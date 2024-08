BYU offensive lineman Connor Pay (70) signals a first down during spring football practice at the Indoor Practice Facility in Provo on March 10, 2023.

BYU has released its first depth chart of the season, but the Cougars’ quarterback situation remains a mystery.

Jake Retzlaff and Gerry Bohanon are listed as co-starters at the QB1 spot, among the 20 total “or” designations across the depth chart as a whole.

Other fall camp position battle areas — such as the starting right guard and second cornerback spots — were also left unresolved for now.

As for the definitive answers provided on the depth chart, converted wide receiver Tanner Wall was listed as the sole starter at free safety following an impressive camp showing, beating out highly-touted freshmen Tommy Prassas and Faletau Satuala.

Additionally, Isaiah Glasker, Harrison Taggart and Jack Kelly all earned starting linebacker nods, while the majority of the running back and wide receiver rooms are less defined in terms of hierarchy.

Here is BYU’s full depth chart heading into Week 1 against SIU.

Offense

QB

No. 12 — Jake Retzlaff — 6-1, 205 pounds, R-Jr.

OR No. 3 — Gerry Bohanon — 6-3, 225 pounds, R-Sr.

RB

No. 27 — LJ Martin — 6-2, 225 pounds, So.

OR No. 7 — Hinckley Ropati — 5-9, 220 pounds, R-Sr.

No. 4 — Miles Davis — 6-0, 215 pounds, R-Jr.

OR No. 23 — Pokaiaua Haunga — 5-11. 200 pounds, Fr.

WR

No. 2 — Chase Roberts — 6-4, 210 pounds, R-Jr.

OR No. 13 — Jojo Phillips — 6-5, 205 pounds, R-Fr.

No. 18 — Cody Hagen — 6-0, 185 pounds, Fr.

WR

No. 5 — Darius Lassiter — 6-2, 210 pounds, R-Sr.

OR No. 17 — Keelan Marion — 6-0, 195 pounds, R-Jr.

No. 45 — Tei Nacua — 6-2, 180 pounds, Fr.

WR

No. 0 — Kody Epps — 5-11, 187 pounds, R-Jr.

OR No. 11 — Parker Kingston — 5-11, 185 pounds, R-So.

TE

No. 1 — Keanu Hill — 6-4, 240 pounds, R-Sr.

No. 88 — Mata’ava Ta’ase — 6-3, 255 pounds, Sr.

OR No. 87 — Ethan Erickson — 6-5, 240 pounds, R-Jr.

OR No. 80 — Ryner Swanson — 6-4, 245 pounds, Fr.

LT

No. 76 — Caleb Etienne — 6-8, 320 pounds, R-Sr.

No. 50 — Isaiah Jatta — 6-6, 320 pounds, R-Sr.

LG

No. 61 — Weylin Lapuaho — 6-4, 305 pounds, Jr.

No. 63 — Bruce Mitchell — 6-4, 295 pounds, R-So.

C

No. 70 — Connor Pay — 6-5, 315 pounds, Sr.

No. 56 — Jake Eichorn — 6-5, 300 pounds, R-Jr.

RG

No. 51 — Sonny Makasini — 6-4, 315 pounds, R-So.

OR No. 55 — Austin Leausa — 6-5, 315 pounds, Jr.

RT

No. 64 — Brayden Keim — 6-9, 315 pounds, R-Jr.

No. 55 — Austin Leausa — 6-5, 315 pounds, Jr.

Defense

DE

No. 92 — Tyler Batty — 6-5, 275 pounds, Sr.

No. 48 — Bodie Schoonover — 6-3, 265 pounds, R-So.

No. 45 — Viliami Po’uha — 6-3, 260 pounds, Fr.

N

No. 94 — John Nelson — 6-4, 290 pounds, Sr.

No. 99 — Joshua Singh — 6-0, 285 pounds, R-Jr.

No. 90 — David Latu — 6-4, 305 pounds, Jr.

T

No. 93 — Blake Mangelson — 6-5, 275 pounds, Sr.

No. 95 — Luke Toomalatai — 6-2, 315 pounds, Jr.

OR No. 55 — John Taumoepeau — 6-2, 285 pounds, Jr.

OE

No. 59 — Logan Lutui — 6-2, 255 pounds, R-Sr.

OR No. 13 — Isaiah Bagnah — 6-4, 245 pounds, R-Sr.

No. 44 — Ephraim Asiata — 6-3, 210 pounds, Fr.

LB — Sam

No. 16 — Isaiah Glasker — 6-5, 235 pounds, R-So.

No. 33 — Choe Bryant-Strother — 6-3, 235 pounds, R-Jr.

OR No. 58 — Aisea Moa — 6-2, 245 pounds, R-So.

LB — Mack

No. 11 — Harrison Taggart — 6-1, 235 pounds, R-So.

No. 41 — Sione Moa — 6-1, 230 pounds, R-Jr.

OR No. 54 — Siale Esera — 6-3, 250 pounds, So.

LB — Rover

No. 17 — Jack Kelly — 6-2, 240 pounds, R-Jr.

No. 18 — Ace Kaufusi — 6-4, 230 pounds, So.

No. 30 — Miles Hall — 6-1, 230 pounds, R-Fr.

SS

No. 1 — Micah Harper — 5-10, 195 pounds, R-Jr.

OR No. 25 — Talan Alfrey — 6-2, 205 pounds, R-Jr.

No. 3 — Raider Damuni — 6-1, 200 pounds, So.

OR No. 7 — Crew Wakley — 6-0, 200 pounds, R-Jr.

OR No. 26 — Ethan Slade — 6-0, 195 pounds, R-Jr.

FS

No. 28 — Tanner Wall — 6-1, 200 pounds, R-Jr.

No. 22 — Tommy Prassas — 6-2, 190 pounds, Fr.

OR No. 10 — Faletau Satuala — 6-4, 200 pounds, Fr.

Nickel

No. 1 — Micah Harper — 5-10, 195 pounds, R-Jr.

No. 23 — Jonathan Kabeya — 5-10, 173 pounds, Fr.

No. 15 — Chika Ebunoha — 6-0, 190 pounds, R-So.

CB

No. 0 — Jakob Robinson — 5-11, 170 pounds, Sr.

No. 21 — Evan Johnson — 6-0, 180 pounds, R-So.

No. 29 — Jayden Dunlap — 6-0, 180 pounds, R-Jr.

CB

No. 2 — Marque Collins — 5-11, 175 pounds, R-Sr.

OR No. 4 — Mory Bamba — 6-3, 195 pounds, R-Jr.

No. 24 — Therrian Alexander III — 6-2, 170 pounds, Fr.

Specialists

Punter

No. 35 — Sam Vander Haar — 6-0, 219 pounds, R-So.

No. 39 — Landon Rehkow — 6-1, 190 pounds, R-Fr.

Kicker

No. 44 — Will Ferrin — 6-3, 175 pounds, R-Jr.

No. 97 — Matthias Dunn — 6-0, 205 pounds, R-Fr.

Holder

No. 35 — Sam Vander Haar — 6-0, 219 pounds, R-So.

No. 39 — Landon Rehkow — 6-1, 190 pounds, R-Fr.

Long snapper

No. 47 — Dalton Riggs — 6-3, 230 pounds, R-So.

No. 43 — Cannon Skidmore — 6-2, 200 pounds, Fr.

Returner