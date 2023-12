High school football: Deseret News 2023 6A all-state team

Note: The Deseret News all-state teams are based on coaches votes from a list of nominated players from each team.

Mr. Football

Isaac Wilson, Corner Canyon, QB, Sr.

Completed 254 of 382 passes for 4,595 yards, 49 TDs, rushed for 1,304 yards, 13 TDs.

6A Player of the Year

Tate Kjar, Corner Canyon, WR, Sr.

112 receptions, 1,813 yards, 15 TDs for state champs.

6A First Team

QB: Jackson Stevens, Skyridge, Sr. — 4,448 yards, 51 TDs, 64% completion.

TB: Bryton Brady, Corner Canyon, Jr. — 117 carries, 1,210 yards, 21 TDs, 523 rec. yards.

FB: Jacob Eardley, American Fork, Sr. — 1,321 yards, 17 TDs.

WR: Jett Nelson, American Fork, Sr. — 60 rec., 960 yards, 7 TDs.

WR: DJ Mayes, Syracuse, Sr. — 85 rec., 1,086 yards, 15 TDs.

TE: Josh Andrus, American Fork, Sr. — 66 rec., 730 yards, 10 TDs.

OT: Isaiah Garcia, Corner Canyon, Sr. — Highest graded, didn’t allow a sack.

OT: Ben Howard, Skyridge, Jr. — LT starter.

OG: Zion Finau, Corner Canyon, Jr. — Came back on torn ACL.

OG: Darius Afalava, Skyridge, Jr. — 2-year starter, RT/RG.

C: Naimana Filivaolelei, Corner Canyon, Jr. — 2-year starter.

DE: Kash Dillon, Corner Canyon, Sr. — 13 TFL, 10 sacks, 2 FF.

DE: Iakopo Malufau, Skyridge, Jr. — 62 tackles, 24 TFL, 15.5 sacks.

DT: Ian Mariner, Skyridge, Sr. — 55 tackles, 15 TFL, 7.5 sacks.

DT: Waki Fulilangi, American Fork, Sr. — 58 tackles, 7 sacks, 13 TFL.

MLB: Paul Latu, Lehi, Jr. — 118 tackles, 6 TFL, 1 INT.

MLB: Tyler Payne, Weber, Jr. — 126 tackles, 16 TFL, 8 sacks, 2 INTs.

OLB: Lucas Segura, American Fork, Sr. — 85 tackles, 4 sacks, 13 TFL, 3 FF.

OLB: De’Shawn Toilolo, Skyridge, Jr. — 58 tackles, 25 TFL, 12 sacks.

CB: Matthias Nawahine, Lone Peak, Sr. — 68 tackles, 5 INTs, 3 def. TDs.

CB: Makai Peterson, Pleasant Grove, Sr. — Two-way starter.

S: Davis Andrews, American Fork, Sr. — 30 tackles, 3 INTs, 1 FF.

S: Jayden Mayberry, Lone Peak, Jr. — 48 tackles, 12 INTs.

PK: Brody Laga, Mountain Ridge, Sr. — 15 FGs, long 59, 33 PATs.

P: Tanner Perrone, Syracuse, Sr. — 32 punts, 43.9 average.

ATH: Boston Fabrizio, Lehi, Sr. — 17 KR, 25.2 average, 24 PR, 16.1 average, 3 TDs.

ATH: Kash Gates, Davis, Sr. — 943 rec. yards, 15 TDs, 43 tackles, 3 INTs.

6A Second Team

QB: Jett Niu, Lehi, Jr.

TB: Devaughn Eka, Lehi, So.

TB: Carter Sheffield, Skyridge, Sr.

WR: Shaun Blanton, Syracuse, Sr.

WR: Kaden Hansen, Herriman, Sr.

WR: Jack Burke, Skyridge, Sr.

TE: Grayson Brousseau, Lehi, Sr.

OT: Jensen Somerville, Lehi, Sr.

OT: Austin Pay, Lone Peak, Jr.

OG: Luke Vickers, American Fork, Sr.

OG: Kaydon Williams, Corner Canyon, Jr.

C: Tayvin Jensen, American Fork, Jr.

DE: Lopati Mulitalo, Lone Peak, So.

DE: Thatcher Coon, Pleasant Grove, Sr.

DT: Alema Tamala, Lehi, Sr.

DT: Jaice Tupea, Bingham, Jr.

MLB: Trevyn Gates, Pleasant Grove, Sr.

MLB: Easton Anderson, Lone Peak, Sr.

OLB: Ephraim Asiata, Herriman, Sr.

OLB: Jaxson Arrington, Lone Peak, Sr.

CB: Zane Edwards, American Fork, Sr.

CB: Tavian Edwards, Skyridge, Jr.

S: Charger Doty, Bingham, Jr.

S: Fotu Moeai, Skyridge, Sr.

PK: Gavin Fenn, Lehi, Jr.

P: Gabe McCoy, Pleasant Grove, Sr.

ATH: Salesi Moa, Weber, So.

6A Honorable Mention

QB: Dylan Story, American Fork, Sr.

QB: Freddy Ta’ai, Herriman, Sr.

QB: Jake Hopkins, Syracuse, Sr.

QB: Tradon Bessinger, Davis, So.

TB: Semisi Kinikini, Mountain Ridge, Sr.

TB: Nakosi Swain, Weber, Sr.

TB: Nate Kitchen, Copper Hills, Sr.

WR: Trevan McClellan, Skyridge, Sr.

WR: Bode Sparrow, Davis, Fr.

WR: Kai Meza, Mountain Ridge, So.

OT: Paxton Naegle, Corner Canyon, Jr.

OT: Nick Hallock, Bingham, Jr.

OG: William Adamson, Mountain Ridge, Sr.

OG: Sione Moeaki, Lone Peak, Fr.

C: Ayden Vasquez, Davis, Sr.

DE: Will Van Cott, Bingham, Jr.

DE: Blake Jensen, American Fork, Sr.

DE: Jordan Taula, Davis, Sr.

DT: Juni Moala, Davis, So.

MLB: Rylan Quintana, Corner Canyon, Sr.

MLB: Jackson Fenton, Skyridge, Sr.

OLB: Dax Watts, American Fork, Sr.

OLB: Tanner DeJong, Mountain Ridge, Sr.

CB: Keaton Adamson, Corner Canyon, Jr.

CB: Dominic Leffler, Copper Hills, Sr.

S: Max Ray, Lehi, Sr.

S: Brock White, Corner Canyon, Jr.

PK: Rhett Thompson, Syracuse, Sr.

P: Kyle Lott, American Fork, Sr.

ATH: Chase Swensen, Bingham, Sr.