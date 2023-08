Projecting Utah’s two-deep ahead of Florida opener

Fall camp has concluded and the Utah Utes are preparing to take on the Florida Gators at Rice-Eccles Stadium on Aug. 31.

Here’s our best guess at Utah’s depth chart heading into the opener.

Offense

QB

No. 7 — Cam Rising — 6-2, 220 pounds, Sr.

No. 16 — Bryson Barnes — 6-1, 209 pounds, Jr. OR No. 13 Nate Johnson — 6-1, 195 pounds, R-Fr.

RB

No. 3 — Ja’Quinden Jackson — 6-2, 228 pounds, So.

No. 2 — Micah Bernard — 6-0, 201 pounds, Jr.

WR

No. 17 — Devaughn Vele — 6-5, 210 pounds, Jr.

No. 11 — Makai Cope — 6-3, 200 pounds, So.

WR

No. 5 — Mycah Pittman — 6-0, 214 pounds, Sr.

No. 0 — Mikey Matthews — 5-8, 180 pounds, Fr.

WR

No. 10 — Money Parks — 5-10, 175 pounds, Jr.

No. 18 — Emery Simmons — 6-1, 182 pounds, Sr.

TE

No. 80 — Brant Kuithe — 6-2, 229 pounds, R-Sr.

No. 87 — Thomas Yassmin — 6-5, 251 pounds, Sr.

LT

No. 59 — Falcon Kaumatule — 6-8, 304 pounds, Jr.

No. 71 — Caleb Lomu — 6-5, 290 pounds, Fr.

LG

No. 51 — Keaton Bills — 6-4, 316 pounds, Jr.

No. 53 — Johnny Maea — 6-4, 310 pounds, Sr.

C

No. 61 — Kolinu’u Faaiu — 6-3, 326 pounds, So.

No. 68 — Jaren Kump — 6-5, 308 pounds, So.

RG

No. 52 — Michael Mokofisi — 6-4, 320 pounds, So.

No. 76 — Zereoue Williams — 6-8, 310 pounds, So.

RT

No. 78 — Sataoa Laumea — 6-4, 311 pounds, Jr.

No. 55 — Spencer Fano — 6-5, 300 pounds, Fr.

Defense

DE

No. 7 — Van Fillinger — 6-4, 260 pounds, Jr.

No. 0 — Logan Fano — 6-4, 246 pounds, Fr.

DE

No. 81 — Connor O’Toole — 6-4, 251 pounds, Jr.

No. 83 — Jonah Elliss — 6-2, 246 pounds, Jr.

DT

No. 77 — Simote Pepa — 6-3, 330 pounds, So.

No. 95 — Aliki Vimahi — 6-4, 310 pounds, Jr.

DT

No. 58 — Junior Tafuna — 6-3, 310 pounds, Jr.

No. 99 — Tevita Fotu — 6-5, 300 pounds, R-So.

LB

No. 20 — Lander Barton — 6-4, 242 pounds, So.

No. 54 — Hayden Furey — 6-2, 232 pounds, Sr.

LB

No. 21 — Karene Reid — 6-0, 227 pounds, Jr.

No. 6 — Justin Medlock — 6-0, 220 pounds, R-Fr.

LB

No. 3 — Levani Damuni — 6-2, 241 pounds, Jr.

No. 14 — Josh Calvert — 6-2, 223 pounds, Jr.

CB

No. 4 — JaTravis Broughton — 5-11, 190 pounds, Sr.

No. 1 — Miles Battle — 6-4, 205 pounds, Sr.

CB

No. 5 — Zemaiah Vaughn — 6-2, 185 pounds, Jr.

No. 23 — Faybian Marks — 5-10, 191 pounds, Jr.

NB

No. 17 — Smith Snowden — 5-10, 180 pounds, Fr.

No. 15 — Tao Johnson — 6-1, 192 pounds, R-Fr.

S

No. 8 — Cole Bishop — 6-2, 207 pounds, Jr.

No. 31 — Nate Ritchie — 6-2, 205 pounds, Fr.

S

No. 28 — Sione Vaki — 6-0, 208 pounds, So.

No. 26 — Briton Allen — 6-0, 190 pounds, Jr.

Special teams

K

No. 36 — Cole Becker — 6-3, 232 pounds, Jr.

P

No. 34 — Jack Bouwmeester — 6-2, 202 pounds, So.

KR

No. 10 — Money Parks — 5-10, 175 pounds, Jr.

PR

No. 5 — Mycah Pittman — 6-0, 214 pounds, Sr.