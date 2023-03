2023 Deseret News boys basketball 2A All-State team

Editor’s note: The Deseret News All-State teams are based on coaches votes from a list of nominated players.

2A Player of the Year

Brock Felder, Parowan, 6-8, F, Sr.

Led Parowan to the 2A state title as he averaged 21.2 ppg, 11.0 rpg and 1.6 bpg

2A First Team

Hunter Rhodes, Millard, 6-1, G, Sr. — 22.3 ppg, 3.7 rpg, 2.3 apg, 2.1 spg, 74 3s

Kason Janes, Kanab, 6-4, F, Sr. — 16.8 ppg, 9.6 rpg, 3.6 apg

Austin Thomas, Enterprise, 6-4, F, Sr. — 11.9 ppg, 7.5 rpg, 1.7 apg, 1.3 spg

Jep Young, Duchesne, 6-6, S, Sr. — 13.0 ppg, 12.5 rpg, 1.5 spg, 2.0 bpg

Emilio Miramontes, South Sevier, 5-10, G/F, Sr. — 14.67 ppg, 5.5 rpg, 2.1 apg

Brady Crouch, Enterprise, 5-9, PG, Jr. — 11.4 ppg, 3.0 rpg, 5.6 apg, 1.0 spg

2A Second Team

Jordan Cornell, Kanab, 5-10, G, Sr. — 13.9 ppg, 4.0 apg

Ricky Patterson, American Heritage, 6-5, F, Sr. — 14.3 ppg

Brant Stevens, Millard, 6-1, G, Sr. — 13.1 ppg, 2.9 rpg, 3.0 apg, 2.9 spg, 58 3s

Ridge Tebbs, South Sevier, 5-9, G, Sr. — 16.6 ppg, 1.3 apg, 73 3s

Cash Mortensen, Parowan, 5-11, G, So. — 10.7 ppg, 3.2 rpg, 1.6 spg

Parker Crum, Duchesne, 5-10, G, Jr. — 13.4 ppg, 5.0 rpg, 2.5 apg, 2.0 spg

2A Third Team

Luke Millett, Parowan, 6-7, C, Sr. — 9.3 ppg, 8.9 rpg

Treyson Whitman, Enterprise, 6-4, C, So. — 11.6 ppg, 6.2 rpg, 1.2 spg

Kale Glover, Kanab, 5-9, G, So. — 9.0 ppg, 3.0 apg

Komy Ocwor, APA West Valley, 6-4, G, Jr. — 17.8 ppg, 6.5 rpg, 4.2 apg, 3.6 spg

Cade Gines, Duchesne, 5-6, G, Jr. — 10.6 ppg, 4.0 rpg, 3.5 apg, 2.5 spg

Kai Dowdle, Rowland Hall, 6-3, G, Sr. — 18.8 ppg, 7.4 rpg, 68 3s

2A Honorable Mention

Randy Elmer, North Sevier, 5-9, G, Sr.

Mel Brown, North Summit, 6-4, F, Sr.

Dax Hunt, Enterprise, 6-0, G, Jr.

Julian Zavala, Draper APA, 6-4, F, Sr.

Anthony Done, San Juan, 6-0, G, Jr.

Tyce Staheli, Enterprise, 6-4, SF, Sr.

Steven LaPray, American Heritage, 6-3, G, Jr.

Luke Henderson, Rockwell, 5-10, G, So.

Riley Barney, South Sevier, 5-8, G, Sr.

Dallin Porter, Duchesne, 6-2, F, Jr.

Jet Hill, Gunnison Valley, 5-9, G, Jr.

Kolton Henderson, Rockwell, 5-10, G, Sr.

The Deseret News has 100-plus years of boys basketball all-state teams archived at DeseretNews.com dating back to 1908.

Deseret News 2A All-Tournament Team

MVP — Brock Felder, Parowan

Cash Mortensen, Parowan

Kason Janes, Kanab

Jordan Cornell, Kanab

Ricky Patterson, American Heritage

Jep Young, Duchesne

Note: All-tourney teams were selected by Deseret News writers.