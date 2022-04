High school girls basketball: 2022 coaches’ all-region teams

Here’s a rundown of the girls basketball all-region teams from 15 of the state’s 23 regions. These teams were compiled independently by the coaches from each region and submitted to the Deseret News for publication. All regions were invited to sent in their teams.

Region 1

MVP — Timea Gardiner, Fremont

Defensive MVP — Kylee Mabry, Davis

First Team

Timea Gardiner, Fremont

Kylee Mabry, Davis

Whitney Sorenson, Syracuse

Mia Austin, Fremont

Miranda Mansfield, Clearfield

Maggie Mendelson, Fremont

Kendra Kitchen, Davis

Second Team

Delaney Baker, Farmington

Gracie Sorenson, Davis

Jayden Seegmiller, Layton

Lauryn Hall, Layton

Katelynn Butler, Weber

Talin Stimpson, Farmington

Region 2

MVP — Ruby Vaitu’u, Granger

First Team

Karina Grayer, Cyprus

Ebony Lealao, West

Amelia Echternkamp, Cyprus

Ella Huntington, Taylorsville

Danae Asiata, Hunter

Second Team

Tamila Francis, Cyprus

Emalee Mumford, Taylorsville

Emma Aiono, Hunter

Sha Kyra Joiner, Roy

Abuok Ageng, Granger

Region 3

Co-MVPs — Sierra Lichtie, Bingham; Lexi Jensen, Herriman

Most outstanding player — Zariah Jenkins, Riverton

First Team

Chloe Daniels, Bingham

Mariah Mons, Herriman

Ruby McLeish, Bingham

Abigail McDougal, Riverton

Belle Christensen, Riverton

Addy Horsley, Mountain Ridge

Hallie Burbidge, Herriman

Second Team

Ellie Taylor, Copper Hills

Anna Ross, Riverton

Kenlee Enger, Herriman

Skylie Barker, Copper Hills

Madison Anderson, West Jordan

Aspen Fraser, Mountain Ridge

Presley Heggie, Herriman

Region 4

MVP — Kailey Woolston, Lone Peak

First Team

Tessa Chaney, Westlake

Makeili Ika, Lone Peak

Cambree Blackham, Skyridge

Shawnee Nordstrom, Lone PEak

Jill Lungren, Westlake

Elina Mortensen, Corner Canyon

Teuila Nawahine, Lone Peak

Chloe Rutter, Pleasant Grove

Second Team

Kaylee Headrick, Westlake

Teagan Gray, Skyridge

KJ Gotberg, Skyridge

Naia Tanuvasa, Lone Peak

Brooklyn Fely, Pleasant Grove

Natalie Newton, Corner Canyon

Calli Condie, American Fork

Emily Evans, American Fork

Region 5

MVP — Taylor Harvey, Bountiful

Defensive MVP — Grace McKay, Viewmont

First Team

Emma Mulitalo, Viewmont

Courtnie Porter, Bonneville

Lizzy McConkie, Bountiful

Georgia Hatton, Woods Cross

Tegan Mecham, Box Elder

Second Team

Grace MacKay, Viewmont

Ashlyn Reeder, Box Elder

Kamyrn Peterson, Box Elder

Madison Hosino, Northridge

Sofia Mokofisi, Woods Cross

Region 6

MVP — Alyssa Blanck, Olympus

Defensive MVP — Sosefina Langi, Highland

First Team

Mia Tarver, East

Tina Njike, Skyline

Mata Peaua, Highland

Brooklyn Davies, Olympus

Cecilia Olevao, Highland

Second Team

Mia AuClaire, Murray

Taina Lee, East

Ayla Williams, Skyline

Lucy Chin, Brighton

Abby Topham, Olympus

Sophia Legate, Highland

Iyana Beh, Murray

Region 7

MVP — Ali Tripp, Cottonwood

First Team

Jordan Woodford, Uintah

Olivia Backus, Hillcrest

Ainsley Thurber, Stansbury

Emma Sorenson, Payson

Eve Schmalbeck, Cedar Valley

Second Team

Olivia Kaaihue, Cedar Valley

Olivia Tassainer, Cottonwood

Naomi Nicholson, Cedar Valley

Epa Tia, Stanbury

Melissa McCauley, Payson

Rylie Hogan, Tooele

Region 8

MVP — Jamisyn Heaton, Lehi

First Team

Maci Wall, Lehi

Brinlee McRae, Alta

Hinemoa Aston, Timpview

Gaby Goo, Orem

Summer Christensen, Timpanogos

Second Team

Rayli Galiai, Orem

Brooke Eyre, Timpview

Lea Afu, Jordan

Fui Niumeitolu, Jordan

Kate Shirts, Mountain View

Region 9

MVP — Brooke Pennington, Springville

Defensive MVP — Ellie Esplin, Springville

First Team

Sheridan Liggett, Maple Mountain

Chenielle Nye, Salem Hills

Stacey Lomenick, Spanish Fork

Ellie Esplin, Springville

Kayla Porray, Springville

Second Team

Kali Wright, Provo

Macklyn Mortensen, Salem Hills

Alli Branch, Spanish Fork

Katie Durfey, Springville

Chiara Serre, Wasatch

Region 10

MVP — Julia Jacobsen, Desert Hills

Defensive MVP — Sa’de Turlington, Desert Hills

First Team

Enid Vaifanua, Desert Hills

Alivia Cluff, Desert Hills

Olivia Hamlin, Snow Canyon

Kealah Faumuina, Dixie

Braylee Peterson, Cedar City

Second Team

Natalie Olson, Snow Canyon

Haylee Campbell, Cedar City

Samiyah Jones, Crimson Cliffs

Ellie Norton, Pine View

Morgan Stout, Hurricane

Region 11

MVP — Emilee Skinner, Ridgeline

Defensive MVP — Emilee Skinner, Ridgeline

First Team

Maren McKenna, Green Canyon

Havyn Brown, Mountain Crest

Cambree Tensmeyer, Green Canyon

Hannah Radford, Sky View

Macy Hellstern, Sky View

Elise Livingston, Ridgeline

Second Team

Melanie Hiatt, Sky View

Brooke Monson, Green Canyon

Sadie Coggins, Mountain Crest

Gracie Riley, Bear River

Hallee Smith, Ridgeline

Region 13

MVP — Janel Blazzard, Morgan

First Team

Kenzie Allen, Grantsville

Bianca Silva, Layton Christian

Reagan Sanderson, South Summit

Elena Birkeland, Morgan

Mia Jones, Layton Christian

Alex Trussell, Morgan

Second Team

Avery Allred, Grantsville

Alyvia Jaffa, Morgan

Ruzgar Boyle, Layton Christian

Ashley Christensen, Ogden

Emma Broadbent, South Summit

Region 16

MVP — Hartlynn Richins, North Summit

First Team

Chezlie Langston, North Summit

Presley Peterson, North Summit

Brooklyn Butler, North Sevier

Alli Mason, North Sevier

Gracee Johnson, North Sevier

Paige Cummings, Millard

Aubree Lunt, Millard

Kelsey Grant, Duchesne

Baylee Clayburn, Duchesne

Rilee Dyreng, Gunnison Valley

Region 20

First Team

Mackenzie Lyman, Escalante

Jaleana Tsosie, Milford

Kyan Orton, Panguitch

Tabi Henrie, Panguitch

Tera Morgan, Piute

Kassidy Westwood, Piute

Janni Hoyt, Valley

Melissa Jessop, Water Canyon

Allee VanDyke, Wayne

AnDee VanDyke

Region 21

First Team

Leslie Luna, Wendover

Gabriela Delgadillo, Wendover

Lizbeth Salazar, Wendover

Kadence Murphy, Wendover

Jessica Castaneda, Wendover

Paulina Gomez, Wendover

Gracie Conkin, Tintic

Kayslee Lassen, Tintic

Mikenzie Brunson, Tintic

Kanese Allison, Tintic