283 0.167 0.344 0.530 1-5-0 32 Cedar Valley 0.282 0.125 0.399 0.465 1-7-0 33 Viewmont 0.174 0.000 0.280 0.476 0-4-0

Class 4A RPI Rankings Rank School RPI WP OWP OOWP W-L 1 Dixie 0.721 1.000 0.460 0.642 6-0-0 2 Snow Cyn 0.636 0.571 0.721 0.542 4-3-0 3 Mtn. Crest 0.622 0.889 0.370 0.550 8-1-0 4 Crim Cliffs 0.610 0.714 0.512 0.583 5-2-0 5 Pine View 0.602 0.750 0.453 0.607 6-2-0 6 Hurricane 0.557 0.375 0.753 0.498 3-5-0 7 Cedar 0.552 0.500 0.600 0.571 4-4-0 8 Desert Hills 0.538 0.429 0.656 0.499 3-4-0 9 Green Cyn 0.530 0.625 0.417 0.608 5-3-0 10 Sky View 0.496 0.286 0.718 0.442 2-5-0 11 Ridgeline 0.494 0.571 0.409 0.523 4-3-0 12 Logan 0.422 0.250 0.582 0.475 2-6-0 13 Bear River 0.284 0.000 0.535 0.432 0-8-0

Class 3A Rankings Rank School RPI WP OWP OOWP W-L 1 Juab 0.726427 1.055556 0.434392 0.559512 9-0-0 2 La. Christian 0.723479 1 0.478042 0.583599 7-2-0 3 RSL Acad. 0.669617 0.75 0.625 0.508666 4-2-0 4 Ogden 0.646554 0.857143 0.448299 0.591045 5-2-0 5 Morgan 0.630369 0.875 0.389881 0.61173 6-2-0 6 Judge 0.616481 0.785714 0.470748 0.510724 5-2-0 7 Grand 0.574231 0.571429 0.604847 0.449071 4-3-0 8 Manti 0.539435 0.6 0.493393 0.474084 6-4-0 9 Delta 0.531971 0.571429 0.499178 0.501979 4-3-0 10 Summit Ac. 0.477331 0.571429 0.387415 0.458514 4-3-0 11 Carbon 0.459723 0.5 0.405159 0.524012 4-4-0 12 No. Sanpete 0.450201 0.333333 0.565972 0.455138 2-4-0 13 Emery 0.449598 0.5 0.390212 0.490027 3-3-0 14 Ben Lomond 0.449081 0.285714 0.632653 0.358154 2-5-0 15 Juan Diego 0.439487 0.285714 0.581293 0.493341 2-5-0 16 Grantsville 0.422296 0.428571 0.408163 0.457653 3-4-0 17 So. Summit 0.392015 0 0.77381 0.438007 0-6-0 18 ALA 0.385377 0.375 0.376488 0.47207 3-5-0 19 Cyn View 0.355934 0.25 0.434524 0.478987 1-3-0 20 Richfield 0.344337 0.125 0.539955 0.451074 1-7-0 21 Union 0.272769 0 0.509306 0.435819 0-10-0 22 Prov. Hall 0.267628 0.142857 0.358277 0.421175 1-6-0